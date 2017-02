La lucha de los trabajadores de la mina La Escondida

Desde el comienzo, y an antes, la huelga de los trabajadores de Minera Escondida contaba con el rechazo de los grandes medios de comunicacin e incluso del gobierno, que sostienen que la huelga afectara en un 1% el Imacec y el crecimiento econmico en general. Tanto los medios de comunicacin, como el gobierno y los gremios mineros, dejaban entender sibilinamente que la culpa de la huelga y sus consecuencias la tenan los trabajadores de La Escondida, con sus reivindicaciones desmedidas para el estado actual de la minera del cobre y de la economa del pas.

Esta estrategia es tan descarada que, segn lo reportado por diversos medios, Minera Escondida habra pretextado fuerza mayor por la interrupcin de sus envos, una clusula contractual utilizada cuando un proveedor no puede cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias que quedan fuera de su control.

Es evidente que en este caso la fuerza mayor no existe: la huelga no es una circunstancia fuera del control de la empresa. Por el contrario, la huelga es una accin deliberada de BHP Billiton y el Consejo Minero, contra los trabajadores de Escondida y contra los trabajadores de la minera en general. Una maniobra en gestacin desde hace meses, cuando Nelson Pizarro lanz su descarado no hay un puto peso.

Es una accin mancomunada con el Consejo Minero, para advertirles a los trabajadores de la minera del cobre en particular (incluido Codelco) y de la minera en general, que deben medirse en sus reivindicaciones debido a la crisis, la cada del precio del cobre, China, Trump, etc.

Lleg la hora, dicen las transnacionales mineras, en que los trabajadores del cobre deben apretarse el cinturn. Que sea Minera Escondida, la mina ms importante, la que quiebre la huelga, es primordial para lo que viene en Codelco y el resto de las mineras. Si los trabajadores de Escondida son derrotados, ser ms fcil derrotar a los trabajadores de empresas ms pequeas, y para frenar a los sindicatos de contratistas de toda la minera.

El Sindicato N 1 de Minera Escondida y los trabajadores de la empresa estn luchando no solo por sus propias reivindicaciones, sino por los trabajadores de toda la minera, por todos los trabajadores del pas.

Hasta el ao 2004, el nico "beneficio" que tuvo Chile con la minera extranjera, es el nivel de remuneraciones y beneficios de los trabajadores de la minera, un poco superiores al resto de los trabajadores del pas. nico beneficio porque hasta el 2004 las mineras extranjeras no pagaron impuesto a la renta en Chile, salvo precisamente Minera Escondida.

El resto de la actividad minera no pag un peso de impuestos, y declar prdidas acumuladas tan importantes, que anularon completamente los pocos impuestos que haba pagado Escondida.

Esto quiere decir que hasta el ao 2004 el Estado chileno no recibi un solo peso de la minera extranjera, que hasta ese momento haba sacado de Chile unos 30 millones de toneladas de cobre, lo que equivale a 170 mil millones de dlares sin considerar subproductos como el molibdeno, el oro, la plata, y otros.

Por qu no pagaron impuestos? Porque practicaron la evasin tributaria, es decir al fraude, declarando prdidas. La ineficiente Codelco declaraba cuantiosas ganancias, pero las mineras privadas, mucho ms eficientes, declaraban prdidas para no pagar impuestos.

En la historia de Chile no ha existido nada ms nefasto que la inversin extranjera en la minera, que regres al pas a partir de 1990. Ha sido un verdadero saqueo de nuestros recursos. Solo la corrupcin puede explicar que los sucesivos gobiernos hayan permitido el saqueo, y legislado expresamente para permitirlo. SQM es solo la punta del iceberg de esa corrupcin.

A partir de los aos 20062007, la casi totalidad de las mineras extranjeras comenz a declarar utilidades y a pagar impuesto a la renta y royalty. No obstante, el 2015, cinco de las diez mayores mineras volvieron a declarar prdidas y no pagaron impuesto a la renta. El ao 2016, la casi totalidad declar prdidas y, segn Sonami, el conjunto de mineras privadas habra pagado solo 18 millones de dlares en impuesto a la renta. Un despojo inaudito e increble de la principal riqueza chilena.

