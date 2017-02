Entrevista a Carlos Alarcn, catedrtico de Filosofa del Derecho y Filosofa Poltica de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

"Todos podemos llegar a ser Hitler"

Pblico.es

Carlos Alarcn, catedrtico de Filosofa del Derecho y Filosofa Poltica de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), ha publicado en estos das una investigacin sobre el triunfo de Hitler en la sociedad alemana de los aos treinta, muy deprimida por una profunda crisis de identidad. La llegada al poder de Adolf Hitler en 1933 y el adoctrinamiento de millones de ciudadanos alemanes se muestra en el libro de Alarcn con un vnculo casi religioso entre el lder y sus seguidores en un perodo de entreguerras, que iba a unido a una importante falta de oportunidades para el pueblo alemn.

Creer en Hitler. El triunfo de la fe y la sumisin sobre la libertad (editorial Aconcagua) describe los planes improvisados del lder nazi para la creacin de campos de trabajo que no convertira en campos de exterminio hasta el ao 1942 con la ejecucin de la Solucin Final. Su masoquismo integral, su profundo odio hacia s mismo y todo lo que le rodeara. Una obsesin que termin contagiando a su propio pueblo, a la sociedad a la quera ayudar.

Creo que podramos hablar de una protorevolucin cultural. No se aleja mucho de lo que en las siguientes dcadas se ha denominado revolucin cultural. Hitler quera crear un hombre nuevo, una sociedad nueva, algo no muy diferente de lo que intent Mao en China o Pol Pot en Camboya, y eso se refleja en todos los mbitos, particularmente en el esttico.

En tanto que revolucin cultural presupona una visin de la historia segn la cual lo importante era la influencia de figuras extraordinarias como l sobre las sociedades. De algn modo podra decirse que Hitler quiso vengarse de su realidad juvenil, una realidad marcada por el fracaso de un pobre y hurfano provinciano en el intento de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, y por su sensacin de pequeez e insignificancia ante la riqueza y el esplendor cultural cosmopolita que por primera vez perciba. La fascinacin que acompa a esa sensacin le impuls a sumergirse en su deseo ansioso de apegarse a todo lo que poda representar la superioridad moral y cultural germnica, que sublim reconducindolo hacia la idea del nuevo hombre alemn.

En las dcadas anteriores al acceso de Hitler al poder concurrieron una serie de factores que propiciaron la bsqueda por parte de muchos alemanes de nuevos dioses que sustituyeran a los tradicionales. Es como si el eco del pronstico de Nietzsche sobre la muerte de Dios se hubiera estado plasmando en la realidad alemana desde la unificacin de 1870. El mundo antiguo desapareci prcticamente de golpe. Hasta entonces Alemania haba sido uno de los pocos pases europeos a los que apenas haban llegado los vientos liberales, y en los que segua predominando una economa rural en la que no haba penetrado el industrialismo. Pero en los aos finales del siglo XIX y en los primeros del siglo XX tuvieron lugar muchas transformaciones radicales, que tuvieron su colofn en las consecuencias de la derrota en la primera guerra mundial.

Cay el imperio, se sufri la humillacin del Tratado de Versalles, y se alcanz por primera vez la democracia y la libertad poltica, acompaadas de la revolucin espartaquista y de la hiperinflacin, que acab con los ahorros de millones de alemanes. Todo ello provoc una sensacin vertiginosa de pnico colectivo ante el cual la mayora del pueblo alemn recurri a un mecanismo de evasin muy peligroso: el vnculo casi religioso con un lder capaz de guiarles hacia la gloria y la regeneracin.

Desde bastantes aos antes de llegar al poder Hitler padece bastantes desequilibrios psicolgicos. Est resentido contra la sociedad en general, y contra aqullos a quienes considera cultural o econmicamente poderosos en particular. Ya en su infancia tena que soportar los rumores de que su violento padre era hijo bastardo de un judo. Y en la escuela de Linz en la que estudi tuvo como compaero a Ludwig Wittgenstein, uno de los ms originales filsofos del siglo XX, miembro de una de las familias ms ricas de Viena, patrocinadora de importantes eventos musicales y artsticos.

