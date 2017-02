El amianto en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

El caso Moor

Agradecimiento: el presente artculo ha sido concebido y redactado, gracias a la valiosa iniciativa, alerta y cooperacin de Franois Iselin y de la asociacin suiza CAOVA (Comit d'aide et d'orientation des victimes de l'amiante).

En diversas oportunidades, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido a corregir resoluciones judiciales adoptadas por diversas naciones pertenecientes a dicha jurisdiccin supra-nacional: (1).

Dicho Tribunal, en sentencia de 11 de marzo del ao 2014 (2), consider que la legislacin suiza aplicable, que contemplaba un plazo de prescripcin de 10 aos, era un acto perjudicial, que violaba el derecho de acceso a un tribunal (o sea, el artculo 6 1 de la Convencin), dado que se ha demostrado cientficamente que una persona es incapaz de saber que ella est sufriendo una enfermedad, antes de la fecha lmite en la que haya transcurrido ya todo el tiempo de latencia de la patologa sufrida, que en el caso del mesotelioma es del orden de varias dcadas: (3), (4).

Hans Moor, fallecido a causa del mesotelioma en el ao 2005, a los 58 aos de edad, ha sido la primera vctima suiza del amianto, reconocida por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Nacido en 1946, Hans termin en 1964 un aprendizaje de mecnico-ajustador, en la fbrica de mquinas Oerlikon (actualmente, Alstom SA).

Trabaj en ABB Alstom (antiguamente, Brown, Boveri et Cie.), en la fabricacin de turbinas. Permaneci empleado, hasta su deceso, sobrevenido el 10 de noviembre del ao 2005.

A partir de 1965, trabaj en calidad de montador de turbinas y fue igualmente encargado de revisin de mquinas, tanto en Suiza como en el extranjero. En tanto que l ignoraba los riesgos asociados al polvo de amianto, fue expuesto a este material en el curso de sus diferentes actividades, al menos hasta 1978, fecha en la que le fue ofrecido un puesto de direccin en el servicio interno de la empresa.

Entre 1975 y 1976, la tcnica del flocage de amianto (tambin conocido en Suiza como Spritzasbest) fue prohibida.

A partir de 1989, el amianto fue objeto de una prohibicin general en Suiza.

Hans Moor afirm haber estado, no obstante, en contacto con el amianto, con ocasin de dos viajes de trabajo al extranjero, uno a los Estados Unidos, en 1992, y el otro a las Antillas, en 1996.

En mayo de 2004, Hans Moor supo que sufra un mesotelioma pleural maligno, causado por el amianto al que haba estado expuesto en el entorno de su trabajo.

Fue probablemente expuesto, a causa de la presencia de floculado de amianto (asbestos spray) en su fbrica, aislada hasta ocho veces con amianto proyectado, entre 1968 y 1972. La latencia, que sera de unos 35 aos, podra corresponder con la atribuida al mesotelioma.

No obstante, tambin ha de tenerse presente, que ya la propia fabricacin de turbinas ha implicado, al menos en el pasado, el empleo de amianto como ingrediente partcipe en la composicin de las mismas, siendo ello motivo, en su momento, de diversos pleitos formulados contra otra compaa fabricante de dicho tipo de maquinaria: General Electric (Vogel v. General Electric Co. et al., Bailey v. idem, Petryk v. idem, Zema v. idem, Iorlano v. idem, Founds v. idem, Houlihan v. idem, Turner v. idem, etc., etc.).

Lo que sealan los antecedentes disponibles de otros casos, es que, al parecer, el amianto ha sido utilizado en la propia fabricacin de las turbinas, y que, por lo tanto, en el caso del seor Moor, potencialmente pudo haber dos fuentes de exposicin: el ignifugado de las superficies de la estructura de la factora (amianto friable, en permanente presencia, con vibraciones, corrientes de aire, etc.), pero tambin como ingrediente presente en las propias turbinas, manejado durante la fabricacin de las mismas.

Y como quiera que para desencadenar un mesotelioma, bastan dosis mnimas, concentraciones dbiles de fibras en atmsfera, o exposiciones breves, espordicas, o incluso nicas y puntuales, por todo ello, ambas posibilidades de contaminacin es pertinente tomarlas en consideracin.

