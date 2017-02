En Ecuador considero que Lenn Moreno va a ganar la segunda vuelta contra la ultraderecha

CX36 Radio Centenario

No creo que Ecuador vaya a seguir el camino de Argentina y Brasil. Y la razn es que el presidente saliente, Rafael Correa, ha hecho cosas muy positivas, que afectan a un importante sector de la poblacin; pese a algunos errores que podran rectificar en el prximo gobierno, dijo el socilogo norteamericano, profesor James Petras, al analizar la coyuntura internacional en su columna semanal por CX36. En ese sentido consider un peligro que los banqueros vuelvan a tomar el control de Ecuador y destac que con Correa se fueron las Bases militares estadounidenses y los prstamos ilcitos pasaron a la historia como ilegales. Esos son alcances histricos, dijo, pero con Lasso podran revertirse, explic. En la oportunidad tambin analiz la situacin en Estados Unidos, en Argentina y en Francia.Transcribimos este anlisis que Ud. puede escuchar aqu: http://www.ivoox.com/analisis-james-petras-cx36-audios-mp3_rf_17114730_1.html Mara de los ngeles Balparda: Con mucho gusto estamos recibiendo al socilogo James Petras. Buen da. Cmo te va, Petras?James Petras: Estamos muy bien.MAB: Hoy con varios temas, pero queramos empezar con Ecuador, una impresin tuya de lo que ha pasado este fin de semana.JP: Es una victoria para la izquierda, particularmente la centro-izquierda, con la votacin a favor de Lenn Moreno. Desafortunadamente, los ltimos datos que tenemos nos dicen que no alcanza el 40%, pero de todos modos est muy lejos del segundo, el derechista Guillermo Lasso. Ambos pasaran a segunda vuelta. Vamos a ver al final quin va a ganar. Yo por lo menos, considero que Moreno va a ganar la segunda vuelta y vamos a continuar con un gobierno progresista, contra la ultraderecha. No creo que Ecuador vaya a seguir el camino de Argentina y Brasil. Y la razn es que el presidente saliente, Rafael Correa, ha hecho trabajos y obras muy positivas, que afectan a un importante sector de la poblacin; pese a algunos errores que podran rectificar en el prximo gobierno.MAB: Ante la segunda vuelta entonces viene la etapa de buscar nuevos apoyos, no s qu implicar en cuanto a las propuestas de Lenn Moreno.JP: Los candidatos del progresismo, del centro y centro-progresista, podran ofrecer un apoyo para que Moreno gane. El nico peligro es que los sectarios de izquierda traten de mantenerse afuera de la competencia. Eso siempre es un problema que no quieren reconocer con realismo, las verdaderas opciones en esta coyuntura.No es tan negativo, presentar candidatos en la primera vuelta, pero en la segunda deben reconocer que si gana la candidatura de Lasso, va a representar un gran retroceso para la poblacin y la poltica externa va a unificar a Ecuador con los ms derechistas, el gobierno norteamericano y tratar de romper relaciones con Cuba. Es un peligro que los banqueros vuelvan a tomar el control de Ecuador; no hay que olvidar que fueron los banqueros los que se llevaron miles de millones de dlares cuando estaban en el gobierno, que robaron, contrajeron deudas ilcitas perjudicando al pas. Debemos reconocer que con Correa se fueron las bases militares estadounidenses y los prstamos ilcitos pasaron a la historia como ilegales.Y el gobierno de Correa logr no pagar casi el 50% de esa deuda. Esos son alcances histricos y debemos pensar en eso como algo cumplido, pero con Lasso podra revertirse.MAB: Resta entonces, esperar, que se defina si hay segunda vuelta. Estn hablando de fraude y cosas por el estilo, pero eso no es sorpresa.JP: S, estn siempre pescando cmo arreglar los votos para favorecer al candidato de la ultraderecha. Y las instituciones de Inteligencia, la polica secreta norteamericana, tienen una larga historia en el Ecuador.Hemos visto un reportaje al ex representante en la CIA en Ecuador, Philip Agee, que contaba cmo compraban candidatos de centro y de derecha, y algunos casos, personas, que pretenden ser de izquierda. Entonces, estn todas las posibilidades y bajo el gobierno de (Donald) Trump, nos genera preocupacin que pueda seguir con la poltica de su antecesor (Barack) Obama, que apoyaba los golpes en Honduras, Paraguay, Brasil y los dems.MAB: Pasando a otros temas. La situacin en Argentina, que el presidente (Mauricio) Macri haya tenido que retroceder en dos decisiones que haba tomado, se nota como un clima convulsionado.JP: Si, sigue provocando la huelga general pendiente en un mes. Las medidas han fracasado como instrumentos de recuperacin econmica y es o ha impactad sobre las clases sociales: trabajadoras y profesionales, a toda una pequea gama de industriales y comerciales, con las tarifas enormes electricidad y agua, etc. No han hecho ninguna cosa que nos permita pensar que podran recoger como tope un 25% de los votos. En ese marco, Macri est preocupado porque el pueblo podra levantarse en una huelga general, que va ms all de una huelga, como ocurri el 21 de diciembre del ao 2001. Es muy grave la situacin en Argentina .La huelga general va a ser simplemente una primera etapa, y no hay ninguna posibilidad de que Macri gane las elecciones legislativas en