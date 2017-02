Apuntes sobre Jacques Rancire y Flix Guattari

Ante una oficina de empleo: una micropoltica no policial

Al inicio del ao suelen aumentar las cifras del paro. As que pasaremos por alto las ms de cincuenta y siete mil personas que en enero del 2017 se quedaron sin trabajo, para referirnos a la Encuesta de poblacin activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del pasado ao. Aunque el nmero de desempleados descendi en poco ms de quinientas mil personas, la cifra de parados sigue estando por encima de los cuatro millones, duplicando la cantidad de hace una dcada. Pero aparte de cmputos y clculos, lo cierto es que en los ltimos diez aos se ha producido una crisis del empleo sin parangn reciente en el estado espaol, caracterizada por la crnica temporalidad, discontinuidad y precariedad laboral. Siendo as, no resulta inslito imaginar una continuada circulacin de personas por las oficinas del paro.

Ante un escenario tal podramos suponer sin necesidad de mantener demasiada cautela que aquello que se ha venido a llamar la cola del paro desbordase las oficinas de empleo para prolongarse por las calles hasta sobrepasar, si me fuese permitida la exageracin, una esquina tras otra. Y sin embargo, la cola del paro ya no es una hilera de individuos esperando ser atendidos en una oficina de aquello que se sigue conociendo como INEM (actualmente Servicio Pblico de Empleo Estatal, SEPE): la cola del paro ya no existe ms que como una imagen mental carente de expresin material, una comunidad imaginada compuesta por aquellas personas desempleadas.

Si se formase una cola aqu se montara un pitote cada dos por tres, me deca un amigo que trabaja como empleado de seguridad en una oficina del antiguo INEM. Afirmacin sta que lleva consigo la necesidad de resolver aquello que podra presentarse como una incoherencia inicial: por qu motivo la cola del paro ya es cosa del pasado si la tasa de desempleo se ha duplicado en los ltimos diez aos. Para lo cual mi amigo encontr fcil respuesta: Desde hace unos aos que se atiende con cita previa, la gente ya no se amontona y nos ahorramos llamar a la polica, que ya no viene sino es por un caso excepcional.

Pero considerando que a veces los trminos de una formulacin pueden ser reordenados de tal modo que expresen un significado velado, quisiera poner las palabras de mi amigo frente a un espejo invertido. Consiguientemente, este artculo partir de la premisa por la cual la cita previa no supone la causa de la ausencia de polica sino que representa el resultado de su presencia, aunque semejante presencia se produzca en el marco de una ampliacin conceptual en sintona con los planteamientos de Jacques Rancire. Y aunque no sea el propsito de estas lneas anticipar posturas, me siento forzado a aadir que, segn la conceptualizacin propuesta por Rancire, la polica rebasa con creces la funcin relativa a la seguridad pblica, que le resulta propia a su nocin ordinaria, para acontecer un sistema de ordenacin y legitimacin del orden existente.

Se infiere de lo dicho que este artculo tiene por propsito ponerle al ambiente de las oficinas del INEM algunas de las palabras con las que Rancire y Guattari pensaron nuestro mundo. Y aun manteniendo la cautela necesaria para llevar a cabo un intento que, por otro lado, no aspira ms que a ser plenamente modesto, siento la exigencia de arriesgarme a ofrecer un esbozo interpretativo de ciertos postulados suyos.

Por lo que, a fin de no dibujar un abigarrado mosaico de conceptos dispersos, me centrar principalmente en una idea sin la cual resulta intil la comprensin de la obra de Jacques Rancire, y esta idea no es otra que aquella que nos lleva a pensar la emancipacin como una dislocacin de la asignacin que los cuerpos reciben a ciertas funciones, sean stas intelectuales o sensoriales. Y si alguna leccin se obtiene de ello sta es la importancia de reclamar la palabra, a quienes les haya sido negada, para hablar al respecto de lo que no correspondera en aras de un irrenunciable principio de igualdad.

