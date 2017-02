Entrevista a Julio Gambina, director de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (Fisyp)

"El actual endeudamiento est basado en el rgimen financiero montado hace 40 aos por la dictadura"

J.G.: No solo la ms importante, porque cuando l sale del Ministerio de Economa en 1981, dice que se trata del instrumento ms revolucionario que hicieron. Es la Ley de entidades financieras 21.526 que transformaba el rgimen financiero y es una de las medidas estructurales de la dictadura militar y como bien seals sigue vigente aunque ha habido mayoras parlamentarias lo suficientemente amplias como para modificarla. Se ha modificado la Carta Orgnica del Banco Central, pero no se ha modificado estructuralmente.

Martnez de Hoz lleg con su plan donde plante una reestructuracin econmica muy profunda, se dijo hasta el cansancio que la dictadura militar era el rgimen necesario para cambiar el orden econmico en la Argentina, para modificar las formas de funcionamiento del capitalismo local. La Argentina vena de aos de orientacin de una poltica econmica que pona el acento en el desarrollo del mercado interno y la poltica de la dictadura militar supona una reinsercin en el mercado internacional, ya no tanto mirando hacia adentro del pas, sino potenciando la insercin subordinada de la economa argentina en el sistema mundial.

Lo que hoy muchos llaman financiarizacin de la economa o hegemona del capital financiero por sobre el capital industrial y productivo se desarrolla con mucha fuerza a inicios de los 70, si uno mira a escala global en 1971 James Tobin plantea un impuesto para obstaculizar el reciente desarrollo del capital financiero a escala mundial. Lo que Tobin planteaba era cobrar un impuesto a los intercambios de monedas para empastar los circuitos de circulacin financiera. Desde ese momento hasta ac no se ha desarrollado la iniciativa del que luego fuera Premio Nobel de Economa, sino que se ha impuesto la ley de la especulacin financiera.

La Ley de entidades financieras de Martnez de Hoz trata de adaptar el rgimen financiero argentino al sistema mundial, en aquel momento haba ms de 800 entidades financieras en Argentina, eran muchas porque en ese entonces existan las Cajas de crdito cooperativas a nivel de barriadas de grandes ciudades, como Buenos Aires, Crdoba, Mendoza y otras, y en cada pueblo del pas haba una Caja de crdito financiera que en algunos lugares era la nica entidad financiera que haba, que se asuman como complementarias de la actividad de la banca oficial.

Martnez de Hoz vino a plantear que con 50 bancos en la Argentina alcanzaba y sobraba. La realidad actual le da la razn, porque la cantidad de bancos se ha reducido abismalmente. Si en 1977, cuando se establece esta Ley, lo principal de la banca era la banca oficial y la banca nacional, con la reforma financiera y la evolucin de la banca financiera lo que tuvimos es un proceso creciente de extranjerizacin de la banca que se constituy en el mecanismo por excelencia que permiti uno de los procesos que ha contribuido a hipotecar la economa argentina y que es el endeudamiento.

El sistema financiero se vincul de manera dependiente con la banca transnacional, hay que pensar que en esta historia la banca estadounidense entr en crisis y lo que hubo fue un proceso de apertura, desregulacin y favorecimiento de la banca de inversin en EE. UU. y en el sistema mundial.

El sistema financiero que emerge de la ley 21.526 que formula Martnez de Hoz y la dictadura genocida en 1977, hace 40 aos, es lo que permite que la Argentina se inserte en ese mecanismo de liberalizacin y hegemona del capital especulativo a nivel mundial. Eso va a permitir no slo el endeudamiento pblico sobre todo por la estatizacin de la deuda externa durante la dictadura militar, sino que va a ser el mecanismo para que en los 90, bajo el gobierno de Menem, y con Cavallo como Ministro de Economa, que haba sido presidente del Banco Central en tiempos de la dictadura, tambin haya un fuertsimo endeudamiento pblico.

