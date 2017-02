Geopoltica histrica y la teora de la dependencia en Amrica Latina

Cuando tratamos de los fenmenos geopolticos e independencia econmica en la Amrica Latina del Siglo XXI, se trata de contraponer un elemento indiscutiblemente sobresaliente contra una realidad que yace oscura a un pasado perdido mas retricamente por los miedos de unas generaciones ideolgicamente en disputa que por las fuerzas de realidades concretas. El peso de las verdades siempre tiene su propia gravedad y termina atrayendo hacia ella a las personas. Tampoco podemos partir sin clarificar que estos fenmenos geopolticos son ms bien efectos que causas y deben ser vistos como tales. No se puede negar que existe una relacin clara entre geografa y pensamiento poltico, tampoco se puede negar que el pensamiento de las generaciones que conformaron un debate entre la vieja y la nueva izquierda entre las dcadas de 1960 hasta 1980 ya ha sido superado por la propia realidad mundial, sin duda ese debate tiene herederos en la actualidad pero los contextos y realidades son muy diferentes. Sobre todo ha cambiado en como esta el mundo conformado a casi 30 aos de la cada del bloque socialista gravitante a Mosc. El triunfo de occidente en la guerra fra es la gran fanfarrea que aun cantan los crculos de poder en el norte global, aun cuando no se habla jams en publico de ello, ni se reconoce su importancia en trminos histricos, se le otorga mayor peso a la II Guerra Mundial en la conformacin actual de intereses de poder, cuando en realidad el factor histrico mas determinante es otro.

Por otro lado, ha sido establecido en mis anlisis previos que el principal objetivo de los tericos dependentistas, cuyos principales exponentes fueron Fernando Cardoso, Anbal Pinto, Gunder Frank, Paul Sweezy y que Eduardo Galeano tradujo en prosa potica digerible a las masas intelectuales, no era exclusivamente denunciar las formas y desmesuras del capitalismo contemporneo. Estas tendencias, inconscientemente motivadas por una posicin poltica propia, ms bien terminaron estableciendo determinadamente un camino explicativo ms conveniente alejndose de las teoras marxistas que implicaran un anlisis exhaustivo de las contradicciones de clases en la espacio de la sociedad ncleo y de las formas antagnicas en que el capitalismo termina produciendo pobreza en cada figura al interno del estado - nacin. Porque no explicar pues ilustrativamente estas formas es la pregunta que nace. Sin desmeritar a esos autores nos referimos a ellos como un grupo de personas que, si bien, esmeradas en el cambio, lograron hacer un epigrama impensable en cualquier otra regin del mundo en aquel momento. El problema fue que lograron imponer su teora al tiempo que eran aplaudidos por la comunidad internacional que termin por diseminar sus publicaciones alrededor del mundo pues se adaptaban bien al statu quo, y a la explicacin principal del tema de la pobreza. Mas tarde aparecera otro miembro de la nueva izquierda, Immanuel Wallerstein, complementando y refinando la teora inicial de la dependencia adaptndola al publico y nivel intelectual del siglo XXI en el as denominado Sistema Mundo. En este aparecera ya no solo una periferia y un centro sino una semi-periferia.

Nuestra postura es que la dependencia capitalista transnacional no es el origen sino el resultado (aun fallido) de las condiciones de las luchas de clase nacionales. En este artculo analizamos la historia de las relaciones de dependencia, o sea de las consecuencias del entramado mundial de relaciones de poder, ahora capitalista, para contraponerlo con una realidad tangible, un discurso hegemnico al interno de la izquierda que termina dominando la raz del propios sistema poltico que pretende establecer.

En cuanto a la premisa que uno de los elementos ms sobresalientes en el subdesarrollo de nuestra regin ha sido entre otros el aislamiento y la uni-direccionalidad de las repblicas hacia un centro externo y como consecuencia la divisin entre stas, se exponen las siguientes notas sobre los elementos geogrficos e histrico-polticos que refuerzan esta nocin. Hablamos de cmo esta tendencia ha sido mantenida desde el inicio o bien antes de la liberacin independentista de las repblicas pero tambin de cmo han sido utilizados por las potencias extranjeras a la regin con sus aliados locales de clase para acentuarlos hacia determinados resultados polticos a nivel de pas. En ese sentido demuestro, aunque no siempre evidentemente para el lector, como ms frecuentemente que no, se ha depositado sobre esta teora sub imperialista, y la subsecuente dependencia capitalista, como la razn primera del actual estado de cosas en Amrica Latina, es decir, su decadencia generalizada.

Desde el punto de vista global, Amrica Latina es una guirnalda de tierras predominantemente estrecha que cae como domin en un eje norte-sur rectilneo y continu uniendo las tierras del norte mexicano con las puntas de la Tierra del Fuego argentina y chilena. Se trata de una de las expansiones territoriales ms extensas del mundo respecto a un conjunto de pases de denominacin comn cultural. Los lazos histricos, lingsticos, culturales y polticos en esa regin del mundo son incontestablemente similares. Posiblemente ninguna otra gama de pases comparten tantas cosas en comn como los pases de Amrica Latina, cercanos tal vez solamente a los pases rabo-musulmanes que se extienden desde las costas occidentales de frica en Marruecos y Mauritania hasta Pakistn. Esta franja de tierra generalmente escarpada en su flanco occidental por las dos predominantes cordilleras montaosas y generalmente extendida en su flanco oriental atlntica acoge esparcidamente entre innumerables valles al menos 500 millones de habitantes rurales y ahora predominantemente urbanos. La regin se ensancha solamente en la lnea recta que cruza entre el cabo ms sobresaliente del estado brasileo de Rio Grande do Nord, y las costas del norte de Per. Sin embargo, este ensanchamiento es interrumpido, lo separan las grandes extensiones de selva amaznica inhabitada produciendo una nueva estrecha lnea martima de conglomerados poblaciones lusfonos que se extienden desde Manaos y Belem hasta Porto Alegre pasando pro Recife, estas grandes franjas poblacionales se unen con una gran confluencia de habitantes hispanohablantes en el ro de La Plata. A los 300 millones de estos ltimos se unen 200 millones de brasileiros. La construccin de la capital de Brasil, Brasilia, en la dcada de 1950 se concibi como un intento por romper el esquema de orientacin martima nacional y proceder a la conquista territorial del interior. Su xito es aun cuestionable, pero refleja que el fenmeno de dispersin de nuestras poblaciones es un problema relativo.

Como resultado y relativamente a otras regiones del mundo, las comunicaciones terrestres y martimas entre estas naciones son dispersas y la intensidad de las interacciones es baja, sobre todo en Suramrica que presenta una densidad poblacional bastante floja. En Centroamrica y el Caribe aunque la densidad poblacional es significativamente ms alta, esta rea est an ms orientada a las relaciones con el gran territorio norteamericano que entre ellas mismas en comparacin al cono sur. Por ejemplo, es un hecho real que prcticamente las relaciones polticas y comerciales de las Antillas con Centroamrica son casi inexistentes, un asunto inconcebible a estas alturas de la historia, sobre todo en un momento que el mundo vive una gran expansin de la conectividad internacional, un fenmeno que se ha dado en nuestra regin pero comparativamente acentuado.