As, por ejemplo, en la sentencia STSJ AS 3150/2016, puede leerse: "Conforme a los planes de trabajo de actividades con riesgo de amianto que la empresa aport a la autoridad laboral las funciones a desarrollar fueron:- En 1.988 en la Central trmica de Lada: eliminacin total del aislamiento en turbina AP, vlvulas y tuberas de conexin de la turbina de Lada IV en CT Lada. El aislamiento existente era en base de placas de silicato clcico, con contenido de amianto crisotlico. Est aplicado sobre la carcasa y tubos que forman el conjunto de turbina".

En la sentencia STSJ GAL 7143/2016, podremos leer: como trabajador de Monturas, en la seccin de Pruebas, realizaba funciones de forrado de vlvulas, turbinas, calderas, con amianto, que manipulaban en el taller en el que se realizaban las monturas. Dichas funciones de forrado se protegan con mantas de amianto hasta la puesta en marcha. Idntico prrafo lo veremos asimismo reflejado en la resolucin judicial STSJ GAL 3659/2015.

En la sentencia STSJ AS 636/2014 se nos dice similarmente que: El fallecido tena en las empresas Duro Felguera S.A. y Felguera Construcciones Mecnicas S.A. categora de especialista ajustador u oficial ajustador, prestando servicios habitualmente en el Taller de Barros sito en La Felguera, en la divisin mecnica del taller, si bien tambin efectuaba durante los aos en que trabaj para ellas desplazamientos para reparacin de centrales trmicas y nucleares, fundamentalmente las turbinas. Estos desplazamientos variaban de 2 a 5 por ao segn el trabajo que hubiera en el taller de Barros. Para la reparacin de las turbinas tenan que retirar totalmente el amianto que recubra la misma, en ocasiones cuando se acababa de apagar la mquina, por lo que la temperatura todava era elevada, retirndose el amianto casi quemado. Prrafo similar lo encontraremos igualmente reflejado en la resolucin judicial STSJ AS 3214/2013.

En la sentencia STSJ CAT 8317/2012, podremos leer: En las instalaciones de generacin elctrica existan elementos de aislamiento con amianto, por lo que el actor pudo tener algn contacto ocasional con fibras de asbestos cuando se realizaban determinadas operaciones de reparacin o de sustitucin de tales aislamientos en algunos equipos de trabajo, como turbinas.

En la resolucin judicial STSJ AS 3587/2008, leeremos: Durante el tiempo en que trabaj en el servicio de mantenimiento como Oficial Ajustador, tanto de 3 como de 1, se encargaba del montaje, desmontaje, prueba y reparacin mecnica de los motores, calderas y turbinas. Realiza sus tareas tanto en la zona exterior donde estaban colocados las mquinas a reparar, como en el taller. Las turbinas y los elementos de calor estaban protegidos por amianto, que era retirado, para las reparaciones, bien por un equipo especializado o por los propios trabajadores de mantenimiento de manera excepcional.

En la sentencia STSJ ICAN 3839/2007, se incluye la frase: En los buques de CEPSA haba gran cantidad de amianto que era utilizado por sus propiedades de resistencia; en la sala de mquinas, las turbinas de carga, las tuberas, calderas, maquinaria a vapor estaban recubiertas de amianto; tambin las tuberas situadas en la cubierta estaba forradas de amianto.

Similarmente, en la resolucin judicial ATS 10804/2016, podemos leer: el trabajador, desde su ingreso en la empresa en marzo de 1994, ha venido realizando trabajos de montaje y desmontaje de aislamientos, entre los que se encontraba, con ocasin del desmontaje, la extraccin de fibra de vidrio y silicato clcico con asbestos y sin asbestos. Asimismo, en ocasiones cortaba silicato clcico que luego colocaba en las turbinas

De forma anloga, en la sentencia STSJ CAT 5012/2016 , leeremos: La empresa demandada, Saint-Gobain Techincal Insulation, S.A., entre los aos 1961 y 1967 se dedicaba a la comercializacin de amianto, con productos elaborados como Asbestospray que era un aislante proyectado, y tambin amianto a granel para adicionar a morteros o para proyectadas y tambin efectuaba aplicaciones de amianto en las obras de aislamiento efectuadas en la Central Trmica de FECSA sita en Sant Adri de Bess y en el cambio de aislamientos de las turbinas de aquella central, que se realizaban con una periodicidad de tres aos.