Me animo a decir que desde la Ley de entidades financieras la Argentina ha tenido tres grandes perodos de endeudamiento, uno el de la dictadura, otro el de la poca menemista y el tercero el actual, el que se vive desde el ao pasado y en el presente, bajo el gobierno de Macri y este mecanismo de endeudamiento est basado sobre un rgimen financiero montado hace 40 aos para producir la extranjerizacin de un sector clave de la economa como es el sector financiero.

Piensen que en la historia del rgimen financiero uno puede remontarse a la creacin del Banco Central en la dcada del 30, pero entre esos aos y 1977, cuando se cambia la ley, tenamos una oscilacin de regmenes de nacionalizacin y de procesos de desnacionalizacin de los depsitos bancarios.

Lo que ocurre en 1977 es que se implementa un rgimen financiero donde se intenta hacer desaparecer al cooperativismo financiero de carcter popular, cajas de crditos cooperativas que estaban insertas para la promocin de sectores pequeos y medianos de la economa, hacer desaparecer la banca pblica, se privatizan. No pueden privatizar el Banco Provincia del Provincia de Buenos Aires ni el Banco Nacin, que son dos de las entidades del sistema financiero argentino, pero se logra que esas entidades estn en la lgica que impuso la Ley de entidades financieras en 1977.

Lo que es lamentable es que a cuatro dcadas, no se haya modificado el rgimen financiero, esto tiene que ver con cambios en la legislacin, con que hay cambios estructurales que hizo la dictadura militar y que en Argentina no se modificaron. Curiosamente no solo la dictadura trajo esta ley sino un nuevo rgimen legal de inversiones externas, un tema clave para el gobierno Macri porque el rgimen de inversiones externas y el rgimen financiero fueron modificados en la dictadura militar y se mantuvieron a posteriori, con cambios estructurales que han condicionado el rumbo de la poltica econmica en Argentina.

En estos 40 aos nunca se pens en redefinir las funciones del sistema financiero para que estn a disposicin de lo que quiere la gente, el desarrollo de economas regionales, de la industria local. Al mismo tiempo que tuvimos un proceso de extranjerizacin del sistema financiero, hemos tenido de manera creciente un proceso de extranjerizacin de la economa; no hay un solo sector de la economa argentina que no est hegemonizado y dominado por corporaciones transnacionales. El propio INDEC en la Encuesta de grandes empresas muestra cmo el grueso de los sectores de la economa, excluyendo al sector financiero y agrario, los 2/3 de esas empresas son extranjeras, empresas que dominan la economa argentina.

Ese es el balance que podemos hacer a 40 aos y por eso cuando se piensa en perspectivas alternativas, no es solo una consigna el decir que hay que modificar la ley y la poltica financiera, sino que hay que pensar un rgimen financiero acorde a la perspectiva de una economa alternativa.

En muchos debates cuando me preguntan qu programa habra que levantar yo respondo el programa de la soberana alimentaria, de la soberana energtica y de la soberana financiera. Son tres temas claves para Amrica Latina y para el mundo. La soberana alimentaria para discutir qu es lo que hay que producir, no lo que mandan las transnacionales o la biotecnologa, sino lo que hace a satisfacer las necesidades de alimentacin de la sociedad, atendiendo la agricultura familiar, comunitaria, el desarrollo del mercado interno, la economa popular vinculada al campo con distribucin de las tierras, la reforma agraria integral.

En cuanto a la soberana energtica, no hay dudas de que la energa mueve el desarrollo productivo mundial en un tiempo en el que lo energtico esta manejado por ese insumo estratgico que es el petrleo, y hoy se suma el gas no convencional, el caso de Vaca Muerta, que impulsa al cambio de los contratos de los trabajadores a travs de un acuerdo entre el gobierno provincial y nacional, las transnacionales del petrleo y el sindicato patagnico de los petroleros en desmedro de los trabajadores y las convenciones colectivas. Por eso hay que discutir qu tipo de energa, para qu y de quin es ese tipo de energa, sino es imposible pensar en trminos de soberana financiera.