Por otro lado, uno de los elementos ms caractersticos de la regin, y de todo el continente americano en general, es el hecho de estar rodeada en los costados por dos grandes masas de agua. Los dos grandes ocanos de la tierra rebaten sobre sus costas aislndola del resto del mundo, por un lado el Pacifico y por otro el Atlntico. Este fenmeno ha creado a la vez un efecto y tambin un sentido propio de aislamiento de toda la regin y sus habitantes con respecto al resto del mundo. El caso de los Estados Unidos y Canad, aunque tambin han sido republicas aislacionistas por conviccin, es distinto pues sus costas no solo estn dispuestas desde una posicin ms oriental hacia Europa sino que se encuentran en el mismo hemisferio (norte) que sus ex metrpolis coloniales, Gran Bretaa y Francia. Eso facilit la comunicacin y la cercana de esas grandes regiones que constituyen hoy en da el centro de potencia de la economa occidental, Europa occidental y Norteamrica. Espaa por su parte, decayendo la fuerza de su nacin desde fines del siglo XVIII, ha tenido muchos problemas para mantener con fuerza los lazos con sus ex colonias, contribuyendo an ms al aislamiento de Amrica Latina desde el punto de vista cultural. Espaa, adems de sus limitaciones tecnolgicas una vez llegada la cada de su imperio, se distancia de sus ex colonias tambin por una lejana hemisfrica.

Cabe resaltar, sin embargo, que el tringulo formado por el bloque de tierra que contiene a las repblicas de Suramrica se encuentra orientado hacia las tierras africanas desde donde, segn las teoras de formacin de la tierra, este ltimo se separa a una velocidad de 2 centmetros por ao. Este efecto de despegue ha ligeramente alineado la costa del Pacifico no solo con la costa atlntica de Norteamrica sino con el eje central del continente africano orientando ambas puntas hacia el centro antrtico del polo sur. Eso si tomamos a frica como un tringulo. En ese sentido el cono sur ha percibido una lejana estimada tanto de Europa occidental como de EE.UU en trminos proporcionales guiando su comercio hacia ambos lados y permitiendo relativa independencia en eleccin propia nacional. De todas formas las mrgenes sur de Brasil y las naciones del Rio de la Plata ya constituyen prcticamente entornos emparentados con la Europa latina de nuestros das. En ese contexto, Norteamrica goza y reclama de influencia predilecta sobre Centroamrica y Mxico, y en alguna medida sobre el Caribe quienes se encuentran arrinconados en las sombras internas del golfo de Mxico cual barrera fsica. De hecho Mxico termina encontrndose mayormente alineado a las tierras occidentales de la Nueva Espaa norteamericana. Los ejemplos ms tangibles de este fenmeno lo determinaremos por la reparticin fsica de los mercados hecha por las grandes potencias comerciales en su momento. Lo encontramos en los tomacorrientes de dos paletas que se encuentran en Centroamrica en oposicin a los dos palillos redondos de conexin europea que se encuentran en Chile o Argentina. Lo vemos en el sistema decimal que llega hasta Costa Rica con 0,000.oo y que de Panam en adelante se convierte en 0.000,oo y tambin en el zonaje determinado para el uso de DVDs en formato pelcula. Centroamrica y Mxico permanecen al completo dominio norteamericano al tiempo que Suramrica, un tanto alejada, goza de mayor independencia relativa, aunque siempre dominada. Un conocido dicho mexicano ilustra esto Ay pobrecito Mxico; tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.

Por otro lado, existe el discurso de la reparticin cultural del mundo actual por parte de las naciones de Europa occidental (Holanda, Blgica, Gran Bretaa, Francia, Espaa y Portugal) y tiene mucho que ver en la teora expansionista del capitalismo de la dependencia pues intuye sobre las condiciones y circunstancias de las relaciones de poder colonia metrpolis. Este sistema termina siendo el que EE.UU incriminara para hacer su propia aparicin, despus de sus aventuras colonialistas fallidas en Cuba y las Filipinas concibiendo un sistema mundo de extraccin corporativa que sustituira a las West Indies Companies a travs de un orden nuevo liderado por ste. Europa terminara aceptando a regaadientes, incluso Portugal en los tardos aos 70, sin embargo la evidencia muestra que en la actualidad prevalece aun una va intermedia entre estas relaciones Colonia Metrpoli y el poder corporativo en donde prima el mejor, el ms competitivo.

Desde el siglo XX Espaa evoca gran parte de sus fuerzas para obtener hegemona en Europa, un espacio fsico privilegiado para ella, esto prevalece a cambio de jugar partido demasiado estrecho con las grandes potencias suramericanas, que si bien son sus hermanas, hijas propias, padecen de un aborto eminente. Nadie puede negar que la repblica hermana de Espaa es Argentina ms que cualquier otra nacin europea. En algn momento de la postguerra, Espaa observa y toma como direccin, opuesta a Portugal, formar parte del club de naciones poderosas, un puesto que aun hoy en da lucha por obtener, en el G8, en el Consejo de Seguridad, en la OTAN, y que en general constituyen grandes fracasos para la poltica exterior espaola. En este menester observa a sus ex colonias con poco empeo, poco empuje diplomtico y pocos esfuerzos polticos. La llegada de la democracia espaola de los aos 80 acenta an ms esta orientacin. Portugal, por su lado, toma otra decisin, percibiendo su rol poco protagnico en la escena de Europa unida y en la OTAN, en la que decide participar desde 1985, pero sin dejar de lado lo que sera su principal eje en la poltica exterior; las relaciones con las ex colonias lusfonas. Espaa observa esta desproporcin lusfona como eje comparativo, pues el balance Lisboa-Brasilia es muy distinto del de Madrid Buenos Aires y Mxico. La fuerza requerida para ejercer predominancia es inmensa y Espaa prefiri acoplar solamente algunas de sus principales alianzas, como ser Cuba en cierto momento, Mxico, Argentina y ms recientemente Colombia y Per. Ms que una repblica madre empecinada en su rol hegemnico durante la crisis de privatizaciones, Espaa moviliz todo su potencial para adquirir activos argentinos en un sinnmero de sectores de la economa. A pesar de eso la Espaa, que en los ltimos 30 aos ha intentado acercarse y estrechar lazos comerciales y culturales en nuestro continente, se ve con la penosa situacin de encontrar un mundo completamente distinto al que dej casi dos siglos atrs. Aunque nunca dej por un lado sus lazos con las repblicas del Caribe y con otras grandes capitales en muchas de las regiones internas de las naciones algunos de sus habitantes nunca han visto espaoles en sus vidas, y penosamente en los casos de bajo nivel educativo no se sabe qu es Espaa o que de ah se deriva nuestra lengua castellana. Lo opuesto ocurre hoy en da en las excolonias portuguesas, en donde la gran mayora de la poblacin percibe la influencia cultural portuguesa en sus propias culturas, y no solo el sincretismo, sino la percepcin a favor o en contra de pertenecer a esa comunidad de naciones. Obviamente hay razones mucho ms complejas para explicar este fenmeno pero contribuye como elemento explicativo en nuestro debate sobre la relacin poltica que podra ostentar la Espaa de hoy en nuestros territorios.