En la sentencia STSJ CAT 2166/2016 se viene tambin a decir: Desde su ingreso en la empresa el trabajador D. Arsenio, en marzo de 1994 ha venido realizando trabajos de montaje y desmontaje de aislamientos, entre los que se encontraba, con ocasin del desmontaje, la extraccin de fibra de vidrio y silicato clcico con asbestos y sin asbestos. Asimismo, en ocasiones cortaba silicato clcico que luego colocaba en las turbinas y tanques que montaban en los diferentes centros de trabajo en los que el Sr. Arsenio ha venido prestando sus servicios profesionales.

En la sentencia STSJ CAT 1899/2016, igualmente se indica que: En Sant Adri de Bess, manifiesta que inyectaban amianto a una turbina, con manguera, y tambin haba otros trabajadores que se dedicaban a aplanar el material proyectado.

En la sentencia STSJ CAT 9564/2015, se nos dice que: Desde su ingreso en la empresa el trabajador D. Ernesto, en marzo de 1994 ha venido realizando trabajos de montaje y desmontaje de aislamientos, entre los que se encontraba, con ocasin del desmontaje, la extraccin de fibra de vidrio y silicato clcico con asbestos y sin asbestos. Asimismo, en ocasiones cortaba silicato clcico que luego colocaba en las turbinas y tanques que montaban en los diferentes centros de trabajo en los que el Sr. Ernesto ha venido prestando sus servicios profesionales.

Similarmente, en (5) se manifestaba: Giampiero Pesenti y otros 7 ex ejecutivos de Franco Tosi Meccanica -una empresa fabricante de turbinas-, fueron acusados ​​con cargos de homicidio y lesiones, por negligencia, en relacin con ms de 33 casos de trabajadores que murieron de mesotelioma, y de otros dos, que se enfermaron despus de trabajar, entre los aos setenta y principios de los noventa, en la fbrica donde, segn la acusacin, respiraron las fibras de amianto, sin adecuadas medidas de seguridad. Los restantes acusados, son: Renato Conti, Luciano Cravaroli, Rodolfo Di Stefano, Roberto Giannini, Enzo Ianuario, Francesco La Via, Giuliano Tedeschini y Vincenzo Vadacca.

El juicio ha sido ordenado por el tribunal para la audiencia preliminar contra los ocho ex directivos (hasta el ao 2000, la empresa fue propiedad de Ansaldo Energia, dedicada a la misma actividad), acusados de infringir las normas para la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dado que no se inform a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con la exposicin al amianto, en el aislamiento trmico de las piezas de trabajo, ni tampoco se les dot de mscaras adecuadas para la proteccin respiratoria.

El fundador de la empresa Franco Tosi, el 25 de noviembre de 1898, fue asesinado, cerca de la estacin de trenes de Legnano (Miln), por uno de sus trabajadores.

Pesenti, ahora presidente del Grupo Italcementi, es reconocido como uno de los ex miembros del Comit Ejecutivo de la empresa, desde marzo de 1973 hasta abril de 1980.

El juicio comenz el da 20 del pasado mes de marzo.

En las fbricas, en aquellos das, se utiliz el amianto en abundancia, para el aislamiento trmico de las piezas, que se trabajaban en caliente, para el aislamiento de partes de la planta y del equipo, para el moldeo de piezas, y tambin para proteger a los trabajadores del riesgo de quemaduras, mientras estaban trabajando. Segn la acusacin, el industrial, el ex presidente de Gemina (holding de inversiones industriales) y del pacto de unin RCS MediaGroup (el principal grupo editorial italiano), debera haber requerido utilizacin de un equipo de proteccin respiratoria. La limpieza se realiz con palas, escobas, trapos y chorros de aire comprimido. Los fragmentos del aislante demolido, fueron tratados como escombros de obras de construccin comn, y acumulados fuera del permetro de la instalacin industrial.

