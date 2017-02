La increble historia de Ana Beln Montes

Para Ana Beln Montes

Ya sabemos que existes. Sabemos que sufres y que aguantas. Exigimos tu libertad y el regreso al pueblo que amas.





Para el gobierno de Estados Unidos de Norteamrica, Ana Beln Montes est condenada al ostracismo y estara en el ms absoluto silencio. No se dieron cuenta que fuerzas superiores y no exactamente extraterrenales o esotricas, sino solidarias, asumiran su voz para no dejarla abandonada. De tal forma que su pensamiento se est conociendo desde su celda utilizndonos como mdium para ello. Ana nunca ms estar callada. Siempre alguien en algn lugar del mundo tomar sus ideas para divulgarlas.





La casi increble historia de Oscar Lpez Rivera, puertorriqueo de nacionalidad estadounidense, veterano de la guerra de Corea, luchador por la autodeterminacin de Puerto Rico, residente en Estados Unidos, independentista irredento, acusado por conspiracin sediciosa y varios cargos ms, a 35 aos de crcel y a 15 aadidos por intento de fuga, que es capaz de decir en rueda de prensa y ante los tribunales federales que lo juzgan, que la falta de libertad conduce a la esclavitud y a la prdida de todos los derechos humanos sean o no conscientes de ello los individuos o los pueblos que la padecen-y que tal situacin es intolerable y que por eso mismo est justificada la resistencia por todos los medios posibles. La liberacin de Oscar nos ha inspirado como pueblo han proclamado los Comits y las Mesas de Solidaridad en Puerto Rico. La historia de este rebelde permanente nos conduce directamente a la experiencia vital de Ana Beln Montes y de algunos puertorriqueos que han vivido y trabajado en el propio estmago del Imperio. Hay que tener en cuenta que as como Oscar cumpli condena por afirmar siempre su nacionalidad puertorriquea, Ana Beln tambin de origen puertorriqueo pero ciudadana norteamericana a tiempo completo- lleg cursar estudios de asuntos internacionales y a ser analista de inteligencia de los EEUU, especializada y responsable de los asuntos cubanos. Nada menos.

El relato de su vida nos resulta entraable y pone de manifiesto varias cosas. La primera es que Beln se cambia de bando por razones ticas y de estricta justicia, por solidaridad, por amor a la revolucin, que ella extiende a otros pases del mundo. Entrega informacin a Cuba sobre los intentos de Washington de destruir a la revolucin cubana. Jams lo hace por dinero.

Ana Beln, hija de un mdico puertorriqueo, naci en Alemania el 28 de febrero de 1957. Obtuvo el diploma en Relaciones Internacionales en la Universidad de Virginia y el Master en Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad Johns Hopkins. Trabaj en el Departamento de Justicia como investigadora especialista en tareas de inteligencia. En 1992 fue seleccionada para el Programa de Analistas Excepcionales de la DIA. Despus de varios destinos viaj a Cuba para estudiar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Montes era la analista de inteligencia de ms alta jerarqua, especializada en Cuba, de la DIA.

Fue detenida por el FBI el 21 de septiembre de 2001. El cargo fue el de conspiracin para cometer espionaje a favor de Cuba. Fue condenada a 25 aos de crcel y 5 de libertad vigilada.

Los fiscales consideran que Montes fue integrada en la seguridad cubana despus de que el servicio de espionaje cubano descubriera la existencia de una red secreta norteamericana de espionaje electrnica. El gobierno de los EEUU la considera responsable de la muerte de al menos uno de sus agentes en Centro Amrica.

En una entrevista con Conte Nieves, Ana Belen Montes dice lo siguiente:

Hay otro riesgo y es el del impacto de la presencia norteamericana en la Isla. Les digo a los cubanos algo que siempre he pensado y dicho a aquellos con los que compart mi solidaridad con Cuba. A m lo que me importa es que la Revolucin Cubana exista. Las cuestiones internas de los cubanos es asunto de los cubanos. Incluso no me importa quin est en el futuro; no es cuestin de nombres. Lo necesario es que haya Revolucin Cubana siempre, a partir de la capacidad que se tenga para resolver los problemas. Tienen que cuidar la Revolucin. Yo trat de hacerlo.

Y advierte ante la intencin del gobierno de los EEUU de silenciarla:

Lo primero es que sepan las personas que existo. Estoy aqu y no en silencio. Es una oportunidad formidable para alguien como yo que est totalmente aislada.

