Todo lo que hay que saber sobre el denostado aceite de palma

El aceite de palma se encuentra en una enorme cantidad de productos que consumimos a diario. AFP

Est en boca de todos. Literalmente. En las patatas fritas que picas en el aperitivo, en la pizza congelada del fin de semana, en la crema de cacao que untas en la tostada, los cereales del desayuno, la chocolatina de despus de comer. Tambin en tu champ y en el combustible bio con el que llenas el depsito del coche. El aceite de palma se ha convertido en uno de los productos ms usados por la industria de la alimentacin y la cosmtica de los ltimos aos. Y en uno de los ms odiados por ecologistas y nutricionistas, que llevan aos advirtiendo de las nefastas consecuencias de este producto de origen tropical. Te resumimos a continuacin algunas de las cuestiones clave que conviene conocer sobre el aceite de palma y sus alternativas.

Es un aceite obtenido a partir del fruto de la palma africana, (Elaeis guineensis), que se cultiva en pases tropicales, principalmente en Indonesia y Malasia, (donde se concentra el 85% de la produccin mundial), pero tambin en otros como Brasil, Colombia, Camboya, Tailandia, Mxico, Papa Nueva Guinea o zonas de frica occidental.

Se utiliza principalmente para tres consumos: como biocarburante, para cosmticos y para la alimentacin; aunque es sin duda en estos dos ltimos sectores donde est ms presente. Segn el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, el 61% del aceite de palma que se us en Europa en 2012 se destin a la industria alimentaria y cosmtica.

Y no es fcil de esquivar, porque est en todas partes y en productos que todos consumimos a diario: se usa para cremas, chocolatinas, sopas, cereales, bollera industrial, pizzas congeladas, productos precocinados, gominolas, aperitivos y snacks envasados, velas, jabones, detergentes, productos de limpieza y un largo etctera.

El aceite de palma se ha convertido en el aceite ms usado del mundo, por encima del de soja o el de colza, principalmente debido a su bajo coste: en enero, la tonelada de aceite de palma se cotizaba en el mercado internacional a 726,49 dlares, mientras que el aceite de oliva lo haca a 4.018,65 dlares.

Adems, tiene unas caractersticas que lo hacen idneo para las demandas de la industria. Sirve para mantener y almacenar coberturas porque se derrite a mayor temperatura que el chocolate, y es muy apropiado para productos untuosos, por la cantidad de grasas saturadas que contiene. Tambin se enrancia ms tarde que otros aceites, aguanta ms frituras, sirve como sustituto barato de la mantequilla y como alternativa a la cera o a la parafina.

En conversacin con Pblico, Eduard Balada, nutricionista del Centro de Anlisis de Evidencia Cientfica de la Academia Espaola de Nutricin y Diettica, explica que de los dos nicos metaanlisis (compilacin de estudios cientficos) que hay sobre el tema, se puede concluir que el aceite de palma aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque produce un amento del colesterol LDL, el malo. Balada seala tambin que cuando el aceite de palma es sustituido por otros monoinsaturados (aceite de oliva) y poliinsaturados (girasol, soja) el problema del colesterol se soluciona.

Adems una importante investigacin del IRB de Barcelona publicada en la revista Nature comprob por primera vez la vinculacin que existe entre una dieta rica en en cido palmtico, componente principal del aceite de palma, y las probabilidades de desarrollar una metstasis en pacientes con cncer. En concreto, los investigadores trataron un tumor oral durante dos das con cido palmtico y despus lo inyectaron en ratones con una dieta normal. Si en condiciones normales un 50% de esos ratones hubiera desarrollado una metstasis, tras alimentarse con cido palmtico el 100%, es decir, todos, desarrollaron una metstasis.



"Hay que hacer ms estudios para entender esta intrigante relacin entre dieta y metstasis, sobre todo porque en las sociedades industrializadas estamos incrementando de forma alarmante el consumo de grasas saturadas y de azcares, advierta Aznar Benitah, uno de los dos autores de la investigacin.

Aunque no es fcil conocer con exactitud qu marcas son las que utilizan ms aceite de palma o cules de sus productos lo llevan y en qu cantidad, el proyecto de investigacin periodstica Carro de Combate aporta una lista que incluye algunas de las firmas ms importantes y que s lo utilizan, entre ellas: Univeler, Nestl, Kelloggs, Burger King, McDonalds, Colgate y Starbucks.

Una investigacin de Amnista Internacional seala tambin a los gigantes AFAMSA, ADM, Procer & Gamble y Reckitt Benckiser.

Entre las marcas de cosmticos, Vichy, The Body Shop, LOreal y Lancme han reconocido usar aceite de palma; y otras como Head and Shoulders, Pantene y Herbal Essences es probable que lo usen, aunque no se ha podido comprobar al cien por cien.