Entrevista al socilogo y profesor Mateo Alaluf

"La renta bsica: una va rpida a la precariedad"

Investig'action

La renta bsica (o prestacin universal), sera la reforma milagrosa que permitira reducir las desigualdades sociales y sacar a millones de personas de la pobreza? Tanto a derecha como a izquierda, el proyecto sedujo. El candidato del Partido Socialista, Benot Hamon ha hecho de la renta bsica una propuesta estrella de su programa para las prximas elecciones presidenciales. Manuel Valls y Marine Le Pen tambin se haban mostrado igualmente favorables a la idea. Sorprendente? Para entender mejor lo que esconde la renta bsica y los detalles de una propuesta aparentemente progresista, hablamos con Mateo Alaluf, autor de Prestacin Universal. Nueva etiqueta de la precariedad y co-director del libro colectivo Contra la Prestacin Universal.

Segn usted la renta bsica, tal como la presenta el candidato Hamon, representa una alternativa real de izquierdas? Cules son sus orgenes histricos?

Mateo Alaluf: No es una alternativa de izquierdas sino una alternativa a la izquierda. En primer lugar, si se pone al lado la mitologa idealizada que se le ha dado a posteriori: Toms Moro, Charles Fourier La idea de una renta bsica es ms reciente y se relaciona con la aparicin del pensamiento neoliberal y en especial de Milton Friedman en la dcada de 1960. Sin embargo, ms tarde, los economistas crticos del neoliberalismo como James Tobin o pensadores de derecha e izquierda se unieron a la idea de una renta bsica incondicional.

Adems, la concepcin de la justicia social que vehicula la renta bsica reposa en el principio de que cada individuo recibe de manera incondicional un mismo ingreso en efectivo, del que es responsable del uso que realice. La concesin de una renta bsica se basa pues en el principio de la igualdad de oportunidades que caracteriza el pensamiento liberal. Esta idea difiere del principio de igualdad basado en la redistribucin de las riquezas y que supone que cada uno aporta segn sus capacidades y se beneficia segn sus necesidades.

La igualdad a secas, no la igualdad de oportunidades es, en mi opinin, el principal marcador de la izquierda. Esta visin de la igualdad ha impregnado nuestros sistemas de proteccin social. As, por ejemplo, cotizamos un seguro de salud en funcin de nuestros ingresos y nos beneficiamos segn estemos o no enfermos. Desde este punto de vista la propuesta de una prestacin universal de Benot Hamon supone abandonar el principio de igualdad en favor del de la igualdad de oportunidades.

En teora se nos presenta esta idea como casi milagrosa. En la prctica, ha sido ya ha implementada en otros pases? Si es as, con qu resultados?

La idea de un ingreso bsico no se ha implementado en ningn sitio, a menos que consideremos el caso de Alaska en los Estados Unidos, donde se concede una renta petrolera a los residentes del Estado. As que los experimentos que habitualmente se mencionan consisten en conceder ingresos a los pobres en la India y Namibia, por ejemplo, y constatar que su situacin mejora. O an observar que los parados que reciben ingresos sin someterse a los controles a los que estn normalmente obligados, buscan, sin embargo, activamente trabajo sin ser animados a ello. No se trata, pues, de un ingreso remunerado sin ninguna condicin tanto a los pobres como los ricos.

La experimentacin de una renta bsica de 560 al mes concedida a una poblacin de 2.000 desempleados en Finlandia es actualmente muy comentada. Se lleva a cabo por un gobierno de derechas que une a tres partidos, Kesk (centro), Verdaderos Finlandeses (extrema derecha) y Kok (nacionalista conservador), en el marco de una poltica de austeridad con miras a reducir el gasto pblico y contener los salarios.

La motivacin esencial de esta iniciativa reside en el hecho de que un parado actualmente goza de muchas ayudas (desempleo, vivienda, los nios ) y que un puesto de trabajo, para alcanzar el nivel de las asignaciones acumuladas por un parado, debe corresponder a un salario de 2.300 brutos. El propsito de la concesin de este ingreso bsico es reducir el gasto en desempleo, contener los costes salariales y reducir el desempleo, que se eleva al 9%. Estamos aqu bien lejos de las promesas maravillosas de una prestacin universal.

Alrededor de esta idea, habra pues varias ofertas bajo horizontes polticos diversos: renta bsica, prestacin universal, salario de por vida Con el riesgo para el elector de encontrarse frente a un engao sobre el producto. Cmo no ser engaado?

Hay tantas versiones de la renta bsica como de personas que las promueven. Se diferencian principalmente por su grado de incondicionalidad, su montante, su grado de sustitucin de la seguridad social y su modalidad de financiacin.

Algunos sostienen que para una formulacin de izquierdas la renta bsica se caracterizara principalmente por el carcter suficiente, es decir, elevado, de los ingresos asignados y el mantenimiento de las prestaciones de la seguridad social. Ahora bien, a medida que aumentase la renta, su financiacin afectara a las prestaciones sociales. As por ejemplo, en Blgica Georges-Louis Boucher (MR) propone una subvencin de 1.000 en lugar de todas las otras ayudas y el seguro de enfermedad limitado solo a los grandes riesgos. Por contra Felipe Defeyt (Ecolo) se pronuncia por 600 , que Philippe Van Parijs propone alcanzar en etapas, para tratar de preservar la seguridad social.