Lo segundo, silenciarme no ser posible. Mi acto de compromiso con la Isla es un hecho imposible desconocer. La idea de entrevistarme y de hacer que mi voz se mantenga viva es una muestra de solidaridad que agradezco, ya que es importante se conozca el porqu de mi admiracin por Cuba.

CN: Cmo te encuentras fsica y psicolgicamente?

ABM: Trato de mantenerme en forma fsica. Siempre tuve el hbito de acudir a hacer ejercicios; en este sentido cuidaba mucho de mi dieta diariamente. En eso era obsesiva. Ahora, en otras condiciones me mantengo haciendo los ejercicios. De la dieta no voy a hablar, porque en una prisin no hay mucho que escoger, que no sea lo que te dan. Como mujer acostumbraba a preocuparme por mi presencia. No se puede perder el sentido de resultar atractiva, es un don que la naturaleza nos ha permitido ejercer y nunca quise desaprovecharlo.

Psicolgicamente el internamiento tiene un impacto. Lo ms importante es el no poder comunicarme con ninguna persona. Es por eso que tengo mis largos monlogos. Tengo a mi favor, aunque no es lo mismo, que estoy acostumbrada a vivir sola. Y hay algo interesante. En la sociedad norteamericana uno est rodeado de gente, pero en ocasiones est muy solo. Por momentos a lo largo de la vida tuve esa vivencia. La sociedad norteamericana est llena de matices y uno de ellos puede ser la soledad acompaada que en ocasiones se percibe. Estoy convencida que el gobierno norteamericano quiere embotarme sensorialmente: que deje de escuchar, de sentir, de hablar, de oler, de ver y pensar. No lo van a lograr. Como todo ser humano a lo largo de mi vida he tenido mis momentos de desajustes, pero tengo la inteligencia suficiente para llamarme a captulo y asumir el autocontrol de mis acciones. Es un reto subsistir. Otros lo han logrado. Yo tambin lo lograr.

Antes de ser detenida, segu la situacin de los cubanos en la Florida en septiembre de 1998 (se refiere a los cubanos que formaron parte de la llamada red Avispa). A ellos tambin quisieron quebrantarlos y se portaron con firmeza. A m me toca hacer lo mismo.()

En la entrevista anterior defin la poltica de Estados Unidos hacia la Isla, de hipcrita y cnica. As la veo y as la percibe el politlogo Daniel Estulin. Hay una diferencia entre el sentido que otras personas y yo adjudicamos a las relaciones entre ambos pases y el que algunos polticos del gobierno y el Congreso le dan, empezando por el presidente. De ah que, parafraseando a Julius Fucick en su Reportaje al pie de la horca, les diga: Cubanos, los he amado, estad alertas.

Para m es importante que la Isla est alerta y muy atenta al desarrollo de los acontecimientos.

Muchos norteamericanos acudirn en buena onda, al decir de los mexicanos; otros pueden que, inducidos por la manipulacin gubernamental, traten de hacer dao.

Ustedes han demostrado inteligencia, valenta y fortaleza a lo largo de dcadas. S que no les faltara en esta oportunidad. Estados Unidos abre los brazos para abrazar a la Isla y, conociendo el pensamiento poltico norteamericano, este es el abrazo de la muerte. Ahora lo importante es que ustedes no se dejen envolver por el cisne negro que es el gobierno de Estados Unidos y hagan lo que han venido haciendo siempre ante las acciones del gobierno norteamericano: revertir el sentido de lo que este quiere. As siempre le han ganado. Es increble que dos pases pequeos como la Isla y Viet Nam hayan vencido a Estados Unidos.

Es importante que en la Isla sepan que hay muchos norteamericanos honestos, aunque el sistema crea una forma de pensar que nos hace creer superiores, dueos del mundo. Por eso para que las cosas cambien realmente, tiene que venir un cataclismo poltico en la vida norteamericana que haga evolucionar el pensamiento, la psicologa y la cultura del pas, preservando lo mejor que tengamos y modificando lo perjudicial.

No est a la vista ese cambio. Pero llegar. Me siento una contribuyente a ese cambio. Hay otras personas que tambin lo han hecho

La segunda es la imposibilidad del Imperio para ser infiltrado por sus enemigos naturales a pesas de todos los filtros legales e ilegales.





