Esta es una forma de terror ntimo que ha sido normalizada en su magnitud y a travs de la aceptacin de su inevitabilidad en algunas partes. Pero no es normal y no puede continuar. Ms all de los costos personales inaceptables, se revelan profundos y perjudiciales fallos de la sociedad que ltimamente tienen un alto costo en la prdida de progreso en cada pas. Unimos nuestras voces a todos aquellos que dicen Ni una menos y llamamos a acciones urgentes en todos los niveles, desde los gobiernos hasta las personas que impulsan cambios, para prevenir que no haya ni un solo asesinato ms.La violencia contra las mujeres y las nias debe parar. Primero de todo, el reciente caso de femicidio de una adolescente en Argentina y el asesinato de una nia de 9 aos en Chile no deben quedar sin castigo. Globalmente, la impunidad es un elemento clave en la perpetuacin de la violencia y la discriminacin contra las mujeres.Si los hombres pueden tratar a las mujeres tan mal como quieran con pocas o ninguna consecuencia, ello niega todos los esfuerzos para construir un mundo que sea seguro para las mujeres y las nias y en el que ellas puedan florecer. Globalmente, unas 60.000 mujeres y nias son asesinadas cada ao, con frecuencia como una escalada de violencia domstica. Estudios nacionales en Sudfrica y Brasil estiman que cada seis horas una mujer es asesinada por su compaero ntimo.El hogar no es un refugio y es arriesgado para las mujeres denunciar a sus agresores. Salir al exterior tambin comporta peligros. Estudios recientes en Brasil indican que el 85 por ciento de las mujeres tienen miedo a salir a la calle. En Port Moresby, Papa Nueva Guinea, en torno al 90 por ciento de mujeres y nias han experimentado alguna forma de violencia sexual cuando acceden al transporte pblico. Como comunidad internacional hemos articulado fuertemente su espacio propio para una poblacin pujante de mujeres y nias, y las mltiples formas en que esto es mejor para todos.Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre de 2015 hasta la Nueva Agenda Urbana adoptada esta semana, est claro que debemos acabar con la violencia y prevenir su repeticin. Ello requiere de leyes y polticas pblicas, ciudades seguras, transporte pblico, mejores servicios y el compromiso de hombres y nios en la construccin de una cultura que acabe con todas las formas de discriminacin contra las mujeres y nias y que lleve al fin del femicidio.El cambio debe suceder a muchos niveles, tanto en las estructuras culturales como fsicas de nuestras sociedades. Trabajamos de cerca con la sociedad civil y el movimiento feminista, que han sido actores clave en la denuncia de la violencia, impulsando el cambio de polticas y proponiendo soluciones. Para recoger ms informacin y apoyar el fin de la impunidad, junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hemos desarrollado un modelo de protocolo que permite investigar este tipo de crmenes adecuadamente para acabar con la impunidad, adems de identificar las brechas en la cadena de investigacin para lograr prevenir los femicidios.Vamos a usarlo inicialmente para la investigacin del femicidio en Amrica Latina, donde el nmero de pases con altas tasas de femicidio est creciendo. Estamos alineadas con la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres, sus causas y sus consecuencias, que ha llamado al establecimiento de un observatorio global de femicidio con un panel interdisciplinario de expertos para recolectar y analizar datos sobre femicidios. Existen algunos progresos alentadores: en Amrica Latina, 16 pases casi la mitad de los pases en la regin han adoptado legislacin para asegurar que el femicidio es adecuadamente investigado y castigado. Esto debe ser una tendencia global.No es la responsabilidad de un solo sector, pero s un esfuerzo colectivo y coordinado. Llamamos a que los gobiernos reconozcan la magnitud y las implicaciones de la violencia contra las mujeres y las nias, y se comprometan a recoger datos con los cuales cuantificarla y no slo a proveer servicios para las sobrevivientes y vctimas, sino a incrementar sustantivamente una fuerte accin judicial para lograr el cierre de casos y las respectivas condenas; adems de esfuerzos constructivos y creativos para prevenir y castigar todos los crmenes violentos contra las mujeres y las nias.A nivel mundial, el ao pasado suscribimos el objetivo de igualdad de gnero y eliminacin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las nias. Lograr esto no es solo el fin de una terrible violacin de los derechos humanos, es la clave para la construccin de un mundo mejor y ms equitativo un planeta 5050.