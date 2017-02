Panorama sindical

Primer test match: Bancarios 1 Gobierno + patronales 0

Tras una extenuante jornada que el jueves pasado comenz por la maana y termin cerca de las nueve de la noche, previa al paro convocado por 72 horas, finalmente se lleg a un acuerdo en donde se impusieron los trminos firmados y sostenidos por los bancarios. Sumando diferentes puntos, el aumento final del salario de un trabajador bancario se ver incrementado en un 24,28% (4% ya pagado, ms un 19,5 % a pagar ahora). De este modo el salario inicial quedar en $ 24.397, a lo que se suma la participacin en las ganancias, con lo cual redondear una cifra de $25.500.

Adems se acord una actualizacin de acuerdo a la inflacin. En el caso de que el ndice de precios al consumidor (INDEC) supere el 19,5% referido el salario de cada trabajador se incrementar automticamente en el porcentual de la diferencia en el mes correspondiente, que se abonar con el correspondiente retroactivo al 1 de enero de 2017, informa un comunicado del sindicato.

A la salida de la reunin el titular del gremio, Sergio Palazzo, declar: Hemos logrado un reconocimiento. El Gobierno tena otra expectativa a la que hemos superado. Me imagino que de aqu en ms el resto de las organizaciones gremiales tendrn en cuenta este acuerdo, dispar.

Para despedirse dej la frase que ser un mensaje poltico contundente: Techos tienen las casas, los trabajadores tenemos paritarias.

Segundo test match

El titular del Suteba, Roberto Baradel, insisti en que: El Gobierno debe convocar a una paritaria nacional, para cumplir con la ley y establecer un piso salarial nacional, luego de un encuentro con delegados docentes en la ciudad de Mar del Plata.

El 23 de febrero tenemos el congreso de Ctera y vamos a sacar seguramente un plan de accin si no hay avances, agreg el dirigente. Al tiempo que reclam una nueva convocatoria a la gobernadora bonaerense, Mara Eugenia Vidal, para discutir la recomposicin del salario, entre un 8 y un 10%, y un aumento sobre la inflacin proyectada del 25%.

Baradel reiter el rechazo a la propuesta de aumento del 18% realizada por el gobierno provincial, porque en realidad es un aumento del 4,5 por trimestre y se aplica al salario descontando previamente el incentivo docente.

Al respecto, entre jueves y viernes se llamara a una reunin en La Plata. La idea de los funcionarios es buscar algn mecanismo para recuperar algunos puntos que reclaman los sindicatos por el desfasaje con la inflacin de 2016. Adems, establecer mecanismos para elevar en el bolsillo ese 18% que el Ministerio de Educacin ahora define como piso y no como techo.

El Secretario General de la UDA portea, Norberto Cabanas, indic que durante la reunin que los docentes mantuvieron este mircoles en el Ministerio de Educacin de la Ciudad de Buenos Aires, se les solicit a las autoridades que se eleve al Gobierno nacional el pedido para que Esteban Bullrich convoque a la paritaria docente federal para fijar el piso salarial de todo el pas.

En ese sentido, el dirigente advirti que de lo contrario, la conduccin nacional de UDA ratific que no iniciar las clases en el mes de marzo realizando un paro de 48 horas los das 6 y 7. Respecto a la discusin paritaria de los docentes porteos, Cabanas indic que no se firmar ningn acuerdo jurisdiccional hasta tanto no se resuelva la situacin nacional.

Por su parte Jorge Adaro, secretario General de Ademys seal: No se le dio tratamiento al tema salarial. Tampoco se dio respuesta a ninguna de las urgentes problemticas de la docencia.

Los ministros provinciales de Educacin pidieron a Esteban Bullrich que revea dos decisiones: que Nacin actualice el incentivo docente que este ao seguir, como en 2016, en 1.210 pesos y que no recorte el Fondo compensador con que se asiste a las provincias para pagar sueldos educativos. Bullrich les contest que es una decisin tomada y que no habr marcha atrs: congela el incentivo y reduce un 25% el compensador. El recorte es de $ 480 millones, respecto al ao pasado, y afecta a 7 provincias, mientras el incentivo lo reciben los docentes de todo el pas y era un componente salarial.

