Entrevista a Glenn Greenwald

"Los que revelaron las mentiras del general Flynn cometieron un delito grave, pero justificable"

Mientras los demcratas y algunos republicanos del Congreso de EE.UU. estn solicitando investigaciones de los vnculos del presidente Trump con Rusia, Trump se concentr en gran medida en perseguir a los que filtraron la informacin a la prensa. El lunes, el asesor de seguridad nacional de Trump fue obligado a renunciar, despus de que el peridicoinformara sobre las filtraciones de datos de inteligencia clasificados, que revelan que Flynn haba mantenido conversaciones con el embajador ruso ante Estados Unidos durante el perodo de transicin, mientras Barack Obama todava era presidente. En un tuit publicado esta maana, Trump escribi Finalmente la atencin se ha centrado en los filtradores de baja calaa! Sern atrapados! El mircoles, escribi La comunidad de los servicios de inteligencia (NSA y FBI) les estn dando informacin de manera ilegal a los fracasados @nytimes y @washingtonpost? Igual que Rusia.Para saber ms de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos a Glenn Greenwald. Greenwald del sitio Tes ganador del premio Pulitzer al periodismo.(Esta transcripcin es un borrador que puede estar sujeto a cambios.)NERMEEN SHAIKH: Pasamos ahora a analizar el creciente escndalo debido a las supuestas relaciones del gobierno de Trump con Rusia antes y despus de las elecciones de noviembre. En las ltimas 24 horas han tenido lugar una serie de acontecimientos. El peridicoinforma que funcionarios de inteligencia de EE.UU. estn ocultando informacin confidencial del presidente Trump porque estn preocupados de que [dicha informacin] se filtre o se vea comprometida. El peridicoha informado que Trump est considerando la posibilidad de imponer un control sobre las agencias de inteligencia estadounidenses dirigido por Stephen Feinberg, un multimillonario ejecutivo de capital privado, cercano a Stephen Bannon y Jared Kushner.Mientras tanto, Trump ha defendido pblicamente a Michael Flynn, quien renunci el lunes como asesor de seguridad nacional despus de admitir que ofreci al vicepresidente Mike Pence y a otros informacin incompleta sobre sus llamadas con el embajador de Rusia en diciembre. Trump habl sobre Flynn durante su rueda de prensa conjunta con el primer ministro israel, Benjamin Netanyahu.PRESIDENTE DONALD TRUMP: Michael Flynn, el general Flynn, es un hombre maravilloso. Creo que ha sido tratado muy injustamente por los medios de comunicacin, o como yo los llamo, los medios de comunicacin falsos, en muchos casos. Creo que es realmente triste que fuera tratado tan mal. Adems, creo que los servicios de inteligencia estn filtrando documentos. Se estn filtrando cosas. Es un acto delictivo. Un acto criminal. Y esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, antes de que yo [fuera presidente]. Pero ahora est empeorando. Y la gente est tratando de encubrir la terrible derrota que los demcratas sufrieron con Hillary Clinton. Creo que es muy, muy injusto lo que le ha pasado al general Flynn, la forma en que fue tratado y los documentos y los papeles que fueron ilegalmente, y hago hincapi en ello, ilegalmente filtrados. Muy, muy injusto.AMY GOODMAN: Los comentarios de Trump se produjeron apenas un da despus de que el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijera que Trump haba perdido la fe en el general Flynn.SEAN SPICER: Este fue un acto de confianza. El problema era si enga realmente o no al vicepresidente. Y eso fue lo que en ltima instancia condujo al presidente a pedir y aceptar la dimisin del general Flynn. As fue, pura y simplemente. Fue una cuestin de confianza.NERMEEN SHAIKH: Mientras que legisladores demcratas y algunos republicanos estn presionando para que se investiguen los lazos de Trump con Rusia, Trump se ha centrado mayormente en perseguir a aquellos que han filtrado informacin a la prensa. Esta maana, Trump escribi en un tuit: "Finalmente se est poniendo en el punto de mira a los filtradores de baja calaa! Sern capturados!". El mircoles, Trump acus indirectamente a la NSA y al FBI de estar detrs de las filtraciones. l escribi: "La comunidad de inteligencia (La NSA y el FBI?) est ilegalmente ofreciendo informacin a los fracasados @nytimes y @washingtonpost. Como [en el asunto de] Rusia".AMY GOODMAN: Algunos partidarios de Trump, incluyendo la web Breitbart News, han acusado a los servicios de inteligencia de tratar de librar un "golpe de Estado por parte de un gobierno en la sombra" contra el presidente. Mientras tanto, algunos de los detractores de Trump estn celebrando abiertamente dicha actividad. Bill