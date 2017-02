Resea del libro de Paco Ignacio Taibo II, Que sean fuego las estrellas

Historias apasionantes en tiempos difciles, cenetistas y revolucionarios

El Viejo Topo

No es propiamente un libro de historia pero como si lo fuera. Las fuentes informativas -pginas 529-542- no ofrecen duda de la investigacin realizada. Tampoco las notas -pginas 491-527- que acompaan a cada apartado. Que sean fuego las estrellas tiene, adems, la fuerza narrativa de los textos y biografas del autor. Como sus novelas policiales, como su biogafa del Ch que tanto gustaba a Francisco Fernndez Buey.

En total, 84 historias breves -algunas muy breves- y un eplogo -De donde se dan noticias de algunas de los personajes que cruzaron por este libro. Una sugerencia de lectura: un captulo por da por la maana si les es posible, pensando-meditado durante la jornada, reledo por la noche. Tres meses de lectura, no se precipiten. Tendr material y sustancia para muchas reflexiones, para hacerse idea de lo que era aquella Barcelona de principios del siglo XX, de las actuaciones de la patronal, de los gobernadores militares y de sus aparatos de represin y muerte.

No cabe decir nada crtico que sea sustantivo de este magnfico libro. Acaso que algunas erratas ortogrficas y sintcticas hubieran podido evitarse (tendr que ver seguramente con las condiciones de trabajo) y que un ndice nominal hubiera sido totalmente necesario en este caso. Tambin una cronologa sucinta para ayudar al lector/a a ubicarse mejor.

El ambiente de aquella Barcelona cenetista, nada que ver con la que luego algunos quisieron que fuera la millor botiga del mn queda recogida en estas palabras (hay muchos otros ejemplos): En estos ltimos cuatro meses[estamos en 1920] se han practicado en el Hospital Clnico de Barcelona 230 autopsias, la mayora por crmenes sociales. Pedro Ms de Valois dir: Yo no intento decir que nosotros, los del nico, furamos santos incapaces de movernos, pero tambin he de hacer constar que el 90% de las cuestiones que ventilbamos a tiros por las calles eran buscadas por los mismos del Sindicato Libre, para as favorecer la accin de los gobernantes (p. 356).

Desde un punto de vista metodolgico e historiogrfico el autor se sita en estas coordenadas: son tan solo seis aos los narrados en el libro pero nada avanza en lnea recta en una historia como esta: todo progresa en zigzag, demasiados actores con agendas propias, demasiados pasados que indicen en la cronologa. Por otra parte, se nos advierte, los libros se hacen con otros libros, pero tambin contra otros. Durante la investigacin tropec con visiones sectarias y excluyentes (casi inevitable en una historia que no termina en el 23 sino hasta 1939 en el fin de la Guerra civil [SLA: o acaso ms tarde, los primeros asesinados en el Camp de la Bota eran cenetistas]), pero el choque ms profundo se produjo contra la historiografa estadounidense y su pretendida objetividad. Casi toda ella, en opinin de Paco Ignacio Taibo II, se encuentra recorrida por una voluntad de encerrar la historia en conceptos preelaborados, ajustar la realidad y por tanto a informacin a la tesis, maldita tesis, que se impone sobre los hechos. Textos, prosigue, que parecen solazarse en lo lugares comunes que los estudios sobre el anarcosindicalismo han producido: atraso poltico agrario de una clase obrera de reciente origen campesino, anarquismo como expresin de ese atraso, irracionalidad, aventurismo, locura poltica, etc. El autor polemiza -explcita o implcitamente- con varios libros y autores que sostienen esas posiciones en algunos captulos de su libro.

Vale o no vale la pena el tiempo invertido en la lectura de este libro de ms de 500 pginas? La prueba del algodn propuesta:

Les dice algo esto por ejemplo? "La mayora de los cuadros de la CNT tienen un origen proletario, infancia campesina los menos, o baja clase media, casi ninguno. Trabajan desde nios: Salvador Segu a los 12, ngel Pestaa a los nueve, Ricardo Sanz a los 12, Simn Piera los seis, David Rey a los 15, Juan Garca Oliver a los ocho, Buenaventura Durruti y Paulino Dez a los 14, Joan Peir a los ocho. No tienen educacin formal, las 12 horas del taller, el tajo o la fbrica no dan tiempo libre para estudiar. Peir aprender a leer a los 22 aos. La manera en que su hijo lo narra resulta memorable: ayudado por un jubilado de correos que le lee los peridicos sindicales, copia cartas sin saber qu dicen: las muchas estancias en la crcel van puliendo su lectura y su lenguaje. Son autodidactas, se educan en los libros, los folletos, la prensa libertaria, pasan las tardes del domingo en el ateneo de la calle Alcolea de Sants, asisten a conferencias en que se hablaba de la inexistencia de Dios, leen a Victor Hugo y a Bakunin. De esa clase obrera vamos a contar la historia.

Y esto que les copio a continuacin les dice algo esto? El 4 de octubre [1919] en la maana Pestaa volva a intervenir ahora en el Teatro de la Comedia [de Madrid]: Camaradas: En Catalua es muy comn, es corriente que el pbico que escuche al orador, sobre todo en nuestros medios, se abstenga de aplaudir; nosotros no somos toreros, nosotros no vamos a conquistar ningn pedestal, nosotros somos trabajadores. Los adoran. Son una voz nueva repleta de ilusiones, de sinceridades. Espaa Nueva le dedica la primera pgina completa. El Sol lo resea ampliamente, hasta los peridicos conservadores le dan un gran espacio. Pestaa y Segu se encontrarn en una modesta pensin de la calle Echegaray en la que van a vivir. Mientras estn de gira la Confederacin Regional les pagar sus salarios de obreros, con estos ms que modestos ingresos viven (p. 168).

Nada, no les dicen nada en ningn caso? No es un libro. Quienes son, pues, los no lectores del libro? El autor lo sugiere desde las primeras pginas (p. 12): Esta pura aproximacin excluye a muchos lectores. Los que piensen que no puede haber pica proletaria, que la pica es propiedad de los griegos de las Termpilas, o de los jinetes azules de Custer, o de los estudiantes del 68, se hallan ante el texto equivocado. Asimismo, aade, quienes piensen que el pasado no existe se han equivocado de libro. As, pues, no se equivoquen.

Como han adivinado, un verso de un soneto de William Shakespeare da ttulo al libro. Paco Ignacio Taibo II lo complementa con una cita de Oscar Wilde: Todos vivimos en el fango, pero algunos miramos las estrellas. Tal vez todos vivamos en el fango, pero algunos ms que otros y disfrutan con ello Y sacan partido, para ellos y para sus descendientes. Que sean fuego las estrellas tambin habla de ellos y nos presenta las formas de actuar y los procedimientos de la burguesa catalana que alguien, hace unos aos, ya present como la ms dura o una de las ms duras de Espaa.



Fuente: El Viejo Topo, diciembre de 2016.