En Misiones, la UDPM acord un incremento salarial del 13% a pagar con los haberes de febrero. Un maestro de grado que recin se inicia pasar a cobrar $ 9.672 de bolsillo.

La UDA nacional manifest su rechazo porque condena a los educadores a salarios de pobreza, debido a que ni siquiera llega a cubrir el ndice inflacionario.

Por otra parte, el plenario de secretarios generales de las 25 asociaciones de base agrupadas en la Conadu (docentes universitarios) decidi un plan de accin gremial con vistas a la prxima negociacin paritaria y exigi una recomposicin salarial del 35%.

La organizacin, que lidera Carlos De Feo, denunci la prdida del poder adquisitivo de los docentes en 2016 como consecuencia del incumplimiento oficial de la clusula de monitoreo de inflacin, que requera una recomposicin de los haberes, y de las previsiones para este ao, puntualiz un documento de prensa.

La Conadu rechaz la imposicin de techos y la deslegitimizacin de las paritarias y decidi movilizarse con los gremios docentes el 6 de marzo prximo -da de supuesto inicio de clases- para exigir la apertura de las negociaciones nacionales a fin de aumentar el piso salarial en todo el pas y desarrollar los programas socio-educativos y de formacin de la actividad.

Tambin participar al da siguiente en la movilizacin convocada por la CGT hacia el Ministerio de Produccin, en el marco de la unidad del movimiento obrero y en defensa de los puestos de trabajo y de las paritarias libres y sin topes, y en la huelga de mujeres del da 8 junto a la CTA y varios sindicatos, para lo cual se suspendern las actividades a partir de las 13:00 de ese da y se realizarn acciones en los lugares de empleo y marchas en todo el territorio.

Adems, el gremio exigir la designacin de los dos directores del Conicet, electos por los investigadores del organismo, y participar el 1 de marzo prximo en la Feria de Ciencia y Tecnologa y en la apertura de sesiones del Congreso Nacional.

El plenario rechaz el ajuste en el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, que procura reducir al 50% la incorporacin de investigadores, y defendi la Universidad pblica; exigi la reincorporacin de los 20 docentes despedidos en la Universidad de La Matanza y rechaz la persecucin gremial a los integrantes del sindicato en la Universidad de Chaco Austral.



Inflacin



En medio de la fuerte polmica alrededor de la paritaria docente y la obsesin del gobierno por fijar un techo para todo el movimiento obrero del 18%, el Indec difundi los datos de inflacin del mes de enero. Segn el IPC, durante el primer mes del ao los precios en los conglomerados urbanos de todo el pas se incrementaron en un 1,3 %. La cifra, anualizada (aplicando ese incremento a cada uno de los meses del ao en forma acumulativa) arroja una proyeccin del 16,8% de inflacin pautada para 2017. La medicin empalma con los pronsticos pautados en el proyecto de Presupuesto y con la pauta salarial que el gobierno busca imponer a toda costa.

De hecho, los registros del Indec para el mes de enero difieren sensiblemente de las mediciones que registraron consultoras privadas, organismos pblicos y sindicatos al igual que las proyecciones que de ellos se infieren.

Como no ocurri jams desde la normalizacin del Instituto, el IPCBA, que mide la Direccin de Estadsticas de la Ciudad de Buenos Aires y que ha sido utilizado como referencia por el gobierno actual cuando era oposicin durante todos los aos en los que la gestin que responda a Guillermo Moreno manipul los registros oficiales, se ubic casi un 50% por encima de lo estimado por el organismo oficial plasmando un 1,9% para el mes de enero del que se infiere una proyeccin anual del 25,3% perforando los pronsticos oficiales y poniendo en cuestin el techo de aumento para las paritarias.

Pero, adems, otras mediciones con las que tambin se referenciaba el PRO en su etapa opositora tambin difieren de la medicin oficial. El denominado IPC Congreso, que difunda la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando oficiaba de diputada en el Parlamento, arroj un incremento mensual del 1,6% con una proyeccin anual del 21% coincidiendo con la medicin del Instituto de Estadstica de los Trabajadores de la CGT.

La consultora Inflacin Verdadera, que se ufana de lograr reconocimiento de instituciones internacionales, dio como resultado para el mes de enero un 2,3% llevando la inflacin anual hasta un 31%.

