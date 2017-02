La historia no se puede volver a repetir en El Catatumbo

Mientras en los grandes medios de comunicacin el Ministro de Defensa, la Canciller y el General Jaime Carvajal -comandante de la segunda divisin del Ejrcito colombiano- negaban las denuncias del campesinado organizado en El Catatumbo, un comunicado oficial de la Agencia para los Refugiados de la ONU desde Venezuela -con fecha del 14 de febrero- afirmaba lo siguiente:

Desde el pasado 11 de febrero un grupo de personas cruz la frontera en busca de proteccin desde el corregimiento La Gabarra, en Norte de Santander, Colombia, hacia el sector El Cruce, municipio Jess Mara Semprn, estado Zulia, Venezuela. Estas personas, que arribaron en su mayora a travs del ro Catatumbo, afirman temores de persecucin y amenazas de presuntos grupos armados ilegales que pretendan ingresar a la zona tras el proceso de desmovilizacin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A no ser que una agencia de la ONU se preste para el engao, es indiscutible que un nmero aproximado de 400 campesinos se vieron obligados a cruzar la frontera hacia Venezuela atemorizados por el retorno de grupos paramilitares a esta estratgica subregin colombiana. Esto segn los ltimos reportes recibidos el domingo 19 de febrero por parte del Frente Fronterizo por la Paz.

Funcionarios del alto gobierno, consiente o inconscientemente, olvidan que desde 1999 esta regin padeci uno de los captulos ms sanguinarios del terror paramilitar en Colombia. Segn el portal verdadabierta.com en el periodo de cinco aos, entre 1999 y 2005, fueron asesinadas 13.919 personas. Los responsables de estas muertes selectivas, masacres, desmembramientos y desapariciones fueron los grupos paramilitares que contaron con la colaboracin directa o indirecta del Ejrcito que tambin se beneficiaba de estos actos de terror mediante ejecuciones extrajudiciales de inocentes que les permita demostrar resultados operacionales.

Es imposible que las comunidades del Catatumbo no reaccionen con vehemencia y gran preocupacin al sentir que hechos parecidos a los de esa poca se puedan llegar a repetir; ms aun cuando se supone que con el proceso de paz y la dejacin de armas por parte de la guerrilla el objetivo es el contrario: desterrar la violencia definitivamente y garantizar inversin social y desarrollo para la regin.

Entre el 17 y 19 de febrero se realiz la visita en sitio de la comisin de verificacin extraordinaria que fue convocada por la Asociacin Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, el pueblo indgena Bar, el Comit de Integracin Social del Catatumbo -Cisca-, la Corporacin Colectivo de Abogados Luis Carlos Prez, la Corporacin Regional pr la Defensa de los Derechos Humanos -Credhos-, el CPDH, entre otras organizaciones. Se cont tambin con el acompaamiento del senador Alberto Castilla y delegados de la Unin Patritica y el Partido Comunista Colombiano. As se pudo constatar y documentar la validez de las denuncias de los campesinos e indgenas, en un recorrido que incluy la visita a las veredas Cao Toms, Las Timbas, El 40, el corregimiento La Gabarra y el campamento humanitario en Cao Indio.

Ni los campesinos de la regin, ni el pueblo indgena Bar estn mintiendo. Hombres armados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares se encuentran en la regin y, segn informaron a los campesinos, son paras que dejarn trabajar pero al que no trabaje con ellos, lo matan. La respuesta del Gobierno no puede ser llamar alarmistas o mentirosos a los campesinos, ni centrarse en ms militarizacin del territorio como fue anunciado por el Ministerio de Defensa que prev aumentar de 6.300 a 8.500 los uniformados en la regin para reforzar las fuerzas especiales y el batalln antinarcticos. Ms que presencia militar, que se sigue viendo con desconfianza por parte de las comunidades, se exige el desmonte del paramilitarismo y efectividad en los programas estatales que ayuden a superar la pobreza estructural y a hacer realidad la sustitucin de cultivos declarados ilcitos.

En asamblea campesina se socializ una primera versin del informe de la comisin que ser entregado a la comunidad nacional e internacional. All se aprobaron, entre otras medidas, convocar a una reunin de emergencia a todas las autoridades de la regin con invitacin especial a la Comisin de Seguimiento, Impulso y Verificacin a la Implementacin del Acuerdo Final y a la Comisin Nacional de Garantas de Seguridad y No Repeticin, responsables de atender varias de las denuncias segn el Acuerdo de paz; as mismo se invitar a la Comisin de Paz del Congreso de la Repblica y a organizaciones que puedan atender las denuncias, brindar las medidas de seguridad inmediatas y precisar una ruta concreta para la implementacin de los acuerdos, especialmente en lo relacionado con los programas de sustitucin de cultivos de uso ilcito y la Reforma Rural Integral.

Lo que vive el campesinado y el pueblo indgena del Catatumbo se puede resumir en las palabras del presidente de una de las JAL en la regin durante una de las asambleas: Esta vez no vamos a salir corriendo, esta vez vamos a resistir, la historia no se puede volver a repetir!.





