Argentina y sus grandes mujeres

Los sonidos del silencio

Se ha publicado en estos das un documento de Carta Abierta, asociacin de intelectuales cercanos al kirchnerismo, en apoyo al Paro Mundial de Mujeres. El escrito sirve, adems de sus contenidos conceptuales, de vehculo para la mencin honrosa de varias mujeres que fueron figuras de la poltica y la cultura argentina. Se menciona a Alicia Moreau de Justo, las Madres de Plaza de Mayo, Eva Pern, Alejandra Pizzarnik. Todos ellas merecen con creces esa recordacin, ms all de diferencias polticas e ideolgicas importantes.

No se nombra en cambio a Anglica Mendoza, dirigente de la disidencia chispista del Partido Comunista Argentino y luego destacada intelectual, a Mika Etchebehere, capitana de milicias del POUM en la Guerra Civil Espaola. Tampoco aparecen Alcira de la Pea, candidata a la vicepresidencia durante el primer peronismo por el Partido Comunista ni ninguna otra dirigente de ese partido de las varias que tuvieron prolongada actuacin pblica. Ninguna mujer de las guerrilleras de los 60-70, salvo que se incluya en ese concepto a Alicia Eguren. Se da el ejemplo de Mary Snchez, dirigente de CTERA, pero no est Olga Cossetini, educadora inconformista de vasta y recordada trayectoria. Pareciera que Carta Abierta, de modo conciente o no, acata un lmite no escrito que la pacatera poltica de diversas pocas impuso a la memoria de protagonistas femeninas y masculinos de nuestra historia: La izquierda aceptable termina en las/los socialistas ms o menos alineados con la direccin partidaria, con alguna espordica mencin anarquista (Salvadora Medina Onrubia, p. ej.) a modo de cuasi pintoresca evocacin de un pasado lejano. Si estoy equivocado, que alguien me aclare por qu se producen estas omisiones, que podran incluso asimilarse a un cierto macartismo de guante blanco.

El paro de mujeres es un hecho, todos esperamos una participacin multitudinaria en sus manifestaciones. Su xito s constituir un vibrante recordatorio de TODAS las mujeres, conocidas y annimas que, cada una con sus ideas, sus capacidades, su estilo, lucharon por los de abajo de Argentina y el mundo.

