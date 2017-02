Empresarializacin de la Democracia

Votos, dinero y poder

CELAG

Los aos 90 fueron cruciales para asociar de manera virtuosa la empresa y la poltica. La cada del muro y la mundializacin de las finanzas y el comercio permitieron a la empresa y a los empresarios construir un nuevo lugar en la escena poltica. Lo que en dcadas anteriores hubiese despertado sospechas, contrariedades y rechazos se transform en una virtud. All haba una experticia de cmo entender el desarrollo de la economa y cmo hacer del Estado una maquinaria sin derroches. El neoconservadurismo reactualiz la asociacin virtuosa entre empresario y gestin poltica eficiente. Quin mejor sabra cmo cuidar los ingresos y como transformarlos en rentabilidades?

El neoconservadurismo se empresarializ en las ltimas dcadas. Ampli la clase poltica con nuevos actores, los sac del lobby y los coloc como posibles gestores de la vida estatal y pblica.

Pese a este nuevo imaginario debemos indicar que la mayora de los presidentes de los aos 90 no provenan del mbito empresarial (Cardoso, Menem, Fujimori, Salinas de Gortari, etc.), tendramos que esperar hasta inicios del siglo XXI para ver la realizacin de este proceso. Tal vez, podramos decir que este proceso de empresarializacin del espacio pblico comenz en los clubes de ftbol, los cuales sirvieron de plataforma para lanzarse a la poltica europea y latinoamericana: Berlusconi (dueo del Milan, Macri (Presidente de Boca Juniors), Cartes (Presidente de Libertad) y Piera (dueo del Colo Colo).

En la actualidad, un conjunto de presidentes la mayora pertenecientes al universo conservador- proviene del mbito empresarial. Trump no inici este camino, lo comenz Vicente Fox en Mxico en el ao 2000, iniciando un proceso de ampliacin y de acceso de empresarios-presidentes a los gobiernos latinoamericanos.

La empresarializacin de la poltica comenz a desembarcar en la administracin pblica, en el Gabinete Ministerial y el poder Legislativo. Empresarios que buscaban influir por fuera del aparato institucional estatal comenzaron a sentirse legitimados para acceder a los mismos, para presentarse a elecciones. Salieron del closet y se animaron a la poltica. No solo eso, su procedencia empresarial les abri un mundo de posibilidades, parte de las sociedades actuales y posmodernas observaron a estos actores como portadores de ciertas virtudes.

Empresarios del espectculo, de la construccin, de los sistemas ms dinmicos del capitalismo globalizado o vinculados a los commodities o a los recursos naturales comenzaron a instalarse en los poderes ejecutivos. De hecho, muchos tuvieron que establecer formas para separar sus negocios con los recursos pblicos.

Por momentos se vieron preservados por discursos como si tienen dinero para que van a robar al Estado, como si la corrupcin tuviera como nico destino cambiar la condicin econmica de los funcionarios. En el caso de los empresarios latinoamericanos, el acceso al Estado es una gran posibilidad de ampliar sus rentabilidades y mejorar sus posiciones de poder en la poltica y en el mercado. Pese a este imaginario que los posibilita como homo politicus, los casos de corrupcin o de trfico de influencias no se han reducido, sino todo lo contrario.

No hay garanta de prolijidad administrativa en manos de los empresarios o CEOS gestionadores de los bienes pblicos, sino que la dinmica empresarial en el Estado ha ampliado la frontera de la empresarializacin de lo pblico. En muchos casos ha trado graves consecuencias, inclusive para las propias derechas polticas, como el caso de Panam, donde Roberto Martinelli recibe una relevante impugnacin de su ex socio, el conservador Partido Panameista, quien termina armando una frmula propia y su triunfo expresa el retorno de la clase poltica por sobre la lgica de los CEOS. Lo mismo ocurri los ltimos tiempos con Cartes, quien haba colocado parte de los CEOS de sus empresas en su Gabinete y lentamente fue desplazndolo o equilibrndolo con actores procedentes del Partido Colorado. Estas tensiones tambin se producen entre ex CEOS y dirigentes polticos en el Gobierno de Macri.

La empresarializacion de las derechas abre contradicciones al interior de ellas mismas, la lgica de la clase poltica (que puede hacer concesiones para mantener el poder) a veces choca con una dinmica empresarial ms decidida a enfrentarse a la sociedad. Por ahora, el fenmeno en ascenso va ganando algunas adhesiones. El mismo ha suscitado otras contradicciones al interior de sus espacios, en especial, cuando se enfrentan a procesos electorales donde se evala la gestin econmica y su capacidad de ampliar consumo y legitimidad.

