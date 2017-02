Secretos de Estado

Vivimos en un pas de secretos, salvo que afecte al pueblo llano o la vida de algunos personajes populares, cuyo techo se convierte en cristal, por la presin de algunos medios. La, procede del franquismo (5 de abril de 1968), con algunos retoques establecidos en 1978 (31 de octubre), antes de la aprobacin de la Constitucin. El ao pasado, el Congreso de los Diputados aprob una iniciativa, para fijar un periodo de desclasificacin automtica (25 aos para materias secretas y 10 para las reservadas), atribuyendo al Consejo de Ministros la facultad de clasificacin.

El Gobierno del PP en octubre de 2015, ya haba rechazado desclasificar documentos de entre 1931 y 1968 , porque no se considera prioritario y por la falta de medios tcnicos y econmicos para llevar a cabo tal ardua tarea del estudio de miles de documentos sobre la Guerra Civil y la primera etapa del franquismoque fueron clasificados secretos en 1968. Con su postura niega temiendo, el conocimiento de lo que ocurri durante el franquismo, convirtindose en cmplice de sus horrores, como hace al negarse a perseguir sus crmenes . No se desclasificarn documentos de los que se ignore su contenido porque el Gobierno no va a tomar riesgos sobre la seguridad del Estado. Es bochornoso que a estas alturas, los investigadores se vean obligados a acudir a Reino Unido o Francia para conocer hechos de la historia de Espaa.

La opacidad de Espaa es mayor que la del Vaticano, modelo del secretismo, que aunque ha desclasificado documentos sobre la actividad de la Iglesia argentina bajo la dictadura, todava no lo ha hecho sobre la inexistencia de dios y las vidas poco ejemplares de muchos miembros de su comunidad en la historia. La paradoja estriba en que, mientras Defensa alega que no tiene medios para desclasificar documentos sobre la guerra civil o los campos de trabajo de la dictadura, ha digitalizado miles de pginas de informes desclasificados sobre los avistamientos OVNI y con limitaciones.

En noviembre pasado, el PP no logr frenar la reforma de la ley franquista de secretos oficiales , ni ofreciendo al PSOE y Ciudadanos enviar un proyecto de ley en seis meses. El PSOE rechaz el acuerdo y vot a favor de la aceptacin a trmite de la iniciativa. El Congreso dio luz verde a la propuesta del PNV, por 169 votos a favor, 3 en contra y 162 abstenciones. En el banco azul, la titular de Defensa, Mara Dolores de Cospedal, fue el nico miembro del ejecutivo presente.

Pero no nos remitamos a documentos secretos de la historia no tan lejana de Espaa como la guerra y el franquismo. Esta semana se cumplen 36 aos del 23F de 1981, el golpe de Estado, que dieron los facciosos. Hay ms sombras que luces sobre lo ocurrido y ms responsables de los que aparecen. Hasta siete secretos del 23F y la Transicin podran quedar a la luz si se modifica la ley de secretos, que se encuentra en la comisin constitucional:

Adolfo Surez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisin un da despus del 23F? Nos salv el rey de un golpe que el mismo haba puesto en marcha? Felipe Gonzlez estaba al tanto de la Operacin Armada y acept ser vicepresidente de un general? Qu nombres, acciones, relaciones y documentacin recabaron los servicios secretos espaoles en su investigacin? Hasta dnde haba implicados mandos y cargos de la poca, incluidos los del Cesid? Algn servicio secreto extranjero conoca los planes de ETA para atentar contra Luis Carrero Blanco? Existe en el CNI un archivo llamado Jano con el seguimiento a 8.000 personajes que tenan o podan tener en el futuro una proyeccin pblica?

El golpe de Estado se dio en nombre del rey y a sus rdenes y lo argumento en el artculo El rey fue uno de los responsables y en una serie de artculos sobre el trgico y bochornoso acontecimiento. Para Surez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey , en opinin de Pilar Urbano. El rey parece que insisti A mi ddmelo hecho! (El Rey y su secreto, Jess Palacios). Estaba previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo avalaran, entre ellos Fraga, Snchez Tern, Herrero de Min, Enrique Mgica, Peces Barba y Jos Luis lvarez. En la historia de Espaa, la monarqua siempre se ha restaurado o instaurado mediante golpe de Estado. Se consigui lo que pretenda: el rey y la monarqua consolidados; la democracia fortalecida; el desarrollo del estado autonmico paralizado; y la poltica de Surez reconducida.

