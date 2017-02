Se tambalea institucionalidad en EE.UU.

Diario Por esto! (Mrida)

El asalto que durante cuatro dcadas han venido llevando a cabo contra nuestras instituciones democrticas las corporaciones las ha dejado dbiles y en buena medida disfuncionales, afirmaba el periodista, ministro presbiteriano y escritor multipremiado Chris Hedges el 13 de febrero ltimo en el sitio web estadounidense Truthdig. Estas instituciones, que rindieron sus banderas, su eficacia y su credibilidad a los intereses corporativos, deban haber sido nuestro escudo de defensa. En cambio, hoy se tambalean ante la embestida.Los sindicatos son una fuerza apagada. La prensa est corporativizada e inspira desconfianza. Las universidades han sido purgadas de discrepantes y expertos independientes que critiquen al neoliberalismo, al deterioro de las instituciones democrticas y a los partidos polticos. La difusin pblica y las artes han perdido su sostn y han quedado sin vida. Los tribunales han sido repletados de jueces cuyas carreras legales se formaron al servicio del poder corporativo, una tendencia que continu bajo Barack Obama. El dinero ha sustituido a los votos y el partido demcrata, en vez de cortar sus lazos con Wall Street y las corporaciones, est ingenuamente esperando una debacle de Trump.El mayor activo con que cuenta Trump es el partido demcrata decadente, despistado, narcisista y belicista, segn criterio del ex candidato presidencial Ralph Nader, entrevistado por telfono desde Washington. "Si la estrategia demcrata es la de esperar por una implosin de Trump, estamos en problemas. Y todo lo que aplica a los demcratas se puede decir igualmente sobre los sindicatos obreros: No controlan el tren".La prdida de credibilidad de las instituciones democrticas empuja al pas a una crisis existencial y econmica. Los tribunales, las universidades y la prensa ya no inspiran confianza en decenas de millones de estadounidenses que los consideran, atinadamente, rganos de las lites corporativas. Propiamente, estas instituciones deban ser mecanismos de los que la sociedad estadounidense se sirva para desenmascarar las mentiras de los poderosos, criticar las ideologas predominantes y promover la justicia.Para Hedges, los estadounidenses han sido traicionados por sus instituciones, es por ello que el rgimen de Trump puede atacar a la prensa llamndola "partido de la oposicin", amenazar con cortar el financiamiento de las universidades, mofarse de un jurista federal llamndolo "un supuesto juez" y denunciar una orden judicial por "indignante", como ha hecho el recin estrenado Presidente.La decadencia de las instituciones democrticas es, en el capitalismo, requisito para el ascenso de los regmenes autoritarios o fascistas. Este deterioro ha dado credibilidad a un farsante patolgico. Segn una encuesta de la Universidad de Emerson, el gobierno de Trump, es considerado veraz por el 49 % de los votantes registrados, mientras que apenas el 39 % de los votantes registrados considera veraces a los medios de comunicacin.Cuando las instituciones democrticas no funcionan, la realidad pasa a ser cualquier absurdo que indique la Casa Blanca. La mayora de las reglas de la democracia no son escritas. Estas reglas determinan el comportamiento pblico y aseguran el respeto de las normas democrticas, los procedimientos y las instituciones. Para el deleite de sus seguidores, como Presidente, Trump ha rechazado estas pautas polticas y culturales.Hannah Arendt , una de las ms influyentes filsofas polticas del siglo XX en Europa, en su libro sobre los orgenes del totalitarismo seal que al colapsar las instituciones democrticas se facilita la aceptacin de proposiciones palmariamente absurdas que las viejas verdades han convertido en banalidades piadosos.""Est destruyendo un cdigo de comportamiento tras otro", dijo Nader de Trump. "Hasta ahora ha conseguido llegar lejos en ello sin pagar precio alguno. Est rompiendo las normas elementales de comportamiento con lo dicho sobre las mujeres, la comercializacin de la Casa Blanca y su poltica de que l es la ley".Nader considera que el partido demcrata est demasiado "decadente e incompetente" para constituir un desafo serio para Trump. Y no cree que el partido republicano se gire contra Trump mediante impeachment o considere otra forma para destituirlo, a menos que con su Presidencia pueda peligrar la retencin del poder por ese partido en las elecciones de 2018.La mayor esperanza, dijo, proviene de las numerosas protestas que se han montado en las calles, en ayuntamientos convocadas por los miembros del Congreso y en situaciones de conflicto tales como Standing Rock. Tambin pudiera aportarla la cantera de los 2,5 millones de funcionarios del gobierno federal disgustados por el autoritarismo de Trump.Un sostenido levantamiento popular de obstruccin y la no cooperacin sin violencia, a nivel nacional, es el nico recurso para salvar la Repblica. Las lites slo respondern cuando sientan miedo. Si no los asustamos fracasaremos, advierte Chris Hedges.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/