La biografa empresarial de los presidentes es importante a efectos de entender de qu sectores productivos provienen y cmo esta condicin termina o no aumentando su patrimonio.

II

Vicente Fox inaugur la dcada del 2000 aterrizando en Los Pinos, de la mano de su formacin poltica, Partido Accin Nacional (PAN). Heredero del rancho San Cristbal, dedicado a la agroexportacin, Fox (1942) desarroll la mayor parte de su carrera empresarial vinculado a la firma Coca Cola, donde desde 1965 lleg a desempearse en la Direccin Nacional de Operaciones y en la Presidencia de la Divisin de Amrica Latina. Fue en su trabajo con Coca Cola donde se acerc a Sergio Zyman, director general de marketing y accionista de la empresa, que se convertira en un gran aliado durante su carrera a la presidencia.

En los aos 80, tras a su salida de Coca Cola, Fox se dedic a apuntalar las bases de su carrera poltica, en el PAN fue secretario del Ramo Agropecuario en el Gabinete Alternativo, lo que le permitira, ya a finales de los aos 80, ser diputado federal por el Estado de Guanajuato y en 1995 erigirse gobernador del mismo Estado, cargo que us como plataforma poltica para saltar a las federales del 2000.

Para llegar al Gobierno de Mxico, adems del nada desdeable apoyo de una de las multinacionales con mayores intereses de la regin, se configur la estructura financiera, Amigos de Fox hoy cuestionada por los mtodos de financiacin ilegal [1] - para amalgamar su candidatura. En su campaa Alianza por el Cambio, el peculiar lder, que alardeaba de no tener pelos en la lengua, fue presentado como el exitoso empresario con perfil tecnocrtico, capaz de sacar al pas de la crisis social e institucional. En efecto, el tecncrata eficaz, que consigui su ttulo universitario despus de 35 aos de haberse inscrito en la institucin (justo en 1999, antes de ser elegido presidente) [2] , consolid durante su sexenio en el Gobierno la continuacin de las polticas del Consenso de Washington, orientando su trabajo hacia el beneficio del sector empresarial en detrimento de la ciudadana.

La desangrada Pemex, afectada por con el desvo de fondos (que se estima en 1.500 millones de pesos) para apoyar a Francisco Labastida Ochoa Pemexgate-, no reflot durante el gobierno de Fox, y, aunque durante su periodo, con los precios en alza del petrleo, se estimaran las ganancias en 180 mil millones de pesos promedio anual, estas se invirtieron en ampliacin de la burocracia empresarial y en concesiones a empresas privadas de obra exploracin y extraccin, ms no en proyectos para mejorar la competitividad [3] .

Sus prolongadas relaciones con Coca Cola dieron sus frutos para la compaa cuando se convirti en una de las grandes concesionarias (con Nestl) para embotellar agua en el pas, donde la dificultad de acceso al lquido y su psima calidad son factores que convierten a Mxico en el segundo pas del mundo consumidor de agua embotellada [4] .

Sus aos en Los Pinos replicaron algunas de sus acciones en la Gobernacin de Guanajuato: como gobernador expropi a 900 ejidatarios gunajuatenses [5] para facilitar el desarrollo de zonas industriales, con tierras pagadas a muy bajos costos. De la misma manera actu en el Ejecutivo, con el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mxico emiti un decreto que expropiaba 4.550 hectreas y afectaba a un amplio grupo de campesinos quienes iniciaron una protesta en San Salvador de Atenco, la cual fue reprimida violentamente, cesando el conflicto cuando Gobierno decidi aplazar el proyecto en disputa.

Actualmente Fox es uno de los polticos ms cuestionados de Mxico, el crecimiento exponencial del patrimonio familiar que no concuerda con sus consecutivas declaraciones de renta [6] , el incremento y concentracin de propiedades aadidas al rancho familiar San Cristbal [7] , por medio del despojo de tierras a ejidatarios, la remodelacin de la casa principal a costa del erario pblico [8] y la creacin del Centro Fox, una institucin que define como una asociacin civil sin fines de lucro, sin motivos partidistas y religiosos son en este momento los principales ejes de crticas que ponen en una encrucijada al empresario-poltico mexicano [9] .