Por ltimo, la medicin de la consultora IPC on line, que asegura lograr la cobertura de un 76.36% de los datos del IPC oficial con 16.480 productos y 61.683 precios relevados, arroj un incremento entre diciembre y enero de un 2,56%, duplicando el registro oficial para el mes y generando una proyeccin de 34,4% para todo el ao.

Las divergencias alrededor de la medicin de enero tienen un alcance poltico clave para el gobierno. Se trata de la referencia que va a atravesar el debate de la paritaria docente que, a su vez, ser la referencia para todas las discusiones salariales posteriores.

Segn las diversas proyecciones, una paritaria del 18% podra consagrar una prdida del salario real de entre un 3 y 16% que se sumara a la prdida acumulada en 2016 de hasta un 10%.



Un gobierno de pillos



Ante el escndalo por la condonacin de deuda al Correo y despus de ms de una semana de silencio, el presidente Mauricio Macri, anunci en conferencia de prensa que le orden al ministro de Comunicacin que se consulte a expertos internacionales, al Congreso y a la Auditora antes de firmar un nuevo acuerdo con su padre, Franco Macri. Si me equivoco doy una paso atrs y me corrijo, concluy el Presidente en una definicin de una gestin plagada de errores y marchas atrs. Luego de los cuestionamientos a la resolucin de la Anses que rebaj de 12,96% a 12,65% el aumento semestral a jubilaciones, pensiones y asignaciones, Macri confirm que se anul la disposicin. Dijo que se trat de un tecnicismo matemtico, pero dej abierta la puerta para insistir en ese cambio al plantear que quedar abierto el debate porque el equipo tcnico dice que se est aplicando mal la ley. Segn una encuesta publicada el domingo por Pgina 12, el 60% de la gente piensa que el caso del Correo Argentino fue un acto de corrupcin. Solo el 15% considera que estuvo bien. Adems, 7 de cada 10 no creen que el Presidente no estaba al tanto. El anuncio del nuevo clculo de las jubilaciones hizo peligrar la sancin de la Ley de ART en Diputados. A priori, Cambiemos contaba con el respaldo de sus habituales aliados y del Bloque Justicialista, de parte del Frente Renovador y del peronismo misionero.Pero la intromisin del tema de la resolucin de la Anses gener la decisin de estos tres bloques de abstenerse en la votacin; en tanto que el Frente para la Victoria-PJ, que ya haba anticipado su rechazo al proyecto se levant de sus bancas y sigui la votacin desde el recinto sin participar.As, Cambiemos se impuso en la votacin por 88 afirmativos, contra 23 negativos y 44 abstenciones; en tanto que las ausencias sumaron 97.Las dos espadas sindicales que validaron la reforma surgieron de bloques opositores. Por un lado el titular de la CGT, y legislador del Frente Renovador, Hctor Daer, que a diferencia de compaeros sindicalistas de su bancada como Facundo Moyano y Jorge Taboada votaron en contra. Y por otro Alberto Roberti, dirigente petrolero y miembro del Bloque Justicialista, que lidera el tambin gremialista del SMATA Oscar Romero y se referencia con Diego Bossio.Al cierre del debate Daer justific su respaldo y el apoyo de la CGT al proyecto con el fin de reducir la litigiosidad.

Ms enftico y con argumentos propios de la UIA, Roberti tambin sali en defensa de la norma. Es el camino adecuado para, por lo menos, atacar la catarata de juicios que se estn llevando puestos a los trabajadores y a las pymes, que tambin padecen sus consecuencias, dijo el tambin titular de la Comisin de Legislacin del Trabajo.

Sin embargo, jueces del trabajo, abogados laboralistas, acadmicos y representantes gremiales se reunieron para debatir el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri de modificacin del rgimen de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) as como tambin el Proyecto de ley que tena media sancin en el Senado. El encuentro fue realizado en la sede de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET), organizado por el Profesor Julio Neffa, investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet y uno de los acadmicos vinculados al mundo del trabajo de mayor prestigio.

