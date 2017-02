Con Trump termina un ciclo

Sur y Sur

El primero

El segundo

El tercer

Podramos cambiar el debate sobre Donald Trump y no concentrarnos en lo que hace, sino en su importancia histrica? Espero que las siguientes reflexiones sirvan para comprender que el actual presidente de Estados Unidos representa, de hecho, el final de un ciclo estadounidense y que estamos todos en el mismo barco. Se necesitan unas cuantas palabras, pero vale la pena dedicarle cinco minutos ms.Primero, nos guste o no, hemos vivido durante los ltimos dos siglos en un mundo en que lo anglo tuvo un papel central. Lase extendi desde principios del siglo XIX, cuando comenz su imperio colonial, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando fue sustituida por la. Estados Unidos cre lo que se conoce como Occidente, en contraposicin con Oriente, mientras Europa se dejaba llevar.Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el principal ganador y el fundador de las instituciones internacionales modernas, desde las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), as como la fuerza detrs de la reconstruccin de Europa con el Plan Marshall, basado en la condicin de que los pases europeos aceptaran recibir fondos sobre una base europea.Eso llev a la creacin de la Comunidad Europea del Carbn y del Acero, en 1951, que finalmente dio lugar a la Comunidad Europea, en 1967.A Estados Unidos, en tanto que ganador, le interesaba crear un orden mundial segn sus valores y siempre y cuando l fuera su garante. As, el foro de las Naciones Unidas se cre con un Consejo de Seguridad en el que pudiera vetar cualquier resolucin. El Banco Mundial se cre en funcin del dlar como divisa mundial, y no con una verdadera moneda internacional, como propuso el gran economista y delegado britnico John Maynard Keynes.Asimismo, la creacin de la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN), como respuesta a la amenaza de la Unin Sovitica, fue una idea exclusivamente de Estados Unidos. Y el lxico de las relaciones internacionales se constituy principalmente en base a conceptos anglosajones, a menudo de difcil traduccin a otros idiomas, como accountability, gender mainstreaming, sustainable development, entre otras. El francs y el alemn desaparecieron como lenguas internacionales.Adems, cierto estilo de vida se volvi el principal producto de exportacin estadounidense, desde la msica hasta la comida, el cine y la vestimenta, se propagaron por el mundo.Para reforzar el mito, Estados Unidos se constituy como modelo de democracia. Lo que era bueno para ese pas, deba de serlo para el resto. Adems, tena un destino excepcional, basado en su historia, sus xitos y su especial relacin con Dios. Sus presidentes fueron los nicos que hablaron en nombre de los intereses de su pas y en nombre de los de la humanidad y que invocaron a Dios.Su xito econmico no sera ms que la confirmacin de ese excepcional destino. Estados Unidos perdi casi medio milln de ciudadanos en Europa y Asia para garantizar un orden mundial estadounidense. Y el sueo americano, de que todo el mundo puede volverse rico, era desconocido en el resto del mundo.Esa fue la primera etapa de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, basada en el multilateralismo, en la cooperacin internacional, en el respeto al derecho internacional y el libre comercio, un sistema que aseguraba su centralidad y su supremaca, reforzada por su poder militar.Pero multilateralismo significa democracia internacional. Las Naciones Unidas, desde su constitucin original de 50 pases, en 1945, hasta casi 150, en pocas dcadas, se convirti en el foro donde crear la cooperacin internacional, basada en los valores de la democracia universal, la justicia social y la participacin equitativa.Y la Asamblea General aprob por unanimidad en 1973 el primer (y nico) plan global de gobernanza, llamado Derechos y Deberes de los Estados, que representaba un plan de accin para reducir las desigualdades del