Contrario a las colonias ex portuguesas exceptuando Brasil, las naciones latinoamericanas se constituyeron finalmente como sus propios centros indiscutibles de cultura hispana, aun en el caso de las pequeas repblicas de Centroamrica. En nuestra regin, la nacionalidad nace en cada capital hispana, y la ex metrpolis, la corte de Madrid, poco juega en el papel de identificacin inicial e identidades nacionales de la actualidad. Un puesto distinto ocupa Lisboa, Paris y en cierta medida Londres en el rol de definicin de la lusofonia y la francofonia respectivamente. Gran Bretaa result experimentando algo parecido a Espaa implantando repblicas puramente independientes, sin embargo su rol como potencia mundial ininterrumpida prcticamente desde el siglo XVIII (aun en G8) provoc que su impacto cultural, y de hecho control geogrfico sobre sus excolonias, predomine hasta nuestros das. La corte de Londres es aun soberana sobre Canad, Australia y Nueva Zelanda y sostiene una gran hegemona sobre las relaciones por un lado transatlnticas de Europa con EE.UU. (aunque no siempre fue asi) y por sobre la Commonwealth of Nations.

Por otro lado, las interacciones de los pases de lengua portuguesa constituyen un claro ejemplo de los lazos culturales de Lisboa con sus ex colonias. La organizacin CPLP (Comunidad de Pases de Lengua Portuguesa) es una organizacin supranacional muy funcional y cuyas jurisdicciones se extienden desde Amrica del Sur hasta el Sur Este Asitico. La CPLP tiene funciones tan ambiciosas que llegan a inferior en los sistemas poltico-sociales de los pases miembros. Durante los ltimos aos de la colonia portuguesa los nacionales de las colonias gozaban de una ciudadana lusfona. Seguidamente se da una ruptura con la metrpolis durante la independencia en las dcadas subsecuentes a la 2da guerra mundial. Sin embargo, casi de inmediato se da un acercamiento. Tambin Portugal, durante la guerra fra tuvo una posicin de apoyo a los procesos de autodeterminacin de Angola y Mozambique, tendiendo a remediar las condiciones del lado de la Unin Sovitica ms que del lado de las dems potencias Occidentales capitalistas con las cuales seria socio en la OTAN. En el caso de Timor Leste, Portugal no reconoci nunca la invasin indonesia y abog frente a las Naciones Unidas por la liberacin de ese pas desde el primer momento y hasta la ejecucin del referndum de independencia, oponindose frontalmente a las intenciones de Australia y el resto de socios dentro de la OTAN y la UE. Es evidente que una menor ejecucin de fuerza imperial y mayor integracin colonial con los territorios de ultramar hacen que las colonias portuguesas sean las ltimas en el mundo en independizarse ya bien adentro de los aos 70. Muchos africanos sentan que Portugal ms que un amo colonial era parte de su territorio pues les haba otorgado una nacionalidad, un gentilicio portugus. Portugal, no poseyendo un ejrcito ni cercano al tamao de lo que tena Francia, negocia con una poltica integracionista ms consenduada en ultramar que cualquier otra potencia europea. A tal punto que hoy en da Portugal es considerada como repblica hermana entre muchos pueblos lusfonos y se dice de Lisboa ser la capital con menos racistas en Europa occidental.

La historia de Inglaterra como potencia anfitriona sobre Amrica Latina durante todo el siglo XIX tiene una remarcada importancia sobre el nacimiento de las nueva repblicas. Todo giraba en torno a Londres en cuanto se refiere a crditos bancarios, transporte con Europa, importaciones y exportaciones, los embajadores y cnsules de Westminster eran las figuras ms sobresalientes en la poltica local en cuanto a todo el contexto internacional. Era con Inglaterra que los gobiernos latinoamericanos negociaban todo intento de proyectos desarrollistas sea minera, ferrocarriles, produccin interna etc. Gran Bretaa traa consigo toda la audacia de la revolucin industrial que estaba ocurriendo en ese tiempo real en el archipilago. La disciplina corporal de las fuerzas productivas inglesas haban superado todo presagio europeo, convirtindose el archipilago en una fbrica mundial de productos de alta tecnologia. Por primera vez las repblicas pueden sentir el impacto de la dependencia y una desventaja estructural que las debilita. A pesar de la recientemente acuada poltica Monroe en Estados Unidos, Inglaterra continu gozando de privilegios de dominacin debido a las implacables destrezas de su flota mercante durante todo el siglo XIX. Inglaterra hizo con Latinoamrica simplemente lo que vena haciendo desde haca dos siglos en la India, en frica, y en sus otras new world colonies (Nueva Zelanda, Australia, Sur frica y Canad), comerciar con privilegios aduaneros sus productos industriales a cambio de adquisicin de materias primas y proteccin militar, penalizando a otras potencias. Estados Unidos, aunque se perfilaba ya con una gran nacin the American Continent no tena flota mercante desarrollada, no posea estructura fsica ni institucional para emprender un agresivo comercio exterior ni mucho menos para poseer imperios coloniales, la industria era precaria, y aunque lo deseaba, se lo impeda el hecho que en gran parte, las fuerzas nacionales estuvieron desde la independencia, concentradas durante 100 aos en la formacin de la propia nacin. Los 13 estados fundadores, en lugar de mirar hacia el Atlntico, se miraban obligados a concentrarse en lo que estaban haciendo, sin saber a ciencia cierta las consecuencias que tendra, los millones de pioneros que se internaban en los bosques interminables del oeste para poblar otros estados de nueva creacin. La conquista del Oeste result siendo una tarea tan extensa que le llev un siglo a EE.UU. poder salir de su caparazn y llegar a disponer de recursos naturales en gran escala externos a sus fronteras en el Caribe, Mxico y Centroamrica. Es a finales del siglo diecinueve que el capitalismo nacional se ve ya forzado a buscar recursos forneos en las inmediaciones de su territorio, no sin afectar esto lo que se conoce internamente como la poltica de Aislacionismo. El trmino se da ms por una circunstancia que por una conviccin propia pues posteriormente en la historia se observa como EE.UU. inevitablemente rompe con ese aislacionismo y desarrollara todo un imperio moderno, cual Roma Antigua, que llega a extenderse en el resto del mundo.