Yo no soy contrario a la bsqueda de un sistema eficiente y gil, que evite la judicializacin masiva, pero tampoco se puede impedir el acceso directo a la Justicia. Bajo el nuevo sistema que se propone, los nicos perdedores son las vctimas de infortunios en el trabajo, comenz Luis Raffaghelli, juez nacional del Trabajo. Ms all de la inconstitucionalidad de origen del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), su contenido merece anlogo cuestionamiento. El Gobierno parte de premisas falsas y arriba a conclusiones igualmente falsas. Se ideologiza la siniestralidad y no advierte el sub registro de las enfermedades laborales. Lo ms complicado del DNU es la definicin de la instancia previa, la obligatoriedad de pasar por las comisiones mdicas, que vulnera la Constitucin Nacional y el derecho a la defensa. La solucin no se encuentra cerrando los tribunales e imposibilitando el acceso al juez natural. El decreto adems crea un farragoso sistema que eterniza los conflictos, agreg el juez. Para reducir la litigiosidad hay que profundizar estudios de medicina del trabajo, de derecho del trabajo, de derecho de daos, en seguridad e higiene y fortalecer la cultura de prevencin. Hay que legislar para el bien comn. Eso no se lograr persiguiendo a la baja los costos laborales y alejando a los ms dbiles del juez natural, cerr Raffaghelli.

Jorge Andrs Kohen es director del posgrado de Medicina del Trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario e integra el Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario. La necesidad y urgencia de la modificacin legislativa es slo de las compaas de seguros y de los bancos, que son los dueos de tres de las cinco aseguradoras de riesgo de trabajo ms importantes. Es una clara ofensiva para lograr la flexibilizacin laboral, seal.

La discusin sobre la litigiosidad encierra conceptos absolutamente falsos. Se coloca como vctima al sistema financiero y a las ART y de victimarios a los trabajadores y a los profesionales que defienden los derechos de los trabajadores, cuando uno de cada tres empleadores no cumple con las condiciones bsicas de higiene y seguridad y las causas principales de los reclamos tienen que ver con los rechazos de las ART y de las comisiones mdicas a los reclamos de los trabajadores afectados, agreg Kohen. Tambin advirti que el alargamiento de los plazos de resolucin de los conflictos (que se espera que suceda si prospera la Ley) representa una suculenta ganancia financiera para las ART. En la discusin pblica es imprescindible desplazar el eje del riesgo desde la competitividad empresaria hacia la salud de los trabajadores, concluy el acadmico.

El sistema de empresas privadas que manejan el sistema de riesgos del trabajo est presente slo en la Argentina. Hay que hacer cambios de fondo. Buena parte de la judicializacin tiene que ver con el no reconocimiento de las enfermedades laborales. De una vez por todas hay que determinar que los trabajadores argentinos tienen psiquis. La salud no es una mercanca a vender sino un bien a defender mediante la prevencin, analiz Carlos Rodrguez, ex Ministro de Trabajo de Santa Fe.

El DNU constituye un viraje regresivo para tratar de reeditar la Ley de Riesgo de Trabajo, que es fruto del auge del neoliberalismo y que como ninguna otra norma evidencia el absoluto desprecio hacia el trabajador y la trabajadora. De hecho tiene el triste privilegio de ser la ley con ms tachas de inconstitucionalidad. Como esa norma, el decreto establece nuevamente la obligatoriedad de pasar por las comisiones mdicas que dependen de las ART, plante Luis Federico Padn, abogado de trabajadores. El DNU y la ley que tiene media sancin obligaran a trabajadores del interior del pas que se accidentaron a recorrer cientos de kilmetros para acceder a las comisiones mdicas, que en muchos casos slo estn presentes en las capitales provinciales. Adems, modifica un tecnicismo que constituye una perversidad: si el trabajador decide apelar la decisin de la comisin mdica, ese recurso tiene efecto suspensivo. Es decir que el trabajador que apela no cobra un peso hasta tanto se resuelva en instancia superior. Esto constituye un abuso del estado de necesidad y no resiste el menor anlisis constitucional, cerr Padn.

El juez nacional del Trabajo Roberto Pompa subray que desde 1994 no vi ni un slo caso donde la comisin mdica de la ART haya reconocido al trabajador accidentado un grado de incapacidad mayor al realmente existente. Y dira que el ciento por ciento de los casos judiciales reconoce una incapacidad mayor que la comisin mdica. Entonces no podemos hablar de una industria del juicio sino de una industria del incumplimiento de parte de las ART.