Pero poner a andar ciertas nociones elaboradas por Rancire requiere cuanto menos acotar un tanto ms el mbito sobre el cual se asienta su obra intelectual. As pues, desde este mismo instante hay que mencionar que su pensamiento se mueve a partir de la dialctica entre la gestin de lo comn, a la que se le dar el nombre de polica, y la irrupcin de lo comn, que se denominar poltica. Y por ms que la distincin entre ambas nociones pudiera parecer una sutileza terminolgica, no podemos dejar escapar la relevancia derivada de que, mientras la primera aparenta ser consecuencia del consenso, la segunda se reconoce como resultado del disenso.

De igual manera, unos planteamientos que si bien no son idnticos a los de Rancire s tienen al menos el mismo punto de inflexin pueden rastrearse en la obra de Flix Guattari, de quien tomar las nociones de agenciamiento colectivo de enunciacin o procesos de singularizacin molecular para referirme a la importancia de las prcticas de produccin de subjetividad para reproducir las formaciones sociales existentes o, por el contrario, promover sacudidas que por horizonte tengan procesos de transformacin social.

Segn Guattari, quien escribi buena parte de su obra en colaboracin con Gilles Deleuze, los flujos capitalsticos producen una serie de sistemas maqunicos, que no son otra cosa que elementos de significacin social operando como procesos micropolticos, indisociables de la forma en que se dispone la subjetividad colectiva de la sociedad. Aunque muchos de estos aspectos presentan un grado de complejidad que excede las aspiraciones de este artculo y los conocimientos de su autor, s se debe mencionar que, por ms especulativa que pudiera parecer, la idea de que en cualquier proceso de transformacin social intervienen formaciones afectivas de de tipo libidinal resulta basal para acercarse a su pensamiento.

Necesario ser aclarar que el sentido de lo que estamos buscando corresponde a la prctica administrativa-burocrtica a travs de la cual los usuarios de las oficinas de empleo son posicionados en el espacio de manera estanca y aislada. En pos de una atencin eficiente y personalizada, la dominacin aparece como un sistema orgnico de evidencias sensibles que empieza por ordenar sistematizadamente, a travs de la cita previa, la forma por la cual los usuarios son atendidos en la oficina de empleo sin necesidad de congregarse simultneamente en esa fila india que supona la cola del paro. Pero ser ms sencillo comprender el funcionamiento de una oficina del INEM si atendemos al recorrido que siguen sus usuarios desde el mismo momento en que acceden al local.





La Cola de Alexei Sundukov, 1986

Ante la misma entrada, en cuya puerta se sita el personal de seguridad, se orienta una mesa de atencin inicial donde se verifica la cita previa del usuario y su previa inscripcin como demandante de empleo. Si el servicio pblico de empleo ya cuenta con los datos personales, acadmicos y profesionales del usuario, se le otorga un nmero en funcin del tipo de trmite o gestin que vaya a realizar, y se le pide que se dirija a un espacio habilitado para la espera. Sentados en las sillas unipersonales que componen las filas de banquetas, los usuarios esperan a que un monitor los llame en funcin del nmero que les ha sido asignado. No est de ms decir que suelen pasar ms tiempo esperando a ser atendidos que siendo atendidos, y la mayor parte de usuarios ameniza la espera manipulando sus telfonos mviles. De darse una comunicacin verbal, suele ser entre compaeros de una misma empresa que, tras un expediente de regulacin, hacen de la accin de acudir grupalmente a la oficina de empleo un ltimo acto simblico del compaerismo que profesaban. Sea como fuere, los usuarios son atendidos individualmente en las mesas donde se lleva a cabo la informacin o tramitacin de prestaciones de desempleo, programas de bsqueda activa de empleo o de cursos de formacin laboral.

Pero por ms que a simple vista parezca un procedimiento irrelevante, la introduccin de la cita previa como dispositivo que regula el acceso y los movimientos de los usuarios en la oficina supone en s mismo la supresin de la espontaneidad de los cuerpos en el nico espacio, la cola del paro, donde su simultaneidad daba opcin a formas improvisadas de densidad humana. As como en la cadena de montaje la divisin de las tareas y el control de los tiempos resultan fundamentales para el funcionamiento del proceso productivo, en adelante los usuarios son cuerpos sistemticamente gestionados por medio de operaciones estandarizadas y ritmos programados que, al socaire del orden, la eficacia y la eficiencia, dificultan la posibilidad de que los individuos puedan compartir, conmocionarse, agitarse y eventualmente sublevarse.

