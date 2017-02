Entrevista a Alfredo D'Attorre, diputado de Sinistra Italiana

La austeridad es una condicin estructural del euro

El acto fundacional de la Red Modern Monetary Theory (MMT), celebrado en el Crculo de Bellas Artes de Madrid el pasado 25 de enero, ofreci la oportunidad de conocer a algunos de los mayores exponentes de esta forma innovadora de estudiar los sistemas de moneda fiduciaria y, al mismo tiempo, present a algunos lderes polticos internacionales que podran ser los primeros en introducir las nociones de soberana monetaria y trabajo garantizado en los debates polticos y parlamentarios dentro de los pases de la zona euro. Un ejemplo de estos nuevos dirigentes es Alfredo DAttorre (Melfi, Italia, 1973), representante del partido Sinistra Italiana. DAttorre, doctor en Filosofa, rompi con la disciplina del Partido Democrtico de Matteo Renzi que, presionado por la troika, accedi a la puesta en marcha de polticas econmicas de austeridad, algo comn en el sur de la eurozona. DAttorre representa una lnea de pensamiento europesta que subraya la contradiccin en la que incurre el euro: seguir en l supone empobrecer a los ciudadanos y cebar a la ms extrema de las derechas; salir del euro representa una esperanza con una serie de riesgos que se minimizaran con una coordinacin entre distintos pases.

Sinistra Italiana es una fuerza emergente que en pocas semanas celebrar su primer Congreso. Cul es su origen poltico?

Es la confluencia de una serie de fuerzas polticas y parlamentarias, algunas procedentes del Partido Democrtico, despus del giro derechista de Matteo Renzi, y con alguna incorporacin de otras formaciones como la parlamentaria Izquierda, Ecologa, Libertad o una parte de Refundacin Comunista. Sin embargo no puede entenderse como un mero agregado de formaciones: la nica manera de ser decisivos es atraer el voto de una buena parte de los italianos, especialmente de los ms jvenes, los ms propensos a la abstencin.

Ustedes se rebelan contra las polticas de austeridad aplicadas por Renzi en el gobierno.

Especialmente contra una reforma laboral no incluida en el programa electoral del partido e impuesta desde Europa. La denominada Jobs Act representa la sumisin del gobierno democrtico a la troika y, al mismo tiempo, la vacuidad de la retrica antiausteridad de nuestro actual primer ministro [Paolo Gentiloni].

Como cuando se les impuso Mario Monti como gestor, las decisiones ms importantes para la ciudadana no tienen un origen electoral

Totalmente. Adems, apenas hay diferencias entre la poltica deflacionaria del Gobierno Monti y la de Renzi; este ltimo, como mucho, ha obtenido una mnima flexibilidad presupuestaria, unos decimales, a cambio de acceder a realizar reformas estructurales en reas clave del Estado, como la reforma laboral, una reforma educativa... Para colmo, la mnima flexibilidad obtenida de la troika no se emple precisamente para planes de inversin estratgicos, sino en gasto con una finalidad electoralista.

Si continan las polticas de austeridad, hay un futuro para Italia en la eurozona?

Es una locura. Esta denominada austeridad expansiva ha servido para meter a Italia en la peor crisis que se ha conocido: hemos perdido nueve puntos porcentuales de PIB; el desempleo est, todava, en el 12%; y hemos perdido una cuarta parte de nuestra produccin industrial. El efecto de la aplicacin de estas polticas de austeridad dentro de la eurozona es insostenible para la sociedad italiana: es preciso poner en el centro de la agenda los intereses de la poblacin y del trabajo en un proceso constituyente y democrtico.

Cuando Syriza gan las elecciones, retaron a la troika y perdieron. Pero Grecia es una economa pequea. Italia, por el contrario, es la tercera economa de la eurozona

Somos una economa bastante fuerte, aun con el dao sufrido por la austeridad. La segunda potencia manufacturera de Europa y la tercera economa del euro. Adems, contamos con un supervit por cuenta corriente y con un supervit primario. De hecho, si los gobiernos de Francia e Italia se pusieran de acuerdo a la hora de presionar a favor de los intereses de la mayora de sus ciudadanos, en coherencia con la naturaleza democrtica de sus respectivas constituciones, el escenario cambiara. Y, naturalmente, Espaa podra sumarse a este acuerdo si Podemos ganase ms apoyos electorales.

Cul es el escenario ms probable que barajan? Negociacin en igualdad de condiciones, salida del euro

Mi posicin es que no es posible una reforma de los Tratados europeos Bajo las actuales circunstancias esto es una utopa. Por supuesto, una salida unilateral del euro por parte de un solo pas contiene algunos riesgos. Lo que propongo es una estrategia conjunta en Europa de resistencia constitucional, que anteponga los intereses de la ciudadana. Entonces, Alemania tendra que responder. Lo que no debemos aceptar bajo ningn concepto es ms desempleo y la destruccin de nuestro Estado del bienestar en beneficio de un euro supuestamente intocable. La austeridad no es fruto casual, ni de las circunstancias: la austeridad es la otra cara del euro tal y cmo este ha sido construido.