Con el nico beneficio las buenas remuneraciones quieren terminar ahora BHP Billiton, el Consejo Minero y Codelco. Ese es el objetivo de la huelga creada artificialmente por Minera Escondida. Sin embargo, la empresa, los medios y el gobierno culpan de la huelga a los trabajadores.

El saqueo en la minera tiene una connotacin especial en el caso de Minera Escondida: no solo nos roban con la evasin tributaria, sino que se apropiaron ilegtimamente de este yacimiento.

La historia oficial dice que el yacimiento La Escondida fue descubierto por el gelogo David Lowell a fines de 1976, por encargo de Utah Corporation de EEUU, y que ms tarde se asociaran para formar el Proyecto Atacama. La realidad es muy diferente. Segn apuntes personales de Radomiro Tomic, el yacimiento fue descubierto por el gelogo de Anaconda Enzo Ranzetti, que trabaj para esta empresa desde 1960 hasta su nacionalizacin en 1971. Anaconda declar La Escondida en 1961, ao en que se mensuraron las pertenencias. Las patentes mineras fueron pagadas hasta 1971.

Con la nacionalizacin, todos los derechos mineros fueron inscritos a nombre del Estado por el solo mrito de la Ley. La Corporacin del Cobre era el ente del Estado que tena la propiedad de las 5 empresas nacionalizadas. Las patentes mineras del yacimiento Escondida fueron pagadas por Codelco solo hasta mediado el ao 1975. El no pago de las patentes de amparo signific que dicho yacimiento quedara franco o sin dueo, para que las escogidas personas que conocan de estas circunstancias reclamasen su propiedad pagando las patentes. Todo esto se realiz en el ms absoluto secreto y entre gallos y medianoche. Para comprender lo absurdo de este robo, hay que ubicarse en el contexto histrico de la poca.

El golpe de Estado

No es una novedad que una de las principales causas del golpe de Estado fue la Nacionalizacin de la Gran Minera del Cobre. Tanto las empresas estadounidenses nacionalizadas, como los chicago-boys que hacan parte del gobierno militar, aspiraban a que las empresas nacionalizadas volvieran a sus antiguos dueos. Desde 1974 implementaron un proyecto privatizador. El primer paso fue la promulgacin, en diciembre de 1974, del DL 600 para facilitar la inversin extranjera.

El proyecto privatizador de la minera fue discutido el 15 de julio de 1975 por la Junta Militar, en sesin secreta, acta 214-A, sesin a la que asistieron Sergio Cauas, ministro de hacienda, Ral Sez, ministro de coordinacin econmica y desarrollo, Sergio de Castro, ministro de economa, as como varios asesores de la Junta y directivos de Codelco. Quien inici la sesin fue el vicepresidente adjunto de Codelco, Fernando Leniz, quien hasta semanas antes haba sido Ministro de Hacienda.

Con gran entusiasmo Leniz explic cmo las empresas nacionalizadas seran convertidas en sociedades annimas bajo el control del Instituto Nacional del Cobre. Para dorar la pldora, una parte de las acciones seran vendidas a los propios trabajadores de esas empresas. Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto prevea el despido de miles de trabajadores y profesionales. Se propendera a la creacin de un sector de gran minera privada, incentivando la inversin extranjera gracias al DL 600.

Luego tom la palabra Ral Sez, yendo en el mismo sentido privatizador con pequeas diferencias tcnicas. Laura Novoa, fiscal de Codelco, tambin era una ardiente partidaria de privatizar, as como el Sergio Cauas. Al terminar su exposicin el Sr. Cuas, habl el Almirante Merino, y esto es lo que dijo.