Tras luchar en la primera guerra mundial, sus conflictos emocionales aumentan, y se reconducen hacia mecanismos de evasin inversos y paralelos a los del pueblo alemn. Sus dudas existenciales provocan en l la necesidad sdica de sentir que hace dao a los dems, lo que viene acompaado de un deseo de acaparar el mximo poder para hacer posible la satisfaccin de esa necesidad. Su ambicin se materializa en el triunfo electoral, tras el que conseguir un poder casi absoluto.

Comparto la tesis de muchos psiclogos segn la cual todo sdico es en realidad sadomasoquista. Desea hacer dao a los dems y tambin a s mismo. En el caso de Hitler, la mejor prueba de su carcter autodestructivo la tenemos en su ltimo ao de vida, en la que apenas menciona a judos, eslavos, comunistas, homosexuales, etc. Se obsesiona con arremeter contra el indigno pueblo alemn, que no ha estado a la altura de su lder y merece desaparecer. Por ejemplo, en marzo de 1945 decreta la orden sobre Medidas destructivas en el territorio del Reich, conocida como Orden Nern, en la que establece la destruccin de todo tipo de infraestructuras y vas de transporte. Y hasta que los soviticos no estn a cientos de metros de su bnker de Berln no se rinde haciendo morir con l a quienes estaban ms cerca suya. Esta materializacin de su instinto autodestructivo se hace ahora patente, pero estaba latente desde su juventud.

Creo que se podra decir que Hitler fue un incomprendido en el sentido de que no supo hablar el lenguaje de su momento histrico. El mundo empezaba a cambiar hacia el cosmopolitismo, la tolerancia, el respeto hacia los derechos humanos, la igualdad racial, etc, ideas que eran ininteligibles para Hitler y que incluso le espantaban. Pero no por ello podemos afirmar su condicin inhumana. Al contrario, y retomando otra vez a Nietzsche y al ttulo de uno de sus libros, Hitler era Humano, demasiado humano.

Todos podemos llegar a ser htleres, todos podemos llegar a un nivel de descomposicin emocional que nos empuje a la violencia como nica forma de encontrar un sentido a nuestras vidas. De hecho, despus de Hitler han surgido muchos ms htleres. Sigue habindolos desgraciadamente, tanto en el mbito poltico como en el personal o familiar.

Si hablamos de la sociedad alemana de antes de la segunda guerra mundial, describimos a una sociedad despreciativa hacia sus iguales, neurtica y frustrada por las complicadas opciones de crecimiento. Cmo logr Hitler convertir a los alemanes en una sociedad autodestructiva, como usted mismo la describe?

Creo que en efecto la sociedad alemana de entreguerras estaba en gran medida neurotizada. Este caso singular de neurosis colectiva no slo derivaba de la evolucin alemana durante el siglo XIX, de su ansiedad por equipararse a los imperios coloniales francs e ingls, de su rpida industrializacin. Tampoco provena slo de los acontecimientos posteriores a la primera guerra mundial, como la cada del imperio, la revolucin comunista, las prdidas territoriales, la ruina econmica o la hiperinflacin. Hunda sus races en el mensaje del luteranismo, dominante en casi toda Alemania. El amor a Dios slo se demuestra a travs de la sumisin al trabajo incesante y al poder poltico, que redime al hombre y lo prepara para unirse a Dios. Y la redencin posmoderna es otra vez posible a travs de la vinculacin con un semidis al que seguir incondicionalmente, irracionalmente, y que nos guiar, como buen Fhrer, a la gloria eterna.

