2017 es el ao en que el macrismo jugar parte de su futuro poltico. Se medir en varias provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. El distrito mayor la provincia de Buenos Aires- puede contar con una novedad: la candidatura de Cristina Fernndez de Kirchner (CFK) y la reconfiguracin del campo de debates polticos. La figura de la ex presidenta limita y posibilita las proyecciones del macrismo y otros actores, como el Frente Renovador de Sergio Massa. La manera en que cada actor trabaje la figura de CFK podr ampliar o reducir su caudal electoral. Ella es la tercera en discordia, la ltima mohicana de un proyecto poltico que parece lejano, pero que congrega un importante nmero de votos. No arrasa, ya que no puede consolidar una fuerza nacional como fue el kirchnerismo en el poder, pero obstaculiza y se mantiene como posibilidad. Este hecho ha puesto en alerta a las derechas polticas y empresariales, y a los espacios que buscan correr del escenario a la ex presidenta.

La preocupacin estall a niveles significativos cuando la encuestadora Management & Fit, en enero de 2017, afirm que Cambiemos espacio del presidente Macri- se encuentra tercero en intencin de voto en la Provincia de Buenos Aires. Adems, indic que la frmula Sergio Massa Margarita Stolbizer (candidatos a senador y diputada por el Frente Renovador respectivamente) obtendra el 35% de los votos y que, en segundo lugar, se ubicara la posible frmula de Cristina Kirchner y Daniel Scioli (Frente Para la Victoria) con el 29,7%. Cambiemos, con la candidatura de Jorge Macri y Elisa Carri sumaran 18%, quedando sorprendentemente atrs segn la previsin del sondeo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la gobernadora de la Provincia de Buenos, Maria Eugenia Vidal, es la dirigente con mejor imagen del oficialismo (el 56,9% aprueba su gestin y tiene un 70,5% de imagen positiva) y una posible presidenciable.

Los problemas para Cambiemos no culminan aqu. Solo un 39,1% aprueba la gestin de Macri y el 52% desaprueba la misma, pero mantiene algo ms de un 50% de imagen positiva, quedando por encima de Cristina Fernndez de Kirchner y Daniel Scioli.

El macrismo y el massismo han construido, desde la llegada al poder de Cambiemos, dos grandes ncleos discursivos contra el kirchnerismo que han tenido cierto xito. El primero, sobre la corrupcin. El discurso del honestismo como rasgo distintivo en las campaas electorales de los ltimos aos- y de la sospecha de corrupcin ha sido uno de los ejes de las derechas conservadoras en toda la regin para erosionar a los gobiernos progresistas. En el caso de CFK, la instrumentalizacin de funcionarios corruptos vinculados a su gestin ha mellando su figura. El segundo marco discursivo, con cada vez ms problemas para su instalacin, est vinculado a la gestin econmica del kirchnerismo. El discurso de la pesada herencia posee cierto peso simblico, aunque cada vez menor frente a los problemas econmicos que tiene el gobierno de Macri.

Un discurso a largo plazo la corrupcin- y otro, con efectividad reducida la gestin econmica anterior- se articulan para desgastar cualquier candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de volver al escenario poltico desde el parlamento.

Cristina Fernndez de Kirchner tendr que enfrentar ambos argumentos discursivos y la capacidad de los medios de instalacin y amplificacin de los mismos. A su vez, se encuentra con un peronismo fragmentado y debilitado. Un peronismo que se ha cobijado en el Frente Renovador, otro en la rbita de los gobernadores (que han tenido fuerte juego con los senadores y que comparten algunas polticas del macrismo) e intendentes que todava evalan si apoyar a CFK u otro candidato propio.

Tanto CFK, como Massa no pueden liderar a un movimiento que mira todava con recelo ambas opciones. Tal vez, el momento de un peronismo unido ya no sea una imaginacin posible, tanto por sus mutaciones coyunturales, como por el intento del kirchnerismo durante ms de una dcada- de imponer sus polticas, como de controlarlo por arriba (desde el Estado) y por abajo (impulsando sus dirigentes de confianza en intendencias y gobernaciones). Hoy el kirchnerismo se juega en la eleccin algo ms: la posibilidad de trascender el mbito territorial (un armado en la Provincia de Buenos Aires y en menor escala en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires).

