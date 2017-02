Trump lanza la guerra contra 11 millones de indocumentados

El gobierno de Donald Trump lanz oficialmente este martes una guerra contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados la mayora mexicanos en Estados Unidos, al emitir una serie de medidas de su nueva poltica que criminaliza y sujeta a la detencin y deportacin a cualquier indocumentado que haya violado la ley, aun con una infraccin menor, mientras ordena iniciar el proceso para construir un muro a lo largo de la frontera con Mxico.Los detalles de la nueva poltica los cuales fueron filtrados el pasado fin de semana y reportados por La Jornada se hicieron oficiales este martes, con lo cual se anuncia la dramtica ampliacin de la definicin de quin es un extranjero criminal, la contratacin de 15 mil agentes ms para aplicar las nuevas medidas, la construccin de nuevos centros de detencin, la aceleracin de los procesos de deportacin, y el retorno a Mxico de inmigrantes capturados en la frontera que cruzaron por tierra, sean o no mexicanos.Las medidas, detalladas en dos memorandos firmados por John Kelly, secretario de Seguridad Interior, ponen en prctica y detallan la implementacin de dos rdenes ejecutivas firmadas por Trump el 25 de enero. Este martes el Departamento de Seguridad Interior explic en un informe sobre la nueva poltica que bajo esta orden ejecutiva, ICE (la agencia de control de inmigracin) no eximir de la potencial aplicacin de la ley a clases o categoras de extranjeros sujetos a la remocin. Todos aquellos hallados en violacin de las leyes de inmigracin podran ser sujetos al arresto migratorio, detencin y, si se determina que son sujetos a la remocin por orden final, sern removidos desde Estados Unidos.Con ello, la definicin de quines son prioridad para las autoridades de migracin se ampla, de los que han sido culpados de delitos mayores o representan un peligro a la seguridad pblica o nacional, a potencialmente casi todos los que han llegado o han permanecido en el pas sin autorizacin. La definicin de criminal es ahora tan amplia que abarca desde los acusados, pero no culpados, de un delito, hasta los que un oficial federal sospeche que hayan cometido algo que podra ser una violacin, y entre esas violaciones se incluyen las infracciones menores. Ms an, incluyen a los que han sido acusados de un fraude en un asunto oficial o que han abusado de cualquier programa de servicios o beneficios pblicos.Los dos memorandos, y la poltica que definen, no consideran y no afectan por ahora de manera directa a los ms de 750 mil jvenes indocumentados protegidos temporalmente por el llamado programa de Accin Diferida (DACA). Sin embargo, por lo menos dos jvenes amparados por DACA han sido detenidos en las primeras operaciones antimigrantes aprobadas por Trump, y por lo tanto, sigue la desconfianza.Para aplicar la nueva poltica an no queda claro cmo las nuevas operaciones e iniciativas sern financiadas, al Departamento de Seguridad Interior se le orden iniciar la contratacin de 10 mil agentes de inmigracin y aduanas y otros 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, ms 500 agentes areos y de marina, y ampliar el nmero de centros de detencin (actualmente la red de centros tiene la capacidad de encarcelar a unos 35 mil en total).A la vez, las instrucciones de la nueva poltica incluyen un proceso para ampliar y agilizar las deportaciones expeditas. En el gobierno anterior este mecanismo de deportacin expedito slo se aplicaba a aquellos que haban estado en el pas menos de 14 das y que se encontraban en la zona fronteriza, pero ahora ser aplicable a cualquiera que haya permanecido hasta dos aos en cualquier parte del territorio nacional.Adicionalmente se buscar ampliar un controvertido programa mediante el cual policas locales son autorizados a actuar como agentes de migracin en colaboracin con las agencias federales. Ese programa, conocido como 287(g), fue semiabandonado durante el gobierno de Barack Obama despus de que tanto autoridades estatales como locales lo repudiaron; incluso por ello algunos se declararon santuarios.En una de las medidas ms extremas, disfrazada de accin para prevenir el trfico de personas y proteger a menores de edad, establece que padres de familia en Estados Unidos que intenten traer de manera ilcita a sus hijos menores podran ser culpados de un delito grave por facilitar el trfico de nios extranjeros, por lo cual estaran sujetos no slo a la deportacin, sino a procesos penales.Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Interior insistieron este martes en que no debe cundir el sentimiento de pnico entre comunidades inmigrantes por las nuevas medidas. Esto no tiene la intencin de producir redadas o deportaciones masivas, en gran parte porque, explicaron, no se tienen ni la capacidad ni los recursos.En una teleconferencia con algunos medios esta maana, subrayaron que varias de las severas medidas sern implementadas en etapas, mientras se ajustan las necesidades logsticas. Indicaron que la orden de retornar refugiados centroamericanos a Mxico para esperar procesos de evaluacin de sus casos sera empleada de manera limitada y slo despus de acordarlo con el gobierno mexicano.Vamos a tratar a todos humanamente y con dignidad, pero vamos a ejecutar las leyes de Estados Unidos, concluy uno de los altos funcionarios de Seguridad Interior.Las nuevas medidas ya han detonado un intenso debate sobre la nueva poltica, en el que legisladores latinos y otros demcratas, defensores de derechos civiles y organizaciones de inmigrantes han expresado alarma y condenado las medidas, mientras otros legisladores y organizaciones antimigrantes festejaron el anuncio.La Unin Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) inform este martes que cuestionar la legalidad de estas medidas ante tribunales. Estos memorandos confirman que el gobierno de Trump est dispuesto a pisotear el proceso debido, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades y hasta las protecciones para nios vulnerables, declar Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.Este es un cambio radical que apuesta por las deportaciones a escala masiva, asegur Mara Elena Hincapi, directora ejecutiva del National Immigration Law Center. No podemos saber cuntos inmigrantes van a ser deportados.Las nuevas medidas incluyen la construccin y el financiamiento de un muro fronterizo. El Departamento de Seguridad Interior inmediatamente identificar y colocar todas las fuentes de financiamiento disponibles para la planeacin, diseo, construccin y mantenimiento del muro, afirma el memorando. En informacin suplementaria emitida por esa dependencia este martes se indica que la construccin inicial de la nueva infraestructura se enfocar en ubicaciones cerca de El Paso, Texas; El Centro, California, y el sur de Arizona.Una de las medidas oficiales anunciadas formalmente este martes qued en misterio: afirma que el presidente ha girado instrucciones a todo el Poder Ejecutivo para identificar y cuantificar todas las fuentes de asistencia federal directa e indirecta o asistencia al gobierno de Mxico durante los ltimos cinco aos.Para revisar los memorandos oficiales e informacin suplementaria oficial, consultar: https://www.dhs.gov /executive-orders-protecting-homelandFuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/22/mundo/027n1mun