A donde pretendo llegar al decir esto es al punto por el cual se comprende que la cita previa atiende a la definicin que otorga Jacques Rancire a la polica como una estructuracin estratificada del espacio social a travs de la reparticin de los cuerpos y las funciones que stos tienen en los lugares. A decir verdad ello no debe sorprender si se tiene en cuenta que, al instaurar el sistema de atencin por cita previa online, se suprime la cola del paro como espacio de informal congregacin y espontnea socializacin donde los cuerpos desbordaban las funciones a las que eran compelidos.

****

No pasa desapercibido que la asignacin de los cuerpos individuales a una determinada manera de ser, actuar o hablar, que se encuentre en correspondencia con la identidad que socialmente se les atribuye, supone aceptar la existencia de una autoridad autorizada a la ordenacin del cuerpo social en funcin de la naturaleza de cada una de las partes que lo estructuran.

A tenor de lo cual, el cometido de la polica, segn la acepcin que se recoge en estas lneas, no es otro que el de ordenar los lugares, las funciones, las aptitudes o las percepciones de las personas a fin de excluir cualquier apndice suelto o descontrolado que pudiera darse, sin ir ms lejos, en la cola del paro. As vistas las cosas, la nocin de polica no respondera tanto al modo en que las instituciones de poder disciplinan los cuerpos mediante procesos de individualizacin y normalizacin biopolticos en el sentido foucaultiano, como s a la manera en que la distribucin jerrquica los cuerpos, a partir de su posicin y funcin, dan sentido y coherencia al conjunto social.

A esta nocin de polica se le opone la de poltica, la cual alude a un suplemento de vida llamado a reconfigurar la estructuracin de lo comn, el modo en que se posicionan los cuerpos y se asignan las funciones. De modo que, para Rancire, la actividad poltica siempre adviene como exceso en relacin con la distribucin de las partes a repartir entre las partes de la sociedad . Pues en el empeo por crear espacios que sean irreductibles a las mediaciones de la dominacin se muestra, como un exceso suplementario al orden distribuido, aquella poltica que permite una redefinicin de los lmites de lo posible.

****

A veces los argumentos se comprenden mejor si son presentados desde ngulos distintos; por consiguiente, pese a que la nocin de polica ya ha sido referida, ser pertinente recurrir a la figura de Guattari para desarrollarla un tanto ms, pues sospecho que este autor asume su mismo planteamiento denominndolo de forma distinta al aludir a un capitalismo mundial integrado cuya labor esencial se encuentra en la modelizacin de los comportamientos, la sensibilidad, la percepcin, la memoria, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, los fantasmas imaginarios, etc. . Segn Guattari, cuya obra combina la filosofa con el psicoanlisis, el capitalismo mundial integrado dispone de procesos de produccin maqunica (procedimientos administrativos, tecnolgicos o comunicativos) que, al producir determinados sistemas de pensamiento, sensibilidad o deseo subyacentes a la psique, inciden directamente sobre los modos de semiotizacin humana.

Por incompleta que sea, la conceptualizacin expuesta en el prrafo superior podra aplicarse a esa forma en la que la administracin gestiona los desempleados por medio de unos sistemas maqunicos (y aqu debemos pensar tanto en los equipamientos colectivos que son las oficinas de empleo como en las relaciones interpersonales que en esos espacios se desarrollan) que, si bien moldean la subjetividad humana mediante una serie de elementos identificativos que dirigen las actividades e ideas, no necesariamente son explcitos ni visibles. De ah que la poltica ya comienza a surgir desde el mismo momento en que, antes incluso de perturbar el orden o de cuestionar su legitimidad, se empieza por visibilizar lo invisible, pues de su aparicin improcedente depender que los individuos previamente silenciados puedan designar los problemas y ampliar los contornos de accin.

