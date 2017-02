Qu pasa entre la ONU y el Gobierno Nacional?

Prensa Rural

Mientras concluye exitosamente el proceso de desplazamiento de las FARCEP a Las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin, caus sorpresa el cruce de cartas de Mara ngela Holgun y Sergio Jaramillo al jefe de la misin de la ONU, Jean Arnault. El motivo de ello fue el mensaje enviado por el francs a los miembros de la Comisin de Seguimiento, Impulso y Verificacin a la Implementacin al Acuerdo Final (Csivi).

En la misiva, el representante de la ONU manifest preocupacin por incumplimiento frente a los acuerdos en cuanto a las adecuaciones de las ZVTN y sus delimitaciones, lo que implicara que todo sea tarde ms de lo esperado. En ese sentido, desde el pasado mes de diciembre la guerrilla ha manifestado que las zonas veredales no estaban listas y en este momento, aunque se ha avanzado, no se puede observar que estn adecuadas segn lo pactado.

Continuando en la misiva se advierte sobre los riesgos que est enfrentando el proceso de implementacin del acuerdo y por consiguiente los calendarios para que dejacin de armas pueda llegar a buen trmino.

Adems de ello, la carta tambin manifiesta la preocupacin de los insurgentes que ven cmo la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) no avanza, as como tampoco la Ley de Amnista e Indulto que se pact. Tambin se habla sobre el temor que tienen por su estabilidad socioeconmica como su integridad fsica, dejando entrever que la adecuacin logstica le ha quedado grande al Gobierno puesto que desconoce esa Colombia rural a la que ha sido difcil acceder generando as los retrasos e incumplimientos que se vienen dando y que hoy tienen pensando a la ONU y a las FARCEP en replantear las fechas de la entrega de armas.

En respuesta a las inquietudes manifestadas por el jefe de la delegacin de la ONU, Mara ngela Holgun y Sergio Jaramillo terminaron recriminando al papel de la ONU frente al incumplimiento en los protocolos, desviando de esta manera la respuesta sobre el problema manifestado, obviando la falta de rigurosidad con la que se ha llevado esta etapa de la implementacin.

En la respuesta, de cinco hojas, tanto la Canciller como el Alto Comisionado para la Paz se encargan de defender el proceso llevado sin mirar los errores y las cosas por mejorar. Aunque los guerrilleros no tengan condiciones sanitarias adecuadas, ni centros de salud, agua potable, comida o dormida digna, tienen que continuar con las fechas. Eso es lo ms importante para el Gobierno que deja ver que solo le interesa que le cumplan sin que ste tenga que hacer lo mismo.

Pese a todos estos inconvenientes, lo queda claro es la voluntad inquebrantable de las FARCEP que han continuado en su proceso de trasformacin hacia una organizacin poltica sin armas.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21057