"En el texto del proyecto en debate se permite la venta de acciones a particulares, con lo cual de hecho, estaramos rompiendo lo que es el texto de la Constitucin y, ms que nada, la imagen que est latente en Chile, desde cuando fue aprobada por el Congreso Pleno la nacionalizacin de la gran minera del cobre. Y que el cobre es el sueldo de Chile es una realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, aqu, por una simple ley, nosotros estaramos derogando lo que las Cmaras aprobaron y que el pas vivi como un verdadero triunfo. A mi juicio, polticamente eso es malo. Tal como lo entiendo, en este momento, con el proyecto en debate, se da la opcin para lo que es nacional pase a ser privado. Ms adelante el Almirante Merino dijo en la misma sesin: Nosotros mantenemos la situacin actual. Y si en el futuro es necesario, para aumentar la produccin, etc., aportar capital que el Estado no tiene y es necesario privatizar o vender a terceros, se hace, pero no lo hacemos nosotros.

Todo qued muy claro. En el futuro se podra hacer la privatizacin, pero no la hara la Junta Militar. El General Leigh se manifest oponiendose a cualquier cambio en la Constitucin que permitiera la privatizacin de las empresas nacionalizadas.

Todos los civiles autoridades y asesores que participaron en esas sesiones, cual ms cual menos, fueron favorables a la privatizacin, con la nica excepcin de Mnica Madariaga, asesora legal de la Presidencia de la Repblica, que se opuso a cualquier cambio en la Constitucin para permitir la privatizacin.

Qued claro que los civiles de la dictadura eran fervientes partidarios de la privatizacin, y eran mayora en el gobierno.

En la sesin 216-A, celebrada 5 das despus, el 22 de julio de 1975, (todas estas actas se pueden bajar de internet) el tono de los partidarios de la privatizacin haba cambiado. Se dieron cuenta que la Junta Militar no aceptara privatizar las empresas nacionalizadas, y propusieron que por lo menos los yacimientos nacionalizados pero no explotados, como El Abra, se abrieran a la inversin extranjera. La Junta tampoco lo acept. El Abra fue privatizada solo en 1994 por la Concertacin y la derecha unidas.

En la sesin 217-A, efectuada el 24 de julio de 1975, el General Pinochet llev la voz cantante contra la privatizacin. El resultado lo conocemos: El 03 de septiembre de 1975 se promulg el DL 1.167, titulado Consolida la Nacionalizacin de la Gran Minera del Cobre. Ese Decreto prohibi constitucionalmente la venta de los yacimientos mineros nacionalizados que estaban en explotacin, disposicin que qued vigente en la Constitucin de 1980.

Ms tarde, el 30 de enero de 1976, se promulg el DL 1350 que integr las 5 empresas nacionalizadas en la Corporacin Nacional del Cobre de Chile, CODELCO-CHILE. Posteriormente se dict el DL 1.530, que destin el 10% de las ventas de Codelco a la compra del armamento de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, nunca ms nadie intent privatizar Codelco, hasta 1994, cuando se conoci el affaire Dvila.

Ya se dijo, casi todos los civiles que participaron en las sesiones de la Junta eran partidarios de la privatizacin, y eran mayoritarios en el gobierno militar. Al enterarse que no les permitiran privatizar ni siquiera los yacimientos nacionalizados sin explotar, procedieron de manera diferente y ms sutil en el caso de La Escondida. En el secreto ms completo dejaron de pagar las patentes mineras del yacimiento, para que las empresas extranjeras se apoderan de l. Es posible que lo hicieran a espaldas de la Junta Militar.

El hecho es que entre 1975 y 1976, el ms importante yacimiento de cobre de Chile y del mundo, La Escondida, propiedad del Estado, pas a manos extranjeras entre gallos y medianoche. As como en 1979, tambin entre gallos y medianoche, el yacimiento Los Pelambres, que era de Enami, pas a manos de Anaconda, la empresa estadounidense que, hasta 1971, haba sido propietaria de La Escondida. Estos robos parecen un guion de pelcula.

Es necesario conocer estas informaciones para comprender cules son las fuerzas que quieren derrotar a los valerosos trabajadores de La Escondida, que deberan tener el apoyo de todos los patriotas que an quedan en este pas.