Espaa, que tuvo relaciones estrechas con el tercer mundo, benefici su nueva posicin de potencia recientemente adquirida en contraposicin al mantenimiento de esas relaciones. Si bien las naciones latinoamericanas, semi esclavistas y ms conservadoras que sus contrapartes portuguesas se prestaban a este tipo de situacin. Cuba reclam en su momento este distanciamiento, sin embargo no constituy masa crtica para un cambio. Fidel Castro lleg a pronunciar en entrevista con TVE sus esperanzas de una Espaa ms cercana a los procesos sociales en los pases del sur. Con la llegada del partido Podemos Unidos a la poltica espaola se espera que este fenmeno cambie o se balance. Sin embargo, lo que se da como tendencia histrica contempornea es ms bien un aborto poltico de Espaa hacia sus ex colonias. Incluso para un sector poltico latinoamericano esta separacin se percibe como calamidad familiar sobre todo despus de las infortunadas palabras del Rey Juan Carlos en plena cumbre iberoamericana en Santiago de Chile. A partir de este momento Espaa desvela su clara preferencia sobre las lites comerciales del conteniente rompiendo con la nueva izquierda poltica y con los pueblos detrs de sta. En la actualidad existe solamente esta unin entre pueblos, desde amplios sectores de las poblaciones andaluzas y canarias con las masas latinoamericanas. Por alguna razn ha sido la nica regin peninsular en ocuparse de los menesteres ms all del Atlntico. La institucionalidad septentrional de la pennsula ha favorecido las relaciones con Amrica, y las ha contrapuesto en alguna manera a las relaciones con Europa occidental, mientras el problema se agudiza desde Madrid hacia el norte es ms que evidente. Es muy probable que este fenmeno sea un pacto de la poltica espaola de antao. Aunque es extremadamente extico que una nacin deba dividir geogrficamente su poltica exterior. De alguna manera tambin Espaa, en complacencia con las potencias europeas y EE.UU., entrega su sistema educativo universitario y la potencia de su industria al destino. En Espaa es evidente que por un lado, las universidades e instituciones de investigacin, y por el otro, tanto su desarrollo tecnolgico como la produccin tecnolgica no responden al nivel de desarrollo social que el pas ha obtenido desde la ltima mitad del siglo XX y a la largo de su gloriosa historia. Por alguna razn se ha impuesto un acuerdo poltico en el que se ha percibido con miedo que un eventual desarrollo de la academia espaola, y por tanto su sistema productivo, podra ser plagiado como modelos de desarrollo por parte de las repblicas americanas dado el nivel tan aproximado de stas. Resulta desconcertante como incluso las universidades portuguesas acuerdan hoy en da un mayor desarrollo de la ciencia y la investigacin global que las espaolas que permanecen provincialistas. Salamanca es un mito en Amrica Latina, sin embargo no tiene ninguna preponderancia en el contexto Europeo. Solamente la Universidad Complutense y la Universidad Autnoma de Barcelona sobresalen pero Espaa podra aspirar a mucho ms que eso. Es as como meramente por su localizacin en Europa los ttulos online venden como pan caliente entre las clases medias latinoamericanas. Sin embargo, encontramos la explicacin en que la crisis financiera internacional del 2008 golpe tan fuerte a la nacin pues se encontraba gozando, desde haca dos dcadas, de estndares de vida muy superiores a los que su sistema cientfico productivo podran aspirar. Muchos autores denunciaron estas mismas razones por sobre lo que estaba pasando, la cada de la economa espaola fue ms fuerte que en otros pases pues Italia, Grecia o Portugal estaban ya consignadas a una economa menos creciente y el nivel de vida era el adecuado al nivel de desarrollo real de cada regin sobre todo en Italia, en donde se aprecian sustanciales diferencias econmicas entre el norte y el sur, idnticas y correspondientes a las que se ven a simple vista en cuanto al desarrollo industrial y cientfico entre el norte y el sur. Esto no pasaba en Espaa en donde incluso la pobre Andaluca estaba gozando, desde finales de los aos 90, de niveles de ingresos altos y no paraban las inversiones en aeropuertos, carreteras y trenes de alta velocidad (que hoy en da son vistos como elefantes blancos). El establishment de poder en Espaa, muy probablemente en consonancia con EE.UU. y Europa, haba estimado que el bajo desempeo industrial poda ser sustituido con dos elementos. Por un lado, el boom artificial de la construccin que pareca no tener lmites inyectaba capital a la economa de los espaoles de a pie otorgando prosperidad a la inmensa y predominante clase media espaola, y por otro el desarrollo de marcas que podan competir internacionalmente dados los bajos costos de la mano de obra espaola en comparacin a las otras repblicas europeas no sin imitar, fortalecindose, su calidad y prestigio, pues despus de todo los habitantes de Vietnam o Honduras no saben diferenciar entre la calidad de las costuras hechas a mano en Italia o las prendas maquiladas en Turqua por firmas espaolas como Zara, Mango, Desigual y otras, pero tambin Banco Santander, BBVA, Renfe, Telefnica, Santillana y otras. Es as como mientras las grandes marcas francesas inundan el mercado espaol (Carrefour, Renault, Fnac, Total, etc), son las grandes firmas espaolas de textiles, frmacos, editoriales y otros de industria intermedia inundan el mercado latinoamericano, que puede pagar stas y no las francesas que resultaran demasiado caras. Aunque no parezca a primera vista estas transnacionales de maquila y servicios no estn sustentadas por un verdadero desarrollo interno y promueve una industria rudimentaria que si bien crea empleos, no estn contribuyendo al desarrollo en escala de la economa espaola, ni mucho menos una industria integral; clave para el desarrollo verdadero y mantenimiento del Estado de Bienestar. En algn momento a finales del siglo XX Espaa es incluso desprovista de su propia marca de produccin automovilstica, al tiempo que de golpe produce algunas partes para el nuevo Airbus A380, pero no podra estar, al da de hoy, preparada para ensamblar completamente, de la misma manera que lo hace Francia justo a escasos kilmetros de su propia frontera con Espaa, en Toulouse. Algo muy similar a lo que ya pasa en Brasil que no teniendo industria integral y en escala posee una de las tres grandes marcas mundiales exportadoras de aeronutica. Pensamos que Espaa o es participe de ello voluntariamente a travs de algunas piezas de su poltica interna, o sin darse cuenta forma parte de una estrategia internacional de complot a su economa. Habr que observar que sucede en los prximos aos, y en las decisiones que tome el gobierno espaol podremos observar hasta qu punto estn interesadas las naciones occidentales a seguir inyectando artificialmente capital en Espaa, con el objeto de crear un desarrollo ficticio, y hasta donde Espaa estar interesada en aceptar esa manipulacin que no hace ms que afectar a sus propios habitantes. De estas decisiones podremos inferir de cuanto son capaces las ambiciones imperialistas, y hasta qu punto, es importante para occidente la pobreza y subdesarrollo de Amrica Latina desde todas las fuentes de donde esto pueda emanar. Un miedo real confirmara que de acuerdo a los termmetros occidentales, Amrica Latina tiene ya las condiciones del desarrollo, unas condiciones reprimidas, para su propia liberacin econmica, explicando esto el empuje que tienen los gobiernos independientes en su desarrollo econmico. Lo confirman el hecho de como el PID de Venezuela y Ecuador se han ms que duplicado al solo entrar en vigor una serie de polticas que rompieron con el antiguo modelo econmico.

Una declaracin de la casa real espaola en el contexto de la madurez de la crisis financiera despierta curiosidad, y confirma esta tesis, la tesis de que dentro del establishment espaol se ha aceptado este fenmeno de asimilacin anti industrialista. Espaa en la actualidad sirve como puente geogrfico para nuestra regin con respecto a las relaciones con el resto del continente Europeo, y muchas veces con las tierras ms lejanas del mediterrneo oriental, o sea el medio oriente y frica. Durante la ltima crisis econmica el abdicado rey Juan Carlos, en una cumbre iberoamericana hizo un llamado de bienvenida, y ofreci privilegios, para todas las corporaciones latinas que se establecieran en Espaa en bsqueda de nuevos mercados para Latinoamrica ofrecindose como un puente para las regiones ms all del estrecho de Cdiz. Un movimiento bastante inteligente pues Espaa ofrece costos de transaccin relativamente bajos con respecto a sus vecinos a la vez que las industrias y marcas latinoamericanas carecen de conocimiento en general, ms all de Europa. Pero nuevamente, el llamado del Rey Juan Carlos, se da para fortalecer un rol de servicios y no un rol de asiento productivo para los capitales latinoamericanos, fortaleciendo el mecanismo de desbalance productivo industrial del cual ya padece Espaa y que hemos subrayado aqu.

