La academia indigenista, es ingenua de su funcin sociopoltica?

El indigenismo como corriente sociopoltica consiste en la defensa que se hace del indgena vencido frente a sus vencedores. Esta corriente posiblemente naci, a inicios del siglo XVI, con los frailes dominicos Antonio Montesinos y Bartolom de las Casas, defensores de indgenas.

Los indigenistas, sean blancos o con fenotipos y ropaje indgena, no necesariamente buscaban, ni buscan, la liberacin u autodeterminacin de los pueblos indgenas. En muchos casos, por sus dispositivos paternalistas, miran en el indgena a un vencido para siempre, incapaz de ser sujetos de su historia, de tener voz y decisiones propias. Para el indigenista el indgena es un sujeto de caridad que inexplicablemente porta una idlica herencia comunal que se debe salvaguardar.

En la segunda mitad del pasado siglo, ante la evidente complicidad de los indigenistas con el sistema de dominacin, emergi la corriente indianista basada en los idearios terico polticos del legendarios binomio Tpac Katari-Bartolina Sisa.

El indianismo plantea la liberacin y autodeterminacin de los pueblos indgenas como sujetos y actores de sus propias historias.

El o la indianista no opta por el indgena, sino es un indgena que ha resistido a la domesticacin cultural y poltica del sistema hegemnico. Que ha despertado y despierta (aguijonea) a sus hermanos y hermanas desde las comunidades con perspectivas plurinacionales, pluriregionales y globales, hacia su liberacin como pueblos.

Mientras los indigenistas (acadmicos o no) se enorgullecen de ser apolticos (sin organizacin poltica), los indianistas promueven caminos sociopolticos como herramientas de lucha y disputa colectiva por el poder. Conviven en sus comunidades impulsando procesos de decolonizacin.

La academia de ropaje indgena como recurso para la despolitizacin de los movimientos indgena campesinos

Ante los simultneos e imparables procesos de resistencias territoriales que el sistema capitalista neoliberal est activando en los pueblos indgenas, los agentes del sistema-mundo-occidental ensayan todos los mtodos posibles para desmovilizar y evitar se repitan fenmenos sociopolticos de Bolivia y Ecuador en otros pas latinoamericanos.

Promueve becas de estudios en el extranjero para indgenas victimizadas. Los renen en programas doctorales especializados en estudios indgenas. Luego de titularlos y promoverlos como nuevos intelectuales indgenas cualificados, los contrata como consultores y/o conferencistas.

Con dichas insignias de poder (ttulos y consultoras), los indigenistas reingresan a las comunidades y pueblos indgenas en resistencia para anunciar el mensaje salvfico del nuevo adoctrinamiento: Nosotros como autnticas comunidades indgenas, no debemos meternos en poltica. No necesitamos participar/disputar el poder poltico nacional... Somos apolticos. No somos de ni de la derecha, ni de la izquierda. Somos seres superiores. Estamos por encima de la poltica.

Con este mensaje, el agente indigenista termina desmovilizando y despolitizando a las comunidades indgenas en resistencia. En especial cuando algunos dirigentes/lideres comunitarios conoce/gusta de los viajes, desayunos o almuerzos pagados en los hoteles

Ataque indigenista contra cualquier intento de la consolidacin de incmodos gobiernos progresistas

Los indigenistas, sean como becarios o como consultores, organizan y participan en congresos, foros y dilogos sobre pueblos indgenas, incluso llevndose consigo a algunos dirigentes indgenas, como evidencia creble de su espiche, y propagan la elucubrada idea acadmica de: Los pueblos y comunidades indgenas no necesitamos del Estado. Las comunidades indgenas somos de origen milenario, y superiores al Estado, por tanto no estamos de acuerdo con ninguna propuesta de construccin o refundacin del Estado, mucho menos de Estados Plurinacionales, porque no es nuestra idea. Esas ideas de refundacin o fundacin del Estado Plurinacional son intromisiones de ideas de gobiernos corruptos de Bolivia y de Ecuador, suelen repetir.

Y, para afinar el ataque a los incmodos gobiernos progresistas propagan falacias como: Evo Morales es un gobierno corrupto y dictador. Los gobiernos progresistas mataron a los movimientos sociales y son enemigos de las comunidades organizadas En los gobiernos progresistas no hay, ni libertad de organizacin, ni libertad de opinin Los gobiernos progresistas son malos ejemplos que debemos evitar

As azuzan a sus lectores y auditorios desde testeras acadmicas internacionales integradas por indigenistas tambin becados o consultores provenientes incluso de los pases de gobiernos progresistas.

Caso pattico es lo que ocurre con muchos estudiantes y ex estudiantes del doctorado que dirige la Sra. Raquel Gutirrez (ex pareja sentimental del actual Vicepresidente de Bolivia, lvaro Garca Linera) que hipnotiz a muchos indigenistas con su investigacin sobre entramados comunitarios autogestionarios en Bolivia. As resurgieron las y los comunalistas que ahora ven idlicas e intangibles tramas comunales por todas partes de Latinoamrica indgena.

Teorizacin idlica de la comunalidad indgena como recurso para desactivar cualquier intento de construccin genuina de estados soberanos.

A las anteriores consignas, se suma el slogan de: Las comunidades indgenas fuimos y seremos esencialmente comunidades armoniosas autogestionarias. No necesitamos de ninguna estructura estatal o supra estatal.

Estas son, aunque el lector no lo crea, algunas conclusiones de tesis doctorales que hacen feeling con las nuevas prioridades financieras de la cooperacin y con algunas tcticas de las corporaciones transnacionales toreadas por gobiernos progresistas y/o resistencias locales.

Al capital del sistema-mundo-occidental le conviene la comunalizacin atomizada de los incmodos indgenas que viven en reas de su inters geogrfico. Mucho ms si stas son apolticas.

A muchos dirigentes indgenas les motiva que los presenten y paseen en eventos internacionales como representes de de la idlica reserva social, moral y ecolgica de la humanidad. Aunque en los hechos, ellos y nosotros, sabemos que los indgenas no somos ni dioses, ni demonios, sino slo humanos. Humanos con huellas ecolgicas, y tambin configurados por el capitalismo colonial que nos habita an. Eso s, con sueos por mundos mejores, en muchos casos.

Pero, esos sueos de mundos nuevos (Sumaj Kawsay, decimos en quechua) se construyen peldao a peldao con procesos de organizacin, concientizacin, movilizacin y construccin de nuevas relaciones de poder. De abajo hacia arriba.

Los folclorismos apolticos o antiestatales de las comunalidades o de las nostlgicas identidades del buen salvaje, son idealizaciones socioantropolgicos con fines de perpetuar la permanente colonizacin de los pueblos y sus territorios.

No podemos decir que defendemos el agua o la vida en la comunidad, y al mismo tiempo promover la despolitizacin o antiestatalidad en las comunidades. Esto no es lo que exactamente plantean John Holloway, Boaventura de Sousa o Jos Carlos Maritegui. Har bien releer las persuasiones que, en el pasado siglo, hiciera Guillermo Bonfil Batalla a los indigenistas.

La Vida y el sistema tierra estn en riesgo. No hay tiempo para utilizar como escalera novedosas modas literarias para el seelfie o slo para subir, luego patear la escalera, y as evitar que el resto de indgenas tambin suban, porque no hay huesos, ni espacio, para todos en el banquete neoliberal.