Las derechas polticas y econmicas ya estn en campaa. La derrota de CFK no es menor para un gobierno que necesita inversiones y al cual los empresarios internacionales le exigen reducir al mximo las posibilidades polticas futuras de la expresidenta. La victoria o una muy buena eleccin de CFK puede poner en duda, ya no la confianza entre Macri y los inversores, sino la viabilidad de esa relacin. Por ello estn lanzados y octubre (mes de la eleccin) ya es ahora.

Dimes con quin andas y te dir que opinas

Los de afuera

Desde su asuncin en diciembre de 2015, la estrategia discursiva de Mauricio Macri ha sido atribuir a la pesada herencia el origen de todos los males. El presidente no apuesta a la confrontacin directa ni al choque, eso queda en manos de las innumerables denuncias de la Justicia.

Cambiemos ha visto diezmarse su aprobacin en las encuestas y, desde mediados del pasado ao, ha evaluado distintos candidatos a sabiendas de que las legislativas marcarn el termmetro social de aceptacin, en pocas palabras, si podr renovar o no su mandato.

Elisa Carri se caracteriza por un estruendoso estilo discursivo, mordaz y voluptuoso a la hora de disparar frases mediticas. En cuanto a su candidatura an no ha decidido dnde se postular, es decir su lugar en la lista de alianza Cambiemos estar sujeto a la coyuntura, siendo la provincia o la Ciudad de Buenos Aires, indistintamente, el escenario que finalmente elija para su ltima actuacin: las legislativas 2017. La incertidumbre en torno al distrito que Lilita elegir para competir ser estudiado en la mesa chica. Ella presurosa disputar donde Cambiemos la necesite. La legisladora nacida en la provincia de Chaco y lder de la Coalicin Cvica sucumbir a los vaivenes de la real politik y los focus group.

Recientemente la figura fuerte de Unin Pro, la actual gobernadora Mara Eugenia Vidal, ha convocado a distintos lderes de una faccin de ultra derecha del peronismo encabezada por el ex presidente Eduardo Duhalde y con referentes como el ex carapintada e intendente de San Miguel, Aldo Rico. Los mismos ya no poseen una fuerza significativa dentro del Partido Jusicialista.

Margarita Stolbizer se convirti en la heredera de Carri como la gran confrontadora, aunque con otro estilo y menor impacto. Gracias a su candidatura presidencial en la que busc posicionarse como lder de un sector independiente y progresista, supo conquistar ciertas simpatas. Sus envestidas contra CFK le hicieron ganar protagonismo, al tiempo que Carri intent seguir al pie de la letra el manual de etiqueta de Unin Pro. As, Margarita impuls su imagen para ser tentada tanto por el macrismo como por el massismo.

Los de dentro

Sergio Massa es peronista. Se refiere a la ex mandataria como parte del pasado, un pasado del que l form parte. Su gestin como intendente de Tigre, hicieron de su municipio una herramienta que supo combinar construccin poltica y dejar su sello personal.

Se define como una renovacin, no un cambio, en definitiva el recambio de estilo dentro del peronismo. Recientemente se pronunci sobre la interna del PJ: Voy a trabajar para suturar la herida que la corrupcin le gener al peronismo, y a los argentinos. La frase hace alusin a las nuevas escuchas de conversaciones entre Cristina Fernndez y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli. Ambivalente y camalenico agrega a la gente la plata no le alcanza. l se ubica astutamente en medio, oscilando entre un Gobierno que no duda a la hora de representar a los grandes actores econmicos y una CFK nada sutil a la hora de mostrarse como militante combativa.

La ex presidenta se ha mantenido muy activa. Desde redes sociales y con su presencia en distintos actos y charlas supo ocupar un rol que durante un ao estuvo vacante, el de una verdadera oposicin. Recientemente se pronunci ante el hostigamiento judicial que protagonizara su madre a raz de una denuncia penal presentada por Elisa Carri contra ex directivos del Correo Argentino y miembros de la cooperativa platense El Aldabn. Lejos de las cadenas nacionales CFK afianz su postura mediante una carta dirigida al presidente Mauricio Macri. El ttulo del descargo fue No es mi mam, es tu pap y vos tambin .