III

En el caso argentino el nexo entre empresas multimillonarias y poltica estara vinculado al mundo del deporte. El primer gran salto a lo pblico de Mauricio Macri fue su lanzamiento a la presidencia de Boca Juniors en 1995, cargo en el que se desempeara durante 12 aos y que operara como trampoln poltico. Sin embargo, su ejercicio empresarial data de mucho antes. El secreto del exponencial incremento de la fortuna del Grupo Macri fue su influencia poltica. Durante la ltima dictadura cvico-militar, el Proceso, tambin signific una reorganizacin empresarial de la economa de los Macri pasando de 7 empresas en 1976 a 47 en 1983-. Los seguros de cambio implementados por el entonces funcionario Domingo Cavallo, permitieron al Grupo Macri traspasar su deuda privada al Estado, por un monto de nada menos que 180 millones de dlares.

Ya en los 90, el Grupo Macri invirti un milln de dlares para la campaa de Carlos Menem, gracias a los que se beneficiaron capitalizando su inversin poltica por medio de concesiones millonarias, entre ellas: Autopistas del Sol y Correo Argentino.

Como empresario durante la dcada menemista Macri protagoniz varias denuncias judiciales en su contra. Las que alcanzaron mayor relevancia meditica fueron las presuntas coimas de Manliba, la empresa de recoleccin de basura. Para su concesin los concejales que le extendieran el contrato habran recibido un soborno. Entre los involucrados por la denuncia figuraba Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado por Cambiemos, quien neg los cargos.

La alianza con FIAT permiti a los Macri tomar el control de Sevel Argentina, encargada de la produccin de FIAT y Peugeot en el pas. En 1992 Mauricio fue nombrado vicepresidente de la sociedad y posteriormente presidente en 1994. En 1993 la Direccin General Impositiva (DGI) denunci la evasin de impuestos de Sevel por una suma de 360 millones de dlares, ms tarde sus acciones fueron absorbidas por Peugeot. En 1997 hubo ms denuncias, en este caso por parte de la Aduana.

La ex Sevel fue acusada de vender autopartes hacindolas figurar como producto final para luego volver a comprar el producto terminado, un mecanismo que le permita hacerse con incentivos estatales a la exportacin. Tanto Franco como Mauricio fueron embargados y procesados por contrabando agravado, no obstante otro mecanismo no ya empresarial sino judicial (la Corte de la mayora automtica), truncara los intentos de la Fiscala por esclarecer los hechos.

En 2001, en el contexto de una acuciante crisis poltica y social, Franco como un deja v - peda pblicamente estatizar toda la deuda privada [10] . Un ao despus, con Mauricio ya lanzando su campaa a la Jefatura de Gobierno porteo, afirmaba en sus discursos: los cartoneros [11] tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Adems, no pagan impuestos [12] . En 2003 perdi la eleccin frente a Anbal Ibarra, sin embargo, ganara en 2007.

Como no slo de la familia se trata, el entonces Jefe de Gobierno porteo, otorg a su ex socio y amigo, Nicols Caputo, contratos por casi 1400 millones de pesos, de los cuales 61 millones fueron en carcter de contratos de urgencia. Adems de las licitaciones su ex socio se benefici con un prstamo de casi 20 millones de pesos que Mauricio le facilit alrededor del 30% de su patrimonio segn su declaracin jurada presentada a fines de septiembre de 2015-.

Luego de dos mandatos consecutivos de gestin en la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015), Macri se lanz a la presidencia. Al poco tiempo de haber asumido el cargo mximo, el escndalo de los Panama Papers irrumpi en la escena poltica. Fleg Trading fue la primera sociedad offshore que sali a la luz y directamente vinculada a Mauricio, quien figuraba como director. El actual presidente tambin fue asociado al directorio de Kagemusha. A raz de la declaracin en tribunales de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nacin, apareci una tercera empresa ligada al mandatario: Macri Group Panam, a nombre de Franco Macri. Curiosamente, el pasado ao Macri emiti por decreto la modificacin a la Ley 27.260, tambin llamada ley de Blanqueo de capitales [13]. Mauricio habilit de este modo que familiares de quienes hayan ocupado cargos de funcionarios pblicos entre el 2010 y el presente, puedan acceder al blanqueo, lo cual haba sido unnime y expresamente prohibido por el Parlamento.

