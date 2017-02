Pensando en octubre

Si hay dos sentimientos en la Argentina gobernada por la entente macrista-radical, en los que la inmensa mayora parece estar de acuerdo, es en que todo aqu est mal y todo va a seguir empeorando.

Las preguntas que surgen, entonces, son: cul es el lmite del aguante ciudadano? Cunto ms dao seguirn haciendo estos tipos, y por cunto tiempo ms? Y de qu manera va a terminar este infierno social, econmico y moral en que nos han sumido la famiglia presidencial y sus amigotes?

Eso por lo menos, y ojo que son preguntas que incluyen los lgicos temores a que surja algn grupo tarado que se pretenda justiciero. Y quien piense que esto es exageracin, mire a Colombia este fin de semana. Y mrese tambin el accionar represivo del macrismo, que va in crescendo mientras la censura es cada vez ms visible y abarcativa, y sobran indicios de que este gobierno que ya ha demostrado ser capaz de toda torpeza quizs est esperando o estimulando, consciente o inconscientemente, que la olla reviente.

Lo cierto es que el paisaje social argentino, y la bronca que generan algunas decisiones de fuerte coloratura mafiosa, a este paso puede terminar haciendo metstasis al extenderse y alcanzar, noms, a las veleidosas y necias clases medias urbanas, sobre todo la portea. Y ah s que te quiero ver. Despus de la penosa conferencia de prensa de la semana pasada, en la que el presidente no slo minti y reminti, repitiendo viejos eslgans, sino que eludi infantilmente las dos nicas preguntas incisivas que le hicieron, las encuestas (de todos los colores e intereses) fueron contundentes en evidenciar la reaccin al vaco de ideas y sensibilidad de la dirigencia oficialista.

Una pregunta que empieza a escucharse en muchos mentideros es cunto tiempo ms le servir la proteccin meditica al frvolo y poco inteligente mandatario que nos encaj medio pas y que recuerda tanto a Menem. A quien Macri se parece cada vez ms por sus corruptelas institucionales, aunque sin ni la mitad de la astucia y desfachatez del riojano.

La telebasura y los diarios oficialistas llevan ya un ao y pico explotando y exagerando la satanizacin del kirchnerismo (que en muchos aspectos se la gan a pulso), pero cabe dudar que esa estrategia les sirva eternamente. Ahora tienen al general Milani, que es un caso ejemplar de paradoja poltica porque protegerlo parece haber sido un grueso error del gobierno anterior, pero a la vez si ahora est preso en mucho se debe a la poltica de Derechos Humanos que impuls el kirchnerismo. Sin embargo no parece un caso que aporte nuevas simpatas hacia el macrismo.

En lo que s se parecen el pas de Macri y el pas de Menem es en la mentira como estilo, la frivolidad como producto a vender, la insensibilidad social y la corrupcin a mansalva. Con la peculiaridad, hay que reconocerlo, de que los de ahora son corruptos blindados por mensajeros a sueldo que condenan las corruptelas pasadas para distraer al auditorio, incluso aprovechndose de ancianas dizque incisivas.

Claro que en el fondo son vulgares guardaespaldas bien trajeados y con caras de piedra encargados de ocultar las artes macristas del offshore, el nepotismo, el blanqueo a los amigos y las obras pblicas para los parientes. As, sus plumas, voces y caretas pisotean sus propios pasados (si acaso alguno digno) al servicio del ocultamiento de ms de 50 funcionarios procesados, con el propio presidente y la vicepresidenta a la cabeza.

El escndalo del Correo y ahora tambin de Avianca si se confirma la participacin societaria de la famiglia, reiteran que todo es negocio para estos tipos. Ni siquiera son Ceos o empresarios exitosos, como se deca hasta hace poco. Son vulgares timberos avorazados, aplaudidos por extras contratados y por los consabidos contentos de que ya se ocup esta columna antes del desastre.

Frente a ellos los nadies, los que somos simples ciudadanos que amamos este pas y queremos trabajar en paz y dignamente, vemos con dolor cmo nos roban y endeudan a lo bestia. Y nos preguntamos entonces: si las cosas siguen as y empeorando a diario, cunto tiempo ms se podr aguantar sin resistencia popular organizada, pacfica y efectiva, es decir superadora de oposiciones polticas y sindicales claudicantes, y no dependiente de un liderazgo personal que es obvio que lidera pero no conduce?

Por eso se ha subrayado aqu la importancia de la educacin, ese bien que el ministro Bullrich tanto desprecia. Porque ellos necesitan educar para crear consumidores, no seres libres y pensantes. Mientras nosotros, los nadies que un da volveremos a ser mar de gente, necesitamos educar a los jvenes inculcndoles valores e ilusiones que tambin podemos y debemos instalar en el fragoroso terreno digital de las redes sociales. Necesitamos ayudar a nuestros chicos y chicas a combatir, ellos mejor que nadie, en ese campo. Y encenderles la llama del amor a la Patria, la solidaridad, la hermandad y el orgullo de ser nacin.

Y para eso bien haremos los adultos, los veteranos, desengaados o no, y superando depresiones, si ayudamos a nuestros chicos y chicas que empiezan a votar en estos aos en octubre sin ir muy lejos a involucrarse en la apasionante construccin de ciudadana. Cmo hacerlo? No hay frmulas, pero lo seguro es atenderlos, escucharlos y compartir ideas y preocupaciones con ellos, con humildad y sin soberbia, y con curiosidad antes que con juicios. Ese combate tambin se da en las redes y es ya est siendo un modo de resistencia y lucha contra estos mafiosos.