Euro y neoliberalismo son inseparables?

Por supuesto. Y me parece poco realista esa izquierda que pretende ejercer una posicin de s al euro, pero no a la austeridad. Porque en el marco actual del euro no se pueden aplicar polticas de gasto expansivo, la austeridad es una condicin estructural del euro.

En qu se resume la alternativa poltica que representa Sinistra Italiana?

En un verdadero gobierno del cambio, no solo con respecto al legado de Renzi, sino con respecto a las posiciones previas del centro izquierda italiano que, a todas luces, ha jugado a ser el partido del euro, el de la flexibilidad del trabajo, etc. Lo que tenemos que introducir es un nuevo modelo basado en nuestra Constitucin, que persiga el pleno empleo y no el control de la inflacin per se. La prioridad para nosotros es la dignidad del trabajo, frente a la total libertad de movimiento de los capitales, las mercancas, etc.

Entiendo que quieran proteger el factor trabajo, pero todo esto ltimo suena a proteccionismo

Si defender el trabajo es ser proteccionista, entonces somos proteccionistas. E iremos ms lejos: hay que superar el dogma de la supuesta independencia de la banca central: el Estado debe recuperar el control de la moneda y de la poltica monetaria. El derecho al trabajo no es una competencia del mercado, sino del Estado. Necesitamos una economa mixta en la que la presencia del sector pblico sea equiparable a la de las mejores pocas de la historia reciente de Italia.

A propsito de la supuesta independencia de los bancos centrales, en nuestro caso, del Banco Central Europeo, diversos diarios han informado del lanzamiento de una investigacin sobre la pertenencia de Mario Draghi a un think tank, el Grupo de los 30, formado por exbanqueros centrales, ejecutivos de la banca privada de inversin, etc. Algunos de ellos pertenecen tambin a la Comisin Trilateral, como Jean-Claude Trichet

Qu es lo importante de esto? Pues que el dogma de la independencia de los bancos centrales se ha traducido en la total sumisin de la poltica democrtica a los grandes bancos. No hay independencia alguna: son ahora los gobiernos democrticos los que dependen del Banco Central. Por ello necesitamos recuperar los bancos centrales y ponerlos bajo control democrtico.

Cmo se puede conseguir hoy el pleno empleo?

Mediante una intervencin estatal directa consistente en planes de trabajo garantizado en los que colaboren las distintas administraciones pblicas del pas.

Trabajo garantizado frente a Renta Bsica Universal, por qu se queda con el trabajo garantizado?

Creo que el objetivo principal debe ser el trabajo. Una renta bsica para todo el mundo, incluyendo a los hijos de los millonarios, no funcionara de ninguna forma. Una renta mnima puede colaborar de diversas formas a la finalidad del pleno empleo complementndolo, pero una izquierda que compre la idea del fin del trabajo es una izquierda que automticamente dejar de existir.

La idea del trabajo garantizado es la columna vertebral de las polticas de pleno empleo propuestas por los tericos de la Modern Monetary Theory...

S y, de hecho, hemos mantenido contactos con economistas de la corriente MMT, entre ellos, Warren Mosler. Este paradigma es fundamental para nuestro proyecto.

Han entablado relaciones con otros partidos crticos como Unidos Podemos en Espaa?

S, por supuesto, pero debemos hacer mucho ms. La peculiaridad del internacionalismo que ahora es necesario debe hacer compatible un claro esfuerzo de reforma en el mbito nacional con la colaboracin internacional. La izquierda debe abandonar ese globalismo acrtico que ha exhibido en los ltimos aos, lo que no debe ser un obstculo para las alianzas internacionales.

Qu buscaba Renzi con el referndum?

El referndum tena muchos sentidos. En primer lugar, abra el camino a una reforma estructural absolutamente catica. En segundo lugar, haba una reforma electoral, con el objeto de introducir un sistema presidencialista, no de manera explcita pero s sustancialmente. Pero, adems, haba una dimensin europea que persegua aadir an ms poder decisorio a las instituciones supranacionales. Por esto ltimo interpretamos que el no al referndum ha sido, en parte, una negativa a esta configuracin comunitaria que ha demostrado ser tan perjudicial para la mayora de los ciudadanos.

El Movimiento 5 Estrellas podra ser un buen compaero de viaje para la consecucin de la soberana monetaria y del pleno empleo?

Hay mucha confusin y contradicciones en el Movimiento 5 Estrellas. De hecho, nace con un impulso liberal y antiestatista. Prcticamente lo contrario a nosotros. Y muestran contradicciones, porque renuncian al euro pero no presentan una alternativa que enrace con los principios constitucionales y con una economa mixta. Algo parecido a lo que le sucede a la Liga Norte: por una parte, hablan de salir del euro pero, por otra, quieren impulsar reformas tributarias de lo ms neoliberales. Las conexiones y las alianzas son difciles en este momento.