la primavera. Macri est caminando en las ltimas etapas de un rgimen corrupto e incapaz de hacer arrancar la economa y rectificar los enormes retrocesos que hemos visto hasta ahora.MAB: Y lleva poco tiempo su gobierno, no s cmo va a completar el perodo.JP: Si, tengo dudas de que vaya a completar en estas condiciones. Las medidas que ha tomado son tan extremistas que el pueblo no va a aguantar. Los argentinos gritan mucho, pero los gritos son ms agresivos que los actos.Pero poco a poco la bronca est creciendo, se est extendiendo y a pesar de que la oposicin puede ganar el Congreso, eso es una etapa simplemente, que puede limitar lo que puede hacer Macri. Pero ms all de eso -de simplemente contenerlo y limitar el dao que pueda hacer- l puede usar sus podres ejecutivos y gobernar por Decreto y eso va a provocar una resistencia ms all del parlamento. Y creo que estaremos entrando en eso a partir del ao 2018.MAB: Bien nos vamos a Estados Unidos, donde ha varias noticias que tienen que ver con el relacionamiento internacional.JP: Debemos reconocer que los pronunciamientos originales de Trump que buscaba mayor conciliacin con Rusia, pensaba que la OTAN tena muchas limitaciones, criticaba a la Unin Europea.Pero la campaa del Partido Demcrata, que hicieron los derechistas y los progresistas juntos, fue total y tuvo un efecto forzando renuncias en su gabinete, fortaleciendo los medios de comunicacin que son basura y finalmente Trump ha retrocedido y ha aceptado la agenda de la alianza del Partido Demcrata, los ms progresistas unificados con los ms derechistas, y han derrotado cualquier iniciativa pacfica de Trump. Ahora est forzado a aceptar toda la agenda guerrerista de la derecha con Rusia, con China y los dems. Trump ahora es cautivo de la derecha, de su partido, de su gabinete, y no tiene muchas posibilidades. Lo que vemos es la continuacin de la poltica guerrerista de Obama, la continuacin de Obama a Trump es casi total en este momento. Y lo peor es que tanto en la poltica domstica como en la poltica externa, nos lleva a un gobierno muy reaccionario en el actual perodo.MAB: Y hacia la interna, todo ese halo con el que lleg Trump de favorecer el trabajo nacional En qu qued?JP: Es una lucha de clases interna entre dos variantes del capitalismo.Una proteccionista y la otra neoliberal, que busca fortalecer los importadores, los banqueros, quieren profundizar los tratados de comercio internacionales; y Trump tena el apoyo de la mediana burguesa, los exportadores y el sector manufacturero. Adems, la principal fuerza contra Trump son los empleados y profesionales del sector pblico que han conseguido algn financiamiento en los gobiernos internos. Hoy en da por ejemplo, en Boston, cientos de cientficos protestan porque la poltica de Trump es cortar el presupuesto pblico interno, para fortalecer los subsidios al sector privado. Entonces, es una lucha entre el capital manufacturero y el sector pblico. Hay un conflicto tambin entre los obreros que arrancaron apoyando a Trump por la reindustrializacin del pas y los sectores que buscan exportar el capital. En esta lucha han tomado partido los medios de comunicacin 100% contra Trump y a favor de los importadores, los sectores pblicos y los banqueros. Y Trump qued con el sector manufacturero y algunos sectores de la clase obrera.MAB: O sea que los importadores y los banqueros son los que aparecen ahora como opositores?JP: Si. Pero Trump no tiene mucha capacidad de movilizarlo, ms all de los fieles que lo votaron entre la pequea burguesa y los sectores de pequeos empleos. Creo que las movilizaciones que Trump est lazando son para tratar de responder a los sectores medios pblicos.MAB: No se si tenas algn otro tema, tenemos lo de Francia tambin con movilizaciones y las elecciones que se vienen.JP: Bueno, Francia siempre tuvo actividades contra las minoras, los rabes, los musulmanes. Desde la poca de Argelia, cuando Francia masacr a cientos en las calles de Pars en el ao 1961. Y ahora la polica utiliz un palo para violar a un joven de origen rabe, lo que ha provocado enormes manifestaciones de protesta, en algunos casos, violentas, contra el abuso de la polica y el gobierno contra las minoras en los barrios pobres en Francia, particularmente en los suburbios de Pars. (Se interrumpe la comunicacin telefnica)MAB: Retomamos el contacto, adelante Petras.JP: En Francia hay un tringulo. Est la izquierda que no ha ganado ltimamente. Despus tenemos la derecha nacionalista que ha ganado mucha fuerza con Le Pen. Y despus tenemos el neoliberalismo extremista que ha ganado peso y quiere revertir todos los programas sociales d los ltimos 30 aos. Debemos pensar que el conflicto en Francia va a profundizar la lucha de clases, la lucha nacionalista contra los neoliberales que probablemente gane la eleccin, contra la derecha que est tomando posiciones cada vez ms populista y clasista con el racismo. Entonces, un clasismo racista contra un neoliberal reaccionario. No hay muchas perspectivas en el corto plazo.MAB: Muchas gracias por todos estos aportes, Petras. Y el lunes que viene ya nos encontramos en tu horario habitual.JP: S, muchas gracias. Un abrazo para vosotros y a todos los trabajadores de Radio Centenario.