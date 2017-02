La suerte est echada

La lnea de fuego

Tras dos das de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) admiti que las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017 tendrn que resolverse en segunda vuelta. Cabe realizar, aqu, algunos comentarios ponderados que nos ayuden a comprender por qu hemos llegado a este punto y cul es el estado de cosas.Alianza Pas inici este periodo electoral con una transicin de liderazgos inconclusa. Si como dice Carlos Fernndez Liria (2016) el lder carismtico, como canalizador del malestar general, parece necesario en cualquier proyecto populista, el desplazamiento de este depsito hacia Lenn Moreno no fue eficiente. La alargada sombra de Rafael Correa ocult lo mucho o lo poco que Moreno pudiese ofrecer y, como muestra, pueden citarse dos ancdotas ilustradoras: (1) mientras el candidato oficialista debata con sus adversarios en televisin, la noticia fueron los comentarios en Twitter del todava Presidente en funciones; (2) aunque el candidato de Alianza Pas es Lenn Moreno, la oposicin contina gritando fuera Correa, fuera. El partido del gobierno present, as, a un hombre con perfil tranquilo, cuyo principal valor es su supuesto talante conciliador en contraste con la tradicional y necesaria polarizacin corresta. Podra ser que la misma sociedad que reclamaba a gritos un descanso de tanto conflicto revolucionario, necesitara en secreto un poco ms de aquello para reactivar la movilizacin.Pero adems de los perfiles presidenciables pueden rescatarse otros elementos que jugaron en contra del partido verdeflex. En primer lugar, aunque no ms importante, podra hablarse largo y tendido de la poca originalidad demostrada en su propaganda electoral: el grueso de sus spots se bas en una sucesin de imgenes de progreso (infraestructuras) y sonrisas interculturales envueltas en una cancin emotiva. Nada que no se hubiese visto antes. Los productos estuvieron, en suma, fuera de toda moda, quedando por completo ausente la narracin de historias que tan bien manejaron en otras ocasiones con La bicicleta o La feriatta. Igualmente tampoco pareci ser efectiva su posicin en la disputa por el significante cambio, que sin duda supuso el eje discursivo central en la campaa. Hay que reconocer, aqu, que Alianza Pas lo tena difcil, y al mismo tiempo, que ante dicha complejidad opt por el camino perezoso de plantear lo que se espera de toda relacin gobierno-oposicin: unos, defendiendo la gestin, y otros, pidiendo un cambio. Lenn Moreno quiso hacer malabares con el lenguaje planteando que el verdadero cambio era seguir cambiando o, en otras palabras, continuar haciendo lo mismo. Lasso y compaa, sin embargo, proponan un cambio real, aunque no necesariamente a mejor.Por otro lado, lo que quiz ms ha pesado en el partido de gobierno es su desconexin casi total de los movimientos sociales. Algunos de stos tienen una extraccin genuinamente popular, como el indgena (Rafael Correa nunca consigui conciliar la necesidad de financiamiento de las reformas sociales y los derechos de las nacionalidades ecuatorianas), pero otros, quiz la mayora, se nutren del mismo cuerpo social que ascendi cultural y econmicamente gracias al proyecto de la Revolucin Ciudadana: la nueva clase media.La dcada ganada nunca, siquiera hoy, ha interpelado con xito al monstruo que haba creado, y todava considera un artculo de lujo comprarse una laptop o viajar en avin. Esta incapacidad para asistir a sus nuevas criaturas es uno de los principales deberes de la socialdemocracia latinoamericana que ha administrado la regin en los ltimos aos. El clebre meme que culpabiliza a la clase media por, una vez ascendida, creerse oligarqua y votar a la derecha, debera incluir una nota al pie que aclarara que dicha creencia se fundamenta, principalmente, en el abandono emocional al que es sometida con frecuencia por sus padres. Si algo aprendimos de Gramsci es que la hegemona slo es posible cuando la clase dirigente consigue seducir a las dems hacindolas sentir que sus intereses son comunes. La represin generalizada y la desatencin no parecen ser, desde luego, los mecanismos ms inteligentes para recrear dicha ilusin.Y en estas estbamos cuando el 19 de febrero por la noche, en vista del ajustado resultado que permita la segunda vuelta, la oposicin en bloque decidi tomar como definitivas las encuestas que le interesaban -obviando las que no- y concentrarse frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) reclamando un supuesto fraude en los comicios. Excluyendo las malintencionadas desinformaciones que muchos impulsaron en redes sociales, compartiendo vdeos, comunicados y fotografas que no se correspondan con la realidad, es necesario admitir que la tardanza en escrutar el 100% de los votos vlidos favoreci el estado de nimo de que algo turbio estaba ocurriendo, y algunos en el ejrcito, en los medios y en la Conferencia Episcopal echaron ms lea al fuego. En honor a la verdad, tambin