****

Ante lo cual, si la impugnacin de los roles inmanentes a cualquier orden social resulta el punto de llegada vlido para afirmar la aparicin de la poltica en detrimento de la polica, necesitamos situar la atencin sobre otra de las nociones de Rancire: el desacuerdo, cuya operatividad se produce en el momento en que un particular o agente parcial asume la capacidad de pronunciarse sobre la totalidad de lo comn. Si as fuera el caso, no quedara ms que aceptar que los desempleados como grupo social, pese a representar una identidad circunstancial y accidental, son depositarios de un impulso apto para, no ya nicamente gestionar su desempleo organizadamente, sino incluso rechazar el empleo como mecanismo fundamental a partir del cual garantizar la subsistencia individual y el reconocimiento social.

Se mire como se mire, la nocin de desacuerdo no nos debe extraar si se tiene en cuenta que, segn Rancire, la lucha de clases es aquella que, a la postre, se libra entre, por un lado, la forma policial enquistada en la comunidad y, por otro, aquella otra forma poltica que surge al trazar nuevas formas de agregacin humana que por propsito tengan romper el nexo que se establece entre el discurso dominante y la forma en que los cuerpos se encuentran repartidos en el espacio. Aqu es donde entre en juego la nocin de la parte de los sin parte, que aludiendo a algo ms que a las personas exentas del reparto o excluidas de la parte, hace referencia a la idea de exceso con respecto al recuento dado a las partes de la sociedad, lo cual pasa por detonar la asignacin de las palabras, las funciones o los recursos que les son otorgados.

****

A partir de este aspecto es que nos empezar ya a situar sobre el lugar desde el cual observar la dimensin de aquello a lo que Rancire llama reparto de lo sensible para referirse al modo en que las experiencias sensibles se adscriben a interpretaciones inteligibles; o, dicho de otro modo, a la forma en que lo sensorial y lo intelectual se organizan en una presencia corporal. De manera que se estara en lo cierto si se asume la necesidad de un nuevo reparto de lo sensible, a partir de la irrupcin de lo comn y su inquebrantable voluntad por desbordar las funciones delimitadas, como condicin de posibilidad para propiciar una subjetividad en cuya potencialidad se encuentre la ruptura del orden social.

Para Guattari, aquello que Rancire denomina como reparto de lo sensible correspondera a un agenciamiento colectivo de enunciacin. Y por ms que esta expresin pudiera parecer simple terminologa pretenciosa, su significado responde a la consideracin, por lo dems razonable, de que la subjetividad sera algo as como el resultado de procesos maqunicos extrnsecos al individuo; es decir, de engranajes y dispositivos codificados sobre un soporte social, cuya condensacin en forma de subjetividad opera por medio de la introyeccin de flujos inconscientes.

De manera que no podemos comprender una subjetividad emancipadora sin aproximarnos a aquella otra subjetividad que, por oposicin a la primera, podra denominarse como opresora, y no podemos aproximarnos a sta ltima sin atender a los procesos que la configuran. Porque si de lo que se trata es de desplazar la subjetividad dominante fuera de los lmites que le dan sentido y legitimidad ser necesario determinar las coordenadas que posibiliten hallar un agenciamiento colectivo de enunciacin: nuevas experiencias de expresin y accin a travs de una creatividad derivada de formas inditas de relacionarse con los otros y de trazar sensibilidades compartidas.

****

All donde se dan nuevos espacios de experiencias susceptibles de reestructurar las sensibilidades compartidas empieza por germinar aquello otro que Rancire viene a denominar como subjetividad emancipadora, o subjetividad singular por decirlo a la manera de Guattari. Vaya por delante que para estos autores la subjetividad responde a la interiorizacin de las formas en que se comportan e interrelacionan los individuos, por lo que el pensamiento dominante penetra en la manera de sentir y pensar de las personas por medio de los cometidos y las relaciones que adoptan sus cuerpos. Intentar descoyuntar las posiciones esclerotizadas de los cuerpos en la trama social exigira dirigir los deseos hacia vectores sin escrutar, movilizando energas dispuestas a cortocircuitar los mecanismos de captura del poder.