Para analizar las relaciones de poder externas al continente es necesario observar progresivamente desde el siglo XVI la evolucin de las relaciones comerciales y polticas entre las grandes potencias mundiales ms influyentes en nuestra regin. Se perfilan vistosamente Gran Bretaa y Espaa en Europa desde el siglo XV y EE.UU. desde el siglo XIX hasta nuestros das. Es necesario entender el pasado inmediato al siglo XX para observar desde que punto de partida ocurren las interacciones comerciales que firman y entornan con seguridad, tratados a puerta cerrada, que desconocemos, sobre el futuro de nuestra regin. Un estudio exhaustivo de este tema debera escudriar al dedillo los archivos coloniales en Washington, Londres y Madrid.

La cada del imperio espaol comienza con la relativa pujanza de las otras monarquas martimas del occidente europeo. Debilitan su predominancia desde el siglo XVI el reino de Los Pases Bajos, que con su austeridad calvinista acumulan grandes riquezas, adems de una alianza militar con Inglaterra, igualmente protestante, que tambin construye un podero martimo a la vez que desarrollo un sistema poltico ms evolucionado y que termina con una revolucin parlamentaria en 1688. Ms adelante aparece Francia, con su gran extensin territorial y su privilegiada ubicacin dentro de Europa, teniendo simultneamente acceso al canal de la mancha (English Channel) al atlntico por sus costas occidentales y al mar mediterrneo por el sur. Aunque Espaa continua siendo una potencia, aliada a los borbones desde el Rey Felipe VI (con la muerte de Carlos II y los tratados de Utrecht en 1713) ya a fines del siglo XVIII est claro que la gran disputa por el control de Europa se da entre las grandes potencias Inglaterra, que ya haba anexado a Escocia, y la vastamente territorial Francia. Un gran imperio ingles estaba forjndose, aunque con altibajos en todo el mundo. Francia por su parte estaba por vivir su gran revolucin, el evento ms importante de la poca pre capitalista y que anunciaba el inicio de la cada del feudalismo. Al otro lado del atlntico, y ante las calamidades impuestas por la mala administracin de Londres, Estados Unidos se ha enfrascado mientras tanto en una revolucin y guerra independentista de la cual sale victorioso, no sin muchas fracturas econmicas y con una debilidad poltica importante. Un gran movimiento iluminista inunda las clases altas de Europa y Amrica, inclusive las cortes imperiales de Austria Hungra y Rusia son influenciadas al igual que algunos miembros de la nobleza francesa. Sin embargo Espaa, pierde el rol protagnico que ostento durante varios siglos. A pesar de una invariable integridad territorial peninsular, y su posicin privilegiada hacia los mares y ocanos del mundo, el sistema poltico espaol no muestra progresos, las provincias se limitan a la produccin agropecuaria, no se moderniza, como en el norte de Europa, con una mnima dosis de mecanizacin y manufacturas. Las cortes de los Borbones adems, se enfrascan ciegamente en el emprendimiento del catolicismo romano. Espaa se convierte en la principal aliada del vaticano, adems que la continuidad de la inquisicin y purificacin etno-racial al expulsar a los judos, y obligar la asimilacin de rabes, judos y gitanos que deciden no huir a Amrica, constituy el principal emprendimiento poltico durante varias dcadas.

Ante la independencia de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Espaa luchan por el control territorial de Louisiana, el flanco izquierdo del rio Mississippi y los territorios al norte del rio Ohio y Canad, los grandes lagos. No se ha desatado aun la imparable expansin territorial de las ex colonias britnicas, ms tarde unidas por una constitucin sin precedentes creada en 1787. La lucha por el control de las Antillas es el inters primario de las grandes potencias, sin embargo, tambin se enfrascan en algunas luchas por colonizar territorios, Buenos Aires fue tomado en algn momento por las tropas inglesas, y Francia logro imponer un emperador en Mxico por algunos meses. La superioridad militar de Francia e Inglaterra las llevaron a una lucha similar en muchas otras regiones del mundo como la India y la Cochinchina. El mundo fue repartido a diestra y siniestra a la vez que se forjaban grandes imperios industriales a ambos lados del canal de la mancha. Las rutas martimas europeas, comerciaban, dependiendo los acuerdos entre naciones, desde Portsmouth, en el oriente ingls, Nantes y Toulon, Vigo, Lisboa y Cdiz en el Atlntico. Las rutas orientaban casi siempre rumbo al sur oeste aprovechando la corriente ocenica. Las Antillas eran el rea de acopio y espera de las flotillas europeas y prembulo para las diferentes acciones a tomar. El Oro y la plata de Amrica eran en gran parte empotrados hacia La Habana o Santo Domingo, o por el Rio de la Plata.

Mientras tanto en Estados Unidos se forjaba en la conquista del oeste, los pioneros en sus tpicos vagones de caballera rudimentaria cargados de nios, hachas y azadones, sin saberlo, llevaban consigo en sus manos el futuro de la gran nacin. Sin embargo, de momento una fuerza naviera norteamericana era impensable y su podero militar tambin era cuestionable. Las batallas ganadas se daban solamente por disputas territoriales con Inglaterra, pero los ingleses llegaron en algunas ocasiones a trasgredir incluso el territorio ms establecido de la costa este. Sin embargo, tan temprano como durante la administracin de James Monroe , comienza ya EE.UU. a disipar sus ansias imperiales, as en 1823 decreta su primera poltica exterior de larga duracin, la famosa Doctrina Monroe. Mientras el pas se estabilizaba polticamente floreca el crecimiento econmico, al tiempo que su poblacin pasaba de 3 millones en la independencia, a 7 millones en el cambio de siglo y a 15 millones al finalizar el primer tercio del siglo XIX (1830). Monroe, que particip desde las convenciones de ratificacin independentista se perfilo como un gran estadista y lder poltico de envergadura. Al observar con inters las independencias de las repblicas latinoamericanas, siendo presidente, Monroe ve una oportunidad para declararse en defensa de la propia emancipacin continental en contra de las potencias europeas, probablemente como un evento que podra reforzar positivamente su propio proceso republicano - del cual se miraba aislado siendo la nica repblica anti-monarqua en el mundo -. Francia para ese entonces ya haba re-establecido al hermano de Louis XVI, Louis XVIII, del cual se deshara muy pronto en otra revolucin. EE.UU. planea mantener alejadas a las potencias martimas y debilitar la hegemona de Espaa en la regin, que an se presenta como un rival y declara la guerra con las repblicas emancipadas. En este sentido Monroe proclama que

[no tendr ningn asunto que proseguir con las colonias existentes en jurisdicciones europeas y que EE.UU. se mantendra neutral en cualquier guerra independentista ], pero declara, sin embargo, que [cualquier ataque a las naciones de nueva independencia ya consolidada constituye una amenaza a la seguridad de la nacin norteamericana ]. Y aade:

But with the governments who have declared their Independence and whose Independence we have, on great consideration and on just principles, acknowledged, we could not view any interposition for the purpose of opresing them []by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition toward the United States.

Con estas palabras comenzara la relacin que subsecuentemente se deteriorara a niveles insospechables entre las naciones del continente americano hasta la creacin de la OEA. EE.UU. ya haba perfilado entonces la falta de capacidad administrativa en las colonias por parte de las potencias europeas, adems de observar que estas haban llegado ya a un cierto nivel de madurez que les permitira autogobernarse de la misma manera en que, tanto solo 45 aos antes, lo haban hecho los herederos de los colonos de Plymouth, los famosos padres fundadores.