En el 2007 se plante un Banco del Sur con 7 presidentes de la regin, lamentablemente muchos de esos regmenes cambiaron, solo con pensar el cambio de gobierno en Argentina con Macri en 2015, el golpe de Estado en Brasil con Temer a la cabeza en 2016, se perdi una oportunidad histrica de pensar una estrategia financiera de la regin que impona que en Argentina se modificara la Ley de 1977.

Pero lo mismo que decimos de la energa, la poltica de integracin energtica en la regin no poda hacerse porque Argentina sigue con la Ley de provincializacin de los derechos soberanos sobre el subsuelo, lo que dificulta una poltica de nacionalizacin real de la poltica petrolera en nuestro pas. Recordemos que la re-estatizacin de YPF fue parcial, sin modificar el carcter de Sociedad Annima y, por lo tanto, sin modificar la presencia de corporaciones transnacionales y una YPF que termin entrando en negociaciones con Chevron para facilitar el proceso de ingreso del fracking.

Por eso lo financiero no es solo bancos, orientacin del crdito, quin administra los depsitos de la Argentina, porque no hay nada ms social que la actividad bancaria. La gran parte de la sociedad argentina, as como del mundo, canalizan su actividad econmica a travs de los bancos; las empresas pagan los salarios a travs de los bancos, los jubilados perciben sus ingresos a travs de una tarjeta, hay una tendencia a la bancarizacin, y este en un sistema que se ha bancarizado, que est en manos de corporaciones transnacionales al servicio de la lgica especulativa del sistema mundial, que pone en evidencia para qu ha servido la Ley de entidades financieras en 1977 que lamentablemente no ha sido modificada, pese a haber transcurrido desde 1983 hasta ac con gobiernos democrticos.

M.H.: Este tema ha pasado casi de manera intrascendente, porque se han conocido pocos comentarios al respecto.

J.G.: Lamentablemente no solo ahora, en los aos que han transcurrido tambin y es un tema trascendente. Muchas veces hablamos del Fondo Monetario y hay que pensar que cuando est en Argentina funciona en el Banco Central que es la unidad madre del sistema financiero argentino; el Banco Central sigue estimulando hoy la especulacin financiera, con las altas tasas de inters con las que tienta a los bancos en primer lugar para comprar letras del Banco Central (Lebac), con tasas que estn muy por encima de la hiptesis inflacionaria que plantea el presupuesto.

Aunque no le creamos al presupuesto 2017, los parlamentarios han definido que la inflacin prevista para este ao es del 17% y las tasas de inters que ofrece el Banco Central estn muy por encima, y su rol es la defensa de la moneda argentina, que es el instrumento que todos utilizamos para la vida cotidiana, por lo tanto, es importante que esa moneda est en los bolsillos de los que tienen que resolver sus necesidades en el mercado.

Todos nosotros, en una sociedad mercantil como es la nuestra, saciamos nuestras necesidades comprando leche, pan, lo que necesitamos para reproducir nuestra cotidianeidad en el mercado y si no hay acceso al recurso no hay posibilidad de resolver eso porque no est generalizada una economa de la subsistencia individual, particular, familiar, comunitaria, sino que hay que resolverlo en el mercado y eso depende de la cantidad de moneda, del dinero que tengamos en nuestros bolsillos.

El rgimen econmico y financiero en Argentina hace que esos recursos estn altamente concentrados en muy pocos sectores de alta capacidad econmica y el Banco Central tiene una poltica para defender los intereses y necesidades de ese sector y estimula estas elevadsimas tasas de inters como una manera de control de la inflacin. Es curioso, la inflacin perjudica a los sectores de menores ingresos y el Banco Central por su poltica de restriccin monetaria y altas tasas de inters favorece a los grandes especuladores de la sociedad argentina, en primer lugar a los bancos que son los que institucionalmente estn en condiciones de especular, con el dinero que aporta el conjunto de la sociedad al sistema bancario.