El ltimo escndalo en el que se vio envuelto el Presidente se vincula a Correo Argentino. En los 90 el Grupo Macri adquiri la concesin del correo, administrndola por medio de su empresa Sideco Argentina. La familia presidencial dirigi el mismo hasta 2003, cuando Nstor Kirchner lo estatiz nuevamente debido a la morosidad desde marzo del 2000 del canon previsto. Ahora bien, la empresa de los Macri se declar en quiebra ese mismo ao. De esa fecha data la causa que no se resolvera hasta la actualidad. Sistemticamente el Estado rechaz cada una de las propuestas de pago formuladas por presentar quitas irrisorias. Con Mauricio en el Gobierno el Estado acept recibir el 1,18% de lo adeudado en un plazo de 15 aos. La suma es nada menos que de 4.000 millones de pesos y alcanza la cifra de 70.000 millones en la proyeccin a 15 aos [14].

IV

El caso del chileno Sebastin Piera tambin refleja otro de los liderazgos empresariales que tuvieron lugar iniciado el siglo XXI. En efecto el que fuera presidente de Chile entre 2010 y 2014, ocup en 2016 el puesto nmero 737 de los hombres ms ricos segn la revista Forbes. Economista, graduado de Harvard, Piera se desempe en el mbito internacional y en el sector bancario. Primero, en entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, posteriormente, como gerente del Banco Talca y de Citicorp.

Su participacin poltica ha estado ligada a Renovacin Nacional, partido por el que result electo senador entre 1990 y 1998, llegando en 2009 a ser presidente de Chile en el marco de la alianza de derechas Coalicin por el Cambio. La faceta de empresario resolutivo fue efectiva durante la campaa electoral, sin embargo, la evidencia de una gestin dudosa de sus inversiones se ha convertido en la sombra que opaca su candidatura para los comicios de 2017.

Piera tiene un largo prontuario de escndalos, que parece acrecentarse conforme avanzan los meses en la carrera al Palacio de La Moneda. Antes de llegar a la presidencia fue investigado por la quiebra del Banco Talca [15] y las irregularidades en la adquisicin del negocio de las tarjetas de crdito. Durante sus aos en el Legislativo presuntamente accedi a informacin privilegiada para obtener un total de tres millones de acciones de LAN [16] .

Las prcticas corruptas se hicieron ms evidentes en 2014 con el Pentagate o caso Penta que refiere un escndalo vinculado al fraude fiscal de las Empresas Penta por la emisin de facturas falsas. Un ilcito en el que estuvieron involucrados buena parte de sus colaboradores y sobre el que no se escapan referencias al gobierno del exmandatario [17] .

El expresidente y su familia son propietarios de una amplia gama de negocios. Sus intereses pasan por los medios de comunicacin (Chilevisin), las aerolneas (Latam), el sector financiero (Bancard), entre otros. Y es precisamente en el marco de desarrollo de los mismos, donde se han evidenciado algunos de los principales escndalos de corrupcin al interior del pas. Pero ni los negocios, as como tampoco los escndalos se han quedado en las fronteras chilenas. Los Panama Papers hicieron de la familia Piera una vez ms diana de crticas. La filtracin evidenci que la familia del expresidente ostentaba dos empresas en el pas centroamericano: Chine Investments e International Card Systems, ambas creadas en los aos 1984 y 1985 [18] .

Los intereses personales y empresariales del expresidente determinaron todo su mandato y lo acompaaron tambin en las decisiones de organismos internacionales. El ltimo escndalo tuvo lugar por la compra de acciones en la Empresa Pesquera Exalmar una de las ms grandes del Per- que tuvo lugar coincidiendo con el juicio de Per contra Chile por los lmites martimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En dicho proceso result ganador Per, favoreciendo los intereses de la empresa pesquera de la que ya era accionista Piera, quien fue criticado por usufructuar de forma oculta la prdida del pas ante el tribunal internacional. La salida a la luz pblica de este caso reflej una vez ms que los intereses de los polticos empresarios no solo atraviesan fronteras, tambin sirven para entablar relaciones interempresariales con polticos-empresarios de otros pases. As, el caso de Exalmar reflej los nexos e intereses cruzados entre Piera y quien poco tiempo despus ostentara la Presidencia del Per: Pedro Pablo Kuczysnki.