La controversial condonacin de deuda de Macri a su propio padre no ha dejado de ser sealada por la ex mandataria, quien mediante tweets desbarat un imaginario muy instalado en campaa: es millonario, no necesita robar.

Por ltimo, la suspensin de la cumbre del PJ bonaerense que se iba a celebrar el sbado 18 de febrero en la localidad de Santa Teresita- dificulta la unidad del peronismo. En el Congreso ambos peronismos constituyen bloques separados. . Sin ir ms lejos, la sesin en la que se vot la reforma de la ley de accidentes y riesgo de trabajo (ART), proyecto oficialista y a medida de los empresarios que encontr a los bloques en veredas opuestas. Mientras que el kirchnerismo se retir del recinto, otros peronistas, como Diego Bossio o el sindicalista Hctor Daer no siguieron sus pasos. Con 160 legisladores presentes -de los 257 que integran la Cmara de Diputados- el oficialismo aprob la modificatoria. Tan slo unos minutos previos a hacer efectiva la votacin, el bloque del Frente Renovador y Bloque Justicialista anticiparon que se abstendran por la resolucin de Anses de modificar el clculo de aumentos de la Ley de Movilidad Jubilatoria .

Florencio Randazzo es la gran incgnita para estas elecciones. Aunque no se ha pronunciado, ha dejado entrever que podra disputar con CFK una interna por la candidatura a senador de provincia de Buenos Aires. Florencio ha negado rotundamente haber entablado cualquier tipo de negociacin con Cambiemos. Algunas versiones sealan que el hecho de someter o no a las PASO , la decisin de quin encabezar la lista de senadores es el verdadero meollo de la cuestin. Mientras unos quieren que Cristina lidere directamente, como senadora, otros buscan definir todo en la eleccin primaria y que de este modo se resuelva la unidad del peronismo.

La postergacin del encuentro del PJ en la costa atlntica coincide con la discusin del peronismo provincial sobre la conformacin de un frente electoral para enfrentar a Cambiemos en octubre. De dicho encuentro iba a surgir un duro documento contra el Gobierno por las polticas de ajuste implementadas. El Grupo Esmeralda haba adelantado que no asistira al encuentro, lo que despert especulaciones respecto de los motivos que llevaron al jefe del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Espinoza, a suspender el cnclave.

El ex presidente de la Cmara de Diputados y precandidato a gobernador bonaerense, Julin Domnguez, confirm que presentar una lista con Florencio Randazzo, independientemente de que la ex mandataria decida postularse o no.

Escenarios del peronismo

En los ltimos aos dirigentes peronistas se vincularon al PRO (hoy Cambiemos), al Frente Renovador y al Frente para la Victoria (kirchnerismo). El peronismo se volvi ideolgicamente dctil de una manera extensiva y se fragment. La referencia simblica de dnde estaba el peronismo se situ en mayor medida en el kirchnerismo y de alguna manera ha sido disputada por el Frente Renovador. Durante las gestiones de Nstor Kirchner y CFK, el peronismo gubernamental se aline con el Frente para la Victoria, como as tambin con las diversas organizaciones sociales. La Confederacin General del Trabajo (CGT) un ncleo importante del peronismo sindical- que supo estar vinculada al kirchnerismo, en los ltimos aos rompi con ste. El peronismo, pese a la salida de la CGT, se tension, en menor medida con el desembarco de dirigentes al PRO, pero fundamentalmente al espacio poltico configurado por Sergio Massa, el Frente Renovador.

La derrota del candidato kirchnerista, Daniel Scioli, desat el ltimo y ms potente alejamiento: el peronismo gubernamental que controla provincias, gobernaciones, territorios. La ltima dispora peronista tuvo un efecto prctico inmediato: achic el Frente para la Victoria y lo redujo en sus posibilidades de competencia a un espacio de adhesiones vinculados a la Provincia de Buenos Aires y, en menor medida, a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Pero en este xodo no se acercaron al Frente Renovador de Sergio Massa sino que se mantuvieron concentrados en su poder provincial, senatorial y siempre en situacin de disponibilidad para evaluar lo que conviene en las coyunturas. Han pactado en el Senado con el macrismo y con el Frente Renovador, pero ningn gobernador peronista se ha pasado a uno u otro espacio. Son una dispora disponible, para lo que dicte la tesitura de 2017.

