Informe 2016 de Amnista Internacional alerta ascenso del racismo y regmenes autoritarios

Mundo devastado por divisiones

Agencias

"Nosotros contra ellos", la retrica de la divisin que cre "un mundo martirizado por una destruccin de vida y bienes sin precedentes en los ltimos 70 aos", es el Informe 2016-2017 de Amnista Internacional sobre los derechos humanos.



Es un marco, presentado en Roma, nada positivo. "Hubo crmenes de guerra en al menos 23 pases en el mundo mientras la comunidad internacional parece desinteresada o impotente", explic el director general de Amnista Internacional Italia, Gianni Rufini.



Continan los conflictos en Yemen, Siria, Libia y en decenas de otros pases, el uso de la tortura est presente en la mitad de los Estados en el mundo y las penas capitales en aumento.



"2016 ha visto el nacimiento de regmenes autoritarios en pases democrticos, como en la Turqua controlada por (Recep) Erdogan y en la Filipinas de (Rodrigo) Duterte. Estamos retrocediendo, debemos actuar", explic Rufini.



El informe de Amnista seala a Italia, donde "existe una retrica de divisin alimentada por algunos lderes polticos nacionales como Matteo Salvini de la Liga Norte y Giorgia Meloni de Hermanos de Italia", acus el presidente de la ONG en ese pas, Antonio Marchesi. Sobre el tema de los flujos migratorios, rechaza los "acuerdos con regmenes seudo democrticos de Africa y de Asia que legitiman las dictaduras" y en particular con Libia que "parte de premisas errneas".



La organizacin destaca en el documento sus crticas al sistema hotspot (estructuras para identificar a los refugiados) y denuncia casos de maltratos de migrantes por parte de fuerzas del orden.



Ningn paso adelante fue hecho con la derogacin del delito de ingreso y de residencia regular y la organizacin expres "preocupacin" por el reciente paquete Minniti, sobre todo para el "notable debilitamiento de las garantas de los procedimientos", explic Marchesi. Italia no es el nico pas occidental sobre el cual el informe expresa preocupacin.



"Los espacios de libertad se restringen con las polticas de antiterrorismo y antimigracin y crecen los movimientos xenfobos, de racismo y fascismo" contra cada minora, asegur Rufini. Rusia muestra "desprecio por los derechos humanos" y el Estados Unidos de Donald Trump dio un "cambio preocupante" de la poltica hacia la discriminacin y la xenofobia. En Europa estn en ascenso los movimientos de Marine Le Pen en la Francia del prolongado estado de emergencia y en el Reino Unido de Theresa May, adems de la realidad consolidada del gobierno hngaro de Viktor Orban. "En cada lugar el xito de estos movimientos depende de la lgica del 'nosotros contra ellos'. Est en la sociedad civil defender los derechos, movilizarse, actuar contra la ola de violencia", destac Rufini.