La globalizacin, ms all y ms ac de Donald Trump

La izquierda diario

La defuncin del nonato Tratado Transatlntico, el retiro de Estados Unidos del TPP, la por ahora comedia de Trump con Pea Nieto por el muro y el NAFTA, las medidas xenfobas promulgadas luego frenadas por la Justicia y las acaloradas discusiones sobre el impuesto fronterizo, hablan por s solos tanto de los lmites de la globalizacin como de los obstculos para cercenarla. Sealamos desde esta columna que el choque entre xitos y desventuras de la globalizacin dibujaba el terreno ms escabroso que tendra que transitar el novel presidente norteamericano. Y, efectivamente, si Wall Street recibi su asuncin con una clida bienvenida superando la barrera de los 20 mil puntos, la firma del decreto que suspenda temporalmente el programa para aceptar refugiados y limitaba el ingreso de ciudadanos de siete pases de mayora musulmana, no tuvo igual acogida. Wall Street mostr su peor cada en un ao. Es que Wall Street habla y en un sentido parece estarle diciendo a Trump que se cuide con el nivel arancelario para importaciones mexicanas y chinas Disclpesenos la digresin pero Trump tambin respondi decretando el inicio del proceso de revisin de la ley Dodd Frank una regulacin financiera dbil implementada en 2010 por la administracin Obama- y adelant luego que anunciara rebajas impositivas. Las bolsas volvieron a subirHay ah un dilogo sintomtico e imperdible.

En cuanto al decreto xenfobo, las estrellas chispeantes de Silicon Valey pero tambin Goldman Sachs origen del flamante Secretario del Tesoro-, la Ford Motors, la General Electric, la Boeing, Nike y otras no tecnolgicas, salieron inmediatamente a repudiarlo. Incluso las que como Ford estn negociando a cuenta gotas sus planes de deslocalizacin empresaria, le estn avisando a Trump que no se meta demasiado con la globalizacin o por lo menos que no se pase de la raya. A causa del decreto, el CEO de Uber tuvo que renunciar a su cargo de asesor econmico del gobierno mientras el mayor impulsor de los autos elctricos prefiri permanecer dentro del consejo del que entre otros tambin forman parte los directivos de las sper globals innovadoras Tesla, Space X, IBM y la cadena de ventas internacionales Wal-Mart Stores- para as poder influir en la opinin de Trump, segn sus palabrasLos organismos y lites globales polticas y econmicas internacionales incluyendo desde la ONU hasta Mutter ngela como retrat a Merkel hace no mucho tiempo el influyente semanario alemn Der Spiegel- jugaron su carta filantrpica defendiendo a refugiados y migrantes a quienes de ms no est recordar- dejan morir por miles a diario en las aguas del Mediterrneo, segregan en campos de concentracin o en el mejor de los casos- usan como mano de obra barata.

El asunto es que globalizacin y baratura de la mano de obra extranjera cuestin para la cual la inmigracin representa un potente smbolo- son aspectos inescindibles y resultan la sustancia mediante la cual el capital reestableci su dominio tras el fin de las condiciones excepcionales de los aos de posguerra. Y esta sustancia es nada ms ni nada menos- que lo que hoy est en cuestin. Donald Trump es el smbolo ms cabal de un proceso que durante los ltimos 8 o 9 aos fue perdiendo moderadamente, hay que remarcarlo- su dinmica econmica y que en ese curso fue horadando con mayor virulencia el pilar de los mecanismos polticos que le daban sustento. Este movimiento complejo rene en la figura de Trump gran parte de los difciles interrogantes sobre el derrotero prximo de la economa capitalista.

Sobre glorias y paradojas

Sealamos reiteradamente desde esta columna la dualidad entre xito y fracaso del neoliberalismo que, en lo fundamental, puede distinguirse temporalmente. Para decirlo sintticamente: la ms amplia libertad al movimiento de capitales incluida la conquista de nuevos espacios para la acumulacin- y una libertad restringida y opresiva al movimiento de personas, acompaada del creciente retroceso de las condiciones de existencia de las clases trabajadoras de los pases centrales, constituy la esencia de las dcadas de moderado crecimiento neoliberal que siguieron a la crisis de los aos 70. Este trpode que alent la instauracin de una nueva divisin mundial del trabajo y se erigi en garanta de continuidad del liderazgo norteamericano tras la ruptura del pacto social de posguerra, no estuvo exento de la creacin de elementos de nuevos consensos. El lugar del crdito como estmulo al consumo, mscara del estancamiento salarial y prdida de beneficios de amplias franjas de trabajadores en los pases centrales Estados Unidos es un paradigma- fue escalando posiciones.

