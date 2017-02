La Constitucin y el nuevo gobierno

El Telgrafo

Este artculo fue escrito antes del domingo 19 de febrero, da de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador.En todo caso, cualquiera haya sido el resultado de esas votaciones, hay un asunto que casi ni se trat en la campaa electoral, excepto para cuestionar a ciertas instituciones: se trata de la inexorable sujecin que el futuro presidente tendr que mantener frente a la Constitucin de 2008.No es cierto que esa Constitucin cre un hiperpresidencialismo. El ataque siempre provino de las derechas polticas y hasta de ciertas izquierdas acadmicas. Desde que naci la repblica (1830), Ecuador adopt un rgimen presidencialista, y hoy el Presidente es jefe del Estado y de gobierno (Art. 141). Adems del Ejecutivo, son otras funciones del Estado, el Legislativo, la Funcin Judicial, la Electoral y la histricamente indita Funcin de Transparencia y Control Social, que ha sido la ms cuestionada y que merece una profunda revisin terica.El Estado se rige por una serie de principios, valores y conceptos que avanzaron frente a todas las Constituciones anteriores. El principio del Buen Vivir es central y fundamenta toda la Constitucin. Bajo l se comprenden la inclusin, la equidad, educacin, salud, seguridad social, ciencia, tecnologa, saberes ancestrales, movilidad, seguridad humana, transporte, biodiversidad, recursos naturales, patrimonios, suelo, agua, biosfera, ecologa, comunicacin, cultura, hbitat, vivienda, trabajo. A todo ello deber someterse el nuevo gobierno.Tambin sern una camisa de fuerza para el futuro gobierno, tanto los derechos y garantas constitucionales como el rgimen econmico. La Constitucin cre un rgimen jurdico garantista igualmente indito en la historia nacional. Y estableci una serie de lneas rectoras sobre la economa: el papel regulador e interventor del Estado, que las candidaturas de la ultraderecha nunca han admitido; el rol fundamental de la planificacin; firme rgimen tributario redistributivo de la riqueza, al que tanto han combatido las lites dominantes; un sistema de economa social y solidaria que an no se ha fortalecido; sectores estratgicos en manos del Estado, que se imponen sobre cualquier idea privatizadora; obras y, sobre todo, servicios pblicos (educacin, salud, seguridad social universal) que tampoco pueden privatizarse; y la democratizacin de los factores de produccin. Adems, el respeto y la consagracin de una amplia gama de derechos individuales, colectivos, del trabajo, de los pueblos y las nacionalidades, de la naturaleza, que todava tienen que potenciarse y afirmarse, y que, sin duda, afectaron el sistema del poder tradicional de las lites y que siempre ocasionaron sus resistencias y cuestionamientos.Observar la Constitucin ser la obligacin del futuro presidente. Se podr cambiarla siguiendo sus propios procedimientos. Pero la experiencia histrica de Ecuador y de Amrica Latina es demasiado conocida: toda Constitucin progresista ha sido violada cuando no se ajusta a los intereses de las lites con poder y riqueza.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-constitucion-y-el-nuevo-gobierno