Movilizacin metalrgica



El martes la UOM se moviliz al Ministerio de Trabajo. Lo ms urgente era la situacin de los trabajadores de la fbrica Bangh de PC Arts, ubicada en la localidad de Florida, que atraviesa despidos masivos y venca la conciliacin obligatoria de 15 das.

Tambin se hizo presente una delegacin de trabajadores de AGR-Clarn que se acerc a solidarizarse con los trabajadores despedidos de Bangh y el prximo 22 de febrero a las 14:30 marcharn a la Plaza de Mayo junto a la Federacin Grfica Bonaerense desde la sede del gremio en Paseo Coln 731 para exigir a las ms altas autoridades nacionales que intervengan en el conflicto de AGR, de acuerdo a un Plenario de Delegados en donde se tom la decisin el pasado jueves.

El nico orador del acto fue Antonio Cal que anunci que luego de la lucha que dieron los 283 trabajadores de Bangh por sus puestos de trabajo tendrn que conformarse con suspensiones y una reduccin del 30 % de sus salarios. Un arreglo parcial que estira la situacin de incertidumbre para los trabajadores, quienes ahora debern permanecer fuera de las instalaciones, con el antecedente de que la patronal intent vaciar la fbrica durante el receso de verano.

Otro de los anuncios de Cal fue referido a la presentacin de las paritarias el 1 de marzo donde el dirigente ya adelant que pedir un 18 %, muy por debajo de la inflacin y a tono con el techo que quiere imponer el Gobierno. Para los dirigentes del sindicato la prioridad a resolver son los aranceles a la importacin, una demanda de las patronales industriales del sector.

Esta protesta es para demostrarle al Gobierno que no vamos a soportar ms apertura a las importaciones, vocifer Cal al iniciar su discurso en el que consider que el acuerdo con Bangh fue lo mejor posible.

Y continu: La UOM soport en los ltimos meses nueve mil despidos y quince mil suspendidos, los cuales ahora cuando llegue marzo no sabemos si van a tener trabajo.

Cal concluy con un mensaje para la administracin de Macri: No sirve la rebaja de aranceles a los productos de origen extranjero. Basta de importaciones.

Sin embargo, el lunes el Gobierno nacional oficializ la quita de los aranceles para la importacin de productos informticos que haba anunciado el ao pasado, y que gener fuertes crticas entre los empresarios y sindicatos locales.

Entre los considerando del Decreto 117/2017, publicado en el Boletn Oficial, se afirma que la medida redundar en la disminucin de los costos de fabricacin de diversos aparatos y equipos electrnicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversin productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local.

El Decreto abarca la importacin tanto de computadoras porttiles como accesorios

informticos y de telecomunicaciones que, desde maana (martes 21/2), quedarn exentos del pago de derecho de importacin. La medida fue anunciada el ao pasado por el Gobierno con el objetivo de reducir el precio de esos productos en el mercado interno, dada la diferencia con respecto a otros pases.

Segn el dirigente metalrgico y Secretario del Interior de la CGT, Francisco Barba Gutirrez, son 10.000 los trabajadores metalrgicos que estn empleados en la industria informtica y que perdern su puesto de trabajo.

La apertura indiscriminada de las importaciones es una maniobra del gobierno, que procura flexibilizar mano de obra y convenios y reducir el costo laboral. Ello destruir la produccin local y el trabajo argentino. La desocupacin ya super el 10%. Ya cerraron 5.800 empresas industriales y 2.000 comercios. El mundo desarrollado pelea por el trabajo. No pueden abrirse las fronteras, asegur Gutirrez.

Paralelamente, los trabajadores de la fbrica de tubos Siderca, confirmaron el despido de 8 trabajadores el da anterior a la movilizacin de la UOM.

La empresa propiedad de Paolo Rocca comenz con un plan de readecuacin donde en los ltimos dos aos redujo a la mitad la cantidad de operarios en la planta. Durante todo el ao pasado, 189 trabajadores estuvieron suspendidos percibiendo el 50% de su salario real, despus de haber sido reincorporados en diciembre del 2015. El reingreso de los operarios se hizo bajo una mayor flexibilizacin laboral en toda la planta, aumento de los ritmos de produccin, polifuncionalidad y con el despido encubierto (retiros voluntarios) de cientos de operarios que no soportaron las nuevas condiciones laborales ni el salario reducido.

