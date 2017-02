Pedido de juicio poltico para Macri

Pgina/12

Por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, un grupo de diputados del Frente para la Victoria present el mircoles un pedido de juicio poltico contra el presidente Mauricio Macri. La iniciativa lleva la firma del jefe del titular del PJ, Jos Luis Gioja, y se basa en el dictamen de la fiscal de la Cmara Civil y Comercial, Gabriela Boqun, segn el cual el perjuicio para las arcas del Estado tras la condonacin de la deuda al grupo Sociedades Macri (Socma) trepara hasta los 70 mil millones de pesos. Los 15 diputados firmantes del pedido de juicio poltico argumentan que al acordar esa quita con el grupo empresario de su familia, el Presidente vulner la ley de tica pblica e incurri en los delitos de fraude en perjuicio de la Administracin Pblica y negocios incompatibles con el ejercicio de la funcin pblica. El proyecto gener, a poco de andar, posiciones encontradas al interior del propio peronismo: lo rechazaron el diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, y el jefe del bloque del FpV-PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se sum a las voces crticas y aprovech para confrontar con Gioja: Debo decir que no representa a todo el PJ, dijo sobre la iniciativa.

El pedido de juicio poltico contra el Presidente fue presentado ayer y cuenta con la firma de 15 diputados del FpV-PJ. Entre ellas, la del vicepresidente de la Comisin de Juicio Poltico, Lautaro Gervasoni. Esa comisin est presidida por el macrista Alvaro Gonzlez, el primer escollo que deber enfrentar el proyecto para prosperar, lo que a priori parece cuesta arriba. Para ser aprobado, el juicio poltico necesita el acuerdo de las dos terceras partes de ambas cmaras. Aunque lograra sumar a todos sus diputados, con posiciones encontradas en varios temas, el peronismo no alcanzara ese nmero. Una iniciativa similar, presentada por diputados de Cambiemos contra la procuradora Alejandra Gils Carb, duerme en los despachos desde hace varios meses. El ltimo juicio poltico contra un presidente haba sido presentado por el ex diputado Carlos Soria a mediados de diciembre de 2001, contra Fernando de la Ra.

Pese a las dificultades, desde el FpV-PJ sostuvieron ayer que la presentacin busca que se tome real dimensin sobre el escndalo del Correo Argentino, que segn evaluaba uno de los diputados firmantes, peg en la lnea de flotacin del Gobierno y hay una exigencia real de la poblacin de mayores explicaciones. La firma de Gioja, adems de darle volumen poltico, busc mostrar un apoyo partidario a la presentacin.

El diputado entrerriano Julio Solanas, quien present formalmente el escrito, dijo que la motivacin fue haber escuchado a muchos argentinos y argentinas que nos han pedido que hagamos algo ante estos hechos graves. Macri est ms preocupado y concentrado en llevar adelante un plan de negocios para beneficiar a su familia y amigos, que en llevar adelante un programa de polticas pblicas en favor del pueblo, sostuvo.

En la presentacin, los diputados del FpV-PJ sostuvieron que Macri ha tenido una doble finalidad delictiva: por un lado daar el patrimonio del Estado Nacional despojndolo, de forma abusiva, de un crdito contra la concursada; como asimismo, procurar un enriquecimiento indebido por parte de Correo Argentino. Y agregaron, adems, una lista de irregularidades como el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar en el blanqueo de capitales; la venta de las acciones de la empresa de vuelos privados MacAir (controlada por Socma) a la colombiana Avianca; la adjudicacin al empresario amigo del Presidente, Nicols Caputo, de una obra civil para la instalacin de un reactor nuclear, y la defensa de los negocios inmobiliarios relacionados con el magnate ingls Joe Lewis en El Bolsn, entre otros.

Algunos de los delitos citados en la presentacin estn siendo investigados por el juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa en la que estn imputados, adems de Macri, el director de Asuntos Jurdicos del Ministerio de Comunicaciones y firmante del acuerdo, Juan Mocoroa, y su jefe, el ministro Oscar Aguad, quien al ser interpelado el martes en el Congreso sostuvo que era muy probable que el Presidente estuviera al tanto de las negociaciones.

A eso se refiri Bossio ayer al rechazar la iniciativa. Est actuando la justicia. No creemos que el juicio poltico sea el camino, dijo. Me parece una medida extrema, coincidi el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel ngel Pichetto, cuyas declaraciones sonaron casi como un apoyo al presidente. El recurso de un juicio poltico tiene que tener hechos de una envergadura de alta gravedad, dijo. Ante el pedido de juicio poltico a Macri, siento la obligacin de manifestar que quienes lo realizaron no representan a todo el PJ, sostuvo, por su parte, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para quien la iniciativa slo produce dao al peronismo y lo aleja de los problemas reales.