Pero los detalles de esta subjetividad emancipadora se abordan desde un anlisis simplista si no se tiene en consideracin que se sitan dentro de una subjetividad poltica que no procede de la explicitacin de una particularidad intrnseca a un grupo social, ni de la revelacin de un ethos idiosincrtico que se hallara velado. Debido a lo cual, ser ineludible aadir una nota a pie de pgina en la que se diga que estas formas de subjetivacin no necesariamente van ligadas a una positivizacin identitaria en base a los derivados que pudieran surgir de la nocin de clase (nosotros, los trabajadores; o nosotros, los que no tenemos trabajo). Por el contrario, cualquier subjetividad emancipadora supone la articulacin de lo comn mediante el entrecruzamiento de formas particulares e irreductibles de sentir que no pueden intercambiarse y son imposibles de reificar a la manera en que trata de hacerlo la nocin de identidad.

****

Ni que decir tiene que, al escapar de una lgica identitaria relativa a una dimensin molar, cualquier subjetividad con potencial emancipador resulta concomitante a aquello que Guattari denomina procesos de singularizacin molecular que, al discurrir por cauces micropolticos, difcilmente pueden ser capturados por el poder. Modelando nuevas percepciones y, consiguientemente, comportamientos sociales, estas mutaciones moleculares poco a poco van inscribindose en una constelacin de prcticas que adquieren fuerza al desprenderse de su correspondencia con aquellas otras significaciones por las que cada individuo forma parte del cmputo de la sumatoria de las partes, cuya totalidad estructura los cuerpos en una determinada forma de ser y de estar.

Habida cuenta del nivel micropoltico en que se sita el espacio sociopoltico sobre el que se desarrolla una nueva subjetividad, me encuentro ya en condiciones de afirmar que algunas fragmentaciones moleculares del orden pueden ser rastreadas a partir de las situaciones que muestran las siguientes filmaciones. Pues por ms simblicas que sean estas situaciones, poseen de suyo las resonancias de una apropiacin semitica del espacio a partir de la cual desplegar las capacidades enunciativas que permitan afirmar aquello que no puede quedar reducido al clculo ni sometido a su lgica.

