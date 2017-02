La tortura como reliquia, su denuncia como extorsin

Deca Xabier Makazaga, un estudioso de las detenciones y la tortura, en su libroque treinta aos despus de la nueva era democrtica, y no por unos cuantos agentes que hacen la guerra por su cuenta sino como estrategia de estado, se practica la tortura entre nosotros por funcionarios y gobiernos. Las autoridades niegan la evidencia, como en el franquismo, pero permiten la prctica de la tortura y otorgan total impunidad a quienes lo practican. Ms de 7.000 ciudadanos/as vascos torturados en detenciones relacionadas con el conflicto poltico.

Y nunca hasta el da de hoy han reconocido los gobiernos que sus policas torturaban, ni la espaola ni tampoco la vasca. Tampoco la mayora de medios sumisos, ni El Pas la tortura de las fuerzas espaolas ni Deia la tortura de la ertzaintza, sino al contrario, la han ninguneado. La protesta de Sortu se tilda en el 2017 de venganza, de reliquia y pasado a juicio del burukide peneuvero Koldo Mediavilla, de exorcismo de Sortu en editorial de Deia. Pero ah estn los numerosos informes de torturas y malos tratos redactados y recogidos desde aos, porque en nuestro pueblo no han faltado voces que han clamado y denunciado contra la lacra tapada mendazmente, manifestaciones y revueltas clamando contra los verdugos, contra los torturadores y cmplices. Ah estn las fotos, los informes, los documentos, las huellas, los gritos de muchos torturados envueltos en el silencio institucional y en la impunidad forense y judicial. Denunciar la tortura se convirti en delito, tal fue su amparo. Tortura soportada, masticada en la soledad de cada uno o, a lo mucho, entre el estrecho grupo de amigos. Recogidos estn sus testimonios, sus angustias y padecimientos. Es cuestin de preguntarles, interesarse por ellos, escucharles.

Y ante la denuncia de Sortu ante los centros de tortura, ante verdugos y comisaras, todava hoy se alza la indignacin farisaica del gobierno vasco, de su lehendakari Urkullu, del PNV, PSOE y algunos medios, que han ignorado la vejacin y maltrato de su ertzaintza durante aos, cuando no la han amparado. El 19 de mayo prximo har 10 aos del fallecimiento de la gran Eva Forest, de su gran labor, de su gran ayuda, de su gran denuncia, de su gran trabajo contra este acto de inhumanidad institucional, la tortura, para vergenza de muchos sumisos y contemporizadores, que hoy se escandalizan por su denuncia para as ocultar su silencio y cooperacin de ayer.

Una extraa aventura son 133 pginas de DGS y comisara, de antros de horror, de descuartizamiento humano y de teatro de la crueldad, redactadas, diseadas y servidas por la gran escritora Eva Forest. Aventura que estremece y da miedo la gran inhumanidad encerrada en ella. Es una historia de personas humanas y no de hroes. El hombre lloraba suplicando, que no quera ser llevado a la baera... Un amor infinito me llev a odiar por primera vez a los responsables de tanta vejacin... Como si hubiera visto claro al enemigo, llegado a su fondo, comprendido muchas cosas de la lucha que no haba entendido antes Hay una huella que se me ha quedado... Es un momento, no s cundo, en que alguien a quien estaban torturando grit: Socorro! Fue un solo grito que atron en la carpintera, una concentracin titnica de fuerza, un intento final previo a la muerte. Un instante terrible, desde luego. La soledad del que pide auxilio sin un amigo que le oiga. Y ellos se rean a carcajadas. Pide, pide socorro. Que vengan los de ETA ahora a salvarte. Aquel socorro tan intil, sin eco, en el vaco... Tambin Pertur gritara as, con esa desolacin? Socorro, gritaba tambin el cura de Zaldibia. Yo estaba en el pasillo, esposada, viendo la rendija de luz debajo de la puerta, siguiendo el calvario del hombre en la carpintera...