Este 2017 Siderca-Techint se prepara para encarar ventas de miles de toneladas de acero basados en la relativa estabilizacin del precio del petrleo. Antes de comenzar con la nueva modalidad flexibilizada se despach con telegramas a los trabajadores que an se encontraban suspendidos. Segn los trabajadores despus de la negociacin que se llev a cabo en la conciliacin, los trabajadores del sector pool, creado el 19 de diciembre del 2015, fueron despedidos.

A su vez denuncian la complicidad de la conduccin del sindicato metalrgico de la zona para confirmar los despidos: La seccional Campana encabezada por el secretario general y diputado nacional por el FpV, Abel Furln, junto a su secretario ngel Derosso se pusieron de acuerdo con la empresa para que 8 familias estn en la calle. La indignacin de los trabajadores tambin se expres en la informacin que hicieron trascender a los medios es inslito que en el da de maana se convoque a una marcha a Capital en repudio a los despidos y a favor de la industria cuando el mismo gremio aval el despido de estas familias.

La ltima fbrica de llantas del pas cerr sus puertas definitivamente. Mefro Wheels, la firma de origen alemn que mantena una planta en la zona sur de Rosario, lleg a un acuerdo con los 170 trabajadores: recibirn una indemnizacin que solo alcanza el 60% de lo que marca la ley.

Nos mataron las importaciones, lament Miguel Valentino, delegado de los trabajadores. La importacin es indiscriminada. Si seguimos as vamos a volver a los 90, alert el secretario general de la Unin Obrera Metalrgica (UOM) de Rosario.

Producan unas 350 llantas por hora, unas dos mil por turno de las que usan los autos ms grandes y unas tres mil de las que emplean los vehculos ms pequeos.

Antes los galpones les quedaban chicos, las llantas listas para entregar se apilaban tambin afuera; hoy el depsito de unos 40 metros por 30 est casi vaco.

No slo hay que contabilizar los empleos de Mefro, la implosin de la fbrica, alertan, perjudicar tambin a pequeas empresas proveedoras de insumos como chapa, guantes y pintura.



Actividad econmica



Cundo se indaga de dnde brotar el crecimiento, los funcionarios suelen contestar de la obra pblica. Sin embargo, la mayora de los clculos de los economistas seala que el peso de la obra pblica es alrededor de 3%, o sea, que si la inversin en infraestructura crece 40%, el PBI se expandir un 1,2%, que descontada la inflacin (25%) se transforma en un crecimiento de 0,4 puntos. Esto sucede porque el consumo es el rey del PBI en la Argentina y explica alrededor del 70% de su crecimiento. No obstante, s podra aumentar la demanda de empleo, sobre todo en la construccin, donde segn el Ministerio de Trabajo, hoy existen 33.117 puestos de trabajo menos que hace un ao atrs. Las licitaciones de obras pblicas comenzaron a mostrar ritmo y en diciembre rozaron los $ 25.000 millones, pero la puesta en marcha tiene un rezago de cuatro a seis meses.

Una encuesta del Indec hecha a fines de enero entre empresas industriales seala que el 73% no espera cambios en la dotacin de personal respecto del ao pasado y un 17,3% que disminuir, es decir, que el 90,6% no prev aumentar el empleo, lo cual es previsible, dada que la cada del consumo en 2016 fue de alrededor del 4,7%.

Enero y febrero continan con la tendencia negativa. La merma en el primer mes del ao habra sido del 5% o 6% y en febrero se espera algo parecido.

Hay una mayor concentracin del consumo en los sectores de mayores ingresos. Los economistas de ACM Consultores dicen que: Estos sectores se beneficiaron de la mayor rentabilidad del sector agropecuario y de la renta financiera, de un efecto positivo por las medidas adoptadas en relacin al impuesto a las Ganancias y parte del dinero del blanqueo que pudo haberse volcado hacia bienes registrables como los inmuebles y los automotores.

En cambio, agregan, el salario real privado registrado recibido en todo concepto promedio cay en el orden de 5% durante 2016 segn estimaciones propias y esto arrastr el consumo corriente. En suma, la mejora de determinados sectores parece no compensar en consumo a la cada de ingresos del resto de la poblacin, donde a la cada del salario real del sector privado hay que agregarle un retroceso an mayor de los salarios del sector informal, como as tambin el mayor costo impositivo que tuvieron que enfrentar aquellos monotributistas que fueron reempadronados como responsables inscriptos por la no actualizacin de las escalas.