La ilusin de la democratizacin de las finanzas alcanz su mximo impulso con las hipotecas subprime en los aos 2000. En paralelo, la inversin de capital se fue localizando en regiones y pases que adquiran la fisonoma de talleres industriales como el Sudeste Asitico, Mxico, la India y luego China y Europa del Este. En el mismo proceso en el que el capital forneo usufructuaba altos estndares de explotacin de la mano de obra, incorporaba a millones muchos de los cuales pasaban de la miseria absoluta a un ingreso miserable- al mercado de trabajo y de consumo capitalista. Al calor de la industrializacin de algunas regiones perifricas particulares surgieron tanto sectores de trabajadores especializados y mejor pagos, como nuevas clases medias numerosas que -como en los casos de China o Mxico- tuvieron roles protagnicos en el desarrollo del proceso consumista. En sntesis crdito y consumo como formas derivadas de un capital ficticio creciente- resultaron las estrellas ms brillantes de las ltimas dcadas neoliberales, a la vez que la desigualdad creca a ritmos desconocidos desde fines del siglo XIX.

Pero no slo de raigambre econmica fueron los elementos de lo que podra llamarse un consenso frgil. En un interesante artculo, la intelectual feminista estadounidense, Nancy Fraser, habla de un neoliberalismo progresista al que define como alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos de los LGBTQ), por un lado, y, por el otro, sectores de negocios de gama alta simblica y sectores de servicios (Wall Street, Sylicon Valey y Hollywood). Agrega Fraser que En esta alianza las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo, especialmente la financiarizacin. Aunque maldita sea la gracia lo cierto es que las primeras prestan su carisma a este ltimo.

Quizs lo ms significativo al menos para el asunto que estamos tratando- resulte que el antirracismo o la antidiscriminacin, da igual- le haya prestado su carisma" a aquellos cuyas ganancias se encuentran ontolgicamente asociadas a la superexplotacin sujeta en mltiples oportunidades a prcticas aberrantes e incluso ilegales- de mano de obra extranjera tanto migrante como en su lugar de origen. Hoy las multinacionales cognitivas y las que no lo son no tanto- estn embanderando ese carisma para defender las bases de una produccin globalizada, el secreto de su ascenso.

El desencanto

El asunto es que el armado de aquellos mltiples consensos neoliberales sufri un shock tras la cada de Lehman y comenz a hacer agua al calor de las dbiles condiciones de recuperacin que le siguieron. Como explicamos en diversas oportunidades no existi tierra arrasada durante el pos 2008 cuestin que en parte se debi la puesta en escena de una relativa coordinacin interestatal. La recuperacin econmica result lo suficientemente slida como para aventar el fantasma de los aos 30 pero lo suficientemente dbil y este es el ncleo del estancamiento secular- como para demoler los frgiles consensos internos conquistados hasta entonces. En el curso de esos aos la carroza se fue transformando en calabaza el hechizo del crdito estaba roto y amplios sectores de las clases trabajadoras fundamentalmente de los pases centrales- empezaron a sentir el peso de las conquistas perdidas en dcadas previas incluyendo entre ellas, empleos de buena calidad.

Y qu hay del neoliberalismo progresista? Dice bien Fraser que la victoria de Trump no es solamente una revuelta contra las finanzas globales. Lo que sus votantes rechazaron no fue el neoliberalismo sin ms, sino el neoliberalismo progresista. Y se explica: Clinton fue el principal ingeniero y portaestandarte de los Nuevos Demcratas () en vez de la coalicin del New Deal entre nuevos obreros industriales sindicalizados, afroamericanos y clases medias urbanas, Clinton forj una nueva alianza de empresarios, suburbanitas, nuevos movimientos sociales y juventud. Y agrega que Durante todos los aos en los que se abra un crter tras otro en su industria manufacturera el pas estaba animado y entretenido por una faramalla de diversidad, empoderamiento y no discriminacin. Y resulta que fue Fue esa amalgama la que desecharon in toto los votantes de Trump () Para esas poblaciones, al dao de la desindustrializacin se aadi el insulto del moralismo progresista que se acostumbr a considerarlos culturalmente atrasados. Rechazando la globalizacin, los votantes de Trump repudiaban tambin el liberalismo cosmopolita identificado con ella.

