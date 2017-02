Informe Anual 2016

"Contra las cuerdas"

Minga

Si la lucha de los defensores de derechos humanos en Colombia fuera una pelea de boxeo, en 2016 estos activistas estaran contra las cuerdas. Incrementos desproporcionados en asesinatos y atentados y una desproteccin por parte del Estado que no tiene justificacin "ad portas" de la finalizacin del conflicto colombiano son el tema que aborda el Informe Anual 2016.

Que la Paz no les cueste la vida a los defensores(as) en Colombia es la consigna. Las advertencias del pasado se cumplieron y el Estado colombiano contina en silencio.

El ao 2016 ser recordado en la historia por ser el tiempo de la finalizacin de unos atropellados dilogos de paz entre FARC y gobierno, pero tambin el ao en que los colombianos(as) se apartaron de la decisin ms importante del pas en dcadas (el plebiscito por la paz) con una abstencin superior al 60%. Y es precisamente en este ao en el que las acciones blicas derivadas del conflicto disminuyeron a sus niveles ms bajos, que la violencia contra defensores de DD.HH y lderes sociales se recrudece a niveles no vistos hace 10 aos.

Durante 2016 fueron asesinados 80 defensores de DD.HH. y otro 49 fueron vctimas de atentados contra su vida (incrementos del 22% y 29% respectivamente con referencia a cifras del 2015). Muy a pesar de que durante el ao 2016 hayan surgido de manera paralela, distintas cifras acerca del nmero de defensores asesinados, lo cierto es que el porcentaje de estas muertes se increment de manera significativa frente a los asesinatos de aos anteriores (63 en 2015) y tambin a pesar del descenso histrico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia[1].

Centros de estudios como el CERAC[2] o INDEPAZ[3], as como movimientos sociales y polticos como Marcha Patritica o Cumbre Agraria o agencias internacionales como OACNUDH[4], a lo largo del 2016 hicieron evidente que el incremento en los homicidios eran una realidad y no solo perteneca a las solitarias cifras que durante aos ha publicado el Programa Somos Defensores en sus informes semestrales y anuales. Estos ejercicios de compilacin de datos dieron como resultado diversas cifras entre ellas la escalofriante suma de 125 asesinatos[5]

Ahora bien, de acuerdo con el concepto usado por el Programa Somos Defensores para identificar a los defensores de DDHH, de estos 125 casos recopilados solo se pudo documentar el perfil de lder social o defensor(a) en 80 casos. Sin embargo y a pesar de que las cifras sean dismiles, es preocupante e incomprensible en todo sentido que el Gobierno de Colombia, an no cuente con un sistema de informacin propio que documente estas muertes, as como tampoco lo tiene la Fiscala General de la Nacin, principal ente investigador del pas.

Este incremento en las acciones de violencia fsica contra defensores de DD.HH se hace crtico por la nfima respuesta estatal de prevencin y proteccin ante estas muertes y atentados que al parecer dan cuenta de la incapacidad del Estado Colombiano en proporcionar las garantas suficientes para que estos activistas desarrollen sus labores durante la implementacin de los acuerdos y la construccin de la paz en Colombia.

El presente informe hace tambin una revisin bsica, mediante 6 captulos o rounds, sobre las vicisitudes que han tenido que soportar los activistas por la paz y los DD.HH. en 2016 para desarrollar su trabajo. Llama la atencin como en este anlisis se seala a departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nario, Norte de Santander, Santander y Bogot como las zonas con mayor concentracin de agresiones contra estos activistas.

Tema aparte es la presunta responsabilidad en estas muertes y agresiones que a todas luces, los grupos herederos del paramilitarismo son los mayores responsables (66% en agresiones y 55% en homicidios). Esta situacin contrasta con la negacin de la existencia del paramilitarismo por parte del gobierno y la falta de resultados del la Fiscala General de la Nacin en las investigaciones por todo tipo de agresiones contra defensores que al menos durante el gobierno Santos suma casi 3000 defensores agredidos y ms de 400 asesinados. Ante este escenario de dificultad y agresiones la consigna de los defensores es y seguir siendo QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA.

Las cifras completas del Sistema de Informacin de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH para el periodo 2016 y otros periodos pueden ser consultados en www.somosdefensores.org

Conozca aqu el informe completo: Contra las cuerdas.pdf

Conozca aqu el video de lanzamiento "Contra las cuerdas"