Hay una reorientacin del tipo de consumidor, de usuario y beneficiario del consumo

M.H.: En los ltimos meses hemos visto un aumento del consumo de autos, de departamentos y del turismo. Cmo analizs esto? Hay una reactivacin?

J.G.: No. No hay reactivacin. Primero que la economa nunca est siempre en baja, tiene un movimiento oscilante de retrocesos, recuperacin, ascenso, los datos macroeconmicos dicen que 2016 fue un ao de recesin de la economa argentina, cay la produccin, cay el consumo, la inversin, no hay un solo dato positivo. Hasta podemos decir que eso fue deliberado, a lo mejor no queran que fuera tanto, tal vez por eso primero plantearon una recuperacin en el segundo semestre y luego para el 2017. Puede que haya algn rebote. Pero los sectores que manifestaste, autos, construccin y turismo, representan a un porcentaje de la poblacin que no es parte del beneficio de la compra de autos 0 km, ni est vinculado a la reduccin del dficit habitacional en la Argentina, ni ha sido favorecido por el proceso de vacaciones del periodo de verano.

Lo que hay es una fuertsima cada de esos sectores, principalmente del sector automotor y de la construccin, ciertas condiciones favorables con grandes descuentos de las empresas, por la lgica del mercado automotor. Hay que recordar que el principal comprador de autos de la Argentina es Brasil, que est en una profunda recesin, cay la venta de autos argentinos en Brasil, por lo tanto, hubo que reubicar esos autos en el mercado local a travs de descuentos para sectores con capacidad de consumo.

El auto ms vendido histricamente de los ltimos 10 aos era el Volkswagen Gol, el ao pasado sin embargo el ms vendido fueron las pickups, esto tiene que ver con el sector concentrado del agro, con la quita de retenciones, con la devaluacin, la combinacin de stas signific una masa de ingresos gigantesca para una parte de la poblacin que est vinculada a los grandes propietarios, productores y exportadores de soja, maz y trigo.

Por eso aparecen los utilitarios a la cabeza de las ventas, hay un cambio en las caractersticas de los compradores, ya no son los autos pequeos de menor valor sino que son camionetas de ms elevado precio de mercado, entonces hay una reorientacin del tipo de consumidor, de usuario y beneficiario del consumo.

En cuanto al turismo, lo que ha crecido es el turismo hacia el exterior, muchos lo traducen como asociado al atraso de la divisa, que es la forma de pedir devaluaciones, que favorecen a grandes productores y exportadores y perjudican a la gran masa de empobrecidos; pero en base a ese atraso que se enuncia, es que muchos sectores prefieren vacacionar en el exterior en vez de hacerlo en la Argentina. Los datos del mes de enero de los destinos tursticos de la Argentina no han sido buenos, agregale que en febrero no ha habido ms que lluvias y tens un impacto en el turismo en la Argentina que no se ve favorecido.

Entonces, lo que hay es una continuidad esencial de los problemas econmicos de 2016, no aparecen elementos para la recuperacin econmica, hay algunos que se recuperan, porque siempre que llovi par, siempre hay rebotes, como en el sector automotriz que tiene ms que ver con compras de automotores caros, en materia de turismo crece mucho ms el turismo al exterior que el local y en materia de construccin tiene que ver con que se mueven cierto tipo de viviendas y no aqullas que uno aspirara para resolver el dficit habitacional que supone millones de viviendas. Incluso es escaso el tema del crdito hipotecario en Argentina y la necesidad que habra de ampliar planes sociales para que los sectores necesitados accedieran a la vivienda sera muy importante. Mucho del crecimiento inmobiliario de los ltimos aos tienen que ver con la especulacin, hay muchsimas viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires, en Crdoba, en Rosario, etc. En las grandes ciudades hay una gran expansin inmobiliaria que no necesariamente es para resolver las necesidades habitacionales sino para atender necesidades de salida especulativa a capitales ociosos de sectores que tienen excedente y capacidad de inversin y no necesariamente se vuelca a una inversin productiva que resuelva necesidades de empleo o habitacin de la poblacin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.