Vuelvo a incidir en que el comportamiento masoquista de Hitler es indistinto de su sadismo. Podra decirse que traslad y contagi sus deseos de destruccin a muchsimos alemanes, indispensables por ejemplo para materializar el holocausto. En este sentido recomiendo el libro de Goldhagen Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el holocausto. Y el deseo de daar y la imposibilidad de amar empuja a quienes lo padecen a provocar el mximo dao posible. Cuando no se dispone de ningn objeto externo el recurso ms fcil es uno mismo.

Pienso que s, que en gran parte se improvisaron. De hecho, hasta finales de 1941 la violencia nazi se dirige ms todava contra los eslavos, en general, que contra los judos. Los judos son conducidos a campos de concentracin, donde se les explota como mano de obra esclava, pero donde de momento no se les extermina. Hitler est concentrado en su idea de espacio vital, en extenderse hacia el este para esclavizar y exterminar a millones de eslavos, y la mejor prueba de ello es el comportamiento sdico de los soldados alemanes durante la ocupacin de la Unin Sovitica. Da por seguro el control de todo el pas y posiblemente intuye e imagina un holocausto eslavo. Pero la inesperada derrota en la batalla de Mosc de diciembre de 1941 le decepciona al comprobar la dificultad para implementar sus posibles planes. Creo que no es casual que fuera en enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, cuando tuviera lugar la decisiva reunin en la que Hitler dio instrucciones, ahora s concretas, para llevar a cabo la solucin final, la conversin de los campos de concentracin en campos de exterminio.

Desde luego. Por supuesto que deseaba la desaparicin total de los judos. La guerra estaba prcticamente perdida desde haca tiempo, pero Hitler pareca estar ms pendiente del funcionamiento de los campos de exterminio y de presionar a gobiernos aliados para la entrega de judos, que de la estrategia militar. El caso ms claro quizs fuera el del dirigente hngaro fascista Horthy, a quien extorsion amenazando a su familia para lograr que adoptara medidas ms drsticas contra los judos. De hecho, Hitler fue un mal militar, mediatizado por sus irrefrenables deseos de procurar el mximo dao posible, a los que subordinaba cualquier otra decisin, por muy racional que pudiera ser.

Llamativamente, Hitler no tena un particular inters en conocer datos cuantitativos concretos. Le bastaba con saber que se haca todo lo posible por conseguir el objetivo final de la desaparicin de los judos. No comparta explcitamente sus sensaciones con sus allegados. Por el contrario, s vivi semanas de gran excitacin con los preparativos de la ejecucin de los militares implicados en la operacin Valkiria, el intento fracasado de asesinarle en julio de 1944. Se obsesion con procurarles el mximo sufrimiento posible, e incluso de extenderlo a sus familias. Era como si los judos ni siquiera merecieran dedicarle tiempo. La puesta en marcha de la maquinaria del exterminio fue suficiente para aplacar su sed de sadismo.

As es. Es como si hubiera estado toda la vida dedicado a causar el mximo sufrimiento para as poder justificar su propia autodestruccin. Fromm lo explica bien en su libro Anatoma de la destructividad humana. Me resulta tambin llamativo que alguien tan imprevisible como Dal, en cuyos cuadros se encuentran bastantes referencias a Hitler, le definiera asimismo como un masoquista integral obsesionado con provocar una guerra irracional para poder perderla despus; concentrado en su capacidad de destruccin para as poder autodestruirse junto a todo lo que amaba y a la vez odiaba. Recomiendo el comentario que hace Dal, en su autobiografa, a su cuadro El enigma de Hitler. Con su masoquismo, deca Dal, Hitler consigui alcanzar el Valhalla, el saln de los cados de la mitologa nrdica.

S. Hay que volver a recordar que, a diferencia de otros dictadores, Hitler lleg al poder gracias al apoyo popular. Es ms, este apoyo aument en los aos siguientes, en los que muchos centristas e izquierdistas se rindieron ante su fuerte atraccin. Y el apoyo se convirti en sumisin, como si la necesidad de ser dominados por alguien con una fortaleza casi sobrenatural, provocada por las brechas emocionales de la sociedad alemana, fuera superior a cualquier tipo de racionalidad. Influyeron muchos factores: econmicos, polticos, sociolgicos, y sobre todo psicolgicos: la tendencia a ser dominados como mecanismo de evasin reactivo ante la angustia de la individualidad.