<br /><br /> <p style="margin-bottom: 0cm;" la vista de estas imgenes, me siento tentado a citar a Rancire cuando expresa que en el mbito de la poltica todo se decide a partir de cuestiones relacionadas con la distribucin del espacio: qu son esos lugares?, cmo funcionan?, por qu estn ah?, quin puede ocuparlos?, quin hace qu?. De modo que, la accin poltica siempre se articula [a partir de] una distribucin litigiosa de los lugares y de los papeles que se desempean. Siempre se trata de saber quin est cualificado para hablar de lo que es ese lugar, de lo que ah se hace<a name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"><sup>1</sup></a>.</p> <div id="sdfootnote1"> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; page-break-before: always;"> <br /></p> </div> <br /><br /><br /><br /><iframe src="https://www.youtube.com/embed/kS709ZyZ_YU" width="560" height="315" frameborder="0" /><br /><br /><br /> <p style="margin-bottom: 0cm;" sea tomada como una licencia retrica o ingenua, para Rancire la palabra es en ltima instancia ese suplemento que viene a impugnar la distribucin del lugar, el tiempo y el modo en que cada cual puede actuar en funcin de la posicin que ocupa dentro del cuerpo social. De esa misma forma en que lo expresa, diremos que detrs de todo conflicto poltico, est el conflicto sobre el hecho mismo de saber quin est dotado de la capacidad poltica de la palabra<a name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"><sup>1</sup></a>.</p> <div id="sdfootnote1"> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; page-break-before: always;"> <br /></p> </div> <br /><br /><br /><iframe src="https://www.youtube.com/embed/yflDsHrfYFI" width="560" height="315" frameborder="0" /><br /><br /> <p style="margin-bottom: 0cm;" que se pretende al mostrar este tipo de acciones es una posible concrecin de esta formulacin ms o menos abstracta por la cual, ante la distribucin discriminada de las posiciones, las acciones y las enunciaciones, <b>la </b><i><b>poltica</b></i><b> surge como aquella parte no contada del clculo estructural efectuado por el orden </b><i><b>policial</b></i>. Si damos por buena esta consideracin, debemos entonces aceptar que una alteracin de los comportamientos permite reordenar el campo de lo posible de tal modo que se ponga en comn aquello que apriorsticamente no lo era. </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" aunque fcil sea decirlo y difcil ponerlo en prctica, aquello de lo que dan muestra los videos adjuntos es que, por ms difusa que sea, existe una contradiccin entre, por un lado, participar como personas privadas de los procesos policiales de normalizacin estandarizada y codificada relativos al estatuto social del desempleado y, por otro lado, una invitacin a intervenir sobre la dimensin pblica del espacio (ya sea por medio de una fiesta o de una protesta). Vemos as como la reduccin de la distancia que separa a los individuos entre s es la contraparte necesaria del alejamiento de stos con respecto a los comportamientos seriados propios de cogulos vitales estancos. O para decirlo ms enrgicamente, <b>las prcticas polticas no existen ms que a partir del rechazo de los individuos a las esferas de vida compartimentadas y replegadas sobre s mismas</b>, donde acciones como las de fichar el paro son vividas de manera privada, asptica y apoltica.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" /> </p> <p style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm;" <p style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm;" /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" lo expuesto diremos que, ante la pretensin de la <i>polica</i> por determinar la funcin de cada cual en funcin de la identidad a la que se adscribe, la <i>poltica </i>siempre a la manera en que Rancire la entiende supone el resultado de aquellas prcticas colectivas que no dejan de cuestionarse el reparto de los cuerpos a travs de formas de resistencia micropolticas. As que bien podra decirse que <b>el paso de la </b><i><b>polica</b></i><b> a la </b><i><b>poltica</b></i><b> procede de un una transgresin de las funciones previamente estipuladas</b> mediante acciones y relaciones que ponen en comn aquello que hasta el momento era particular, y al hacerlo instituyen una comunidad donde antes no la haba. </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" la sazn, esta comunidad es portadora de una ontologa poltica particular que surge de una nueva relacin entre las experiencias y las significaciones, y a la que sin mayor hesitacin podramos denominar como <i>pueblo</i>. La sustentacin de semejante asercin estriba en considerar que, para Rancire, <b>el </b><i><b>pueblo</b></i><b> sera algo as como un absceso surgido en la urdimbre social</b>, una inflamacin del orden y la estabilidad, aquello que, segn el entendimiento del poder, al ser anmalo es malsano y, por tanto, no debiera tener cabida ni lugar. Pero ser pertinente insistir una vez ms en que la emergencia de este <i>pueblo</i> supondra el efecto poltico de un nuevo <i>reparto de lo sensible</i>, donde<i></i>diferentes formas de sentir sean racionalizadas por una subjetividad atravesada por prcticas igualitarias de indiferenciacin de las propiedades del cuerpo social. </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" /> </p> <b>Notas</b><br /><div id="sdfootnote1"> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; page-break-before: always;"> <font size="2"><a name="sdfootnote1sym" href="http://www.rebelion.org/admin/#sdfootnote1anc">1</a><sup></sup> Rancire, Jacques. (2011). <i>El tiempo de la igualdad. Dilogos sobre poltica y esttica</i>. Barcelona: Herder Ed., p. 104.</font></p> </div> <div id="sdfootnote2"> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; page-break-before: always;"> <font size="2"><a name="sdfootnote2sym" href="http://www.rebelion.org/admin/#sdfootnote2anc">2</a><sup></sup> Guattari, Flix; Rolnik, Suely. (2006). <i>Micropoltica. Cartografas del deseo</i>. Madrid: Traficantes de sueos, p. 42. </font> </p> </div></body> </html>

A la vista de estas imgenes, me siento tentado a citar a Rancire cuando expresa que en el mbito de la poltica todo se decide a partir de cuestiones relacionadas con la distribucin del espacio: qu son esos lugares?, cmo funcionan?, por qu estn ah?, quin puede ocuparlos?, quin hace qu?. De modo que, la accin poltica siempre se articula [a partir de] una distribucin litigiosa de los lugares y de los papeles que se desempean. Siempre se trata de saber quin est cualificado para hablar de lo que es ese lugar, de lo que ah se hace.





