Comparecencia de Agustn Moreno ante la subcomision del Congreso

Propuestas para un pacto educativo

Cuarto Poder

Sabemos que el proceso no va a ser fcil. Hay incluso quien dice que un pacto educativo de todos es prcticamente imposible si lo negocian solo los partidos polticos aunque sea en el mbito parlamentario. Y dan razones de peso. Por un lado, la experiencia de los intentos anteriores para este mismo fin demuestra que la intransigencia de sectores conservadores, religiosos y privados impidieron alcanzar a un acuerdo.

Por otro, la existencia de dudas ms que razonables: Es posible un pacto con quienes apuestan por una escuela excluyente a travs de revlidas, itinerarios y otros mecanismos de segregacin?, con los que replantean la gratuidad de la educacin con copagos y tasas exorbitantes?, con los que reducen el peso y la calidad de la educacin pblica en beneficio de la privada-concertada?, con los que han dejado la participacin de las familias, profesores y alumnado en algo testimonial?

Quiz la nica manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea fijar los principios y finalidades bsicas que debe tener la educacin. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos polticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas, etc.

La importancia de la educacin es mltiple. Su finalidad es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas, la formacin de ciudadanos crticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven, la igualdad de oportunidades y la equidad social. Adems, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en una mayor cualificacin y en el empleo decente de los trabajadores.

Hacer efectivo el derecho a la educacin en condiciones de igualdad requiere fortalecer la enseanza pblica. Una empresa de tal envergadura solo pueden hacerla realidad los Estados para garantizar una escuela para todos de calidad y de forma gratuita. La educacin es el cimiento de una sociedad y el Estado democrtico no puede dejarla en manos de empresarios que fundamentalmente buscan hacer negocio con ella.

Un sistema de educacin democrtico debe ser consecuencia de un acuerdo social, poltico y territorial alcanzado a travs de un proceso democrtico en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios. No se pueden pactar unas pocas medidas de maquillaje: la comunidad educativa y la mayora de fuerzas polticas estn pidiendo la derogacin de la LOMCE. Una ley que d estabilidad al sistema educativo necesita participacin, debates y consensos que consigan cambiar la dinmica que han tenido las ltimas leyes. Por eso, ms all de los formalismos y las audiencias, les pedimos que arbitren la manera de asegurar una participacin real en las negociaciones de la comunidad educativa.

Tanto en el contenido como en el procedimiento es un punto obligado de partida el Documento de bases para una nueva Ley de Educacin, Acuerdo social y poltico educativo, elaborado por una amplia representacin de las fuerzas sociales y polticas, colectivos y mareas por la educacin pblica. Las lneas bsicas no pueden ser otras que concebir la educacin como un derecho pblico y un bien comn. Debe asegurarse una escuela pblica de todos y para todos, con una financiacin del 7% del PIB, porque la educacin tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado.

Nosotros queremos creer en ustedes, seoras, en su buen trabajo, en que van a colocar la educacin pblica como la primera prioridad de este pas, que blindarn la inversin educativa porque no puede verse afectada por el artculo 135 de la CE. Traemos propuestas muy elaboradas y nos ofrecemos a participar en todo el proceso de negociacin. Sabemos que los efectos negativos de la crisis se concentran en las personas con menor nivel de formacin y que la nueva economa y los nuevos empleos deberan requerir una fuerza de trabajo ms cualificada. Pero la educacin es mucho ms que formar mano de obra. La educacin es la palanca para la regeneracin que este pas necesita. Tienen ustedes la ocasin de hacer Historia.

Propuestas para un pacto educativo

LA EDUCACIN COMO UN DERECHO

La educacin pblica es la nica que puede garantizar que el derecho a la educacin sea una realidad asegurando la cohesin social.

Oferta suficiente de escolarizacin pblica y gratuita de 0 a 18 aos, que garantice que todo alumno disponga de una plaza asegurada.

Red nica de centros de titularidad y gestin pblicas. Red de centros controlada por los Consejos Escolares municipales. Supresin progresiva de la financiacin de centros concertados.

UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIN

Universalizar la oferta de plazas pblicas en Educacin infantil de 0 a 6 aos, garantizando su carcter plenamente educativo y los requisitos mnimos en cuanto a ratios, titulaciones, espacios, etc.

Rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente y responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.

Ampliar la dotacin de personal docente.

Servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios y progresar de acuerdo a su ritmo de maduracin.