La unin con el Fhrer impregn la sociedad alemana. Hitler estaba omnipresente en la vida cotidiana a travs del saludo, de los trajes, de los nombres de las calles, de la educacin en los colegios. La gran mayora de los alemanes amaba a su lder, y expresaba ese amor de muchas formas, como por ejemplo con los poemas y oraciones que le dirigan. La vinculacin entre el frgil individuo alemn aislado y su conductor y gua era una vinculacin total. Anulaba totalmente la libertad individual presuponiendo ficticiamente que cada ser humano era una clula que slo exista en tanto que formaba parte de un organismo mucho mayor. No caban pensamientos propios ni sentimientos propios, y gracias a ello haba quedado superada la angustia de la individualidad.

A partir de la derrota de Stalingrado las sensaciones colectivas van cambiando paulatinamente. Muchos alemanes comienzan a darse cuenta del grave error que han cometido al respaldar incondicionalmente a Hitler. Quizs sean las madres alemanas, extremadamente doloridas por la prdida de sus hijos, las primeras que abren los ojos y ven la realidad. Tambin esta tendencia al descreimiento se va contagiando en los dos ltimos aos de la guerra a gran parte de la sociedad alemana, que asiste atnita a una nueva muerte de un dios. Ms que desencanto, fue estupor lo que se sinti. Estupor al comprobar hasta dnde puede llegar la fe, y la tendencia a la obediencia y a la sumisin.

A diferencia del resto de fascismos, y del estalinismo, el nazismo se caracterizaba por la irracionalidad, que derivaba del estado psicolgico de Hitler. Hitler necesitaba incesantemente satisfacer sus deseos irracionales, que inevitablemente culminaran en el abismo. Era insaciable. Posiblemente, si hubiera conseguido ocupar la Unin Sovitica, hubiera intentado entrar en Amrica por Alaska, como intent tambin invadir Gran Bretaa. Por lo tanto, el nico final posible era la derrota.

Conceptualmente, no poda convertirse en un rgimen permanente. El problema no fue se. El problema consisti en la cantidad inmensa de dao que hizo mientras tuvo poder.

Han existido bastantes htleres despus de Hitler. La historia poltica de las ltimas dcadas nos ofrece muchos ejemplos. Son muchos los seres humanos que slo encuentran sentido en sus vidas si provocan dao y sufrimiento. Y algunos de ellos poseen la capacidad para ser apoyados por individuos que tambin han acumulado mucha agresividad, y que estn deseosos de poner en manos de otros su propia libertad. Individuos a los que les atrae la sumisin porque garantiza proteccin, y para los que la violencia es el nico recurso existencial.

Hay incluso polticos que comparan en 2017 a Donald Trump, actual presidente de los EEUU, con Hitler y su etapa de convencimiento irracional a una sociedad, afectada por una crisis Yo no comparara directamente a Hitler con Trump, pero s comparara las sensaciones de miedo a la libertad que tuvieron los alemanes en los aos 20 y 30, y las sensaciones de los americanos del siglo XXI. Ya se vio tras la cada de las torres gemelas. Por primera vez los estadounidenses se sintieron vulnerables, y ello les empuj a apoyar guerras inverosmiles, que chocaban con la ms mnima memoria histrica. Prefirieron menos libertad para conseguir la seguridad proporcionada por un lder mesinico como Bush al que seguir, por muy irracionales que fueran sus decisiones. Tras el parntesis de Obama, es como si en la Amrica profunda se hubiera recargado el miedo a la libertad y la tendencia a respaldar soluciones simples, fciles, a corto plazo, ante problemas complejos en los que muchos seres humanos tienen bastante que perder.Fuente: http://www.publico.es/politica/creer-hitler-triunfo-fe-sumision.html