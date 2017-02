Dos proyectos antagnicos

"La mejor manera de robar un banco es ser dueo de uno"-William K. BlackLa segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, el prximo 2 de abril, presentar al pueblo ecuatoriano dos proyectos de pas claramente distintos, incluso opuestos, como programa de gobierno para los prximos cuatro aos: un proyecto que representa los intereses de la extrema derecha ecuatoriana y del imperialismo estadounidense (Guillermo Lasso); el otro planteado por las fuerzas progresistas del pas con una visin de soberana nacional y regional (Lenn Moreno).Si gana el proyecto de Lasso, de inmediato el nuevo presidente demostrar su incondicional lealtad a la Embajada de Estados Unidos: expulsar del Ecuador a UNASUR y TELESUR; entregar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al gobierno estadounidense; y propondr al Ecuador como miembro de la pro-Washington Alianza del Pacfico, poniendo el toque final a cualquier pretensin de soberana del pueblo ecuatoriano.Si gana el proyecto de Guillermo Lasso, de inmediato el nuevo presidente implementar un proceso neoliberal de reduccin al mnimo de los fondos disponibles al Estado, al reducir al mnimo, cuando no eliminar, los impuestos pagados al fisco por los ricos y las grandes corporaciones comerciales, industriales, financieras y agrcolas, y as lograr: la reduccin al mnimo del gasto pblico (infraestructura, salud, vivienda, educacin, cultura, etc), los subsidios, las becas, todo lo que tenga que ver con lo pblico (salvo las fuerzas policiales, militares, y de represin, siempre necesarias para proteger la propiedad privada). El concepto clave aqu es el de "lo pblico - al mnimo"; todo ser entregado al "mercado" privado, que es sagrado, que es dios, que resolver, dicen, todos los problemas. E igual que Macri en Argentina y Temer en Brasil, Lasso piensa deshacer todo lo logrado por el gobierno anterior. E igual que Macri con Cristina Kirchner, y Temer con Lula da Silva, con la ayuda de la institucin judicial, e inventando cualquier pretexto, intentar meter en prisin a Rafael Correa para que no pueda volver a presentarse como candidato a presidente.Si gana el proyecto de Lenn Moreno, el nuevo presidente continuar el proceso de defensa, y fortalecimiento, de la soberana y la unidad del pueblo ecuatoriano y latinoamericano, y de la visin de un continente slidamente unido en una sola Patria Grande; el proyecto de Nuestra Amrica frente a las pretensiones de las fuerzas de la Doctrina de Monroe y del Destino Manifiesto del gobierno de los Estados Unidos (amigo ntimo de Guillermo Lasso).Si gana el proyecto de Lenn Moreno, el nuevo presidente reforzar el papel del Estado en la defensa de los ciudadanos ms vulnerables, en la redistribucin de los ingresos producidos por la sociedad ecuatoriana; mantendr el gasto pblico para la infraestructura, la salud, la educacin, la vivienda, y la cultura; y extender los avances logrados por el gobierno anterior. Y se espera siempre que el gobierno de Lenn Moreno logre consolidar lazos ms estrechos con los movimientos sociales e indgenas del pas.El resultado de la segunda vuelta del prximo 2 de abril depender, obviamente, de los votantes ecuatorianos, y de cul de los dos proyectos decidan ser cmplices.