otros vdeos que circularon por nuestros smartphones mostraban realidades difcilmente sostenibles, como decenas de fundas de plstico llenas de actas electorales zarandeadas por la multitud en las calles. Si no hubo fraude, cerca estuvo.Frente al CNE se reunieron, durante dos das completos, tanto la derecha ecuatoriana como parte de la izquierda electoral opositora, lo que demuestra, a mi juicio, que en esta coyuntura es ms fuerte el eje correa-anticorrea que el izquierda-derecha. Y no es, esta, una situacin exclusivamente electoral: desde que llegu al pas en 2014, en todas las marchas contra el gobierno confluan amistosamente quienes queran expulsar a los cubanos del pas y los estudiantes anarquistas de la FEL. Seguramente, muchos de los que honesta e ingenuamente pensbamos desde la izquierda que en dicha unin llevbamos la voz cantante, viendo los resultados electorales deberamos admitir que pudimos ser usados por la burguesa quitea para rellenar espacios en las calles.Esta unin no-hegemnica por la izquierda, como digo, continu durante las protestas frente al CNE. Y en ellas, los partidarios de la candidatura de Paco Moncayo jugaron un papel estratgicamente estremecedor: tuvieran ms o menos razones para sospechar del escrutinio, su contribucin a construir el imaginario del fraude les convirti automticamente en cmplices de Lasso. Porque pelear para que haya segunda vuelta es poner la alfombra roja al candidato de la banca. Y aqu cabe aclarar algunos asuntos (espero que se me perdone el uso estilstico del imperativo, pues no es mi intencin dar lecciones a nadie):En unas elecciones presidenciales como las ecuatorianas no importan los tonos medios y slo hay dos opciones que compiten. Desde antes del 19 ya se saba que esas dos eran Lenn y Lasso. Todo lo dems eran ilusiones. Votar al cuarto o al octavo lugar no es ms que un ejercicio de autocomplacencia.Descubrir el 19 por la noche que Lasso poda ser presidente y echarse las manos a la cabeza es una irresponsabilidad. Que la nica opcin de que Lasso no fuese presidente era que Lenn ganase en una sola vuelta era vox populi desde haca semanas.Distanciar el voto vlido de la lucha, como hace el lema no votes, elige luchar, es obviar todo lo mucho y bueno que nos ense Gramsci con su guerra de posiciones. Seguramente, hay mucha ms lucha en el plano electoral nacional, teniendo que batallar con mil contradicciones, que en las concentraciones marginales de 20 militantes puros. La dignidad de no votar, si se hace en secreto y no como campaa, es un acto antipoltico, una ensoacin saramaguista que confunde la lucidez con la ausencia total de politizacin del dolor.Una imagen que quedar para la posteridad y que ilustra cmo frente al CNE la burguesa defendi sus intereses -hacindole creer a Pachakutik, a Izquierda Democrtica y a Unidad Popular que lo que realmente haca era disputar una causa comn- es una instantnea viralizada en Facebook en la que un manifestante, blanco y elegante, paga a un limpiabotas para que le deje impolutos sus caros zapatos. Mientras que Lasso est ms cerca de ser el primero y cualquier indgena de ser el segundo, Lourdes Tibn dio un encendido discurso amenazando con el paro nacional si no haba segunda vuelta.Si esta fotografa no refleja con puridad lo descarnada que es la derecha ecuatoriana, animo a cualquiera a que revise las ltimas publicaciones en redes sociales sobre Manab: centenares de mensajes deseando un nuevo terremoto y criticando el nivel educativo de los manabitas por el simple hecho de votar, masivamente, al gobierno que comunic sus pueblos con carreteras dignas. Porque s: aquello que entre la izquierda intelectual de Quito hace mucha gracia (las carreteras) en otras partes del pas resulta imprescindible vitalmente. Recuerdo aqu una verdadera frase que comparti el socilogo David Chvez en un espacio radiofnico en el que coincidimos la semana pasada: habra que analizar cunto del sentido comn de la izquierda est realmente a la derecha.El escenario que se presenta de aqu al 2 de abril es muy complejo: por un lado, una tibia socialdemocracia que en el ltimo lustro ha reprimido a quienes deba servir y que, para colmo, parece salpicada de escndalos de corrupcin. Por otro, una derecha a la que ni siquiera le avergenza defender los parasos fiscales en un referndum (cosa que, dicho sea de paso, tambin hizo la Izquierda Democrtica), y cuyos referentes internacionales han destruido el Estado del Bienestar. Por medio, una izquierda parlamentaria que construye toda su identidad en su oposicin al corresmo. Y en los mrgenes, una izquierda extraparlamentaria que orgullosamente defiende el voto nulo ocultando que no fue capaz de construir, en diez aos, un verdadero proyecto que corrigiese el errtico rumbo de la Revolucin Ciudadana. Que cada uno elija su opcin, aunque con la permanente sensacin de que, como deca Julio Csar,.[1]Fernndez Liria, C. (2016). En defensa del populismo. Madrid: Catarata.[1] La suerte est echada.Fuente: http://lalineadefuego.info/2017/02/22/la-suerte-esta-echada-por-adrian-tarin/