Este escenario ha empujado al Frente Renovador a ampliar sus coaliciones hacia otros actores de procedencia no peronista y anti kirchneristas. La alianza que plantea Sergio Massa con Margarita Stolbizer (GEN-Partido Progresista) en la provincia de Buenos Aires va en ese sentido: mientras esperan como gobernadores e intendentes, deciden su juego.

Parece que la fragmentacin y la identidad peronista en crisis o sin un lugar fijo es la condicin de un peronismo que se acerca ms a una frontera identitaria movible que a una identidad aglutinadora de perspectivas diversas y contradictorias.

El Frente para la Victoria, que est ms anclado a la opcin kirchnerista, no solo espera el aval de los intendentes bonaerenses, sino que busca ampliar su zona de adhesin a sectores que votaron por Cambiemos o por el Frente Renovador. Es decir, todos los peronismos tendrn que salir de su ncleo si quieren tener una buena performance electoral. Por tanto, lo que define la disputa no es tanto la identidad, sino cmo interpelar a posiciones del electorado que no orientan su voto segn grandes imaginarios.

En esta ocasin, la idea de un peronismo partido es un hecho, no tanto por las conspiraciones y los deseos geomtricos, sino por la forma en que el kirchenismo trat al peronismo durante aos. Al parecer existe una subjetividad que encuentra alivio o refugio en posiciones ms moderadas o menos confrontativas.

Anticorrupcin: el nuevo ethos poltico

El escenario poltico del justicialismo est atravesado necesariamente por un discurso orientado a la magnificacin de la corrupcin poltica y a la lucha contra la misma. En efecto, el massismo ha tomado esta bandera y marca importantes distancias con aquellos liderazgos del peronismo que considera llevan un pesado bagaje judicial .

Es as como los movimientos tcticos de Massa buscaron liderazgos fuertes enmarcados en el territorio, cuyo marco discursivo se centra en la poltica justiciera, de la moral y las manos limpias : Ellos, unos y otros, han participado de negocios privados mezclados con los recursos pblicos. La tica es parte de la poltica, dice Stolbizer en su cuenta de Twitter . La alianza de la lder del GEN en este Nunca ms de la corrupcin ha servido para consolidar la construccin del nuevo ethos.

Sin embargo, Massa se vincula a un movimiento amplio y diverso, en el que se aglutinan distintos intereses: es un poltico catchall . En unas ocasiones apoya el incremento de los controles migratorios y la criminalizacin de los trabajadores provenientes de otras latitudes . En otros momentos defiende a los jubilados. Hoy, la decisin del Gobierno de Macri de cambiar la frmula de aumento pensional que implic una reduccin del mismo es el nuevo caballo de batalla para Massa y Stolbizer, quienes ya amenazaron con recurrir a la Justicia si el Gobierno no frena la decisin .

As, el referente del Frente Renovador configura un liderazgo catapultado por la diversidad interna del peronismo, un conglomerado que aprovecha para articular mensajes, discursos y alianzas que se alejan de preceptos ideolgicos claros y se anclan en los lugares comunes de la supervivencia poltica, atendiendo al viento que mejor sople como alternativa discursiva.

La anticorrupcin, su bandera, es un ethos que juega muy bien con la realidad regional en la que los grandes escndalos de corrupcin se erigen como el nuevo infierno de los liderazgos polticos que se encargaron de domesticar la primera dcada del siglo XXI. Odebrecht recorri Latinoamrica para poner en evidencia aquello que no solucion la nueva generacin de lderes: la corrupcin enquistada de la clase poltica latinoamericana, hoy convertida en el mejor discurso para acceder al poder en todas las esquinas de Amrica Latina, un hecho que nos retrotrae a aquellos conflictivos aos noventa.

Artculo publicado en: http://www.celag.org/peronismo-para-armar/

