Los parasos perdidos

El Telgrafo

El dinero mal habido se ha tratado de ocultar en muchas pocas, desde los tesoros enterrados de los piratas hasta los entierros de los narcotraficantes. Pero hoy como ayer, han existido piratas de cuello blanco, que no se ensucian las uas con tierra. Ahora hasta tapan ganancias lcitas para no pagar impuestos, convirtindolas en plata sucia. Sobre este tema existen estudios de investigadores clebres, como el del britnico Nicholas Shaxon llamado Las islas del Tesoro (en alusin al clsico de la literatura juvenil en ingls,).Para evadir impuestos, estos bucaneros contemporneos utilizan los llamados parasos fiscales, desde los bancos suizos donde los nazis depositaban despojos de guerra, hasta los bancos panameos. Por eso es tan significativa la victoria del S en la consulta popular ecuatoriana que prohbe a servidores pblicos y funcionarios elegidos tener bienes en parasos fiscales, so pena de destitucin. Este pacto tico, que algunos opositores llamaron tramposo, ha trascendido las fronteras y se habla de l en el exterior.La BBC de Londres, por ejemplo, da tres razones por las cuales ha trascendido el mbito local esta consulta:1) el problema no es solo ecuatoriano, es global;2) puede ayudar a desarticular la simbiosis entre poder econmico y poder poltico, y3) da a la sociedad la oportunidad de crear un nuevo modelo econmico-social.La primera razn dada es la ms obvia. En el mundo, se calcula que entre 21 a 31 trillones (millones de millones) de dlares estn localizados en jurisdicciones secretas, segn la organizacin Tax Justice Network. Los flujos transfronterizos se estiman entre 1 a 1,6 trillones de dlares por ao, mientras la ayuda externa mundial de los pases ricos a los pases empobrecidos llega a apenas 136 billones (miles de millones).Al pagar menos impuestos, los evasores estn robando al fisco de sus pases -menos ingresos para sostener los servicios pblicos que tambin usan ellos- y a los trabajadores que les han dado su riqueza, adems ocultan sus tramposos mecanismos financieros a miles de personas que consumen los bienes y servicios que producen y prestan. Estudiaramos en una universidad en cuyo recibo de pago dijera: parte de estos ingresos se depositan en Panam?Al actuar as, los evasores de impuestos ponen sus ganancias legales en el mismo saco que los que sobre o subfacturan en el comercio internacional, que los que reciben coimas, y hasta de vendedores de armas, narcotraficantes y traficantes de personas. Porque todos ellos esconden sus ganancias ilegtimas y hasta criminales en los parasos fiscales.Esa mana de ocultar el botn, como en el cuento rabe de Al Bab y los 40 ladrones, ha sido caracterstica de piratas antiguos, desde el capitn Guillermo Kidd (que enterr su tesoro en Long Island y muri ahorcado en Londres) hasta ciertos banqueros modernos. La sal quitea asegura que cuando muchos evasores mueran, sus almas irn a un paraso fiscal.Por todas estas razones, la ganancia del S en la consulta del 19 de febrero de 2017 les duele a algunos tanto como a Adn, al ser expulsado del Paraso. Ahora, Ecuador puede impulsar una mayor transparencia y justicia tributaria en el mbito internacional.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/los-paraisos-perdidos