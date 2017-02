Nuestra modernidad viscosa

Bauman aqu en el Sur

Las referencias a una modernidad lquida se repitieron en toda Amrica Latina tras el fallecimiento de Zygmunt Bauman, el pasado 9 de enero. Por momento pareca que nuestro continente era uno de los mejores ejemplos de la fluidez moderna que postulaba el socilogo polaco. Sin duda es bienvenido que se difunda y celebre su obra, pero tambin es importante no caer en el simplismo de trasplantar esas ideas. Es necesario insistir en un pensamiento propio que no copie pero s dialogue con Bauman. Y si as se hace, sospecho que coincidiramos en que la modernidad sudamericana actual es viscosa.

La mtafora de la modernidad liquida (ttulo de su libro del ao 2000; 1) se volvi muy popular, y se expandi a otros temas (como amor lquido, vida lquida o miedo lquido, que son los ttulos de sus siguientes libros; 2). En esa obra, sea en sus conceptos como en sus metforas, hay una infinidad de ideas provocativas. Pero siempre hay que tener presente que la obra de Bauman sobre todo responde a la coyuntura de los pases industrializados, en particular los europeos (3). Son circunstancias muy distintas a las que ocurren en Latinoamrica. Reconociendo esa particularidad, en la obra de Bauman como la de otros intelectuales, se pueden tomar imgenes o ideas para hurgar en nuestras propias circunstancias. Quisiera compartir algunos ejemplos.

Modernidades slidas y lquidas

Bauman describe la modernidad que observa como lquida, en contraposicin a una fase anterior que sera slida. Esta ltima descansaba en certezas, se mantena un orden y la certidumbre, se contaba con cdigos morales, y la sociedad se aferraba a metas civilizatorias. En cambio, desde el contexto de fines del siglo XX, y desde el norte, Bauman anuncia que la modernidad se ha vuelto fluida, con una prevalencia de la incertidumbre y el relativismo moral, el descreimiento en grandes sueos civilizatorios a favor de cierto hedonismo. Son los tiempos de la privatizacin, la desregulacin, y del despliegue de la globalizacin.

Si uno se atiene a muchos de los artculos sobre Bauman que circularon tras su fallecimiento, parecera que Amrica Latina tambin est dentro de esa modernidad lquida. Es necesario pensar eso con ms detenimiento. Sin duda observamos varios elementos de esa condicin lquida, tales como el individualismo y el relativismo. Pero en nuestro continente siguen muy presentes unos cuantos atributos de la modernidad slida. Consideremos un solo aspecto como ejemplo. En su libro sobre este tema, en el captulo sobre espacio / tiempo, Bauman afirma que la modernidad pasada (slida) fue la poca de la conquista territorial, y agrega que la riqueza y el poder se arraigaban firmemente en la tierra eran macizos enormes e inamovibles como los yacimientos de hierro y las minas de carbn- (4). No es esta una imagen muy familiar? Nuestros polticos no continan insistiendo en que la riqueza nacional est en los minerales o el petrleo del subsuelo o la fertilidad del suelo?

La conquista de los territorios y la obsesin por demostrar el poder estatal en imponer los sigue muy presente. La nueva frontera de la conquista est en la imposicin de los extractivismos minero, petrolero y agrcola, en especial en los bosques tropicales o los Andes. Tambin est en marcha una nueva conquista sobre los territorios que se mantenan por fuera del capitalismo extractivista, como las tierras indgenas o campesinas. Eso desencadena enormes conflictos locales, como ocurre en varios sitios de Mxico y Amrica Central.

Con ese fin, sea el Estado o las empresas, siguen imponindose sobre las comunidades locales, especialmente grupos campesinos o indgenas. Tan slo en los ltimos meses, en Ecuador, desde el progresismo, el gobierno de Rafael Correa impone la minera en las tierras indgenas amaznicas de los shuar (5), y en Argentina, desde el conservadurismo, la administracin de Mauricio Macri reprime a los mapuches que se resisten a la expansin ganadera en lo que entienden son sus tierras en la Patagonia (6). Situaciones similares se repiten en otros pases. Es que en Amrica Latina, aun en el siglo XXI, seguimos bajo una dinmica de conquista territorial que responde a concebir que las riquezas se encuentran en yacimientos mineros o petroleros o en el suelo para la agropecuaria.

Bauman da otro paso ms al decir que aquello que se extenda en los sitios ms distantes era considerado tierra de nadie, espacio vaco, y el espacio vaco era un estmulo para la accin y un reproche para los ociosos (7). Aunque el socilogo describe un cuadro propio del siglo XIX, una vez ms hay que preguntarse si esa situacin no persiste en este inicio del siglo XXI latinoamericano. No podemos olvidar a un presidente peruano que afirmaba que la selva amaznica est casi vaca y los pocos que la habitaran seran haraganes (como perros del hortelano segn Alan Garca; 8), o al gobierno boliviano que ignora o minimiza los efectos de la ampliacin petrolera sobe reas naturales, tierras indgenas y pueblos no contactados (9). Por lo tanto, nuestra modernidad es ms slida de lo que se cree.

Modernidades viscosas

En efecto, lo que nos rodea en Amrica Latina parece ser ms bien una mezcla de componentes que, segn la terminologa de Bauman, seran slidos y lquidos. Estamos dentro de una modernidad viscosa.

