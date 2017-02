Las Marchas de la Dignidad en defensa del Sistema Pblico de Pensiones

El prximo 25 de febrero, y el 28 en Andaluca, las Marchas de la Dignidad volvemos a las calles de todo el estado para exigir nuestros derechos y para mostrar la solidaridad con todas las personas y colectivos que luchan por una vida con dignidad y por la recuperacin de los derechos robados por este sistema corrupto, volvemos a las calles para luchar por los derechos de las generaciones presentes y futuras. para defender el sistema pblico de pensiones atacado por los poderes econmicos y polticos neoliberales para hacer de nuestro derecho a las pensiones su negocio. Para defender una pensin digna de 1080 euros al mes con 14 pagas y que este derecho est garantizado por los Presupuestos Generales del Estado, tambin que su revalorizacin sea automtica anualmente para que no se pierda poder adquisitivo. Porque s hay dinero para salvar a bancos y autopistas de la quiebra, tambin lo hay para rescatar la vida de las personas y que podamos vivir con dignidad. Volvemos a las calles para exigir la derogacin de las reformas de las pensiones impuestas por los partidos del rgimen monrquico, por el PSOE en el 2011 y por el PP en el 2013, y para defender el Sistema Pblico de Pensiones.Denunciamos el robo de la llamada hucha de las pensiones, bolsa de garanta con los excedentes que genera el sistema, que ha cado un 52 % desde su puesta en marcha en 2002 por el saqueo del gobierno para invertirla en su propia deuda pblica la cual se ha demostrado no es rentable, denunciamos la congelacin de la cuanta de la pensin a travs de la ltima reforma del PP. Hay que tener en cuenta que el ltimo recurso de las familias sin ingresos son las pensiones de sus mayores, lo que agrava an ms la ya difcil situacin de la personas sin recursos. Del mismo modo, denunciamos la campaa para la ampliacin de la edad de jubilacin y por los recortes en las pensiones desde los poderes econmicos y polticos del rgimen, los mismos que se ponen pensiones millonarias y cmplices del robo de los bancos a la poblacin.Ocupamos las calles para decir NO al pago de la deuda, NO al cumplimiento de los objetivos de dficit impuestos por la Unin Europea y el FMI a travs del pacto del PSOE y el PP,con el que reformaron el artculo 135 de la C. E. por el que se da prioridad al pago de la deuda, a los especuladores internacionales, antes que a las necesidades de la poblacin; tambin contra el tratado de la Zona Euro: un verdadero cors para los intereses de las clases trabajadoras y la mayora social. Mostramos nuestro rechazo a los tratados internacionales que nos quitan derechos como el recin aprobado CETA y lucharemos para que no se firmen el TISA y el TTIP.Salimos a la calle para defender los derechos de las generaciones presentes y futuras y esto nos lleva tambin a exigir la derogacin de las reformas laborares del PSOE y del PP, que han empeorado la situacin social y en el trabajo de la mayora social con precariedad, inseguridad, salarios de miseria, bajas o ninguna cotizacin, etc. que hace que en el futuro o no se pueda acceder al derecho a una pensin pblica o que esta tenga una cuanta de miseria.El prximo 25 de febrero y el 28 en Andaluca nos movilizamos contra la represin, contra el recorte de las libertades y para exigir Amnista y la libertad de todas las personas encarceladas, procesadas o multadas por luchar, exigimos la Derogacin YA !! de las Leyes Mordaza.Nunca nos regalaron nada la clase trabajadora, todo hubo que conquistarlo luchando, desde las Marchas de las Dignidad somos conscientes y por ello llamamos a la mayora social a denunciar pblicamente en la calle a expresar nuestra indignacin y denuncia de la injusticia con el grito colectivo de Pan, trabajo, Techo y Dignidad. Llamamos a los colectivos sociales, sindicales y polticos a sumarse a esta accin y salir a la calle todas juntas por el presente y el futuro.