mundo y redistribuir la riqueza y la produccin econmica. Eso se volvi una camisa de fuerza para Estados Unidos, que se encontr en un foro en el que se tomaban las decisiones por mayora, y ya no en funcin de sus propios intereses, como estaba acostumbrado.Pero con la llegada de Ronald Reagan a la Presidencia, en 1981, la primera etapa basada en el multilateralismo, cambi de forma abrupta.Reagan concurri a la Cumbre Econmica Norte Sur, en Cancn, donde se reunieron los 22 jefes de Estado ms importantes del mundo, incluido el de China, nico representante de un pas socialista, para debatir la implementacin de aquella resolucin de la Asamblea General.El entonces presidente estadounidense, quien se encontr con una entusiasta Margaret Thatcher, destruy el plan de gobernanza global que avanzaba por buen camino. Vi con consternacin cmo, en dos das, el mundo pas del multilateralismo a la vieja poltica del poder.Estados Unidos no acept que otros decidieran su destino, y de ah viene el declive de las Naciones Unidas y la negativa de Washington a suscribir obligaciones y tratados internacionales. El destino excepcional y el "sueo americano", fueron reforzados por la retrica de Reagan, quien incluso us el eslogan: "Dios es estadounidense".Es importante sealar que las grandes potencias estaban felices de salirse de la camisa de fuerza del multilateralismo detrs de Reagan. Su gobierno, aliado del de la primera ministra britnica Thatcher, es un ejemplo sin precedentes de cmo destruir los valores y las prcticas de las relaciones internacionales. Y el hecho de que probablemente sea el presidente ms popular de la historia moderna de Estados Unidos, muestra la poca importancia que la cooperacin internacional tiene para el ciudadano estadounidense medio.Tambin hay que destacar que durante el gobierno de Reagan, tres acontecimientos importantes y simultneos dieron una nueva forma a nuestro mundo:fue la desregulacin del sistema financiero encabezado por l en 1982, posteriormente reforzado por Bill Clinton (1993-2001), en 1999, que llev a la supremaca de las finanzas y cuyos resultados se sienten en la actualidad. Recordemos que Reagan trat tambin de reducir los costos sociales. Las polticas de George W. Bush (2001-2009) y Trump tienen la marca de su gobierno., fue la creacin en 1989 de una visin econmica basada en la supremaca del mercado como base de las sociedades y de las relaciones internacionales, el llamado Consejo de Washington. Creado por el Departamento del Tesoro estadounidense, el Banco Mundial y el FMI, el neoliberalismo se introdujo como la doctrina econmica indiscutida.acontecimiento significativo fue la cada del Muro de Berln, en 1989, y el final de la amenaza del bloque sovitico.Entonces, el trmino de globalizacin comenz su marcha exitosa, y Estados Unidos sera, una vez ms, el centro de la gobernanza. Como dijo Reagan en Cancn, Washington basar sus relaciones en el comercio, no en la asistencia.Su superioridad econmica, junto con el control que ejerce sobre las instituciones multilaterales de crdito, lo pondran una vez ms en el centro del mundo, cuando la amenaza sovitica haba desaparecido. Henry Kissinger lo dijo con claridad: Globalizacin es el nuevo trmino para la hegemona estadounidense.La segunda etapa tras la Segunda Guerra Mundial se extendi de 1982 hasta la crisis financiera y econmica mundial de 2008, cuando la quiebra de bancos estadounidenses, que se propag por Europa, oblig al sistema a dudar de que el Consenso de Washington fuera una teora indiscutida.Las dudas surgieron tambin a instancias de la creciente movilizacin de la sociedad civil, el Foro Social Mundial, por ejemplo, se cre en 1981, as como de muchos economistas que hasta entonces haban permanecido bsicamente callados. Los especialistas insistieron en que la macroeconoma, el instrumento preferido de la globalizacin, solo tomaba en cuenta los grandes nmeros.En cambio, con la microeconoma, se vera la gran desigualdad en la distribucin de la riqueza, a no confundir con desarrollo, y que la deslocalizacin de las