La levitacin de don Miquel Roca

Algunos comentaristas han criticado el comentario de don Miquel, el abogado defensor de la Princesa, tras conocer la sentencia del caso Noos. No es para menos desde un determinado punto de vista. No lo es desde otra perspectiva. La siguiente:

Probablemente don Miquel ha formulado con su observacin -pensada, reflexionada, discutida con sus prximos- el primer enunciado verdadero que ha emitido hasta ahora en su larga trayectoria pblica. Se entiende que levite, no es para menos. Basta leer el comentario que el Captor public el pasado 17 de febrero: As funcionaba la trama del caso Noos por el que la Infanta Cristina ha sido absuelta [1]. Resumo:

1. Iaki Urdangarin y Diego Torres -se conocieron en ESADE, una escuela empresarial de Barcelona- crean en 2003 una entidad sin nimo de lucro, el Instituto Noos. Objetivo: facturar servicios de consultora estratgica; e ntre otros clientes, a la administracin Pblica. Entre 2004 y 2006 los ingresos del Instituto -provenientes del sector pblico- ascienden a ms 6 millones de euros.

2. Dado el carcter de entidad sin nimo de lucro del Instituto y la imposibilidad de repartir dividendos, Urdangarin y Torres crean un entramado de sociedades mercantiles para facturar contra el Instituto y vaciar as sus fondos. En 2004, por ejemplo, las facturas de las mercantiles de Urdangarin y Torres emitidas contra Noos supusieron el 83,3% de la cifra de ingresos de la entidad (ascendieron a ms de 1 milln de euros, de los 1,2 millones de euros que ese ao ingres el Instituto).

3. Una de las sociedades del entramado diseado era Aizoon SL. Sus socios -al 50%- eran, como es sabido, la Infanta y su esposo. La sociedad, a pesar de reflejar en numerosos ejercicios fiscales beneficios en las cuentas anuales que depositaba en el Registro Mercantil -396.347,84 euros en 2005- nunca reparti dividendos. Todo el beneficio se destinaba a remanente. Por qu? Por lo siguiente:

4. Las cuentas de Aizoon SL reflejaban antes del clculo del beneficio toda una retahla de gastos deducibles que en realidad no eran sino cuantiossimos gastos de carcter estricta y exclusivamente personal de los propietarios de la empresa, id est, Urdangarin y dona Cristina, la hermana del Rey, la ejecutiva de Caixabank.

5. La operatividad supona la apropiacin de los fondos sin emplear el cauce oficial y la frmula legal del reparto de dividendos. Se consegua de esta manera un doble efecto fiscal: reducir el beneficio obtenido por la sociedad -con ello, una base imponible menor a la real en el Impuesto de Sociedades- y no declarar en el IRPF la percepcin de rendimientos del capital mobiliario en forma de dividendos.

Los negocios son los negocios! Todo vale. Son muy listos, aprendieron en ESADE. Su ejemplaridad pblica, como es visible, es total.

De todo lo anterior, la infanta ejecutiva de Caixabank no tena ni idea, no saba nada. Nada de nada. Cmo iba a tenerla! Su marido lo llevaba todo. Ellos hablaban siempre de otros temas de ms sustancia y familiaridad. Las mujeres somos as, confiamos ciegamente en nuestros queridos esposos. Lo que marca la tradicin. Podemos esperar otro cosa de una Infanta borbnica comme il faut?

Nota:

