Delegacin asturiana retenida en Colombia

Primer da de la XIII delegacin asturiana en Colombia.

Coincide la llegada de la delegacin asturiana que va a verificar ddhh con una bomba a la polica en Bogot, y con el anuncio de que el ltimo guerrillero habra llegado a las zonas de concentracin, tras varios retrasos achacados al gobierno en el cumplimiento de trmites y procedimientos pactados.

E inicia ruta hacia Cali y departamentos de El Valle y Cauca, con una maana tensa en que durante tres horas la delegacin es retenida por el ejrcito por orden del comisionado Sergio Jaramillo, quien al parecer trata de impedir que los ojos asturianos sean testigos de los retrasos, reiterados y sensibles, en la zona veredal de La Elvira, municipio de Buenos Aires.

La retencin en Pueblo Unido es seguida con atencin y debate por miembros de la ONU, e integrantes de la comisin tripartita que tiene por encargo verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz en todos sus detalles: en este caso todo lo relacionado con la llegada de guerrilleras y guerrilleros a una zona de concentracin, en los picos de las montaas, en parajes difciles y muy hermosos.

La tensin diplomtica, las numerosas llamadas a diversos estamentos, y sobremanera lo absurdo de una situacin en la que parece que se quiere experimentar, desde el gobierno, una nueva presin que determinara quienes s y quienes no pueden ser testigos de algunas chapuzas que se han estado produciendo para poder cumplir plazos y compromisos.. se libera con un aparente permiso de trnsito bajo su responsabilidad pero ya sin retencin, que permite a la delegacin asturiana llegar hasta la zona veredal, conocer la opinin de algunos de sus comandantes, estar acompaados a media distancia de personal de la ONU, y verificar que varias de las zonas de este conjunto acordado para tiempo transitorio de la guerrilla para su conversin en actor poltico sin armas, estn an a medio construir, aunque se vean all las mquinas trabajando: lugares a los que tendran que estar llegando prisioneros indultados de la guerrilla, pero que an permanecen encarcelados por la lentitud (premeditada?) para hacer cumplir con los indultos y amnistas acordadas.

Los jefes guerrilleros dieron a conocer sus agobios frente a un gobierno que a su parecer nombra personas para desarrollar los acuerdos que no conocen Colombia, que improvisan sin plan acciones que estaban muy concretas en los trminos de lo pactado, y que enredan y complican cumplimientos de plazos. Crapas, luz, agua y otras necesidades elementales que, la guerrillerada se apaaba para disponer de ellas en el tiempo de conflicto, ahora no estn disponibles, y los contratos para disponer de los espacios adecuados para la transicin de los 3mil presos combatientes que tendran que estar llegando, aun no se han firmado.

Detalles cotidianos que, sin embargo, son relativizados por los propios mandos guerrilleros frente a lo que consideran gravedad mxima en el exterminio de lderes sociales en aumento, y por lo mismo la ausencia de garantas para ejercer la labor social: de manera rotunda afirman que no podr construirse ninguna paz si el gobierno no da orden de crear las unidades y los mecanismos para desbaratar a los grupos paramilitares que, en esta zona no se han visto, pero en otras zonas veredales y de concentracin, s han sido denunciados.

Y cuentan la ancdota peligrosa de que en esta zona de La Elvira se haba acordado con el gobierno que llegara de visita el presidente francs, de manera que previamente la visit el embajador de Francia. Luego, sin ningn aviso, al presidente Hollande lo llevaron a otra zona, donde no haba sino carpas vacas, como las tiendas de ACNUR en cualquier otro lugar del mundo, pero sin guerrilleros con los que compartir el desarrollo de los Acuerdos de paz: una ridcula situacin que sintetiza el proceder el gobierno para disimular o tapar los retrasos que aaden tensin, junto a la ausencia e impedimentos para que los periodistas puedan llegar a verificar, como la delegacin asturiana, esta preocupante situacin que acenta los peligros de descarrilamiento de la paz pactada.



La delegacin asturiana regresa a Popayan, con cierta satisfaccin por haber podido romper el cerco, pero con preocupaciones aadidas para su siguiente interlocucin con las autoridades colombianas y de la ONU previstas para los siguientes das.