En enero, el rubro turismo tuvo salidas por U$S 1.433 millones (+ 56%) que llevaron al mximo histrico de demanda por tal concepto. Tambin hubo un importante incremento del 23% de los pagos por importaciones. A modo de ejemplo, en 2016 se vendieron 800.000 heladeras, un 7,5% menos que en el ao anterior. Al propio tiempo que aument el ingreso de heladeras importadas, que pasaron de 30.000 unidades a 100.000 en doce meses.

Pero la delantera se la lleva la industria automotriz con un egreso anual de U$S 1.096 millones (U$S 390 millones en 2015).

La ltima medida que tom el Gobierno a fin de transparentar los precios con financiacin, no est claro que logre repuntar el consumo.

Para Carlos Rodrguez, fundador del Centro de Estudios Macroeconmicos Argentinos (CEMA): Es una medida que est destinada a bajar la tasa de inflacin a lo que venga. Esperaban que el precio financiero siga constante y baje al contado. La gente solo se fija si puede pagar la cuota, pero el INDEC registra los precios de contado, entonces obtuvieron una pequesima baja de la inflacin a costa de una fuerte cada de las ventas.



Empleo y salarios



Un informe del Ministerio de Trabajo sobre la evolucin del trabajo formal durante los ltimos cinco aos (2012-6) seala que la evolucin de los trabajadores del sector pblico presenta una tendencia expansiva a lo largo de todo el perodo, aunque en 2016 se percibe una desaceleracin del crecimiento. Entre enero de 2012 y noviembre de 2016, creci un 22%, con la incorporacin de 566.000 trabajadores y una tasa anual del 4%, aunque para noviembre ya lo haca apenas al 0,8% anual. Para 2017 se espera congelar vacantes.

Tambin el trabajo privado muestra un crecimiento a lo largo del perodo analizado de un 4,7%, lo que implica la incorporacin de 383.000 trabajadores, de los cuales 198.000 (52%) corresponden a trabajadores inscriptos en el rgimen de monotributo, 107.000 (28%) accedieron a empleos en empresas y 65.000 (17%) son de casas particulares. No obstante, el empleo privado formal ya se haba plantado en 2012. Para 2017 habr recuperacin en la construccin, servicios y comercio, pero poca demanda en la industria.

De tal forma, solo uno de cada cuatro nuevos trabajadores privados estn en relacin de dependencia y, si sumamos el sector pblico, solo uno de cada diez pertenece al sector asalariado privado.

En materia salarial, a noviembre de 2016, los 6.400.000 trabajadores formales en el sector privado percibieron en promedio un sueldo bruto de $ 20.658, pero la mitad menos de $ 16.584, cercano al valor de la canasta de pobreza. El salario real promedio cay en los ltimos 3 aos: -6,5% en 2014, -0,2% en 2015 y otro -3,5% en 2016.

Segn datos de la AFIP, la industria tiene actualmente 38.000 trabajadores menos y la construccin 35.000 menos que a fines de 2011. El agro tiene la misma cantidad de trabajadores y hubo un incremento en los servicios.

Creci el nmero de monotributistas (200.000), de los cuales unos 60.000 corresponden a 2016. As, el sector pblico y el monotributo concentraron el aumento del empleo formal.

Por ltimo, segn un estudio de Tiempo Argentino, publicado en su edicin del pasado 15 de enero, los aumentos de servicios y tarifas significan para un consumidor promedio subas de $ 1.100 por mes. Los nmeros son relevantes si se tiene en cuenta que la ltima Encuesta Permanente de Hogares del Indec estableci que la mitad de los individuos que tiene ingresos percibe menos de $ 8.000 por mes, seala. Adems, la mayora de las paritarias comienzan a negociarse a partir de marzo, es decir, que durante el primer trimestre debern afrontar precios ms caros con el mismo salario del ao pasado, a lo cual se agregan las subas propias de la poca como servicios tursticos y la cuota de los colegios privados.



Tierra del Fuego



Se observa una fuerte cada del empleo en Tierra del Fuego (12,5%) y en Santa Cruz (10,3%).

