Desde el martes 31 de enero, 36 trabajadoras de Textil Neuqun estn firmes en la fbrica del parque industrial para reclamar las herramientas que se llevaron Diego y Hernn Huerta, dos de los propietarios de la empresa que provee de uniformes a varias reas del estado de Neuqun.Entre la bronca por la impunidad empresaria, asoma el calor de la solidaridad que reciben., relat Mariana Catilao, una de las 36 que en la noche del martes 31 de enero lleg a los portones de Textil Neuqun para ver cmo la dejaban vaca., cont Marina.En noviembre, haban denunciado en la subsecretara de Trabajo provincial, a cargo de Jorge Seguel, las intenciones empresarias. Los mismos hermanos Huerta dijeron en diciembre que continuaran la produccin. La semana pasada mandaron un documento de una carilla a la misma oficina, para decir que en el marco de la crisis de la industria textil nacional tenan que cerrar.Con eso, la provincia consider oficializado el cierre.denunci la abogada de las trabajadoras, Mariana Dermi.En noviembre, la empresa que provee a tiendas de la misma familia y a gran parte del estado provincial tuvo ingresos por 9 millones de pesos y en diciembre, por 16 millones. Claro, las facturaciones se hacan a nombre de otras varias firmas de la familia Huerta, por lo cual, esta razn social fue vaciada de modo fraudulento e ilegal, como denunciaron las trabajadoras a la justicia. De hecho, las mquinas que los empresarios se llevaron formaban parte de la prenda inicial del crdito que el estado provincial, a travs del IADEP (Instituto Autrquico de Desarrollo Productivo de la Provincia de Neuqun), otorg hace una dcada por 11 millones de pesos, y del que todava adeudan buena parte.An as, fueron los Huerta quienes las denunciaron por usurpacin, pero el fiscal Marcelo Jara archiv la causa, al tratarse de una ocupacin pacfica. Mientras el gobierno provincial insiste con que la empresa pague la indemnizacin, el mircoles las trabajadoras exigieron, en la subsecretara de Trabajo, que se garanticen sus empleos. Reclaman las herramientas.Mujeres de entre 30 y 58 aos, en su mayora empleadas de la Textil desde que abri. Muchas de ellas, jefas de hogar. En la fbrica, pernoctan con sus hijos, unos 20 nios y nias. Mientras tanto, el abogado de la empresa, Pablo Gonzlez, les recrimin que quieran convertirse en una Zann 2, por la fbrica de cermicas recuperadas por sus trabajadores. Le dije que no, que slo queremos trabajar, pero que no era un insulto porque para nosotras Zann es una bandera de lucha, dijo Marina a Las 12.Y si la ficcin de La Leona pareca slo una novela en los albores del gobierno nacional actual, hoy se actualiza en las luchas de las mujeres que no son personajes de telenovela sino mujeres dispuestas a defender sus derechos.Fuente: https://www.pagina12.com.ar/19183-las-leonas-de-la-vida-real-obreras-de-textil-neuquen