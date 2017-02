Ms aos para Garoa, repercusiones en Catalua

El Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua considera que el permiso por 60 aos a Garoa, su repercusin en Asc y Vandells y el impuesto que legitima los impactos sobre la salud de las emisiones radiactivas son partes diferentes de una misma poltica.



La aprobacin en el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la continuidad de la central de Garoa, era slo el prembulo a la prolongacin de todo el parque nuclear hasta los 60 aos, como se ha comprobado con la rueda de prensa oferta por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la que se ha informado de las implicaciones de la medida.



Las consecuencias de esta decisin son extraordinariamente graves, y desde el Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua queremos destacar las siguientes:



- En cuanto a Garoa, la central est en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los informes de reparaciones elaborados por los tcnicos del propio CSN.



- Al margen de que se pueda producir un accidente que derive en una fusin del ncleo, con consecuencias incalculables para toda la Pennsula Ibrica y sur de Europa, el riesgo de fugas continuadas de elementos radiactivos es muy elevado.



- Garoa est conectada directamente con Catalua por el curso del ro Ebro, del cual la central obtiene el agua de refrigeracin.



- Establecer 10 condiciones, la mayora de ellas genricas, y conceder una autorizacin para funcionar 60 aos previa a su cumplimiento, significa dar un aval para que el resto de centrales pendientes de renovacin de permiso se acojan al mismo mecanismo , al margen de que Garoa no entre nunca en funcionamiento, lo que es muy posible.



- Con esta decisin el CSN abre la posibilidad a que cualquier central nuclear propiedad de ENEL-ENDESA, IBERDROLA o GAS NATURAL - FENOSA pueda disponer de una autorizacin previa de funcionamiento, lo que le permitira exigir compensaciones por lucro cesante, si un gobierno legislara para cerrarla, por motivos ambientales o de salud, en el periodo que va de la concesin de la licencia a la autorizacin de la explotacin.



- La decisin del CSN supone en la prctica un blindaje normativo de la industria nuclear.



- Las consecuencias para el reactor atmico de Vandells 2, que debe obtener su licencia en 2020, y cuyos propietarios han declarado que presentarn la solicitud este verano, y los dos reactores de Asc son evidentes: garantizar el su funcionamiento hasta los 60 aos. De esta manera Asc 1 funcionara hasta el 2043, Asc 2 hasta el 2045, y Vandells 2 hasta el 2047.



- En esta perspectiva adquiere plena coherencia el captulo sptimo de la Ley de Presupuestos 2017 del gobierno PDECAT (CDC) - ERC, pendiente de aprobacin para el mes de marzo. Este captulo propone recaudar un "impuesto" por los impactos sobre la salud del funcionamiento rutinario los reactores nucleares. Es decir, reconoce a las emisiones radiactivas de las centrales nucleares consecuencias negativas sobre la salud, y legaliza el derecho de las empresas a provocarlasmediante un "impuesto".



- En el contexto del alargamiento del funcionamiento de las centrales a 60 aos, el tal "impuesto" supone no slo ventajas para las empresas elctricas, que ven regulado un impacto que hasta ahora negaban, sino tambin una fuente de ingresos creciente para la Generalitat, ya que el deterioro por envejecimiento de los sistemas de funcionamiento de las centrales supone un incremento de las emisiones y, por tanto, de la recaudacin.



- Lo nico que resulta perjudicado con este impuesto es la salud de las personas que vivimos en Catalua y tambin fuera de Catalua, dada la capacidad de dispersin de los ms de 40 elementosradiactivos que emite un reactor nuclear.



Ante esta situacin el Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua se dirige a toda la sociedad para que...



- Pida la retirada del Captulo sptimo de la Ley de presupuestos, apoyando el MANIFIESTO que hemos puesto en circulacin mediante este formulario . MANIFIESTO que ser enviado a todas las fuerzas polticas con representacin parlamentaria antes de la aprobacin de los presupuestos.



Creemos que un asunto tan grave como ste, que afecta a la salud de la poblacin de Catalua no puede estar exclusivamente en manos de representantes polticos y representantes de la industria nuclear, que se ha de abrir un debate social con participacin del sector sanitario sobre las repercusiones que el funcionamiento de Asc y Vandells han tenido sobre la salud, a lo largo de los casi treinta aos que hace que funcionan.



Este debate debe tener entre sus objetivos la redaccin de un documento para abordar el posterior trabajo mediante el cual las empresas que se han beneficiado econmicamente de las centrales atmicas realicen contribuciones para paliar o revertir las consecuencias de salud que se hayan podido dar en personas afectadas por su actividad.



- Pida a los representantes de los diferentes partidos polticos que el Parlamento de Catalua apruebe una resolucin exigiendo que el gobierno del estado no renueve los permisos de funcionamiento de Asc y Vandells en 2020 y 2021, respectivamente.



- Pida la constitucin de una comisin de trabajo, con participacin de todos los sectores sociales implicados, que disee un plan de empleo y recolocacin para las aproximadamente 2.500 personas que actualmente trabajan en los tres reactores nucleares y sus actividades auxiliares . Especialmente las aproximadamente 1.050 que forman la plantilla de las dos centrales.



- Pida la creacin de una comisin de seguimiento para vigilar que los trabajos de desmantelamiento de los reactores, y adecuacin de los terrenos afectados por las centrales, no repitan los incidentes y errores que se dieron en el caso de Vandells 1, especialmente el control de los efluentes radiactivos.