La paradoja, entonces, consiste en si hay que abogar por una prestacin universal de una cantidad alta, cuya viabilidad implica el cuestionamiento de la seguridad social y los servicios pblicos y por lo tanto aceptar una regresin social importante; o bien conformarse con un modesto subsidio que podra conciliarse en su totalidad o en parte, con el sistema de proteccin social. En este ltimo caso, la cantidad modesta de la prestacin necesitara, para vivir o sobrevivir, recurrir a trabajos complementarios condenando as a los beneficiarios a aceptar pequeos trabajos precarios y mal pagados.

En lugar de permitir a cada uno elegir entre ocupar o no un trabajo y consagrarse a actividades que podra haber escogido determinar, con plena autonoma, su finalidad, los beneficiarios de una asignacin universal estaran limitados a aceptar no importa que trabajo a tiempo parcial. Tal sistema, por lo tanto, es un poderoso incentivo para aceptar un empleo y lleva a la institucionalizacin de la precariedad.

Concretamente, cul es la oferta propuesta por el candidato francs Benoit Hamon?

La prestacin universal propuesta por Benot Hamon parece por el momento muy imprecisa. Ha variado mucho en sus versiones e incluso ha planteado la idea de que su sistema podra estar condicionado por los recursos y slo afectara a los salarios por debajo de 2.000 . Se trata, de hecho, en estas formulaciones, de ingresos para los jvenes de entre 18 y 25, resultantes de la fusin de los mnimos sociales y la ampliacin de la base del RSA (ingreso de solidaridad activa) para cualquier grupo de edad .

Estamos, en efecto, lejos de los principios que fundamentan generalmente la renta incondicional. Un tal sistema, an muy edulcorado, conlleva el riesgo de disminucin de los salarios y de constituir una subvencin a los empleadores. Suponiendo que un joven perciba una prestacin de 750 , por ejemplo, podemos suponer que su empleador no lo tendr en cuenta para fijar su salario? La puerta estara en cualquier caso abierta en Francia para el SMIC joven que haba sido hasta ahora combatido por los jvenes y por toda la izquierda.

Ciertamente uno puede concebir frmulas de renta incondicional que, al apartarse del principio de incondicionalidad dura defendido por sus promotores, pueden ser concebidos sin socavar demasiado las protecciones sociales. Pero cuando la izquierda se inscribe en esta perspectiva pierde su brjula que no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad y abandona el terreno del conflicto entre capital y trabajo.

Usted afirma categricamente que la defensa de una prestacin universal equivale al abandono de la lucha contra las desigualdades. Por qu razones?

Al hacer suyo el principio de la prestacin universal, la izquierda hace confesin de impotencia. Bajo su presidencia, Francois Hollande ha capitulado ante su enemigo la finanza. Su gobierno ha hecho pasar a la fuerza la ley Macron crecimiento y actividad que subvenciona largamente sin contrapartidas a las empresas y la ley del trabajo que desmonta la legislacin laboral.

La renta universal aparece entonces como un seuelo bajo las apariencias de la renovacin que oculta su impotencia ante las polticas de austeridad. Consiste en hacer un paso a un lado en lugar de repensar el sistema de proteccin social, para frenar la inversin en servicios pblicos y, especialmente, oculta la cuestin central de los salarios.

Sin embargo, este concepto tiene la ventaja de desplazar la orientacin de los debates polticos bajo el ngulo de la emancipacin social, en lugar de la estrategia del miedo y la regresin prometida por Valls, Fillon y Le Pen. Podramos considerar la aplicacin de esta medida complementndola con otras prestaciones?

Vale ms, efectivamente, discutir sobre la renta universal en lugar de exacerbar como Valls, Fillon y Le Pen las luchas identitarias y estigmatizar a los musulmanes. Adems este debate tiene el mrito de poner de relieve la necesidad de un ingreso mnimo -diferente de la renta bsica-, que comparto plenamente.

Tambin es posible, aunque su montante sea modesto, considerarlo como complemento de las otras prestaciones de la seguridad social. Yo pienso, no obstante, que hay que ser ms ambicioso. En lugar de una cantidad irrisoria concedida a todos no es mejor dedicar todos los recursos que podran ser liberados para unos mnimos sociales dignos bajo la condicin de los recursos econmicos y dar ms autonoma a los jvenes mediante la concesin de una prestacin que les permita financiar sus estudios y su formacin continua?

Frente a la ofensiva neoliberal todava vigente a escala europea y en el contexto de la construccin de una alternativa progresista, qu acciones estn a nuestro alcance para avanzar hacia una dinmica de conquistas sociales?

En funcin de todo lo precedente, se ve bien que una nueva dinmica de las conquistas sociales debe romper con las polticas de austeridad y poner el acento en los salarios y el aumento de los mnimos sociales. La izquierda, en la tradicin que le es propia, debera imaginar en el presente el estado de bienestar en un nuevo contexto mundializado.

La abolicin del concepto de convivencia en la reglamentacin del desempleo, la individualizacin y la universalizacin de los regmenes de seguridad social deben inscribirse en la ampliacin de los derechos sociales. La inversin en los servicios pblicos y un sistema fiscal ms justo son tambin elementos esenciales.

La cuestin principal sigue siendo, no obstante, el de la reduccin colectiva del tiempo de trabajo. En un pequeo libro escrito en 1930 y titulado carta a nuestros nietos John Meynard Keynes preconizaba para nuestra poca el pleno empleo de 15 horas a la semana. Es, en mi sentido, la perspectiva que debera movilizarnos.

Traducido por Carles Aczar para InvestigAction

Fuente: http://www.investigaction.net/es/la-renta-basica-una-via-rapida-a-la-precariedad/