Manteniendo una tradicional poltica aislacionista con respecto a las continuas guerras europeas EE.UU. explica en su nueva poltica exterior que ese caso es distinto a lo que pudiera suceder en Amrica, pues

in regard to these continents [Europe and America], circunstances are eminently and conspicously different. It is imposible that the allied powers should extend their political system to either portion of either continents [EE.UU./L.A.] without endangering our peace and happiness; nor can anyone believe that our southern brethren, if left to themselves, would adopt it of their own accord[] if we look to the comparative strength and resources of Spain (and Portugal) and those new governments, and their distance from each other, it must be obvious that she can never subdue them.

Los postulados de Monroe no son ms que una declaracin de guardia territorial en contraposicin de Europa sobre las nuevas republicas americanas, en un momento en que EE.UU. materialmente y militarmente era incapaz de dominarlas ni tampoco de vencer a las potencias europeas si una intransigencia territorial hubiese tenido lugar. De hecho cuando Maximiliano invadi Mxico por mando de Napoleon III de Francia y apoyado por sus tropas EE.UU. se movilizo discretamente de acuerdo a la historia mexicana, por un lado preocupado por un sistema monrquico impuesto muy cercanamente a su propio territorio y por otro ocupado mas bien en su propia expansin territorial al expensas de Mxico. Benito Jurez no recibi el apoyo militar que EE.UU tanto aclama en su propia versin de los hechos.

En este enunciado Monroe, tambin hace nota de la gran diferencia en desarrollo y distancia que existe entre Espaa y las ex colonias, y por ende su percibida incapacidad para subyugarlas si as lo deseara. Un elemento que seguir siendo una constante hasta nuestros das y que es necesario recalcar fue remarcado desde los inicios de la nacin norteamericana en tan importante documento como lo es la Poltica Monroe. Llegando a formar una poblacin y territorios mayores, con grandes capacidades intelectuales y culturales en general Amrica Latina se emancipa completamente de sus metrpolis.

Desde un punto de vista la gran nacin americana, reconocindose a s misma como un nuevo actor de envergadura, da tmidamente sus primeros pasos en la poltica internacional. Sin embargo, estaba claro que su capacidad militar, sobre todo en cuanto a las fuerzas navales armadas, no era entonces comparable a la poderosa Inglaterra y ni a la de algunas otras naciones de Europa occidental. La poltica Monroe vendra a asechar las dbiles republicas latinas nuevamente casi un siglo despus en las manos de otro presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, una vez ya establecido el potencial econmico y productivo de EE.UU. Nadie poda saber, a ciencia cierta entonces, que en los prximos 60 aos los Estados Unidos se convertiran en una gran potencia mundial. La industrializacin avanz a pasos agigantados en el noreste, y en Nueva Inglaterra en especfico, as como avanzaron la conquista territorial y civilizatoria sobre el oeste en este mismo periodo llegando a apoderarse de toda la costa occidental, al mismo tiempo que derrotaba militarmente a Mxico en este menester y se negociaba ya la compra de la gran Alaska a fines del siglo XIX. Las presiones por nuevos territorios fueron tan grandes que el pacifico no fue suficiente, Hawi y otras islas del pacifico fueron integradas a la unin. Por otro lado, la guerra con Espaa respondi casi exclusivamente a esa sed de construccin imperial. Las aventuras anexionistas de los filibusteros como William Walker en Centroamrica tambin responden a ese nuevo empuje sin lmites que en un inicio vivi la Unin, antes que callera en cuenta en el siglo XX de su nueva estrategia post colonialista como la primera potencia exclusivamente capitalista que el mundo haya visto. En consecuencia los intentos de agresin territorial de EE.UU. fueron relativamente fugaces en comparacin a Francia o Inglaterra, un nuevo orden se oficializara en la postguerra, un orden que entendera EE.UU. como su orden imperial, y que poco tena que ver con el modelo metrpolis-colonia. Sin embargo en este periodo EE.UU. se anexiona por un buen tiempo a Las Filipinas espaolas, donde todava goza de privilegios, y se anex completamente a Puerto Rico, que existe como un estado ms de la unin hasta nuestros das.

De cualquier manera, durante el resto del siglo XIX Inglaterra dominar los mares y las relaciones comerciales de las nuevas republicas latinas. Comercializara con sus flotas mercantes los productos de extraccin primaria del subcontinente y vender en retorno los productos de las vibrantes nuevas industrias inglesas. Se establecern embajadores ingleses en todas las repblicas y regiones. Los bancos privados y pblicos britnicos se vuelven acreedores de las repblicas y es el nico centro acceso a capital inmediato. Adems que una gran cantidad de habitantes britnicos se asentaran y exploraran sus tierras en busca de recursos e investigaran sus capacidades de desarrollo como proveedores de futuras materias primas. El imperio ingls en su ocaso, cediendo el paso a EE.UU. dejara esta regin del mundo para nunca volver, al menos como ente protagnico. Se enfocara ms en sus excolonias y pases de habla inglesa en frica y Asia, sobre todo en lo que respecta la unidad de las tierras bajo el trono de la corte inglesa, Australia, Nueva Zelanda y Canad, y claro est, la Commonwealth of Nations.

Lo ocurrido con Inglaterra ocurrir con Espaa y Francia, que encontrndose ms enfocadas en las colonias de ultramar en frica y Asia desde el siglo XIX, adems de las dos grandes guerras mundiales que las destrozaron en el siglo XX, volvern a Amrica Latina debilitadas en el ltimo cuarto del siglo XX. Es as como la Doctrina Monroe se entendi extraoficialmente como una reparticin del mundo como recompensa propia, ya que EE.UU. adems observaba con impaciencia las preferencias que Europa occidental tena sobre sus imperios coloniales en frica y Asia, y su propia limitacin a travs de tasas arancelarias en esas regiones. Es importante resaltar que al igual que Italia y Alemania estas tambin distradas, al igual que EEUU, en menesteres territoriales -, EE.UU. nunca instal instituciones de administracin territorial de carcter colonial como lo haban hecho todas y cada una de las naciones de Europa Occidental, a travs de las famosas compaas de indias . A travs de la poltica Monroe, Amrica Latina se convierte inmediatamente en su nico espacio de dominacin total a partir del decaimiento de Inglaterra. Tal es la fuerza comercial de EE.UU. en la actualidad que hasta las mismas naciones aliadas de la OTAN rechazan emprender agresivamente movimientos comerciales con la regin en manera concurrente con los Estados Unidos sin su autorizacin. Si bien Francia y Alemania, podrn entrar en la regin con algunos productos industriales ser Estados Unidos, el actor ms poderoso, quien a su vez decide la disposicin de los actores comerciales y sus interacciones negociadas en cada pas, caso por caso, trayendo consigo a la mesa de negociaciones sus propios aliados europeos y asiticos. Negociaciones de reparticin de mercados que tendra lugar fuera de nuestras fronteras y sin necesariamente contar con la participacin de negociadores de los gobiernos locales.

Los corolarios de Theodore Roosevelt de 1904 y 1905 compuestos cual sustitutos de la doctrina Monroe de un siglo antes conformaban elementos importantes dentro de los mensajes del Estado de la Unin de esos aos. Redactado con un lenguaje ms agresivo reflejando que EE.UU. se encontraba ya consciente que su crecimiento como nacin agroindustrial y territorial lo perfilaban ya como una de las potencias ms importantes de la poca. Por primera vez EE.UU. ve en sus vecinos una fuente de energa y recursos importantes para sus propias industrias y por ende el desarrollo de sus propios negocios. Las inversiones en Cuba, Centroamrica, en Mxico antes de la revolucin de 1910 y el Caribe son sustanciales, las repblicas bananeras se perfilan como los primeros experimentos de lo que sera en el futuro el modus operandi de la extraccin capitalista norteamericana en el resto del mundo.