empresas y otras medidas que ignoraban el impacto social de la globalizacin estaban teniendo terribles consecuencias.Los desastres creados por tres dcadas de codicia como principal valor de la nueva economa, saltaron a la vista cuando los datos mostraron una concentracin de la riqueza sin precedentes y en unas pocas manos, con muchas vctimas, en especial entre los jvenes.Todo eso vino acompaado de dos enormes amenazas: la explosin del terrorismo islmico, generalmente reconocido como resultado de la invasin a Iraq, en 2003, y las migraciones masivas, que siguieron a ese episodio, pero en especial a las intervenciones en Siria y Libia, a partir de 2011. Estados Unidos y la Unin Europa son las nicas responsables de esas migraciones.As pasamos de la codicia al miedo: dos motores de cambios histricos, segn muchos investigadores.Finalmente, llegamos a Trump. Gracias a este recorrido histrico, podemos comprender fcilmente que su llegada a la Presidencia es simplemente el resultado de la actual realidad de su pas.La globalizacin, originalmente un instrumento de la supremaca de Estados Unidos, signific que cualquiera pudiera usar el mercado para competir. As lo hizo China, el ejemplo ms claro, pero tambin emergieron muchos mercados nuevos, desde Amrica Latina hasta Asia. Y Europa y Estados Unidos estn plagados de vctimas de la globalizacin, a la que perciben como un fenmeno encabezado por la lite, adems de considerar que cualquier acuerdo o institucin internacional no se interesa por su destino.No nos olvidemos que con la cada del Muro de Berln, lleg el fin de las ideologas. La vida poltica se torn solo en una competencia administrativa, sin visin ni valores. La corrupcin aument, la ciudadana dej de participar, los partidos se volvieron autoreferenciales, los dirigentes polticos se convirtieron en una casta profesional, las finanzas mundiales y la lite se aislaron en parasos fiscales y los jvenes, que no encontraban empleos o estos eran precarios, fueron testigos de que en pocos aos se destinaron cuatro billones de dlares a salvar al sistema bancario de su propia mala gestin.En ese contexto y desde 1989, surgieron partidos populistas, xenfobos y nacionalistas en todos los pases y comenzaron a atraer el resentimiento de los excluidos.La propuesta, en general, fue la de recuperar el ayer, los buenos tiempos y prometer un mejor ayer, en contra de toda ley histrica. Adems, en contra de la opinin de los especialistas, lleg Brexit, y despus Trump.Con l, vemos la conclusin de 70 aos dey volvemos a una poca de nacionalismo y aislamiento de Estados Unidos. A los votantes de Trump les llevar un tiempo darse cuenta de que sus acciones no responden a sus promesas, y de que las medidas que l toma a favor de la lite econmica y financiera, no son de su inters.La cuestin real es si su idelogo, quien logr que lo eligieran, Stephan Bannon, tendr tiempo de destruir el mundo que encontraron, si el mundo tendr tiempo de crear un orden mundial sin Estados Unidos en el centro, y ver cuntos de los valores que construyeron la democracia moderna sobreviven y son la base de la gobernanza global. No se puede construir un nuevo orden mundial sin valores comunes, solo con xenofobia y nacionalismo.Bannon organiza una nueva alianza internacional de populistas, xenfobos y nacionalistas, con Washington en el centro y con el britnico Nigel Farage, los italianos Matteo Salvini y Beppe Grillo, la francesa Marine Le Pen, el holands Geert Wilders, y otros en Hungra y Polonia, entre otros pases, al tiempo que el ruso Vladmir Putin y el turco Recep Tayyip Erdogan contemplando con simpata el fin de las democracias liberales.Este ao sabremos, tras las elecciones holandesas, francesas y alemanas, cmo le va a la alianza. Y si el gobierno de Trump, ms all de su agenda nacional, logra crear un nuevo orden internacional basado en una democracia no liberal, entre muchas otras consideraciones, tendremos que empezar a preocuparnos porque querr decir que la guerra no estar muy lejos.Fuente: http://www.surysur.net/con-trump-termina-un-ciclo/