</p></body> </html>

Aunque sea tomada como una licencia retrica o ingenua, para Rancire la palabra es en ltima instancia ese suplemento que viene a impugnar la distribucin del lugar, el tiempo y el modo en que cada cual puede actuar en funcin de la posicin que ocupa dentro del cuerpo social. De esa misma forma en que lo expresa, diremos que detrs de todo conflicto poltico, est el conflicto sobre el hecho mismo de saber quin est dotado de la capacidad poltica de la palabra.





</p></body> </html>





Aquello que se pretende al mostrar este tipo de acciones es una posible concrecin de esta formulacin ms o menos abstracta por la cual, ante la distribucin discriminada de las posiciones, las acciones y las enunciaciones, la poltica surge como aquella parte no contada del clculo estructural efectuado por el orden policial. Si damos por buena esta consideracin, debemos entonces aceptar que una alteracin de los comportamientos permite reordenar el campo de lo posible de tal modo que se ponga en comn aquello que apriorsticamente no lo era.

Y aunque fcil sea decirlo y difcil ponerlo en prctica, aquello de lo que dan muestra los videos adjuntos es que, por ms difusa que sea, existe una contradiccin entre, por un lado, participar como personas privadas de los procesos policiales de normalizacin estandarizada y codificada relativos al estatuto social del desempleado y, por otro lado, una invitacin a intervenir sobre la dimensin pblica del espacio (ya sea por medio de una fiesta o de una protesta). Vemos as como la reduccin de la distancia que separa a los individuos entre s es la contraparte necesaria del alejamiento de stos con respecto a los comportamientos seriados propios de cogulos vitales estancos. O para decirlo ms enrgicamente, las prcticas polticas no existen ms que a partir del rechazo de los individuos a las esferas de vida compartimentadas y replegadas sobre s mismas, donde acciones como las de fichar el paro son vividas de manera privada, asptica y apoltica.

****

Sintetizando lo expuesto diremos que, ante la pretensin de la polica por determinar la funcin de cada cual en funcin de la identidad a la que se adscribe, la poltica siempre a la manera en que Rancire la entiende supone el resultado de aquellas prcticas colectivas que no dejan de cuestionarse el reparto de los cuerpos a travs de formas de resistencia micropolticas. As que bien podra decirse que el paso de la polica a la poltica procede de un una transgresin de las funciones previamente estipuladas mediante acciones y relaciones que ponen en comn aquello que hasta el momento era particular, y al hacerlo instituyen una comunidad donde antes no la haba.

A la sazn, esta comunidad es portadora de una ontologa poltica particular que surge de una nueva relacin entre las experiencias y las significaciones, y a la que sin mayor hesitacin podramos denominar como pueblo. La sustentacin de semejante asercin estriba en considerar que, para Rancire, el pueblo sera algo as como un absceso surgido en la urdimbre social, una inflamacin del orden y la estabilidad, aquello que, segn el entendimiento del poder, al ser anmalo es malsano y, por tanto, no debiera tener cabida ni lugar. Pero ser pertinente insistir una vez ms en que la emergencia de este pueblo supondra el efecto poltico de un nuevo reparto de lo sensible, donde diferentes formas de sentir sean racionalizadas por una subjetividad atravesada por prcticas igualitarias de indiferenciacin de las propiedades del cuerpo social.

Notas

1. Rancire, Jacques. (2011). El tiempo de la igualdad. Dilogos sobre poltica y esttica. Barcelona: Herder Ed., p. 104

2. Guattari, Flix; Rolnik, Suely. (2006). Micropoltica. Cartografas del deseo. Madrid: Traficantes de sueos, p. 42.



3. Rancire, Jacques. Op. cit., p. 193.

4. Ibid., p. 103.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.