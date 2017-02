Retomando las tareas frente a la coyuntura electoral de 2018

Las condiciones han madurado

Estoy seguro de que las condiciones estn madurando. Pero yo no tomar la iniciativa, no voy a alimentar en nadie la sensacin de que tengo avidez de poder poltico. Si hacemos algo, ser a mi pesar, y eso es lo ms conveniente. Cuando hay tanto ambicioso a punto de saltar, conviene que quien ama a esta tierra tenga que ser obligado. William Ospina.





En Colombia de cara a las elecciones de 2018 se configuran cuatro bloques polticos: a) Izquierda-liberal santista; b) Centro-izquierda; c) Derecha-populista; d) Extrema derecha-seudo-fascista.

Los principales temas que han escogido para construir identidad son: a) Continuidad de la paz; b) Anti-corrupcin; c) Autoridad y obras de infraestructura; d) Lucha contra el castro-chavismo.

Las personalidades y candidatos que van ubicndose en cada bloque son: a) Humberto de La Calle Lombana, Clara Lpez, Piedad Crdoba, Ivn Cepeda; b) Claudia Lpez, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo; c) Germn Vargas Lleras; d) Oscar Ivn Zuluaga y dems pre-candidatos uribistas.

Otros precandidatos que suenan de los partidos de la U, liberal y conservador, como Juan Carlos Pinzn, Roy Barreras, Armando Benedetti, Juan Manuel Galn, Aurelio Iragorri (hijo), Martha Luca Ramrez y Alejandro Ordoez, no se han definido.

Las fuerzas polticas que se van alinderando en cada bloque son: a) Partido Liberal; un sector de la U, conservador y del Polo; PC, UP, PTC, Voces de Paz; b) Alianza Verde, Polo robledista, Compromiso Ciudadano; c) Cambio Radical; d) Centro Democrtico.

Esos bloques van a jugar como atractores para el resto de fuerzas polticas, incluyendo a Progresistas, ASI, MAIS, otras agrupaciones y la organizacin poltica que creen las FARC y el ELN (si su proceso de negociacin avanza con prontitud).

Sin embargo, existe un gran margen de opinin y de electores que como se observ el 2 de octubre de 2016 en el plebiscito son abstencionistas y/o indecisos, y no creen o no son motivados por el rgimen poltico o por las dinmicas electorales existentes.

Es decir, hay condiciones para que un nuevo movimiento irrumpa en la poltica colombiana. Es evidente que para incidir en la coyuntura actual dada la cultura poltica de nuestro pas tendra que apoyarse en un candidato outsider con caractersticas especiales.

Esa situacin se puede observar con mayor nitidez si se analiza el contenido de los discursos y la dinmica de los actuales bloques polticos. En verdad, son resultado de precarias sumas de fracciones desgastadas, unin de divisiones residuales, coaliciones que se forman por necesidades electorales. Nada que ver con verdaderos proyectos basados en una coherencia poltica y en una narrativa comn. Por ello, no entusiasman al conjunto de la sociedad.

A pesar de los esfuerzos individuales de Claudia Lpez, que ha picado en punta con la consulta anti-corrupcin, no se perciben formas nuevas de hacer poltica. El espritu colectivo est ausente, no se aprecia una visin estratgica, todo juega alrededor de individuos y candidatos, no se construyen programas en forma incluyente. Es ms de lo mismo!

Hoy la forma es mucho ms importante que cualquier otro aspecto. Gustavo Petro encabez el ltimo experimento que logr romper con algunos esquemas tradicionales pero no lo pudo consolidar desde la Alcalda de Bogot. Al contrario, lo deterior. Su margen de resistencia es muy alto con respecto a otros candidatos bien posicionados. De all que todava no sepa dnde ubicarse o que al final decida actuar en forma independiente. Est atado al pasado.

Adems, la propuesta de gobierno de transicin planteada por las FARC en el Teatro Coln durante la firma definitiva de los acuerdos (24.11.2016), que incluira a todas las fuerzas que apoyaron el SI que ha sido ratificada por diversas personalidades de izquierda, no slo se ha visto mermada en sus posibles componentes sino que carga con la imagen negativa de las FARC y el desgaste del gobierno Santos. Por tanto, no es una alternativa confiable para derrotar a las derechas que indudablemente se unificarn en la recta final de las elecciones.

Un nuevo movimiento de ciudadanos del comn, apoyndose en un candidato outsider, puede oxigenar la actividad poltica en Colombia, colocando temas de fondo que tienen que ver con la verdadera democratizacin del pas y la construccin de una paz social. Si no le alcanza, sea por un motivo u otro, dicho movimiento podr jugar como un importante refuerzo y estmulo para derrotar tanto al progresismo neoliberal (santismo) como a los populismos de derecha (uribo-varguismo) y desencadenar un proceso de moralizacin de la accin poltica y de construccin de amplias ciudadanas activas y protagnicas, empezando por la juventud.

Adems, puede servir de punto de apoyo para continuar con la construccin de un Nuevo Proyecto Poltico que siga proponiendo y empujando las transformaciones estructurales que exige el pas y el mundo. Y claro, deber jugar un papel de control social del nuevo gobierno que se elija en 2018 (cualquiera que sea), estimulando la organizacin social y popular desde abajo y visualizando un proceso constituyente de nuevo tipo que slo podr ser impulsado por un gobierno alternativo.

Todo es cuestin de voluntad y decisin. Las condiciones estn dadas.

Nota: Queda pendiente el anlisis de clase y sectores de clase, incluyendo otro tipo de antagonismos heredados de la "colonialidad del poder" como lo tnico, racial, cultural, gnero, regiones, etc.







