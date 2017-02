Ecuador prohibir a funcionarios pblicos tener bienes en parasos fiscales

ALAI

El partido gobernante Alianza PAIS se reafirm como la principal fuerza poltica de Ecuador en las elecciones presidenciales y de asamblestas, del pasado 19 de febrero. Con un 94%* de los sufragios contabilizados, el candidato presidencial de PAIS, Lenin Moreno, aventaja con cerca de un milln de votos al que le sigue, Guillermo Lasso, con una diferencia de casi 11 puntos porcentuales (39,18% vs 28,38%). Toda vez, parece probable que habr una segunda vuelta, ya que se necesita el 40% de los votos para ganar en primera vuelta.En las elecciones para asamblestas provinciales, con el 95% de los votos contabilizados, PAIS cuenta con ms de 41% de los votos contra 25% para SUMA-CREO (la alianza de Lasso). Es ms, con el sistema de reparto, podra alcanzar una mayora simple en la Asamblea, junto con partidos aliados.En esta oportunidad, Ecuador llev a cabo tambin una consulta popular indita sobre los parasos fiscales, donde los ecuatorianos se pronunciaron mayoritariamente para que ninguna dignidad de eleccin popular ni servidor pblico pueda tener bienes o capitales en parasos fiscales. Con el 72% del voto contabilizado, los resultados dan un 55% por el S y 45% por el No.El presidente Rafael Correa propuso este referndum consultivo, conocido como Pacto tico, el pasado mes de julio, a raz del escndalo de los Panama Papers, documentos que revelaron activos financieros de personalidades y corporaciones del mundo --incluidas ecuatorianas-- escondidos en parasos fiscales. La aprobacin de esta resolucin soberana significar que, en el plazo de un ao contado a partir de la proclamacin de los resultados definitivos de la consulta, las autoridades electas y servidores pblicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en parasos fiscales, debern retornarlos al pas; su incumplimiento ser causal de destitucin. Con la clusula de un ao de plazo, se argumenta que la consulta no afectara el resultado de las elecciones realizadas el mismo 19 de febrero, ya que cualquier candidato que resulte electo, y tenga bienes o capitales en parasos fiscales, tendr 12 meses para cumplir con el mandato popular. Por su parte, la Asamblea Nacional debe en ese mismo plazo reformar la Ley Orgnica de Servicio Pblico, el Cdigo de la Democracia y las dems leyes pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano.Estudios estiman que cerca de 7.6 billones de dlares estn depositados en parasos fiscales en todo el mundo, lo que implica en muchos casos una evasin de impuestos y constituye un freno para el desarrollo, particularmente de los pases del Sur al restarles fondos para su impulso econmico[1]. Latinoamrica es una de las regiones ms afectadas por este problema, ya que pierde ms del 50% de los ingresos por impuestos sobre la renta. El 10% ms rico de la poblacin latinoamericana acumul $7 de cada $10 de la riqueza regional y la evasin tributaria suma 340 mil millones de dlares. Amrica Latina sigue siendo la regin ms desigual a nivel mundial, a pesar de grandes progresos en los ltimos aos.Un informe emitido en enero de 2017 por Oxfam seala que 32 millones de latinoamericanos podran salir de la pobreza si se pagaran los impuestos de una porcin del dinero de la regin escondida en estas guaridas financieras. De esta manera, tanto en Amrica Latina como en el mundo, los parasos fiscales se han constituido como uno de los factores que aumentan la desigualdad, por el hecho de que las personas de clase media y baja pagan impuestos y financian a los pases, mientras que las lites no lo hacen.Solamente en Ecuador, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), existen 94 consorcios de los 200 mayores grupos econmicos ecuatorianos que tienen vinculaciones con parasos fiscales. Segn datos publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de esta nacin suramericana se han fugado cerca de 30 mil millones dlares, lo que equivale a casi un tercio del PIB ecuatoriano. Solo desde 2014, han salido ms de 4 mil millones de dlares del pas hacia parasos fiscales, evadiendo impuestos que podran haber cubierto, por ejemplo, el costo de la reconstruccin de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en 2016.Ecuador ha hecho un llamado para que este tema sea tratado a nivel de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), donde impulsa la creacin de un organismo intergubernamental a favor de la Justicia Fiscal Global que pueda