Ahora el fiscal ha de tratar de identificar a los responsables de estas muertes. No es el primer intento: en el ao 2007, diez ejecutivos de Ansaldo fueron absueltos por el juez de primera instancia, por la muerte de otros 24 trabajadores. Hoy en da, con las nuevas directrices cientfico-legales, fuertes, el fiscal quiere proceder siguiendo adelante con el nuevo juicio.

En el artculo: Knoll, L., Felten, M. K., Ackermann, D., & Kraus, T. (2011). Non-response bias in a surveillance program for asbestos-related lung cancer. Journal of occupational health, 53(1), 16-22. https://www.jstage.jst.go.jp/article/joh/53/1/53_L10061/_pdf , leeremos:

En los casos de reparaciones o mantenimiento continuo de la turbina, los trabajadores estuvieron expuestos a altas concentraciones de amianto en el aire. El contacto directo con el amianto se alcanz demoliendo aislamientos de la turbina o como espectadores cercanos a este trabajo....

En el artculo: Schneider, J, Straif, K, & Woitowitz, H J. / Pleural mesothelioma and household asbestos exposure / Reviews on environmental health. 1996; 11(1-2): 65-70, se manifiesta: "De 1950 a 1984, los maridos fueron empleados en diferentes empresas que fabricaban alfombras de asbesto, textiles de amianto y cartn de asbesto, o en ocupaciones como aisladores, techadores o trabajadores de revisin de turbinas que procesan productos con amianto"....

En el artculo: Moshkovskiy, V. E. / (2016) / Hygienic assessment of asbestos containing dust in the air of the working zone at thermal power plants / Medical Perspectives, 21(3), 61-64, el autor manifiesta: el objetivo del trabajo fue evaluar el asbesto que contiene el polvo en el aire de la zona de trabajo en la turbina de vapor y la turbina de gas TPP en la regin este del pas.

En el informe tcnico: Tripputi, I. (2005). Nuclear decommissioning in Italy (No.NEA-RWM-WPDD--2005-6). http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/026/45026355.pdf, se incluyen las siguientes menciones a la presencia de amianto en turbinas:

Trino : Removal of turbine asbestos insulation (completed)

Caorso : Removal of asbestos from the turbine system (completed)

Garigliano : Removal of asbestos from turbine building (waiting for authorization)

Latina : Removal of asbestos from the turbine system and from some rooms of the Reactor Building (completed).

Podemos leer, en el estudio:

Felten, M. K., Knoll, L., Eisenhawer, C., Ackermann, D., Khatab, K., Hdepohl, J., ... & Kraus, T. (2010). Retrospective exposure assessment to airborne asbestos among power industry workers. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 5(1), 15. https://occup-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6673-5-15 :

Como resultado, se obtuvieron dos conjuntos de cuestionarios, uno para el subgrupo de trabajadores de la generacin de energa con informacin sobre la exposicin al asbesto y tareas ocupacionales relacionados principalmente con las revisiones de rutina de la turbina y un segundo conjunto para los trabajadores de la distribucin de energa.

Vemos, por todo lo expuesto, que tanto la crnica judicial espaola como la bibliografa pertinente para la cuestin, permiten concluir, que la incorporacin del amianto en la instalacin y fabricacin de turbinas, ha sido una constante, habitual durante mucho tiempo. La presencia de amianto en las turbinas, incluso ha sido objeto de mencin en alguna obra de ficcin, inspirndose en la realidad: en la novela policiaca Oigo sirenas en la calle, del novelista irlands Adrian McKinty, tendremos oportunidad de leer: El estruendo de la escopeta haba sembrado el frenes entre los pjaros, y mientras corramos a buscar cobijo detrs de una turbina de vapor medio desmontada, contemplamos las torcaces descolgarse del techo desencadenando una fina lluvia de partculas blancas de amianto sobre nosotros, como nieve de un invierno nuclear.