Cabe agregar otra vez- que aquella amalgama liberal progresista antidiscriminatoria constituy la base de una potente operacin ideolgica destinada a ocultar la discriminacin de los trabajadores chinos o mexicanos cuyos salarios resultan, para el ltimo caso, entre 6 y 10 veces menoresque aquellos de sus pares norteamericanos. Trabajadores estos ltimos que por supuesto y a la vez, tambin fueron discriminados con la prdida de sus empleos, vindose sometidos luego a mltiples formas de precarizacin. Pero al producirse esa especie de movimiento en reversa en el que tienden a desarmarse mltiples consensos, las cosas aparecen invertidas de resultas que un lado de las vctimas la mano de obra barata- emerge como victimaria, como quienes robaron el trabajo a los locales que integran, por supuesto, la otra parte de las vctimas. Y en ese perverso juego de cambio de roles que tuvo una contraparte poderosa en el voto a Bernie Sanders y en sectores de los electores de Trump que al parecer se oponen a las polticas antiinmigrantes- las empresas globales especializadas en explotacin de mano de obra extranjera, asoman como los progres, defensores/salvadores de quienes son en realidad sus vctimas directas.

China y Vietnam: consensos en deconstruccin

Si bien el fenmeno de desencanto y repudio a las lites polticas y econmicas est localizado primordialmente en los pases centrales, hay quienes estn hablando de elementos de un proceso similar en China, una suerte de The end of the chinese dream con todas las limitaciones que se le deben reconocer al chinese dream. Contrariamente a lo sucedido en Estados Unidos y en el centro, durante los ltimos aos y por esas cuestiones de la demanda, los miserables salarios chinos devinieron bastante menos miserables. El asunto bast para que comenzaran las deslocalizacioneshacia Vietnam donde el salario bsico oscila entre los 150 y 200 dlares mensuales contra un promedio de 650 en China (ver Le Monde diplomatique, febrero 2017)-, Bangladesh, Birmania e inclusoMxico. Nike, Adidas, Puma, Lacoste, Foster, Samsung, Foxconn, Apple, Cannon, son algunas de las empresas filantrpicas que se estn retirando de China hacia localizaciones ms econmicas (Idem).

Mientras el desarrollo tecnolgico avanza en China, parece estar adquiriendo cierto peso un sector de trabajadores cuya fuerza de trabajo no resulta lo suficientemente barata ni posee los perfiles tecnolgicos requeridos. Cuestin que a su vez se encuentra ntimamente relacionada al hecho de que China no puede continuar sosteniendo tambin debido a la debilidad de la recuperacin mundial- el modelo exportador que construy el consenso chino-americano de las ltimas dcadas. Un consenso que vale aclarar- se sostuvo sobre sus pies en los aos pos Lehman y empez a exteriorizar debilidades a partir del ao 2014. Para seguir pensando derivaciones de la deconstruccin de los consensos, los lmites al modelo exportador chino y su tortuosa y necesaria- lucha por convertirse en algo ms que la segunda economa mundial, estn transformando al gigante asitico de un soporte para el modelo anglosajn en una amenaza potencial.

Hay ah una suerte de dilogo profundo entre la economa y la poltica, al que venimos haciendo referencia hace ya tiempo. Si Donald Trump por solo hablar del ms shockeante de los fenmenos recientes- es el resultado de las caractersticas econmicas particulares de la recuperacin posterior a la crisis de 2008, la defuncin del Tratado Transpacfico es una consecuencia -previsiblemente- derivada del ascenso de Trump.

Y el fin del Tratado Transpacfico, entre otras cuestiones de alto calibre como las an inciertas consecuencias geopolticas y econmicas sobre la relacin chino-norteamericana, le est cortando el aliento a pases que, como Vietnam, se imaginaban como el segundo taller del mundo (ver Le Monde) tras el encarecimiento de la mano de obra china y el cerco econmico que se le dibujaba al gigante asitico si se concretaba el tratado. Es decir que la pretensin de eventuales nuevos consensos internos y externos, parecera estar quedando relegada al mundo de la ilusin.

Comienzan a ponerse en juego variados factores que como mnimo delinean una tendencia hacia la ruptura de los mltiples consensos construidos durante las ltimas dcadas, algunos de ellos prorrogados con bastante habilidad como el chino-norteamericano- o forjados como los elementos de coordinacin interestatal- en el escenario pos Lehman.

