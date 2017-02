Rayuela en Ecuador

CELAG

I. Por favor, no crean ms en las encuestas. No aciertan en este nuevo tiempo poltico. Seguramente siguen con factores de expansin poblacional del pasado, con base en una caracterizacin socio-cultural-econmica de otra poca. Y adems no son capaces de captar el voto oculto, vergonzante. Fallan habitualmente pero seguimos ansiosamente creyendo en ellas durante la espera. Las encuestas dejaron de ser un instrumento de ayuda para convertirse en una trampa analtica. Las encuestas se convierten en una guerra de cifras, utilizadas como arma poltica a favor de lo que se desea.II. Por favor, no crean ms a la derecha cuando habla de fraude. Siempre duda de las instituciones electorales antes de tiempo. Cuando el resultado le favorece, entonces, de repente se le olvida lo del fraude. Guillermo Lasso, el candidato-banquero, afirm antes de tener datos oficiales que el pueblo ecuatoriano es quien decide, no el Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego, a medida que avanz la noche, Lasso acept los resultados del CNE. Dicho sea de paso, el CNE en Ecuador fue el mismo que le dio la victoria al tambin derechista Mauricio Rodas en la alcalda de Quito hace pocos aos frente al candidato de Alianza PAIS. La derecha nunca tuvo muy buena relacin con las reglas democrticas.III. Por favor, no crean que habr ms elecciones en las que un candidato gane sobradamente frente al otro. Luego de diez aos, sin que haya an terminado el escrutinio, el candidato de la Revolucin Ciudadana, Lenn Moreno, obtiene 39,1% de los votos validos; con ms de 10 puntos de diferencia respecto al segundo (Lasso). Sin embargo, esto no sera suficiente para ganar en primera vuelta en Ecuador. Para ello se requiere estar por encima del 40%; y para eso an le falta algo menos de un punto porcentual. En las ltimas elecciones en Amrica Latina cada resultado se ha dirimido por muy poco. Tanto en las presidenciales en Argentina; en el referendo de Bolivia y el plebiscito de Colombia, todo se resolvi por la mnima. Se termin aquel tiempo en que Chvez, Evo, Cristina, Lula o Correa ganaban por goleada.IV. Por favor, no crean que el miedo de retornar al pasado neoliberal funciona como bandera electoral a favor del bloque progresista. Todo cambio radical implica una gran transformacin tambin en la memoria de las mayoras. La gente mira hacia adelante y no le gusta votar mirando al retrovisor. Lo de la dcada ganada no es del todo efectivo a la hora de seducir a un voto mayoritario. Los jvenes y la nueva clase media de origen popular piensan y votan exigiendo mucho mas. Naturalizaron derechos sociales y ahora realizan nuevas demandas. Y tienen derecho a hacerlo.V. Y por favor, no crean en el fin de ciclo. Amrica latina est en disputa, lo que no significa que se haya acabado un ciclo. Nadie pone en duda que estamos en una nueva etapa en la que los gobiernos progresistas han de reconducir los proyectos, sorteando los obstculos procedentes de una seversima restriccin econmica mundial; han de identificar cules son las nuevas demandas de las mayoras para volver a sintonizar con ellas. Estos y otros tantos dilemas de pocas son fruto de las transformaciones polticas, econmicas, culturales y sociales que se han producido en un tiempo histrico muy reducido. Sin embargo, esto no significa que el ciclo progresista en Amrica Latina haya muerto. Sigue vivo y disputando ser revalidado luego de tanto tiempo. Todava resta esperar el final del escrutinio. Si Lenn Moreno gana en primera vuelta nadie podr decir que el progresismo ha muerto. Y si hubiera segunda vuelta tampoco se podr afirmar que ha llegado el fin de ciclo, porque an tiene grandes posibilidades de vencer en la prxima cita electoral del 2 de abril. La Revolucin Ciudadana, por ahora, contina siendo mayora.Fuente: http://www.celag.org/rayuela-en-ecuador