Eva Forest, nacida en 1928 en Barcelona, muri el 19 de mayo de 2007 en Hondarribia junto a su editorial Hiru, las de tres mujeres, que hoy nos ha legado por unos euros esta Extraa aventura, obra de vida y arte, pellizco de humanidad y esperanza, denuncia cida: Yo creo que haba que contar todo esto... Es el relato de diez das que conmovieron un mundo... Es lo peor que te puede pasar en la vida: volverte lo contrario de lo que eres. Yo no era yo. O era que con el miedo me sala la otra parte de m, la que llevo oculta y menos enseo? Lleg un momento en el que estaba dispuesta a firmar lo que me trajeran, no tena escrpulos en decir que haba matado a dos, a tres, si eso era lo que queran....

Son muchos los torturados y torturadas del mundo que en su vida de oprobio y desnimo conocieron a Eva, a Eva Forest. Y aquel da encontraron la salvacin y el nimo. Eva les relat una historia de vida, de su vida, esta Extraa aventura, y en ellos surgi y prendi de nuevo la esperanza. En 1982, como apoyo y denuncia ante la prctica de la tortura, ante el silencio institucional en el pas vasco y ante la profunda huella de gangrena y desesperacin, que produce la tortura, Eva y otros crean el Grupo contra la tortura, Torturaren Aurkako Taldea, conocido como el TAT. "...Y un da, compaera, volveremos triunfantes al espacio habitado que jams era nuestro". Hay testimonios que verdaderamente estremecen por la crueldad, como los recogidos por el TAT, o en aquel gran trabajo de Eva Forest de 1987 Diez aos de tortura y democracia, o El silencio del infierno de Fernando Alonso

Ya en el informe de 2002 Tortura en Euskal Herria se dice en la pg. 163: En lo que respeta al trato que han sufrido los detenidos por la ertzaintza (contamos con 26 relatos de malos tratos), nos encontramos con que ha habido un salto cualitativo como cuantitativo en el nmero de detenidos, incomunicados y torturados, as como con la brutalidad del trato del que han sido objeto. Hasta ahora prevaleca el mal trato psicolgico sobre el maltrato fsico (aunque se utilizaban en todos los casos tcnicas de extenuacin fsica), pero no malos tratos mediante agresin directa, pero en el 2002 nos encontramos que han combinado las torturas psicolgicas y las fsicas. Y se relatan las torturas practicadas: Gorka Fraile, Juan Mari Toquero, Urko Labeaga, Balentn Lasarte, Iaki Lorenzo, Andoni Murelagapueden dar testimonio de ello. Y sigui el silencio institucional. Lean El informe sobre la tortura en el estado espaol 1996/1997/1998 de la Asociacin contra la tortura y lean las denuncias por tortura y malos tratos de la polica autonmica Ertzaintza y Mossos dEscuadra recogidos en l.

Narra Xabier Makazaga en La red que con los pactos del PNV-PSOE de 1985 y sobre todo con los pactos por la paz y la normalizacin de Madrid, Ajuria Enea y Nafarroa, firmados a finales de 1987 y principios de 1988, la evolucin del PNV respecto al sangriento problema de la tortura fue vertiginosa: en poco tiempo la Ertzaintza recibi luz verde para proceder a los interrogatorios ms efectivos. Y de aquellos polvos surgieron los posteriores lodos. Un verdadero barrizal, que todava hoy unos tildan de reliquias y otros de exorcismo, muy en la lnea del comportamiento del gobierno y su polica ante la muerte de Iaki Cabacas por la ertzaintza. Todava recuerdo los relatos, no tan lejanos, de Alejandro Ugalde, entonces 70 aos, y Rosa Hierro, de 60 y pico, describiendo su total obligada desnudez ante los erzainas en la comisara de Deusto y sus risas y comentarios.

La tortura practicada entre nosotros exige un serio cambio en el comportamiento de la ertzaintza y, sobre todo, en el gobierno y fiscala, y sobra el aspaviento y escndalo por su denuncia.

Hay pruebas, muchas y hay torturados, muchsimos. Si la denuncia de la tortura lleg a ser delito hoy su denuncia no puede ni debe ser tildada ni de reliquia, venganza o exorcismo. Su erradicacin es nuestra tarea, la de todos.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.