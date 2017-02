Elecciones en Ecuador

Entonces, quines eran los populistas inescrupulosos?

El discurso construido para atacar a los gobiernos progresistas se apoya arquetpicamente en afirmaciones fciles sobre la voracidad de las instituciones por parte de los populismos. Semejante relato es derribado sin problemas al mirar breve y rpidamente porciones de nuestras realidades. Una de ellas es la jornada electoral que se vivi en Ecuador hace dos das. Esta jornada revel un impresionante conjunto de posverdades que revelan cuan entrampados estamos por una lgica en que todo, cualquier cosa, puede ser dicha sin apenas reparar en sus consecuencias. El anlisis sobre el vnculo entre populismo e instituciones se ha basado ms en juicios de valor y lecturas descalificadoras que en anlisis sistemticos sobre lo que efectivamente sucede a nuestro alrededor.

Aquellos que se ocuparon incansablemente de pregonar que los populismos avasallan las instituciones bsicas de la democracia (representativa), desde el 19 de febrero expresaron todas las muestras de que son ellos mismos los que las repudian. Acaso no eran los gobiernos populistas aquellos que despreciaban a las instituciones democrticas? Acaso no eran los procesos progresistas los que arremetan contra ellas e incluso convocaban a las masas a apoyar esa (supuesta) ilegtima embestida?

Comedia, proyeccin psicoanaltica o ansioso intento por torcer resultados populares: desde un candidato presidencial desesperado por desconocer la voluntad popular, hasta actores polticos trajeados como analistas y aupados por los grandes medios privados, y algunos sectores de la sociedad fogoneados por irresponsables bombardeos mediticos, dieron muestras de un rotundo desprecio por las instituciones, incluso de aquellas bsicas en cualquier sociedad que se precie de democrtica, como son las que autorizan al ente electoral nacional a organizar las contiendas electorales segn determinadas reglas.

Apenas conocido el primer informe del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de las elecciones generales, el banquero candidato Guillermo Lasso no slo anunci imprudentemente una segunda vuelta sino que areng a desconocer los resultados del organismo electoral cuando an slo estaba escrutado 20% de los votos ( https://twitter.com/LassoGuillermo/status/833458189387571200 ). Ni bien se cerraron las urnas y se proceda al conteo, el banquero anunci que no permitira una derrota electoral. Expresiones de odio en redes sociales contra ciudadanos manabitas que votaron por el oficialismo ( https://twitter.com/Canditabil/status/833448591687573504 ), movilizaciones de grupos polticos para advertir extorsivamente un desconocimiento de los resultados si el CNE no anunciaba una segunda vuelta, la presin de actores polticos, como el alcalde quiteo, para que el organismo publique de inmediato los resultados, ( http://www.elcomercio.com/actualidad/alcaldedequito-cne-resultados-elecciones2017-mauriciorodas.html ), fueron todas evidencias de la incapacidad de buena parte de la clase poltica anti-populista para hacer estallar un proceso que, excluyendo sus intervenciones, tuvo un alto desempeo democrtico tal como lo sealaron los diversos veedores internacionales-. Si son los populismos (y sus liderazgos) los que se empean en derruir las instituciones, acaso los que afirman esta sentencia y se presentan como paladines de su resguardo no deberan haber dado el ejemplo en sentido contrario? Si es el liderazgo populista (en este caso de Correa) el que somete a la institucionalidad democrtica a su designio y voluntad, por qu entonces el CNE, supuestamente manipulado, no anunci una victoria del candidato oficialista de inmediato? Para qu dilatar tanto los resultados y generar un caldo de cultivo para mayores sospechas?

El da posterior a las elecciones desde el gobierno se anunci que se requera mucha cautela para contar cada uno de los votos que an faltaban por ser escrutados porque eso defina la eleccin (entre un 10% y 12%). Sin embargo, hay que reconocer que la actuacin del CNE, en un momento en que el margen para que Lenin Moreno alcance el 40% (llevndole 10 puntos al segundo y por tanto gane en primera vuelta) era tan estrecho, requiri mayor prolijidad poltica y capacidad de comunicacin pblica para calmar la ansiedad y cualquier tipo de sospecha. Quizs tardamente, ya habindose generado suspicacias y producido desmanes en el espacio pblico, el CNE convoc a una reunin entre los dos principales candidatos para alcanzar una suerte de tregua hasta que los resultados definitivos se hicieran pblicos.

En este contexto pareci quedar relegada la cuestin del innovador referndum que se orientaba a controlar la capacidad de las grandes fortunas para fugar del pas y a inmunizar a sus instituciones de la corrupcin. La victoria del pueblo ecuatoriano (por ahora, los resultados dicen que el 54% se pronunci a favor del SI) para combatir el privilegio ilegtimo e ilegal de unos pocos que evaden los impuestos ( http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38956979 ) pareci ser otra prueba del ejercicio democrtico y de la preocupacin de la ciudadana por garantizar mayor transparencia en la institucionalidad. Cmo se puede entender que habiendo edificado su campaa electoral sobre la lucha contra la corrupcin y sobre la recuperacin de las instituciones de las garras populistas, Lasso no haya hecho siquiera un comentario sobre la contundente decisin de la voluntad popular para enfrentar la connivencia entre el poder econmico y el poder poltico?

Por ahora, el escenario poltico est abierto. Habr que aguardar los resultados y probablemente disponerse a reactivar la campaa de cara a un eventual balotaje el 2 de abril. Quizs las verdades reveladas en este jornada electoral hayan clarificado an ms las propuestas polticas y, sobre todo, evidenciado el modus operandi de ciertos sectores polticos. Tambin la necesidad de que siendo gobierno, exista una an mayor responsabilidad por garantizar el pronunciamiento de la voluntad popular. El mayor sntoma de que se vive en democracia es respetndola. Nos guste o no, las elecciones se ganan en las urnas, no a punta de fuerza, bravuconeo y captura de los medios de comunicacin.