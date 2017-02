Entre la continuidad trasformadora o la restauracin neoliberal

ALAI

La derecha latinoamericana vena de acumular avances, desde las elecciones parlamentarias en Venezuela, la presidencial en Argentina, el referendo viciado en Bolivia, el golpe en Brasil, y se apresuraba a conmemorar una victoria ms. Sus portavoces, de derecha y remanentes de ultra izquierda contaban con un gran resultado de la alianza de los candidatos opositores al gobierno de Alianza Pas. Guillermo Lasso, el banquero ms rico del pas, y Cynthia Viteri, otra variante del neoliberalismo, apenas se disputaban quien enfrentara al candidato del gobierno en la segunda vuelta.A pesar de la recesin econmica que se abati sobre Ecuador, como reflejo de la prolongada depresin internacional y su conocida dificultad de defenderse, dada la dolarizacin de la economa impuesta por la derecha y de la campaa sucia al igual que en los otros pases de la regin llevada a cabo por la oposicin- los resultados no fueron los que ellos esperaban. Aun sin llegar a los 40%, que le hubiera permitido ganar en primera vuelta dado que superaba holgadamente la distancia de 10% hacia al ubicado en segundo lugar-, Lenin Moreno se acerc mucho, pero le faltaron dcimas para lograr ese ndice.La oposicin ms bien se asust frente al riesgo de que Lenin ganara en primera vuelta. Inmediatamente Lasso llam a la formacin de un frente por la gobernabilidad democrtica e intent repetir el discurso de Mauricio Macri en la segunda vuelta en Argentina, segn el cual, sumando los votos de los candidatos de la oposicin, la mayora deseara el cambio.En estas elecciones, Ecuador cumpli 10 aos de Revolucin Ciudadana, el proceso que trasform ms profundamente el pas, en todas sus dimensiones. Antes del gobierno de Rafael Correa que l caracteriz como un cambio de poca y no solamente una poca de cambio Ecuador tuvo tres presidentes que lograron concluir sus mandatos, quienes fueron derrocados por movimientos populares rebelados en contra sus programas neoliberales.En una dcada, Ecuador vivi un extraordinario proceso de recuperacin del crecimiento econmico, esta vez con inmensos programas de distribucin de renta, que han promovido la inclusin social de sectores antes siempre excluidos. El Estado fue refundado, la infraestructura del pas fue modernizada como nunca, el pas conquist, finalmente, un lugar de prestigio en el mundo, con su desarrollo interno, su poltica externa soberana y el liderazgo de Rafael Correa, el personaje que proyect al pas en el mundo.Las elecciones de este ao se hacen en el marco de los efectos de la recesin internacional sobre la economa del pas, indefenso frente a la dolarizacin promovida por la derecha ecuatoriana. Correa renunci a ser candidato de nuevo y Alianza Pas lanz una lista con sus dos vices: Lenin Moreno, en el primer mandato, y Jorge Glas, en el segundo.Como ha ocurrido en las ltimas campaas en la regin, la derecha se presenta como un proyecto de cambio que mantendra las polticas sociales del gobierno. Como ha ocurrido en Argentina y en Brasil, son ficciones para conquistar votos, pero que son negadas cuando asumen el gobierno y se impone el duro ajuste fiscal de la restauracin neoliberal.Un candidato que se presentaba como socialdemcrata, extremamente moderado, sali en cuarto lugar, con una pequea votacin, a pesar de recibir el apoyo de los sectores de ultraizquierda, que expresaron su feroz posicin anti-Rafael Correa, tomando a ste como su enemigo fundamental. El candidato afirm que se quedar equidistante entre derecha e izquierda en la segunda vuelta, en contraste con la derecha, que ha apoyado en peso a Lasso.Despus de la votacin mnima que han tenido en las elecciones anteriores, la ultra izquierda esta vez no se arriesg a lanzar candidatura propia. Para el Parlamento tampoco tuvieron algn xito, confirmando su rol de declive en el apoyo popular y en la vida poltica del pas, a pesar de su lenguaje violento y la canalizacin de su accionar solamente en contra del gobierno.La gran polarizacin, como en los otros pases progresistas de la regin, se dio entre el gobierno y las alternativas de derecha, confirmando que hay dos alternativas que se enfrentan: la neoliberal y la posneoliberal. En la segunda vuelta, Lenin puede contar con la gran ventaja que obtuvo en la primera vuelta, con la mayora absoluta que Alianza Pas logr en el Parlamento, con la aprobacin en referendo de la posibilidad de que alguien que tenga cargos pblicos no pueda tener cuentas en parasos fiscales. Son expresiones de que no solamente Alianza Pas sigue siendo, de lejos, el partido ms grande del pas, sino que posee una estructura poltica nacional muy fuerte para encarar el mes y medio de la campaa.Ser una segunda vuelta de contraposicin directa entre lo que han hecho para el pas los partidos de derecha unidos todos alrededor de Lasso y los avances realizados por el gobierno de Rafael Correa, sin disfraces. La derecha y la izquierda de Amrica Latina se sentirn perfectamente representados en las dos candidaturas, as como el pasado y el presente y el futuro del continente.Emir Sader, socilogo y cientfico poltico brasileo, es coordinador del Laboratorio de Polticas Pblicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183696