La advertencia y hasta cierto punto amenaza, enraizada en las aportaciones de Roosevelt a la Poltica Monroe, no hablndole a las potencias europeas como en la versin del siglo XIX, sino directamente a las naciones del hemisferio occidental, consignaba:

cronic wrong-doing or an impotence which results in a general loosening of the ties of civilized societymay force the United States however reluctantly to the exercise of an international police power.

Roosevelt, uno de los grandes presidentes de EE.UU. domino la poltica estadounidense como uno de los principales impulsadores del proyecto nacional de expansin econmica y social. Liberal progresista por excelencia, dibujo los primeros mandos de un EE.UU. imperialista. A partir de entonces inaugura la poltica del gran garrote y la dominacin por medio de la fuerza. Es as como en las prximas dos dcadas se dieron una serie de intervenciones armadas donde fuese que acontecieran problemas de gobernabilidad o de esos llamados lazos con la sociedad civilizada . Los marines se desplazaban por las diferentes zonas invadiendo Hait, Honduras y otros pases, el departamento de defensa de Estados Unidos flexionaba musculo frente a las repblicas y sus antiguos verdugos. EE.UU., al igual que Alemania e Italia, se siente frustrado por necesitad territorial de control, un fenmeno que terminara desocupndolo al llegar la gran crisis y la segunda guerra mundial, ambos eventos precedentes al nuevo gran orden mundial que disputara solamente con la Unin Sovitica.

En la gran reparticin de los mercados en el contexto de postguerra EE.UU. introduce las diferentes instancias y escalas de produccin y diversificacin en el comercio, trae a Japn y Corea del Sur, as como hace de Taiwn una potencia comercial en Centroamrica. EE.UU. adoptara su rol como patrn filtrador de todo lo que entra y sale de la regin latinoamericana a manera de que esto no pueda afectar sus intereses. En Centroamrica y el caribe ejerce poder total sobre los procesos polticos internos de las pequeas naciones. Solamente mente Mxico podra auto-determinar sus relaciones comerciales durante las dcadas posteriores a la revolucin mexicana, y quien nuevamente subyugado a EE.UU. a partir de las grandes crisis de 1982 y 1994 procurara su ltimo lazo de orgullo. Eventualmente tambin Cuba se independizara y sera el nico pas del continente con conexiones directas a todo el bloque sovitico y sus satlites hasta nuestros das teniendo relaciones comerciales completamente fuera del rea del hemisferio occidental en las primeras dcadas de la revolucin. En la actualidad los principales socios comerciales de Cuba se encuentran el continente americano pero continuo comercializando con sus antiguos socios del bloque socialista mundial. Aunque en las ltimas dcadas los pases del Mercosur han iniciado una gran poca de independencia econmica ligando sus economas poco a poco con las de Asia (sobre todo ASEAN / China y Corea del Sur) y Europa independizando y dedicando menos de 20 % de sus relaciones comerciales import-export con EE.UU.

Despus del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, EE.UU. dispone de una economa slida e industrializada en parte por el mismo efecto industrializador de la guerra, al tiempo que cuenta con grandes reservas y surplus de productos alimenticios suficientes como para apoyar a sus socios europeos en los primeros aos de escasez. La II Guerra Mundial deja a EE.UU como indiscutible potencia occidental, pero no absoluta, pues su falta de participacin intervencionista en el resto del mundo le otorga un cierto nivel igualitario al de la Unin Sovitica, que sin tener su nivel de desarrollo econmico tiene una gran capacidad internacionalista contando con embajadores polticos en todos los pases del mundo a travs de la Comintern y los Partidos Comunistas, y no alineados de todo el mundo. El plan Marshall levanta a los pases de Europa occidental, espacialmente por un lado, Francia, Inglaterra y Holanda, y por otro a los antiguos miembros del Eje Fascista, Alemania, Italia y Japn. Impone sobre estos ltimos pases un sistema de gobierno y control militar consonantes con el discurso poltico de la poca, que en gran parte se ha mantenido hasta nuestros das. De alguna manera el Eje tiene en comn con EE.UU. una historia anti colonialista y fuertes elementos de positivismo centrista en la conformacin de sus estados nacionales. En el transcurso de la guerra fra otros pases como Taiwn y Corea del Sur pasaran a formar parte de los aliados ms cercanos de EE.UU.. posicionando una especie de paraguas comerciales sobre Amrica Latina, imponiendo la entrada privilegiada sobre nuestros mercados por parte de esas nuevas potencias industriales. En medio de ese paraguas EE.UU. se posiciona en el centro. La gran franja territorial de Amrica Latina embulle sobre ella todo lo que pueda pasar con la aprobacin de EE.UU. sobre nuestros mercados.

__________________

De esta manera Amrica Latina se ha posicionado en el mundo contemporneo no solo como el patio trasero de EE.UU. embaucada en su propia zona de confort, sino que tambin se ha establecido culturalmente como la seccin pobre de los pases occidentales. Un destino parecido al de frica Subsahariana pero con un elemento ms fuerte de aislacionismo. Esto acontece al tiempo que las naciones del este europeo, rabes y de Asia central enfilan sus pases hacia un mercado global intercambiando con Asia oriental y del sur y sirviendo de puente areo y martimo hacia frica, Norteamrica y Europa, al tiempo que las metrpolis asiticas se convierten en las grandes sociedades pujantes del mundo. El renacimiento de Asia es un fenmeno que los medios de comunicacin occidentales se han encargado de esconder al resto del mundo, pero es un fenmeno incontenible y la vez impresionante. Millones de asiticos han salido de la pobreza en las ltimas dcadas, una nueva potencia se perfila en Malasia, y se une a los grandes polos industriales de Hong Kong, Singapur, Taiwn y Corea del Sur, al tiempo que Tailandia, Vietnam, la India, Indonesia y las Filipinas recomponen todo su sistema productivo modernizando y mecanizando su agricultura y estableciendo centros de industrializacin de mediano desarrollo pero con un alto enraizamiento con las fuerzas productivas locales. Todo esto en consonancia con los grandes polos en China y Japn. En ese contexto Amrica Latina queda relegada de estos menesteres mundiales, aislada. Sumergida en los pocos intercambios que tiene a travs de alibaba la elite latina se conforma con evitar cualquier respuesta popular que pueda amenazar su control poltico sobre las pocas regalas que ese control otorga.

De alguna manera, el modelo de comercializacin Cubana, se expande por todo el mundo y goza de una gran libertad de adquirir productos donde sea que le sea necesario. Muchos pases, incluso aliados de EE.UU. se sienten atrados por esa libertad en el manejo de las transacciones sin tener que pasar por la dura burocracia extraoficial de EE.UU. Sin embargo Cuba resultara daada econmicamente pues el costo de las transacciones en efectivo aumenta con el tiempo hasta que se abren nuevamente relaciones con los pases de la regin despus del ao 2000. Las relaciones comerciales que podra desarrollar Amrica Latina si predominaran las observaciones de gobiernos independientes podran favorecer las economas de las naciones en la regin, sin embargo dada su inexperiencia se imponen el provincialismo y la visin excesivamente regionalista. El aislacionismo de Amrica latina le ha costado caro sobre todo despus de la segunda mitad del siglo XX.