Por todo lo expuesto, cabe inferir razonablemente que la exposicin laboral de Hans fue doble: a causa del amianto friable presente en la estructura de la factora en la que desarrollaba su trabajo, y a causa tambin, al propio tiempo, por el empleo del asbesto en la composicin de las turbinas. Con ello, se cumplira as una circunstancia de doble riesgo de exposicin laboral, como queda dicho, que la veremos surgir igualmente en otros diversos entornos industriales. Ser el caso tambin, por ejemplo, como cuando, en la fabricacin de neumticos, el amianto ha estado presente en la estructura de la fbrica, y al propio tiempo como contaminante natural del talco industrial empleado en el desmoldeo. Son detalles habitualmente pasados por alto en sede judicial.

El drama humano del amianto no es una cuestin reducible simplemente a cifras, de muertes o de afectaciones, con independencia de que tales nmeros resulten ms o menos fiables y escandalosos. Para convencerse de ello, basta, por ejemplo, con atender ya al mero ttulo de algunos de los trabajos acadmicos publicados sobre dicho asunto, y as tendremos, como muestra de lo que queremos significar, el titular del artculo de Harris et al. (1994): Obstruccin esofgica, complicando mesotelioma maligno: paliacin con interposicin de colon.

Por lo que respecta al caso Moor, este juicio tuvo un fuerte impacto poltico y judicial en el pas helvtico, ya que la CEDH conden a Suiza por haber impedido a la familia el derecho de recurrir a la justicia y por haber opuesto la prescripcin, as como tambin conden la gestora de los seguros profesionales, SUVA, por no cumplir su responsabilidad frente a uno de sus afiliados.

La esposa de Hans, Renate Howald Moor, y sus dos hijas, decidieron recurrir a la Corte, por ser muy combativas y por respetar la voluntad de Hans, quien les haba dicho, un mes antes de fallecer: "Emprendan un proceso jurdico y vayan hasta el final; este es mi testamento": (6).

En las ms diversas naciones, es muy frecuente que las vctimas del amianto asuman esa condicin, a doble ttulo, primero al resultar afectadas, y despus, al denegarles la justicia la indemnizacin: (7).

Este juicio le dio la oportunidad a la extrema derecha suiza, de denunciar la injerencia de la justicia extranjera en las decisiones nacionales. Ms an, lanz una iniciativa, que los suizos habrn de votar, titulada: "El derecho suizo, contra los jueces extranjeros".

Segn informaciones recientes, el caso Moor no est para nada liquidado, ya que los tribunales suizos deben an pronunciarse sobre el mismo.

El comentario que pueda merecernos la actuacin, en este asunto, de la extrema derecha suiza (en un contexto en el que las vctimas del asbesto ven constantemente cuestionados y conculcados sus derechos a ser indemnizadas por las consecuencias derivadas de esa exposicin, laboral o medioambiental), lo podemos significar, echando mano de un expresivo refrn espaol: No cabamos en casa, y pari la abuela.

Notas y Bibliografa

(1) Francisco Bez Baquet EL AMIANTO, A JUICIO. El abordaje de la problemtica del asbesto, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos / Rebelin. 25/05/2015 / http://www.rebelion.org/docs/199168.pdf

(2) https://www.eufje.org/images/docConf/buc2016/AFFAIRE%20HOWALD%20MOOR%20ET%20AUTRES%20c.%20SUISSE.pdf

(3) CAOVA - Boletn n 6 http://caova.ch/wp-content/uploads/2016/09/bulletin-no-6.pdf

(4) Denegacin por prescripcin: http://caova.ch/wp-content/uploads/2010/11/les-24112010-p10.pdf

(5) Francisco Bez Baquet Amianto, Italia. Crnica de actualidad (abril, 2016) Rebelin, 16/05/2016 https://www.rebelion.org/noticia.php?id=212317

(6) Testimonio: Renate Howald Moor: lutte pour la justice pour les victimes de lamainte: https://www.youtube.com/watch?v=zTivEzrAUKI

(7) Francisco Bez Baquet Desvalidos y desvalijados Las vctimas dobles del amianto Rebelin, 03/07/2015 http://www.rebelion.org/docs/200669.pdf