V

Desde el inicio el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tenido vnculos con empresas extranjeras a las que benefici notoriamente. En 1968 como funcionario de Banco Central de Reservas (BCR) y a pesar de la expropiacin de Alvarado- la International Petroleum Company (IPC) pudo retirar 115 milllones de dlares. Kuczynski era uno de los seis gerentes del Banco. Previo al golpe militar aconteci el escndalo por la prdida de la pgina 11. Dicha pgina comprometa a la IPC a pagar cierto monto por barril de petrleo explotado, sin embargo, el gobierno no poda probar que la IPC haba incumplido el contrato ya que la pgina que expresamente sealaba el monto del acuerdo nunca fue hallada. Las pesquisas de la poca sealaron a PPK intermediario al facilitar tributos y exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. El hecho le valdra su exilio en los Estados Unidos. All se desempe como jefe de Planificacin y Poltica en el Banco Mundial, luego fungi como presidente del First Boston International y como director del First Boston Corporation. Anteriormente, fue socio de Kuhn, Loeb & Co. International y presidente de Halco Mining, Inc. en Pittsburgh.

En sus declaraciones afirma contar con tan solo una empresa pequea como dato estimativo Latin America Enterprise Fund Managers ha movilizado hasta US$ 450 millones- y haber participado como miembro de directorios de mineras. Sin embargo, en 2011 La Divisin Estatal de Compaas de Florida consign a su nombre siete empresas, de las cuales cuatro se encuentran en actividad. Ellas son: Westfield Capital y Westfield Financial Advisors, constituidas por Kuczynski en 1995; Latin America Enterprise Fund Managers, en 1998; y Florida Bayshore Properties, en 2006.

De cara a su campaa presidencial del 2011, Kuczynski las omiti en sus declaraciones patrimoniales. No obstante, el reporte anual que PPK entreg al Estado de Florida el 18 de febrero de 2010, asever que se desempea como presidente de Westfield Capital y de Westfield Financial Advisors, mientras que cumple el papel de directivo de Latin America Enterprise Fund Managers y Florida Bayshore Properties.

Poco despus de que Sebastin Piera concluyera su mandato presidencial en 2014, y ya con un porcentaje relevante de acciones de Exalmar en sus manos, Pedro Pablo Kuczynski se sumara al directorio en representacin del administrador de activos estadounidense The Rohatyn Group (TRG). Aunque la relacin entre Piera y Kuczysnki no es un secreto, hasta entonces se desconoca un vnculo directo entre sus negocios.

El escndalo internacional de los Panama Papers revel las relaciones que tena la firma panamea Mossack Fonseca con polticos y personajes polmicos del Per, entre los que destaca el actual presidente.

VI

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, abogado de profesin y presidente del Partido del Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB) el cual retir su apoyo al Gobierno de Rousseff- no est exento de sus propios escndalos de corrupcin. Durante su corta gestin ha trascendido que miembros de los partidos de oposicin financiaron el Movimiento Brasil Libre (MBL), activo promotor del golpe de Estado. El MBL data del 2014 y aunque su objetivo declarado es la lucha contra la corrupcin, recibi financiacin del Partido del Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB), el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), Solidaridad y los Demcratas (DEM).

A pesar de la instrumentalizacin del escndalo de corrupcin en Petrobras, popularizada como Lava Jato, los propios miembros de PMDB han sido acusados por la Fiscala General de Brasil de querer poner un coto a la investigacin. Temer mismo acarrea una solicitud de juicio poltico presentada por el exgobernador de Cear, Ciro Gomes. La solicitada detalla su implicacin en seis delitos que Temer habra cometido como persona fsica y jurdica.

Las acusaciones de corrupcin se han vuelto moneda corriente, sin embargo, el revuelo volvi a instalarse a raz de las declaraciones del expresidente de la distribuidora Transpetro, Sergio Machado. En sus alocuciones Machado afirma que Temer le solicit 700 mil dlares a modo de soborno a cambio de contratos con Petrobras. Por su parte Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa de construccin, manifest que el actual presidente de Brasil recibi el cobro ilegal de 3 millones de dlares. El ex CEO de la constructora confirm su participacin en una cena en el Palacio Jaburu en mayo de 2014 , donde se acord el pago de 10 millones de reales (3 millones de dlares) para la campaa del PMDB.

Mientras cae su aprobacin se suceden uno a uno los ministros salpicados por denuncias en torno al Lava Jato. En relacin a su par argentino, con quien ha mostrado un fuerte vnculo, la prensa brasilea ha levantado suspicacias que sugieren la falta de colaboracin ante los pedidos diplomticos enviados por la Justicia argentina, quien busca investigar al holding Socma propiedad de la familia Macri. La falta de colaboracin con la Justicia argentina por parte del Gobierno que encabeza Temer se explica por los intereses tanto comerciales como polticos- que el mandatario mantiene con su par argentino.