La presidente de la Cooperativa Renacer. Mnica Acosta, asegur que la crisis industrial se sigue agudizando en Tierra del Fuego. La actividad principal es la fuente de empleo y no est garantizado lo bsico, por todas las polticas que nos estn inundando, desde la apertura de importaciones, que conspir contra gran parte de nuestros productos; el carcter recesivo de la crisis; la no continuidad de contratos histricos como el fasn de Newsan luego de diez aos ininterrumpidos, inform.

Las ventas en los productos de electrnica sigue cayendo y las polticas han acotado las perspectivas de fabricacin en la isla a slo tres productos, bsicamente celulares, aire acondicionado y televisores. Nosotros de esos tenemos solamente televisores pero tampoco hemos firmado contratos para este ao, expres.

Nuestro punto de equilibrio sera fabricar los mismos electrodomsticos que fabricbamos el ao pasado para sustentar 180 familias. Pero de esos 23.500 que fabricbamos por mes, pasamos a una produccin de 8.000 productos mensuales. Es una produccin muy modesta. En enero tuvimos que hacer un parate obligado, expuso.

Por otra parte fue consultada sobre la prdida de puestos de trabajo en la industria, que la UOM estima en seis mil, y asegur que son muchos ms. Esa cifra es de Ro Grande, donde se vive la crisis con ms gravedad y ambos cnyuges han perdido el empleo en forma simultnea.

Dio a conocer que personal de la Aduana de San Sebastin me dio informacin de que, desde el 15 al 30 de diciembre se ejecutaron ms de 300 mudanzas por tierra, y es gente que se fue por la prdida del empleo industrial. En los primeros quince das de enero haba otras 200 mudanzas ms. En total fueron 500, en un mes. Esto sigue pasando y marzo va a ser un mes bisagra, porque se van a terminar de conocer cules son las licencias no automticas de productos importados, que est vinculado al tema informtica, una de las partes ms crticas, advirti.

En Santa Cruz, la usina de carbn de Ro Turbio se encuentra detenida hace casi un ao y solo unos pocos operarios se ocupan del mantenimiento bsico.

Los cuatro sindicatos con actuacin en la empresa estatal Yacimiento Carbonfero Ro Turbio (YCRT), y autoridades empresarias, comparecieron en el Ministerio de Trabajo de la Nacin, por la denuncia de los Convenios colectivos de trabajo, que es intencin empresaria modificar en funcin de la productividad, explicaron fuentes gremiales, que rechazan la medida.

Nosotros decimos claramente que no se va a modificar nada mientras la empresa no se ponga al da con todas las deudas que tiene con los compaeros de trabajo, y la empresa tenga una produccin segura, dijeron desde la representacin de la seccional Ro Turbio de la Asociacin Trabajadores del Estado (ATE).

Las cuatro representaciones sindicales pidieron por la reincorporacin de los 79 trabajadores despedidos por la empresa, que reiter el compromiso asumido en una reunin con el Ministro de Energa, Juan Jos Aranguren, de que elevar el informe respectivo.

La subsecretara de Relaciones Laborales fij una nueva audiencia para el jueves 9 de marzo a las 13:00 en la sede central de esa cartera laboral.

Cifras en la CABA



Segn datos de la Direccin de Estadsticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en un ao, aument del 52% al 56,3% la cantidad de ocupados porteos que se desempean en puestos de baja calificacin. Tambin disminuy la poblacin asalariada que, de abarcar al 77,7% de los ocupados en el tercer trimestre de 2015, descendi al 75,4% en igual perodo de 2016 (81% en 2014). En un ao la desocupacin portea subi del 7,2% al 9,8%, pasando de 119.403 personas en el tercer trimestre de 2015, a 165.851 un ao despus. A su vez, el 50,7% de los hogares tiene jefe asalariado y otro 18,2% trabajador independiente, lo cual implica que el 31% de los hogares tiene a su jefe inactivo o desocupado. Al 22,1% de los jefes de hogar asalariados su empleador no le realiza descuentos jubilatorios, o sea, que se desempea en condicin de precariedad.

Por ltimo, el personal de los hospitales metropolitanos agrupado en la filial portea de la ATE paraliz el viernes las tareas en todos los establecimientos en defensa de la salud pblica y la convocatoria a paritarias, entre otras demandas, y anunci una nueva huelga de 24 horas para el jueves 23.



