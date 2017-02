El tren de la Jurisdiccin Especial para la Paz

La jurisdiccin especial para la paz (JEP) es fruto de la disputa poltica entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos. As mismo se ha presentado como un balance entre el componente de Verdad y el de Justicia (para evitar el encarcelamiento), propio de cualquier proceso de paz. En esta disputa no solo los guerrilleros -que son quienes negocian con el Estado- recibirn este beneficio, la oligarqua, como siempre jugando sucio, hace de esta jurisdiccin, el tren directo a la impunidad en el que se monten todos los responsables de sus crmenes.



Uno de los mayores reclamos de la ONG Human Right Watch a la JEP, es que esta tiene altos niveles de impunidad a costa de la verdad. Se refiri en varias ocasiones al tipo de responsabilidad penal que abra esta jurisdiccin para los agentes del Estado. A estas denuncias se le suma otra intencin de la oligarqua: juzgar delitos relacionados con la corrupcin, el clientelismo y la parapoltica bajo este nuevo marco jurdico.



Como lo dijo el general Jaime Ruiz Barrera, la Jurisdiccin especial para la paz "Es la mejor opcin porque nos garantiza un blindaje hacia el futuro. Si nos acogemos a la justicia ordinaria qu garantas podemos tener por ms que quede como norma al ms alto nivel y entre al bloque de constitucionalidad. Segn este acuerdo de Justicia, en el caso de los Agentes del Estado que accedan al sistema procediendo de manera voluntaria a contar la verdad sobre delitos cometidos, se aplicarn sanciones entre 5 a 8 aos y se otorgar la libertad condicional inmediata para quienes, al momento del proceso, ya hayan cumplido cinco aos con privacin efectiva de la libertad.



En el caso de los Agentes del Estado existe un tratamiento diferenciado llamado renuncia a la persecucin penal, lo que significa que se extingue la accin, responsabilidad y sancin penal para los implicados. Es decir, que las personas condenadas por estos delitos al confesarlos quedan exoneradas de la responsabilidad del mismo, y una vez cumplida su sancin podrn continuar con un historial limpio dentro de instituciones del Estado colombiano. Esta herramienta elimina entonces, la responsabilidad del Estado como agente promotor y perpetrador de la guerra, encarnndola en agentes especficos del Estado que se desviaron de su actuacin como garantes de derechos y no en el Estado mismo que ha utilizado una estrategia sistemtica para la eliminacin del pensamiento disidente en el pas.



No contentos con esta oportunidad para incluir los crmenes cometidos por las Fuerzas Militares en esta jurisdiccin, ahora la clase poltica ha sacado a relucir la relacin que con el conflicto armado tienen episodios desagradables para el pas como la parapoltica y la yidispoltica. No bast el proceso de Justicia y Paz que con un amplio margen de impunidad permiti la persistencia del paramilitarismo en la sociedad colombiana y por supuesto en la clase dirigente, para querer incluir las faltas graves del rgimen en los acuerdos de la Habana.



La yidis-poltica que en su momento fue un escndalo nacional donde se demostr como las instituciones son utilizadas en favor de un sector poltico especfico, en este caso la utilizacin del Congreso de la Repblica para abrir la posibilidad de reeleccin del presidente lvaro Uribe Vlez, ahora se presenta como un episodio relacionado con el conflicto armado que debe ser juzgado bajo la JEP, lo que significara que los implicados podran acceder a penas menores (5-8 aos) y alternativas a las contempladas en la justicia ordinaria por el delito de Concierto para Delinquir Agravado.



No es claro para los y las colombianas como es que la corrupcin, el clientelismo y la malversacin de fondos en las instituciones democrticas adquieren de repente un carcter poltico, cuando no son ms que delitos comunes cometidos por quines se supone, deben garantizar los derechos de la sociedad.



Lo mismo sucede con la parapoltica. Despus de que la oligarqua durante aos ha tratado de esconder la relacin de las instituciones con el paramilitarismo - relacin que pervive en la actualidad- , ahora pretende aceptarla tajantemente con el fin de incluirla en la jurisdiccin y ganar penas alternativas por conductas altamente repudiables por la sociedad colombiana. Es as que congresistas con investigaciones abiertas en la actualidad por parapoltica, que de comprobarse su relacin podran pagar de 20 a 40 aos de crcel, buscan someterse a esta normativa para recibir penas menores y alternativas.



Lo que se evidencia en estas conductas es el miedo que tiene la oligarqua a su propia crisis de gobernabilidad. El desfalco y la mentira a los colombianos ha sido tan grande que poco a poco la verdad sale a la luz, desmoronando su legitimidad en mltiples niveles, por lo que el rgimen tiene que buscar mecanismos que le permitan esconder sus crmenes para permanecer en el poder. Lo irnico de esta situacin, es que el conflicto armado que la oligarqua se neg a reconocer bajo la idea de que en Colombia no haba mas que una amenaza terrorista, ahora le sirve para justificar como polticos sus delitos.



Tambin es irnico que se quiera politizar la corrupcin en el marco del conflicto, pero a las discusiones sobre las transformaciones que necesita el pas, el cambio de la doctrina militar y la discusin sobre el modelo econmico se les quite su carcter poltico, aduciendo que son discusiones que afectan la esencia misma de la democracia colombiana y que no estn ligadas al conflicto.



En definitiva, para el Estado colombiano es poltico lo que en tiempos de solucin poltica le conviene a la clase que lo dirige, haciendo todo lo que est a su alcance para limpiar su nombre a costa de la justicia, mientras sigue sealando como lineas rojas las reivindicaciones del pueblo; ese es el carcter de la democracia hecha en Colombia.



Por ello es urgente que las mayorias comprendan que solo con su lucha y participacin protagnica en el Proceso de Paz, se podrn abrir las compuertas, que superen los lastres de impunidad dentro de los que se cubre la clase gobernante.