VII

De los liderazgos relacionados con el mbito empresarial que se perfilan para los prximos procesos electorales en Amrica Latina, el de Germn Vargas Lleras (1962), viene posicionndose desde la plataforma vicepresidencial colombiana hace ya varios aos. Vargas Lleras est vinculado a una de las familias ms acaudaladas del pas, que adems est anclada a la tradicional lite poltica liberal.

A lo largo de 2016, Vargas Lleras estuvo en campaa, una campaa prolongada en el marco de diversas inauguraciones de proyectos viales o de inters social, que a su vez le permiti mantener una necesaria cercana de liderazgos regionales. Si bien Vargas Lleras es discreto en cuanto a sus intereses comerciales, los vnculos de su crculo de confianza con el sector de la salud, el sector energtico, las infraestructuras, aguas y alcantarillado [19] y los puertos [20], prometen varios ejes de inters que pueden persistir en un eventual gobierno del lder de Cambio Radical.

De los ms recientes escndalos de corrupcin asociados precisamente al sector que ms promociona y que se ha convertido en su particular trampoln de ascenso en territorios, los vnculos del oficialismo con la firma Odebrecht, comienzan a afear su candidatura, sin embargo, Vargas Lleras, responde contundente a la oposicin: Nada tengo que ver con crdito otorgado por el Banco Agrario a Navelena, consorcio que tiene participacin de Odebrecht [21] .

Las candidaturas de la derecha que estn vinculadas al empresariado regional y a las lites polticas comienzan el andamiaje de su carrera poltica para los comicios que tendrn lugar en los prximos dos aos. Los elementos centrales de sus discursos se acercan a una concepcin que prioriza la efectividad de sus mandatos por su origen vinculado a la gestin y la administracin. La deriva de estos liderazgos que se presentan como desideologizados marcan un paso acelerado, que empieza a tener calado al interior de diversos pases de la regin. Los prximos pasos de la poltica empresarial, sern sin lugar a duda los ejes de las nuevas dinmicas mercantiles de la regin, las cuales, desde el fortalecimiento de la Alianza del Pacfico, comienzan a marcar una nueva tendencia.

[1] http://www.nexos.com.mx/?p=11863

[2] http://www.sinembargo.mx/26-08-2013/717901

[3] http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1665723

[4] http://www.jornada.unam.mx/2006/03/17/index.php?section=sociedad&article=050n1soc

[5] http://www.jornada.com.mx/2002/05/21/030n1est.php?origen=estados.html

[6] http://contralinea.com.mx/archivo/2006/octubre/htm/patrimonio_fox.htm

[7] http://www.proceso.com.mx/92349/92349-horizonte-sin-limites

[8] http://www.proceso.com.mx/195074/el-rancho-secreto-de-fox

[9] http://www.jornada.unam.mx/2006/11/30/index.php?section=opinion&article=026a2pol

[10] http://www.lanacion.com.ar/345857-rechazo-a-la-idea-de-estatizar-deudas

[11] Recolectores de basura emergentes de la crisis social quienes literalmente juntaban cartones y botellas de la basura para vender ante la desocupacin. Aos ms tardes seran catalogados como recicladores urbanos por la gestin de Cambiemos en la Ciudad.

[12] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-9417-2002-08-28.html

[13] Decreto 1206/2016

[14] http://www.lanoticiaweb.com.ar/noticia/47193/mauricio-es-fue-y-sera-siempre-macri

[15] http://radio.uchile.cl/2016/08/09/desde-el-banco-de-talca-hasta-las-coimas-de-lan-la-lista-negra-de-sebastian-pinera/

[16] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/06/02/la-mala-fama-de-pinera-su-principal-activo-para-sobrevivir-politicamente-a-los-escandalos-de-corrupcion/

[17] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/11/opinion-fue-el-gobierno-de-pinera-el-mas-corrupto/

[18] http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/04/06/las-sociedades-familiares-de-sebastian-pinera-en-panama/

[19] http://lasillavacia.com/historia/vargas-lleras-se-mete-en-el-agua-y-la-basura-36045

[20] http://lasillavacia.com/sites/default/files/media/swfs/32117/32117_circulos6.swf

[21] http://www.semana.com/nacion/articulo/german-vargas-lleras-responde-a-jorge-robledo-sobre-odebrecht/512570

Artculo publicado en: http://www.celag.org/empresarializacion-de-la-democracia-dinero-votos-y-poder/