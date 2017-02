Los retos de la fase pblica

Colombianas, colombianos, luego de una larga batalla poltica de complejas discusiones, que tena como fin elaborar una agenda u hoja de ruta, e instalar una Fase Pblica, dicha batalla supera una primera etapa el pasado 7 de Febrero en la hermana Repblica de Ecuador, por lo que le reconocemos al presidente Correa a su pueblo y a su gobierno nuestro infinito agradecimiento.



El Ejrcito de Liberacin Nacional tiene claro que la instalacin de la Fase pblica ha sido posible por el compromiso de las partes, pero en tal logro ha sido fundamental el esfuerzo de millones de colombianas y colombianos, as como de diversas expresiones de la Comunidad Internacional, destacndose los seis Pases Garantes, que desde el inicio de estos dilogos, jugaron importante rol, para que hoy haya Mesa Pblica instalada y cinco pases de Apoyo, Acompaamiento y Colaboracin, quienes recientemente se vinculan a este proceso.



Destacamos el significado que tiene, el que varias sedes de las pasadas y futuras discusiones hayan sido y sigan siendo en pases limtrofes con Colombia, dado que ellos han sido afectados por este conflicto social y armado. Adems, esta cercana facilita la Participacin de la sociedad en este proceso, que es transversal al mismo y ello obliga a una constante interaccin de la sociedad con la Mesa.



Ahora sigue una nueva etapa de esta importante batalla poltica; abordar las discusiones y concretar acuerdos sobre los contenidos de la agenda, en los que participe de manera protagnica la sociedad colombiana, as como el aporte con mayor realce de la Comunidad Internacional.



Las intervencin de los Delegados de las partes en la instalacin de la Mesa, el pasado 7 del mes en curso, deja claro que cada una, tenemos propsitos distintos, nfasis diferentes y valoramos el tiempo con criterios que no son coincidentes.



No poda ser de otra manera, estamos en la mesa, dos adversarios que nos hemos enfrentado a muerte hace ms de medio siglo, donde unos han detentado el poder desde siempre y los otros, no encontramos otra manera de luchar por el poder para el pueblo, que levantarnos en armas, asumiendo el legtimo derecho a la Rebelin.



En el discurso gubernamental se mantiene la pretensin de hacer exigencias unilaterales; de limitar y burlar la participacin de la sociedad; de eludir la responsabilidad estatal en el genocidio, encubriendo con la impunidad los criminales de guerra y de mantener su rgimen de exclusin, privilegios y represin.



Es por ello, y porque hasta ahora, no vemos clara la voluntad de paz ni del gobierno, ni de la clase en el poder, que le seguimos dando a nuestra participacin en el proceso, un carcter EXPLORATORIO.



El tamao y carcter de las diferencias es tal que an no encontramos el punto medio que permita avanzar; si slo acotar una agenda de titulares nos ha llevado 4 aos, cuntos nos llevar hacer acuerdos para ver clara la perspectiva de una Colombia con cambios y transformaciones, donde la democracia est al centro y se saque la violencia de la poltica?



Cundo va a reconocer la clase en el poder, que las guerrillas surgidas en la dcada de los 60s, tiene un carcter eminentemente poltico y no terrorista? Este reconocimiento sera un verdadero aporte al proceso de paz.



Expresar nuestra satisfaccin por la instalacin de la Mesa Pblica el pasado 7 de febrero, no puede llevarnos a desconocer las difciles condiciones que se viven en el pas, que lejos de superarse se deterioran, como es la continuidad de la guerra abierta y encubierta contra la oposicin social y poltica.



Como desconocer que las recientes denuncias de penetracin de dineros forneos e ilegales a las campaas presidenciales de los partidos tradicionales, tanto del uribismo como del santismo, adems de hacer evidente la corrupcin de quienes gobiernan, aumenta las rias tendenciosas aprovechadas de manera politiquera, de cara a las prximas elecciones? De esa manera, pretenden restar esfuerzos para la organizacin de las mayoras en el proceso de paz, en una constante manipulacin meditica.



Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los interesados en la paz de Colombia, a no dejarse confundir, a asumir su propia organizacin y extender su esfuerzo para motivar y organizar a los millones de compatriotas marginados, de la urgente accin poltica de las mayoras, con posturas crticas al rgimen poltico impuesto por las oligarquas.



Hoy, es urgente que todas las fuerzas polticas democrticas y de izquierda, se vinculen al proceso de participacin de la sociedad, abrazados por el criterio de Camilo de tomar todo aquello que nos une.



Esta Fase Pblica est al servicio de la sociedad, es la oportunidad para generar un nuevo momento poltico en Colombia, donde se posibilite un Gran Dilogo Nacional, para debatir las problemticas que afectan al pas y se busquen las alternativas que favorezcan a las mayoras; slo as, ser posible comenzar a construir las transformaciones que hagan posible una paz con justicia social y ambiental.



Es la hora de la unin del pueblo y la nacin, para la movilizacin y el debate, no podemos permitir que la oligarqua vuelva a frustrar este proceso de participacin democrtico que se abre, este es el urgente llamado del ELN, porque solo as se alcanzar la paz con cambios, que es la paz de las mayoras, como lo reiteraron los comandantes y sacerdotes guerrilleros Manuel Prez y Camilo Torres, a quienes estamos rindiendo un profundo homenaje, ante un nuevo aniversario de su fallecimiento y muerte en combate, los prximos 14 y 15 de febrero.