Kristol, el destacado analista republicano que fund la revista The Weekly Standard, escribi en Twitter lo siguiente: "Sin duda, prefiero firmemente la poltica democrtica y constitucional normal. Pero llegados al punto, preferira al 'Gobierno en la Sombra' antes que al 'Gobierno Trump'".Para ayudarnos a entender lo que est sucediendo, nos acompaa el periodista ganador del premio Pulitzer Glenn Greenwald, uno de los fundadores del portal periodstico. Su artculo ms reciente lleva por ttulo: "Los informantes que expusieron las mentiras del general Flynn cometieron un delito grave (y completamente justificable)".Glenn, bienvenido a Democracy Now! Explique a qu se refiere.GLENN GREENWALD: No cabe duda de que quienquiera que filtrara el contenido de las llamadas telefnicas del general Flynn con el embajador de Rusia y con otros diplomticos rusos cometi un delito que las leyes consideran extremadamente grave. Como todos sabemos desde los ltimos ocho aos bajo la presidencia de Obama, el gobierno de Estados Unidos trata como un acto criminal, un delito grave, el filtrar informacin que se considere confidencial. En el esquema de lo que se considera como delito penal en cuanto a filtraciones, la ms grave o una de las ms graves piezas de informacin que pueden ser filtradas son lo que se conoce como inteligencia de seales, o informacin recogida por la NSA o la CIA u otros organismos de inteligencia en cuanto a espionaje a gobiernos extranjeros. Y eso es exactamente lo que se filtr, informacin que la NSA y la CIA dijeron que recopilaron como resultado de espiar a funcionarios rusos. Y a lo largo del transcurso de esas escuchas, escucharon por casualidad las conversaciones del general Flynn con esos funcionarios rusos. Eso es lo que dicen. Es posible que en verdad el general Flynn fuera el objetivo. No lo sabemos. Eso es lo que ellos dicen. Y si lo que dicen es cierto, significara que la filtracin de esta informacin se considera un delito muy grave. De hecho, la ley dice que no se trata solo de que quienquiera que filtre la informacin confidencial sea culpable de delito grave, sino tambin cualquier persona que lo publique. Por lo tanto, en teora, esto hace que los periodistas dede la cadena de noticias NBC, habiendo todos filtrado informacin confidencial, sean culpables de delitos graves. Mi opinin es que la clusula de la Primera Enmienda sobre la libertad de prensa impedira tales enjuiciamientos, pero al menos bajo la ley, se trata de un delito.Entonces, la pregunta se convertira en: Bien, si es un delito penal, es justificable? Y mi opinin es la misma que he tenido durante los ocho aos de presidencia de Obama y durante los aos antes de eso, durante el gobierno de Bush, y es que la gente dentro del gobierno que filtra informacin confidencial que el pblico tiene derecho a conocer, aun si estn violando la ley, estn actuando de manera elogiable, justificada y heroica, y esas personas deben ser conmemoradas y tratadas como gente que defiende la democracia y la transparencia, no como criminales. Por desgracia, a lo largo de los ltimos ocho aos, los demcratas han tenido un punto de vista completamente diferente sobre la gente que ha filtrado informacin confidencial. Y el tuit que usted acaba de leer del presidente Trump diciendo que quienquiera que filtrara esa informacin son filtradores de baja calaa que merecen ser castigados, suena muy, muy, muy parecido a todo lo que he estado escuchando por parte de la mayora de los demcratas en los ltimos ocho aos cuando solicitaban el encarcelamiento de Chelsea Manning, de Thomas Drake, de Edward Snowden y de una larga lista de tantos otros informantes y filtradores que el presidente Obama tan agresiva y vengativamente proces. Respecto a m, mi punto de vista no ha cambiado, y es el siguiente: cuando un funcionario de un nivel tan alto como el general Flynn miente al pblico, que es lo que hizo, negar pblicamente que trat el tema de las sanciones con el embajador de Rusia en su llamada telefnica de diciembre, la informacin que demuestra que minti es informacin que el pblico tiene derecho a conocer. Y a pesar de que creo que hay peligros muy graves y grandes preocupaciones, que espero que debatamos, en trminos de lo que el 'Estado en la Sombra' est haciendo en un intento de destruir el gobierno de Trump, que fue debidamente elegido, en este caso en concreto, quienquiera que filtrara esta informacin ayud a la sociedad a entender y a conocer exactamente cmo minti el general Flynn, y por consiguiente, a pesar de ser ilegal, altamente ilegal, yo creo de hecho es algo que tambin est completamente justificado, como he escrito en mi artculo.