Evitar la clasificacin y seleccin temprana del alumnado y garantizar una educacin integral. Titulacin nica al trmino de la etapa obligatoria, sin perjuicio de una opcionalidad gradual que no implique agrupaciones de grupo-clase homogneas.

Establecer medidas de proteccin y promocin social.

Deteccin temprana de las necesidades de apoyo y refuerzo para convertir en excepcional la repeticin de curso.

Red pblica de centros integrados de FP con oferta adecuada y suficiente de ciclos formativos, que promueva tambin perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.

Extender la red pblica de Centros de personas adultas, dependientes de Educacin, provista del personal necesario.

EDUCACIN INCLUSIVA

Organizacin del centro y del currculo desde la inclusin: docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales ajustados a las necesidades, no segregacin por capacidad, sexo, diversidad cultural y social

El carcter plurinacional del Estado reconocer las peculiaridades de cada Comunidad Autnoma, con sus propias leyes de educacin contempladas dentro del marco legal estatal.

Plan de medidas para favorecer el xito de todo el alumnado en la educacin obligatoria, concretando actuaciones de apoyo. Incremento de dotacin a los centros y zonas con mayores dificultades y/o desventaja social. La equidad es una asignatura pendiente que va ms all que la igualdad de oportunidades, porque se trata de dar ms a quien ms lo necesita.

CURRCULO SIN IDEARIOS PARTICULARES

Laico, educacin sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el adoctrinamiento. Derogar los Acuerdos con el Vaticano de 1979.

Para la vida, reunir e integrar el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Construir una ciudadana informada y crtica

Pluricultural, currculo intercultural.

Integral, no formulado como listados de contenidos mnimos y compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en trminos de resolucin de problemas, situaciones sociales, ambientales y ticas relevantes. Dar importancia y tiempo escolar al lenguaje musical, el movimiento corporal y la expresin artstica.

Adaptado al contexto, con amplio margen de adaptacin y desarrollo por parte de la comunidad educativa.

Que potencie el conocimiento abierto y compartido.

No competitivo. No se realizarn pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneizacin del aprendizaje ni la elaboracin de clasificaciones.

Ecolgico, con contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la tica ecosocial.

PROFESORADO COMPROMETIDO Y RECONOCIDO

Restituir las condiciones laborales del profesorado que, en los ltimos aos, han empeorado enormemente: aumento de las ratios, incremento de la jornada lectiva, retrasos en las sustituciones, precarizacin de las condiciones de empleo e inestabilidad docente. Acabar con el abuso en la figura de la interinidad.

Elaboracin del estatuto del profesorado, en el que se expliciten con claridad sus derechos y deberes, superando las indefiniciones que existen en el ejercicio de sus funciones. Rehacer los mecanismos de representacin y negociacin.

Integracin progresiva en un cuerpo nico de profesorado, estableciendo los criterios claros y comunes para una formacin inicial -pedaggica y prctica- slida. Mejorar los procesos selectivos.

Formacin permanente, desarrollo profesional y prctica docente innovadora e investigadora deben ser reconocidos, dignificados y potenciados al mximo.

Son necesarios ms perfiles profesionales: orientacin, apoyo a necesidades especficas del alumnado, educacin e integracin social, vertebracin de la educacin en el ocio

Garantizar la autonoma del profesorado y los centros, as como la participacin democrtica de la comunidad educativa en stos, integrndolos en el contexto social. Direcciones colegiadas y revocables.

FINANCIACIN

7% del PIB para educacin, garantizado constitucionalmente como suelo de gasto.

Fondo de compensacin educativa que garantice la equidad

Gratuidad de la enseanza bsicaentendida en sentido amplio: material, transporte, comedor.

Debe blindarse una financiacin adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que seran suficientes. Tambin porque es lo ms rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economa (2000) James Heckman deca que por cada euro invertido por nio el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida; es decir, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversin, aada irnicamente. Algo que reafirmaba hace unos das el Bank of Amrica Merrill Lynch al decir que invertir en educacin es tan rentable como hacerlo en Bolsa y que cada dlar produce un retorno de 10 $. A aquellos polticos que solo miran por las lites en perjuicio de la mayora social y que apuestan por un pas de la mediocridad, habra que recordarles lo que deca Derek C. Bok, que fue durante veinte aos Rector de la Universidad de Harvard: Si piensan que la educacin es cara, prueben con la ignorancia.

(Resumen de la intervencin de Agutn Moreno en la Subcomisin del Pacto Educativo). Intervencin ntegra de Agustn Moreno (PDF). Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/02/21/propuestas-para-un-pacto-educativo/1848

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.