poner fin a los parasos fiscales. Este organismo tributario trabajara sobre la complicada red internacional de miles de tratados tributarios y sistemas internacionales paralelos, los cuales crean agujeros en la legislacin y competencia entre pases y jurisdicciones para reducir tasas de impuestos, que afectan negativamente a las economas de la regin. Al eliminar esta complejidad y las inconsistencias, permitira establecer reglas democrticas claras y as dar paso a un sistema fiscal ms justo e igualitario.En septiembre de 2016, el Canciller Guillaume Long present esta propuesta en la Asamblea General de la ONU. En enero de este ao, en su discurso de aceptacin de la Presidencia del influyente grupo G77 (que hoy rene a 134 pases), Rafael Correa anunci que este tema ser una prioridad de su periodo a la cabeza de esta entidad. Insistiremos en que se prohban los parasos fiscales para evitar la corrupcin, el lavado de dinero, la evasin de impuestos, declar. La propuesta fue bien recibida por el Grupo que hace mucho tiempo viene planteando el problema. Toda vez, Correa termina su periodo presidencial en Ecuador el prximo 24 de mayo, lo que significa que la continuacin de esta poltica en el G77 depender del nuevo gobierno. El candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, quien mantiene buena parte de su fortuna en parasos fiscales, se opuso rotundamente a la consulta popular, pues considera fue dirigida contra l.Diversas organizaciones sociales de todo el mundo manifestaron su compromiso de trabajar junto al gobierno de Ecuador por la justicia fiscal y erradicar los parasos fiscales durante el seminario internacional Hacia una agenda fiscal internacional basada en los derechos humanos: Por el fin de los parasos fiscales y por un organismo tributario intergubernamental de la ONU, que se llev a cabo en la ciudad de Quito entre los das 13 y 14 de febrero, y que fue organizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd); la Red de Justicia Fiscal LAC; la Financial Transparency Coalition y la Alianza Global por la Justicia Fiscal, junto a la Cancillera de Ecuador.En la Declaracin Final, califican de positivas las acciones internacionales del Estado ecuatoriano de promover tanto un tratado vinculante que sancione a empresas transnacionales que vulneren los derechos humanos, como la creacin de un rgano intergubernamental en Naciones Unidas para abordar los aspectos fiscales.Durante este seminario, el diputado argentino y ex ministro de economa, Axel Kicillof, recalc que la lucha contra los parasos fiscales no trata de oponerse a pequeos estados insulares, sino de poder operar desde los apndices del sistema financiero internacional que funcionan en los pases centrales y usan a las guaridas fiscales como un mecanismo para hacer el trabajo sucio que necesita el sistema de especulacin en su conjunto.Por su parte, Andrs Arauz, Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, resalt el tema de las plataformas fiscales que son utilizadas como punto de operacin de las instituciones bancarias para lavar el dinero y luego reinsertarlo a las grandes economas de los pases centrales del norte. Islas Caimn no es paraso fiscal como Suiza, sino que es usado como un trnsito donde el capital es lavado. El 99% de los bancos de Islas Caimn son bancos estadounidenses, suizos, alemanes, que mantienen operaciones en esas islas.Destac que en el caso de Amrica Latina, el 40% de la liquidez de la regin est depositada en bancos panameos y el resto se encuentra en bancos que tienen una subsidiaria en Panam.En el caso de Ecuador, casi 6 mil millones de dlares estn depositados fuera del pas en parasos fiscales, de los cuales 3 mil 200 millones estn en Estados Unidos y 2 mil 467 millones en Panam, lo dems se encuentra repartido en bancos de Alemania, Hong Kong, etc. Arauz manifest que con los dineros ecuatorianos en esos pases, se resolvera --en trminos macro monetarios-- ms del 85% de la problemtica de la fuga de capitales.[1] Las cifras de este artculo se basan en informacin publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).*Nota de Rebelin: Posteriormente a que este artculo fuera publicado originalmente, el mircoles 22 de febrero, al finalizar el recuento de votos, se dictamin que habr segunda vuelta pues el candidato Lenn Moreno qued a medio punto del 40% necesario para ganar en primera vuelta. Si sac el 10% de ventaja sobre el segundo, pero segn las leyes electorales ecuatorianas, necesitaba adems al menos el 40% de los votos.Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183691