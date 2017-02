La bsqueda de personas en Antioquia

Efectiva la implementacin del acuerdo de la Habana?

El Plan Integral de Bsqueda de Desaparecidos, promovido e iniciado como punto central del punto 5:dado en la mesa de la Habana entre el Gobierno y las FARC, el cual ya tiene sus inicios concretos para efectos sobre el esclarecimiento de los desaparecidos.

A mi modo de ver, cuatro ejes importantes acorde con lo pactado en la Mesa de la Habana, se hace posible un trayecto en el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos en Colombia.

El territorio - identificacin de espacios geogrficos de desapariciones e identidades Las instituciones gubernamentales : el municipio e instituciones del gobierno como Instituto de Medicina Legal y fiscala en la bsqueda de los desaparecidos Las Vctimas: memoria, lugar y espacio vivido de los desaparecidos en coordinacin con las instituciones del Estado. Justicia Restaurativa: la responsabilidad histrica del Estado e implicados hacia una reparacin individual y colectiva a las familias y a la memoria-presente de desaparecidos.

Como trabajo metodolgico y en respuesta al Plan Integral de Bsqueda de Desaparecidos promovido desde la mesa de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, se ha dado inicio en el Departamento de Antioquia conjuntamente, un trabajo integral y consensuado entre el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscala y los familiares de vctimas, bajo el trabajo del grupo de N.N., lofoscopia de rastreo y documentacin a travs de las necrodactilias de los cuerpos sin identificar del Jardn Cementerio Universal. Bajo esta implementacin se realizar el esclarecimiento de 125 personas sobre 130 personas por desaparicin forzada, que se exhumarn en el mes de Marzo de 2017 y las cuales se encuentran en el Cementerio Central en Fosas comunes.

Esta bsqueda se le ha denominado Plan Cementerio, donde se busca intervenir los camposantos en los que se conservan, segn diversos organismo de Derechos Humanos existen ms de 75 miles personas desaparecidas en todo el territorio a causa del conflicto armado colombiano, esta cifra est en contraposicin con los datos registrados por la Unidad para las Vctimas, la cual seala que hasta ahora estn registradas 47.474 vctimas por desaparicin entre los aos 1977 y 2015.

Para una memoria colectiva: buscar y encontrar.

En Colombia los familiares de las vctimas, sufren por no saber dnde estn sus seres queridos, indgenas, campesinos, afros, mestizos, los cuales fueron asesinados y desaparecidos en el horror de un conflicto armado. La memoria colectiva e histrica, implica un ejercicio permanente, gradual basado en una pedagoga cotidiana y poltica sobre lo que ocurri en Colombia. El tema de la NO repeticin est muy lejos, pues llevamos ms de cinco (5) dcadas de genocidio y exterminio en Amrica Latina, lo cual se sigue perpetrando como mecanismo de eliminacin y exterminio de poblaciones enteras bajo regmenes autoritarios y represores amparados de manera sinuosas bajo democracias crematsticas que de democracia incluyentes de ser, an estn lejos en este tiempo presente. El siglo XX esta adherido, an en este tiempo-operativo no se ha despegado de los acontecimientos de exterminio, la historia de manera cerril se extiende y los sucesos giratorios an se conservan donde los ciudadanos estn al paso del tiempo y no viceversa, por ello an la muerte como poltica de Estado ronda. En Colombia sus ciudadanos no se liberan an del asecho del exterminio ruin de un sistema que parece como Democracia, pero que permanece como agua estancada.

Cuntas exhumaciones se han realizado en el ao 2016?

En el ao 2016 esta metodologa implementada denominada Plan Cementerio, se han reportado 311 restos exhumados en cementerios de Nario y Santander, Huila, Choc y Antioquia, de por s muy buena la intencin, pero esta suma es verdaderamente irrisoria ante el semejante horror que an se vive por el esclarecimiento de la verdad. Es buena la voluntad, pero falta celeridad, se requiere que los municipios y sus gobernantes de todo el pas sean incluyentes y estn ms comprometidos con la bsqueda de las personas desaparecidas en los diversos espacios geogrficos. En esta dinmica territorial para el esclarecimiento sobre esos espacios de fosas comunes se tiene un soporte acorde con la metodologa implementada por el acuerdo de la Habana que hoy se inicia hacia los territorios en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Granada, Oriente de Antioquia, y en la poblacin de Marsella- Risaralda.

En ese contexto territorial, se posibilita una memoria colectiva e histrica, siendo claro y esperanzador los acuerdos con las FARC-EP y actualmente el inicitico proceso con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) en su debido curso. Lo ms importante es avanzar hacia una sociedad que insiste en la Paz y el compromiso de un Estado. Sin duda, el gran reto grande es vencer la violencia domesticadora de un Estado y las formas de hiper guerra desde los mbitos institucionales. Es un desafo grande, hacia los miles de ciudadanos, de generaciones distintas que se decidan a explorar y entrar en una conciencia histrica, bajo una pedagoga cotidiana y poltica sobre lo que ocurri en Colombia y de otro lado, un camino para avanzar hacia una verdadera justicia restaurativa en medio de una institucionalizacin que es represora en medio de un proceso en Paz, bajo una hiper-guerra exterminando ciudadanos. Actualmente, existen en esta memoria colectiva, 136 lderes asesinados en medio de este proceso de Paz, donde ya se cuestiona el galardn de un Premio Noble de Paz dado al presidente Juan Manuel Santos. Me pregunto seor lector - Hasta cundo soportar tanta ignominia? Cmo avanzar en una pedagoga cotidiana y poltica para que miles de ciudadanos, generacionalmente se sumen ante el dolor de los miles de desaparecidos en Colombia? Qu le espera a este presente si, los ciudadanos no son capaces de asumirse bajo una memoria histrica y poltica? Cmo derrotar los vnculos de la guerra en medio de un proceso de Paz?