Por un lado el provincialismo de la regin, y que se debe a varios factores, pero que a primera vista despliegan las consecuencias del aislamiento geogrfico, eventualidades histricas particulares, y la poca tecnologa y capacidad de la regin en las comunicaciones intercontinentales. Sobre la visin excesivamente regionalista se refiere a que al no ver una apertura de los mercados externos desde una visin global, la regin se conforma con seguir manteniendo un fuerte lazo atado al mercado norteamericano y sus aliados, y tambin a las transacciones entre pases vecinos inmediatos, ej. Mercosur, Comunidad Andina, Caricom, ALBA y Mercado Comn Centroamericano. Por un lado, es absolutamente normal que las transacciones sean ms intensas y voluminosas entre pases vecinos, pero por otro no es saludable para ninguna economa mantener una raqutica cantidad y volumen transaccional con economas en otros continentes, sobre todo Asia y frica.

La teora de la Dependencia nos dice que existe una asimetra remarcada entre las transacciones de por un lado, materias primas, y por otro la recepcin de maquinaria industrial de alto valor. Este mecanismo ha desgastado financieramente nuestra regin en contraposicin a los pases centrales, y por otro lado de las grandes regiones rurales por parte de los centros urbanos. Al mismo tiempo la vastedad de los recursos disponibles favorece que la poblacin aumentara exponencialmente y con ello junto a la disputas entre clases la pobreza. La regin estara prxima a ver su peor condicin en su bicentenaria historia. Sin embargo esta teora es relativamente fcil de concebir pues es lo que ha estado encarnado en las concepciones tericas sociolgicas latinoamericanas en las ltimas dcadas. El reto recae en estudiar las dinmicas y particularidades de las luchas de clases internas en cada nacin. Es necesario estudiar en qu condiciones se dan las interacciones entre el capital y los trabajadores, qu condiciones particulares estas interacciones entregan para analizar la salida y las resoluciones dadas para cada caso.

Est claro que las razones de este aislamiento comercial recaen primeramente en la ausencia de gobiernos independientes a la dominacin diplomtica extranjera sobre todo occidental y su pertenencia a grupos de poder internacionales bien definidos y que no permiten espacios de liberacin econmica. Esto es el primer factor, sin embargo, tambin destacan sobre las otras naciones: La falta de conocimiento de otros idiomas, la falta de conocimiento sobre los recursos y atributos de todas las naciones del mundo, la falta de conocimiento de las culturas y relaciones entre esos pases en otras regiones, la falta de conocimiento acumulado sobre historia universal y del comercio. Al abundar vecinos con caractersticas similares, en la imaginacin latina todo pas extranjero no requiere de un gran esfuerzo entender pues generalmente habla el mismo idioma, y en es en este sentido que los habitantes de la regin caen en contradiccin cuando entran en contacto con otras culturas del mundo.

Es obvio que desde el punto de vista mercantilista tambin es inusual unidireccionar las relaciones comerciales de cualquier nacin. La diversificacin es lo ms recomendable en todos los casos. Sin embargo, se mantiene claro estas alianzas con socios estratgicos y preferenciales dados. Eso es indiscutible. Est claro que las relaciones de Amrica Latina, pudieran ser direccionadas de una mejor manera para luchar contra el marcado protagonismo que ha adquirido a travs de los aos la creciente economa de EE.UU. y en casi todos los aspectos de la vida nacional de los pases de la regin. El presidente Chvez intento quebrar con este patrn entablando relaciones con Irn y fortaleciendo sus lazos con otras grandes economas de Asia sin embargo desconocemos la continuidad que Venezuela este dando en este sentido, se entiende que las transacciones con Asia son por ahora, a excepcin de China, poco rentables, pero dejaran de serlo en el futuro cercano.

A pesar de las conclusiones de estos postulados no debe entenderse que el aislamiento artificial que ha sido impuesto sobre la regin no es en s una razn para la pobreza, pero si se muestra en nuestras condiciones como un elemento que promueve la explotacin externa que a su vez promueve pobreza cuando se mezclan en coyuntura con los otros elementos que frenan el desarrollo econmico de la regin. El elemento del aislamiento artificial es una expresin de las condiciones internas, y la vez existe debido a condiciones desfavorables, pero no constituyen el principal elemento de nuestro subdesarrollo ni mucho menos. El caso del aislamiento de Australasia nos muestra que a pesar de la enorme distancia geogrfica con sus aliados naturales, y a pesar de su rol como proveedor de materias primas Australia y Nueva Zelanda se han posicionado en los ndices ms altos de Desarrollo Humano (IDH) del mundo. No es acaso que sus sociedades han prosperado a causa de un sistema poltico acorde a sus condiciones y tambin en el contexto del nacimiento de los estados de bienestar keynesianos occidentales? Y sobre todo a cierto modo de las relaciones internas en la lucha de clases que han mantenido a travs de su historia.

El atraso latinoamericano recae, como ya se ha expuesto en otras instancias, en las derrotas temporales de la clase trabajadora por sobre la mnima intencin de participacin poltica en las decisiones de las repblicas. Las fricciones internas entre sta y el capital constituyen hoy en da el elemento clave de discordia, pues en las condiciones latinoamericanas como ha sido expresado por innumerables estudios prevalece un fuerte elemento de desigualdad sobre todo de clase e influenciado en algunas republicas por el elemento racial. Eso quiere decir que las herramientas de una clase para someter a otra son esencialmente superiores, aunque estn a punto de dejar de serlo, y la victoria de una sobre otra ha creado grandes distancias, por avaricia sobre los recursos naturales y financieros y con ello se ha perdido cualquier posibilidad de negociacin para mejorar la situacin de los pueblos, aunque ha habido avances cada vez que en alguna de estas republicas una nueva revolucin entrega el poder a los pueblos resultando en beneficios sustanciales para las poblaciones populares de las dems. Esta situacin est llagando a un cambio pues el desarrollo de por un lado, las fuerzas productivas locales amenaza con una ruptura del orden establecido, y por otro el agotamiento de las herramientas de dominacin occidentales estn llegando a ser coaptadas por la propia fuerza de los procesos internos, aunque an haya mucho que avanzar en ese sentido tal y como lo apreciamos en el cuerpo principal de este captulo.

En ese sentido se concluye que un extremadamente estructurado patrn de intervencionismo sobre el desarrollo econmico de la regin impuesto por capitales y gobiernos extranjeros responde a las discordias y antagonismos entre las clases en disputa al interno de cada repblica. La intervencin externa es sobre todo el efecto y no una causa de la desventura de los pueblos al sur del rio bravo. Sin embargo, no debe dejar de estudiarse al detalle los elementos de estos procesos de extraccin imperialista pues tiene un efecto reciproco por sobre los procesos polticos nacionales, ayudando, sin duda, a ralentizar la lucha de clases en favor del capital.





Notas



Fue presidente de EE.UU desde 1817 hasta 1825, uno de sus ltimos presidentes que particip en la fundacin de la nacin republican; ms conocidos como los padres fundadores .

GB West Indies Company, East Indies Company, FR Compagnie franaise des Indes orientales / occidentales, ES Casa de Contratacin de Sevilla, Companhia do commrcio da ndia , NL the United East Indian Company, etc.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.