El desaparecido Diario16, dej algunas preguntas, que junto con las que yo mismo hago en Preguntas con respuesta incorporada , que siguen teniendo plena vigencia y en si mismas encierran respuestas sobre lo ocurrido:

Qu quiso decir Surez en su despedida televisiva, con: No quiero que la democracia sea, una vez ms, un parntesis en la historia de Espaa?

Por qu no se investig a El Alczar, cuando el da antes publicaba: Todo dispuesto para la sesin del lunes, Antes de que suenen las 18.30 horas? o a la revista Spic del mes de febrero, donde un tal Otis escriba: No es cierto que yo pretenda dar un golpe militar el lunes 23 de febrero por la tarde... Adems, no s!?

Por qu el capitn Snchez Valiente, el hombre del maletn, que se march al extranjero tras fracasar el 23-F, slo fue juzgado por abandono de destino? y Por qu no se investig la frase del coronel San Martn en el juicio de Campamento: Por una confidencia supe que ms gente de los que estamos aqu estaba enterada e implicada?

Por qu el Rey, en su telex a Milans del Bosch, dijo: ...despus de este mensaje ya no puedo volverme atrs? y Por qu el Rey tuvo que decir aquello de: Ni abdico, ni me voy. Tendris que fusilarme?

Por qu no se revel el nombre del portavoz parlamentario que sera el interlocutor entre los golpistas y los diputados?; Por qu el Gobierno de la UCD gir radicalmente a la derecha tras el fracaso del golpe y se aceler la integracin en la OTAN?

Por qu dijo Armada a Aramburu (director de la Guardia Civil), al llegar al Hotel Palace en la medianoche del 23-F: Vengo porque me has llamado t?; Por qu se impidi a Armada revelar en el juicio el contenido de su audiencia con el Rey (que dur hora y media) en la Zarzuela, diez das antes del 23-F?

Por qu el Consejo de Guerra que juzg a los implicados conden al general Armada a seis aos de prisin y el Supremo elev la pena a 30 aos, como a Tejero y Milans?

Por qu no se investig el asalto al Gobierno Militar de Madrid con intervencin de elementos ultraderechistas?; Por qu no se investig quin era la autoridad, militar por supuesto, que anunci el capitn Muecas desde la tribuna del Congreso?

Por qu Quintana Lacaci, capitn general de la I Regin, manifest posteriormente que si el Rey le hubiese ordenado sacar sus tropas a la calle y ocupar Madrid le hubiese obedecido?; Por qu no se investig y llam al orden al teniente general Ignacio Alfaro, presidente de la JUJEM, quien, tras ver el mensaje del Rey por TVE, se fue a dormir?; Por qu no se detuvo a Torres Rojas en la Acorazada Brunete cuando se le orden por su capitn general, Manuel Fernndez Posse, que regresara a A Corua, continu varias horas ms en la Divisin?

La diputada Carmen Echave, declar a El Correo Espaol : Cuando me condujeron los guardias al despacho del vicepresidente del Congreso, me prohibieron encender la luz. Es por su seguridad. No le conviene ver quines estn ah. Nadie lo investig.

Por qu el Gobierno espaol no protest ante el de EEUU por la frase despectiva de su secretario de Estado, Alexander Haig Es un asunto interno de los espaoles? Para Santiago Carrillo, estaba claro que la CIA estaba al corriente de los preparativos del golpe , as como el embajador de Estados Unidos en Espaa. Parece que tambin el Vaticano haba sido informado y la Conferencia Episcopal espaola.

Si les quedan dudas, lean la denuncia ante el Fiscal General del Estado del excoronel Martnez Ingls, contra Juan Carlos de Borbn por el 23-F y la Solucin Armada I y II. Tambin algunos de mis artculos aparte de los ya mencionaos: Estaba el elefante blanco a las rdenes del Rey? ; Golpe de Estado que cambi el rumbo de la Transicin ; Golpe de estado en mi memoria o El "juicio de Campamento Cambalache . Si no las tienen ya, saquen sus propias conclusiones.

Posiblemente la mayora de las pruebas documentales y cintas con imgenes y sonidos habrn sido eliminadas por rdenes de destruccin masiva. Habr que esperar a la desclasificacin de los documentos para conocer algo ms sobre el caso, aunque ideas tenemos. Algunos ya habremos muerto y los hijos de mis nietos ni sabrn de qu hablaba el abuelo.

@caval100