Ser o no ser global

Si Trump tiene el objeto de mostrarse a s mismo como el representante del ms radical de todos los cambios, lo cierto es que enfrenta la mproba tarea de intentar conformar a sus electores a quienes prometi el oro y el moro- sin atacar demasiado las bases de la internacionalizacin del capital. Justamente una de las contradicciones actuales ms flagrantes venimos insistiendo sobre este asunto- es aquella que muestra que no es la catstrofe econmica sino las derivaciones polticas de una crisis potencialmente catastrfica, el fenmeno que est colocando en el centro al nacionalismo y al por ahora- discurso proteccionista.

Pero el tipo de proteccin al que pueden aspirar en las condiciones actuales las grandes empresas de origen norteamericano es naturalmente muy distinto al que pueden ansiar los hombres y mujeres -trabajadores comunes- para los cuales el sueo americano se est transformando en pesadilla. Aunque dicho un poco esquemticamente, si la proteccin que persiguen los primeros tiene bsicamente la forma de los mal llamados Tratados de libre comercio una prctica habitual de las ltimas dcadas asentada en pactos sobre los derechos internacionales de los inversores-, la que buscan los segundos est asociada a una difcilmente imaginable- reindustrializacin de Estados Unidos. Un tercer sector -parte fundamental de los electores de Trump- lo integra la pequea y mediana empresa naturalmente interesada en exenciones impositivas y un crecimiento del consumo interno, aunque a la vez estrechamente dependiente en mltiples oportunidades, al menos- del trabajo sper barato de los inmigrantes ilegales.

Pero cuando Trump enva seales del carcter pretendidamente real de su discurso, sugiriendo que frenar la inmigracin e impondr fuertemente las importaciones, amigos y enemigos le saltan a la yugular. Por solo dar dos ejemplos, el iPod de Apple viene con un sello que dice Hecho en China, diseado en California y la propia Boeing la mayor empresa exportadora de bienes manufacturados de Estados Unidos- produce una porcin significativa de las piezas de avin en Mxicodesde donde adems importa entre otros productos- cocinas para los aviones, sistemas de cableado, aires acondicionados, timbres y mantas de aislamiento. Pero no slo las top estaran en problemas, sino tambin los empresarios tamberosLas deportaciones podran provocar la desaparicin de ms de7000 tambos que no tendran quin les trabaje Ms all de negociaciones parciales -como en el caso de Carrier, Ford o Boeing, entre otros- Trump no puede modificar cualitativamente una estructura de cadenas de valor diseada para aprovechar mltiples ventajas en diversos rincones del planeta y construida con tanto esmero durante los ltimos cuarenta aos. Estructura que de ms no est repetir- constituy la esencia de la salvacin del capital posterior a la crisis del 70. Es difcil imaginar cul podra ser la nueva gran empresa capitalista que sustituya el armado neoliberal.

En el terreno que podramos llamar financiero vale dejar planteado como interrogante aunque no vamos a desarrollar el asunto aqu- si la previsible liquidacin de la ley Dodd Frank y la resurreccin de los proyectos de construccin de los polmicos oleoductos de Keystone XL y Dokota Access, implican una apuesta de Trump al armado de alguna nueva burbuja petrolera. Cuestin que empero nacera rodeada de mltiples contradicciones como la muy probable revaluacin del dlar que sin ser el nico factor que lo determina- repercutir negativamente sobre el precio de las materias primas incluido, por supuesto, el petrleo.

Con toda la incertidumbre que sigue sobrevolando la escena, lo cierto es que las polticas de Trump apuntarn como mnimo a una reforma de la globalizacin, asunto que amn de las formas polticas, es claro- tiene elementos de contacto con las sugerencias de distintos liberales aterrados o neokeynesianos pro global, como Paul Krugman. El problema es que la idea de reformar la globalizacin con medidas proteccionistas aunque sean dbiles- tiene aroma a contrasentido y es muy probable que en su intento derrame crisis de todo tipo. En el plano interno, profundizando grietas en las alturas que tendern a combinarse con la crisis de consenso latente. En el plano internacional, incrementando las fricciones cuestin que ya es evidente- y tal como observamos desde esta misma columna, estableciendo un lmite estricto a la coordinacin interestatal que cumpli un rol tan destacado en la contencin de la crisis durante los ltimos aos.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/La-globalizacion-mas-alla-y-mas-aca-de-Donald-Trump