El continente sigue descansando en estrategias de desarrollo ancladas en la tierra, tanto desde gobiernos conservadores como progresistas. Existe una cultura, con sus creencias, imgenes, mitos y narrativas que asume estar inmersa en una enorme riqueza ecolgica que puede, y debe, ser aprovechada intensamente, y que cualquier obstculo a ese propsito expresa pensamientos retrgrados y peligrosos que justificadamente pueden ser combatidos o anulados. Salvo excepciones, no tuvo lugar una masiva industrializacin, que se expresara en un fordismo vigoroso, lo que es otro de los atributos de la modernidad slida. Pero el papel del Estado en muchos sitios sigue cargando con vicios heredaros desde el siglo XIX, y una dinmica poltica acartonada, repleta de caudillos y que tolera el autoritarismo.

Pero tambin se expresan los componentes de una modernidad fluida, aceptando el individualismo y el relativismo, el hedonismo amarrado al consumismo junto a las aperturas a una pluralidad moral. Hay grupos sociales que disfrutan de la hiperconectividad y de las estticas globalizadas.

Todo esos componentes estn mezclados, entreverados, incluso generando expresiones propias que no se repiten en ningn otro sitio. Eso explica la viscosidad de nuestras modernidades criollas.

Es importante advertir que esta condicin heterognea no se debe a que estemos en el trnsito de una modernidad slida, como etapa pasada, que evoluciona hacia una modernidad ms lquida. No nos encontramos ante una evolucin lineal, sino que la modernidad latinoamericana se organiza y reproduce de otra manera. Es nuestro propio entrevero entre fenmenos slidos como los relatos de un maravilloso progreso, la necesaria conquista de la naturaleza y una rigidez en la moralidad pblica, mientras que hay dinmicas lquidas como pueden ser el individualismo, el relativismo moral privado, el reemplazo de la ciudadana por el consumidor, la desproteccin y la inseguridad, y por supuesto, la globalizacin.

Sin duda los elementos centrales de la modernidad permanecen, tales como la bsqueda del progreso o el dualismo sociedad naturaleza, pero aqu, en latinoamericana, se organizan de manera distinta a la que describe Bauman, donde la viscosidad resulta de esa mezcla de componentes.

La viscosidad de nuestra modernidad no es homognea en el continente y ni siquiera es homognea dentro de cada pas. No es la misma la modernidad que, pongamos por casos, se celebra en los barrios de clase alta de la ciudad de So Paulo que la que se vive en las comunidades del sur mexicano.

Modernidades violentas

Una particularidad de las modernidades viscosas latinoamericanas es que estn inmersas en una violencia de muy variadas formas. En cambio, los abordajes de Bauman sobre este asunto son diferentes, y aunque ha incursionado en cuestiones como la maldad y el holocausto, tal vez sean ms conocidas sus proposiciones sobre el Unsicherheit, un trmino alemn que integra las ideas de incertidumbre, inseguridad y desproteccin. Esta cuestin se explora en su libro En busca de la poltica, una obra conceptualmente ms densa y con menos metforas, y por ello muchas veces ms provocativa (10).

La violencia latinoamericana alcanza los niveles de una tragedia por ejemplo en Mxico, pero se repite en todas las naciones. La criminalidad urbana resulta escandalosa en ciudades centroamericanas, pero tambin en Venezuela y Brasil. La situacin va mucho ms all de los robos en una ciudad, la polica de gatillo fcil o las guerras entre traficantes, ya que penetra en todos los mbitos de la cotidianidad y en todos los rincones del territorio. Las propias estrategias de desarrollo, y en especial los extractivismos, se imponen apelando a la violencia. Unas veces es sutil, como forzar la aprobacin de ciertos proyectos econmicos, aunque tambin puede ser muy directa, como la ola de asesinatos de lderes sociales locales. El reciente reporte de Global Witness indica que Honduras es el pas ms peligroso del mundo para los activistas ambientales; ms de 120 personas han sido asesinadas all por su resistencia a mineras, represas o a la deforestacin (11).

Esta proliferacin de la violencia, su persistencia por tan largo tiempo, y su diversificacin, podra decirse que son aspectos de una pesada solidez, que sin duda contienen a la incertidumbre, inseguridad y desproteccin de Bauman, pero tambin los trascienden por todos lados.

Aprovechando a Bauman

Es por este tipo de razones que la obra de Bauman no puede ser trasplantada a Amrica Latina, como si todo el continente siguiera, o debiera copiar el mismo sendero histrico que los pases del norte. Pero sus escritos ofrecen provocaciones conceptuales y desafiantes imgenes que son muy tiles para reflexionar sobre nuestra realidad.

Este ir y regresar, leyendo a Bauman para retornar a nuestras circunstancias, es posiblemente el mejor homenaje para la obra del socilogo. La novedad no est en repetir ni copiar, afirmando con ligereza que Amrica Latina est dentro de algunas de las imgenes lquidas de Bauman, sino en aprovecharla para promover nuestros propios anlisis. Se pueden usar algunas de sus ideas, cambindolas, o desechando otras, creando nuevas sntesis, y es all donde reside el inters en Bauman.

Todo esto permite argumentar que nuestro continente est inmerso en unas modernidades viscosas, donde se mezcla lo viejo y lo nuevo. Pero ms all de cul sea la imagen que se utilice, queda en claro que la modernidad sigue delimitando la vida social latinoamericana.





Notas

Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecologa Social (CLAES), en Montevideo. Una primera versin del artculo se public en Palabras al Margen (Colombia), edicin No 99, febrero 2017. Twitter: @EGudynas.

